 

США эвакуируют семьи американских дипломатов из Беларуси из-за ситуации на границах Украины

Политика Сегодня, 10:2577
США эвакуируют семьи американских дипломатов из Беларуси из-за ситуации на границах Украины

В понедельник, 31 января, Государственный департамент США распорядился об отъезде членов семей американских дипломатов из Беларуси.

Также Вашингтон назвал ситуацию в регионе непредсказуемой и рекомендовал гражданам США воздержаться от поездок в эту страну. 

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США. 

"Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать", - говорится в заявлении.

Госдеп США также предупредил, что в связи с "увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной" граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность. 

"Не ездите в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания и необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной. Пересмотрите возможность поездки из-за Covid-19 и связанных с ним ограничений на въезд", - предупредили в Госдепе США. 

Уровень опасности для поездок в Беларусь установлен на 4 уровне с пометкой "не путешествовать"

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Теги: news, новости, Украина, США, Беларусь, 7dniv, 7dnivinfo  
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