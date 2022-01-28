Перебрасывать дополнительные войска в Европу в связи с ситуацией вокруг Украины Пентагон не готов

Пентагон пока не готов объявить о начале переброски дополнительных войск США в Европу в связи с ожидаемым "вторжением России" в Украину.

Об этом заявил 1 февраля на брифинге пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. Брифинг транслировался в Твиттере ведомства.

У него спросили, когда Министерство обороны объявит о переброске американского контингента в Европу, которую анонсировал сам президент США Джо Байден.

"На сегодняшний день мы не готовы сделать объявление по поводу каких-либо приказов о переброске или размещении войск в связи с ситуацией на Украине", - ответил Кирби.