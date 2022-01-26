Рада проголосовала за создание ВСК по аннексии Крыма

Во вторник, 1 февраля, Верховная Рада проголосовала за создание временной следственной комиссии по событиям, повлекшим аннексию Крыма в 2014 году.

За проголосовало 229 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, задача временной следственной комиссии - осуществление парламентского контроля за расследованием фактов и установлением лиц, которые способствовали захвату полуострова.

Создание ВСК прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Судя по всему будут копать под Турчинова, который сейчас один из ближайших соратников Порошенко", - говорится в публикации.