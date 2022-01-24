Данилов заявил что Украина не будет выполнять Минские соглашения

Украинская власть устами секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова официально заявила, что не намерена выполнять Минские соглашения.

Данилов в интервью агентству Associated Press заявил, что "выполнение Минских соглашений означает разрушение страны".

Кроме того, Данилов призвал Запад отказаться от идеи давить на Украину с целью выполнения Минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность и хаос.

"Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это", - сказал Данилов.

Слова секретаря СНБО прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".