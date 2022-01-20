 

Почему Данилов заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения

Политика Сегодня, 17:2178
Почему Данилов заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения

Вчера большой резонанс вызвали слова секретаря СНБО Данилова о Минских соглашениях. Он заявил, что их выполнение "разрушит Украину", поэтому договор нужно переписывать. 

Подобная позиция украинской власти не является секретом. При Зеленском ее вывели практически на официальный уровень. Но старались все же фильтровать риторику и подавали вопрос так, будто проблема в трактовках "Минска-2", но не самих соглашениях. 

Данилов же пожалуй впервые заявил, что проблема именно в подписанном Украиной документе. И фактически озвучил отказ властей его исполнять. 

Важно, что прозвучало это ровно в тот момент, когда возобновил работу Нормандский формат. А Запад, судя по многим признакам, требует от Киева продвижения по пути Минских соглашений в рамках своих договоренностей с Москвой.

Правда, Украина, судя по заявлениям Данилова, на это пока идти не хочет. Разбирались, что это означает.

Что заявил Данилов 

Вчера секретарь СНБО дал интервью агентству Associated Press, которое выпустило материал с фото Данилова и его цитатой в заголовке: "Минские мирные соглашения могут создать хаос". 

Название текста отвечает его сути - аргументация Данилова, почему "Минск-2" губителен для Украины, занимает основное место в этой заметке. 

То есть это не случайно затесавшийся в ходе интервью вопрос, а главная тема общения журналистов с украинским секретарем Совбеза. Вот основные посылы Данилова в цитатах:

1. "Украине необходимо пересмотреть мирное соглашение 2015 года, подписанное в Минске, которое требует от Украины предоставления широкой автономии удерживаемому повстанцами востоку и широкой амнистии".

2. "Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом русской пушки — а немцы и французы смотрели, — всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно".

3. "Если они (Запад) будут настаивать на выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия на это рассчитывает".

Если с первыми двумя позициями все понятно - их украинская власть так или иначе озвучивала постоянно - то третья возникла не так давно.

Натравить Конгресс на Байдена

Впервые о том, что за океаном настаивают на исполнении "Минска-2" Украиной, написали в начале декабря американские СМИ. Говорилось, что США взяли на себя обязательства перед Россией подтолкнуть Киев к исполнению политической части соглашений (и позже в Москве это подтвердили официально).

Затем состоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским. Комментируя эту беседу, украинский президент внезапно заявил, что некие страны предлагают ему "какие-то условия" по Донбассу. Но поскольку это "сложный вызов", то Киев будет проводить по этому поводу референдум. 

Под "некой страной" явно подразумеваются США, а не Россия, которой в Киеве уже шесть лет отказывают без всяких референдумов. Логично было предположить, что идея с референдумом возникла, потому что прямо отказать Байдену Зеленский не мог. Но и "Минск" выполнять не собирался - поэтому и решил прикрыться народным волеизъявлением, которым будет легко сманипулировать. 

В январе в Киев по этому поводу приезжал госсекретарь Энтони Блинкен, и "Страна" со ссылкой на источники сообщала, что глава Госдепа будет требовать у Зеленского исполнять "Минск". В подтверждение нашей информации, в тот же день, 19 января, Зеленский записал видео, где заявил, что партнеры хотят "ослабить Украину, чтоб вынудить к уступкам и создать фон, чтобы наше "нет" звучало слабее".

Минские соглашения он прямо не упомянул, но было понятно, о чем речь.

Причем Зеленский связал требование уступок по Донбассу с нагнетанием паники вокруг "вторжения России". Все сходилось на том, что США давят на Киев темой "нападения Путина", обваливая финансовую систему страны и вынуждая просить у Вашингтона кредитов, связанных политическими условиями. 

И вот уже секретарь СНБО Данилов заявляет, что Запад настаивает на исполнении Минских соглашений в их нынешнем виде. То есть догадку о том, что США занялись "Минском", можно считать окончательно подтвержденной. 

В этом контексте становится понятным смысл интервью Данилова - донести до американских властей позицию, что это чревато "разрушением Украины" и тому подобными ужасными последствиями. 

Причем скорее всего, доказать это у Зеленского хотят не Байдену (он-то наверняка данную аргументацию уже от Киева слышал), а оппонентам Белого дома в республиканской партии США. Чтобы они стали оказывать давление на Байдена и обвинять его в "зраде" и "работе на Россию" (в чем когда-то сам Байден обвинял Трампа). 

