Новым губернатором Киевской области стал зам Кличко, которого сватали на пост главы КГГА

Кабинет Министров согласовал увольнение Василия Володина с поста главы Киевской областной госадминистрации. Вместо него губернатором области станет Алексей Кулеба, который сейчас является заместителем мэра Киева Виталия Кличко в КГГА.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, 2 февраля.

Кадровую перестановку прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Любопытно, что Кулебу ранее называли кандидатом на пост главы КГГА в случае, если примут закон о разделении этой должности с постом мэра Киева.

Но закон так до сих пор и не приняли (и непонятно - примут ли вообще).

И Кулебу, по итогу, отправили руководить областью", - говорится в публикации.