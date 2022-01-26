 

Что США ответили России на ее требования по безопасности

Политика Сегодня, 18:0259
Что США ответили России на ее требования по безопасности

2 февраля французское издание El País опубликовало полную версию ответа НАТО и США России по гарантиям безопасности.

Источник РИА "Новости" в дипломатических других подтвердил подлинность документов, которые были переданы России еще 26 января - в ответ на ее предложения, направленные Западу в декабре.

"Страна" рассказывает, о чем идет речь в бумагах, и публикует их анализ. 

О чем говорится в ответе России от США и НАТО

Ответ Вашингтона занимает пять страниц, ответ альянса - четыре. 

У американцев получился достаточно обстоятельный документ. Выделим главные его пункты. 

1. Одно из главных заявлений касается территории Украины - США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по не размещению наступательных ракетных вооружений и любых военных сил с боевыми задачами.

"Соединенные Штаты готовы обсудить взаимные меры транспарентности и взаимные обязательства как со стороны Соединенных Штатов, так и России по неразмещению наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевыми задачами на территории Украины. Мы продолжаем консультации с Украиной по этим вопросам".

При этом американцы заявляют, что озабочены развертыванием российской техники в Крыму и вблизи украинских границ. 

Этот вопрос предлагается обсуждать на таких площадках как Диалог о стратегической стабильности, ОБСЕ и нормандский формат. 

2.  США готовы начать обсуждение вопроса о контроле над ракетами наземного базирования средней и меньшей дальности и пусковыми установками.

Здесь американцы изъявили готовность подтвердить отсутствие крылатых ракет Томагавк на объектах систем ПРО "Иджис" в Румынии и Польше, "если Россия предложит аналогичные меры транспарентности на двух базах с ракетами наземного базирования по нашему выбору на территории России".

3. Обычные силы США и НАТО выводить из Европы не хотят, заявляя, что нынешние количества "являются пропорциональными и ограниченными, в строгом соответствии с обязательствами Основополагающего акта Россия — НАТО". 

В случае же продолжения наращивания российских войск или "агрессии против Украины" они говорят, что нарастят свои войска в Европе. 

4. США готовы обсудить меры по снижению риска от учений в Европе, включая те, которые связаны с ядерным оружием. Предлагается ввести "новый режим уведомления об учениях и меры по снижению рисков, связанных с ядерным оружием, в том числе на стратегических бомбардировщиках". 

Также есть предложение оговорить меры безопасности на море и в воздухе, чтобы не допускать опасного сближения самолетов и кораблей. 

5. Американцы предложили усилить договор СНВ-3 и заключить новые соглашения, которые касаются нестратегических ядерных вооружений и ракет двойного назначения (видимо, гиперзвуковых ракет РФ). США также "обеспокоены разработкой новых межконтинентальных систем доставки ядерных боеголовок, которые сейчас не учитываются в договоре СНВ-III".

6. Штаты предупреждают, что "прогресс по этим вопросам может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России по отношению к Украине".

7. "Соединенные Штаты продолжают твердо придерживаться политики открытых дверей НАТО" - только это и говорится в ответ на требования России дать юридические гарантии неприятия Киева в Альянс.

Теперь, что касается ответа НАТО.

В нем, в отличие от американского ответа, упомянуты Минские соглашения. 

"Урегулирование конфликта внутри и вокруг Украины в соответствии с Минскими соглашениями и в рамках согласованных форматов значительно улучшило бы ситуацию в области безопасности и перспективы стабильности в Европе", - говорится в документе, который принимался в том числе по согласованию с Германией и Францией.

Далее Альянс предлагает снова открыть представительства и ввести канал связи, который будет в срочном порядке решать все конфликтные ситуации. 

Важный пункт предложения НАТО - "Россия выводит войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они были развернуты без согласия принимающей стороны". Отметим, что этой формулировки нет в ответе США. И это показательный момент. То есть Вашингтон не ставит Москве заведомо невыполнимых условий и не увязывает их с остальными пунктами своих предложений. 

Во многом ответ Альянса дублирует то, что сказано американцами - с некоторыми своими новациями. Например, о том, что "Россия воздерживается от испытаний с уничтожением спутников". Также НАТО предлагает России вернуться в ДОВСЕ - договор об ограничении неядерных сил в Европе, откуда Москва вышла еще в 2007 году. 

Что США ответили России на ее требования по безопасности
Что США ответили России на ее требования по безопасности
Что США ответили России на ее требования по безопасности

Что США ответили России на ее требования по безопасности
Что США ответили России на ее требования по безопасности
Что США ответили России на ее требования по безопасности
Что США ответили России на ее требования по безопасности
Что США ответили России на ее требования по безопасности
Что США ответили России на ее требования по безопасности

Выводы

Какие выводы можно сделать из ответа США и НАТО России?

