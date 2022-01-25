США эвакуируют семьи американских дипломатов из Беларуси из-за ситуации на границах Украины

В понедельник, 31 января, Государственный департамент США распорядился об отъезде членов семей американских дипломатов из Беларуси.

Также Вашингтон назвал ситуацию в регионе непредсказуемой и рекомендовал гражданам США воздержаться от поездок в эту страну.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать", - говорится в заявлении.

Госдеп США также предупредил, что в связи с "увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной" граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность.

"Не ездите в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания и необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной. Пересмотрите возможность поездки из-за Covid-19 и связанных с ним ограничений на въезд", - предупредили в Госдепе США.

Уровень опасности для поездок в Беларусь установлен на 4 уровне с пометкой "не путешествовать".