Ровно по тем же причинам кулуарные попытки надавить на Киев по "Минску" Белый дом афишировать не хочет (важные выборы в Конгресс пройдут уже в ноябре и там у демократов очень сложные перспективы).

И Банковая пытается таким образом бить Байдена по больному, возбуждая против него оппозицию и "ястребов" из антикремлевского лобби. 

Причем важно понимать, что это централизованная политика Банковой, а не личные импровизации Данилова. Зеленский сегодня в Раде также туманно намекнул, что западные политики нам не указ.

"У нашей родины правда много друзей, и мы им благодарны. Но у друзей есть своя родина, не забывайте об этом. И никто кроме нас не защитит Украину... Давайте ценить себя, любить себя, не пытаться понравиться кому-то. Думать, что о нас скажут наши потомки, а не чьи-то политики. Невозможно понравиться всем, когда искренне отстаиваешь свои национальные интересы. Ведь одно исключает другое", - заявил президент, выступая на открытии Рады. 

Мессидж понятен - западные политики делают Банковой некие неприемлемые предложения, и теперь Офис президента предлагает "не пытаться понравиться всем". Скорее всего речь именно про Минские соглашения. Ведь другие требования "семипосольщины" такого публичного негатива у Зеленского ранее не вызывали. 

Теперь вопрос, как на эти заявления Данилова и Зеленского будет реагировать Запад. Если будет.

"Почему тогда Зеленскому не выйти из Минска публично?"

После заявлений секретаря Совбеза Офис президента попытался их немного дезавуировать.

Советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что власть не отбрасывает Минские соглашения - поскольку "это единственное соглашение об окончании войны на Донбассе, которое признает Россия и которое очерчивает возможный путь к возвращению временно оккупированных территорий ОРДЛО под контроль Украины".

В то же время Подоляк уточнил, что "Минск-2" - рамочное соглашение, то есть наполнять его конкретным содержанием и есть задача Нормандского и Минского форматов. 

Тут советник Ермака, конечно, слегка лукавит - в определенных позициях Минские соглашения очень конкретны и не позволяют двойных толкований. Например, по вопросу политического урегулирования задан четкий алгоритм - сначала выборы, потом закрепленный в Конституции особый статус, затем передача Киеву границы. 

А обсуждать можно лишь параметры отдельных моментов, да и то в диалоге с "ДНР" и "ЛНР" (то также конкретная норма "Минска"). От чего Киев официально отказывается. Именно поэтому процесс за семь лет так и не подошел к "рамочным" вопросам, о которых говорил Подоляк. 

Заявление Данилова вызвало интерес и в соцсетях.

Журналист Вячеслав Чечило анализирует, какой смысл содержится в угрозах "разрушения Украины".

"Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны". Данилов абсолютно прав, но все же, немного недоговаривает. Важно понимать, какую именно страну оно уничтожит. "Минск" уничтожит страну, в которой можно безнаказанно бросить мелочь в лицо русскоязычному продавцу. Вероятно, для "патриотов" такая страна является ценностью сама по себе, даже если тут нечем топить зимой. Но их хотелки – их проблемы. Более того, у меня для них еще плохие новости - эта страна нежизнеспособна, независимо от того, будет ли выполнен Минск. Постмайданная Украина возникла не в том месте и не в то время. Ничего личного, просто втюхать между Россией и ЕС аграрную этническую диктатуру а-ля "Румыния времен Антонеску", да еще и сохранив при этом границы УССР, невозможно в принципе".

Другие интересуются, кто такой Данилов, чтобы делать эти заявления. И напоминают, что Зеленский недавно запретил комментировать внешнюю политику всем, кроме себя, Шмыгаля и МИДа. 

"22 декабря 2021 года Зеленский подписал указ согласно которому делать заявления по внешней политике могут только президент, премьер, глава ОП.

Внимание вопрос: где в этом списке Данилов?", - спрашивает телеведущий Владимир Полуев. 

Журналистка Диана Панченко удивляется, почему Киев официально не выходит из соглашений.

"Два вопроса: 1. Уполномочен ли главный ветеринар делать такие заявления? 2. Почему тогда Зеленскому не сказать публично о выходе из Минска? Что, среди прочего, станет поводом снять санкции с РФ".

"Уверен, на встрече советников норманди Андрей Ермак передал этот мессидж (о разрушении Украины - Ред.) коллегам их Франции, Германии и России", - иронизирует телеведущий Макс Назаров.

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Теги: news, новости, Украина, Данилов, 7dniv, 7dnivinfo  
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