1. Касаемо гарантий невступления Украины в НАТО - их в документах нет. Хотя нет и прямого заявления о том, что Киев будет принят в Альянс.

То есть этот вопрос, как и сейчас, будет на неопределенное время подвешен.

Также НАТО отказывается снижать численность своих войск в странах Европы, которые вошли в Альянс после 1997 года.

2. Второй важный вывод - США готовы на реальные шаги по демилитаризации Восточной Европы и неразмещению там ядерного оружия, включая крылатые ракеты "Томагавк", что всегда было предметом серьезной обеспокоенности России.

А главное - отдельно такие обязательства они могут дать по Украине. 

Причем в Украине американцы согласны также ограничить размещение любых боевых единиц - то есть и наземных войск. 

Это крайне серьезные предложения, которые могут обернуться для Киева "зрадой". Ведь по сути они перечеркивают смысл от вступления в НАТО - если Альянс не сможет размещать в Украине никаких сил. 

При этом, судя по площадкам, где эта тема будет обсуждаться - Нормандский формат и ОБСЕ - все это будет увязано с Минскими соглашениями, где прямо прописана норма о выводе любых иностранных формирований с территории Украины. 

С учетом того, что по Минским соглашениям Запад в последнее время несколько активизировался, не исключено, что данный момент как раз и подтягивают под будущую демилитаризацию Украины. 

Вопрос - чего американцы захотят в ответ от России.

Мы уже видели, что звучит требование отвести войска дальше от границы (и в последние дни идут некие сигналы из РФ, что войска Западного округа уходят в места дислокации). Но скорее всего основной акцент будет сделан на том, чтобы Россия в свою очередь демилитаризировала неподконтрольный Украине Донбасс (впрочем, это вряд ли случится до выполнения Минских соглашений). 

3. Нужно понимать, что данный ответ - это еще не прямые обязательства, а приглашение к разговору. Правда, уже куда более предметному, чем в начале января. Дальнейшие шаги - ответ России и определение окончательной повестки между Москвой, Вашингтоном и НАТО. А затем уже переговоры на конкретных треках и выход на подписание договоров. 

Понятно, что многое может еще поменяться. Но основные точки взаимного согласия видны уже сейчас:

  • демилитаризация Украины на базе Минских соглашений. Гарантии Запада не размещать там войск и наступательных вооружений
  • гарантии неразмещения ядерного оружия и крылатых ракет в странах Восточной Европы - Польше и Румынии
  • новые договора по сокращению вооружений
  • новые меры по повышению прозрачности и предсказуемости учений

Если вся эта повестка будет реализована, для Москвы это будет серьезным шагом вперед. Она получит гарантии неразмещения стратегических вооружений НАТО у своих границ и в частности - на территории Украины. К тому же будет наконец улажен вопрос Донбасса. Сложно поверить, что его обойдут стороной, заключая большую сделку по безопасности. Если, конечно, эта сделка будет осуществлена.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, 7dniv, 7dnivinfo, Россия, договоренности  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Ключевые требования России по безопасности назвали в НАТО
Ключевые требования России по безопасности назвали в НАТО
26-янв-2022, 22:56
Уже сегодня США могут дать ответ России по гарантиям безопасности
Уже сегодня США могут дать ответ России по гарантиям безопасности
26-янв-2022, 18:34
О чем Россия и США говорили в Женеве
О чем Россия и США говорили в Женеве
11-янв-2022, 10:45
Неразмещение ракет в Украине и учения НАТО США готовы обсудить с Россией
Неразмещение ракет в Украине и учения НАТО США готовы обсудить с Россией
9-янв-2022, 08:30
Стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности опубликовал МИД РФ
Стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности опубликовал МИД РФ
17-дек-2021, 14:45

Последние новости

18:02
Политика
Что США ответили России на ее требования по безопасности
17:44
События
Переброску американских войск в Европу в ближайшие дни одобрил Байден
14:53
Политика
Новым губернатором Киевской области стал зам Кличко, которого сватали на пост главы КГГА
14:50
События
Подростки от 14 лет. получат "вовину тысячу". Они смогут на нее купить тетрадки и кеды
13:15
События
Что стало понятно после скандального видео со "слугой народа" Трухиным
12:56
События
Нардеп Ясько о внебрачной дочери Саакашвили: "Это было в прошлом. У нас свои семейные планы"
12:53
События
В дорогом фитнес-клубе белорус украл 27 тысяч у экс-начальника криминальной полиции Киева
12:52
События
В скандал после высказываний о том, что "Холокост не связан с расой" попала актриса Вупи Голдберг
10:20
События
Правила въезда туристов в страну во время пандемии коронавируса
10:18
Политика
Перебрасывать дополнительные войска в Европу в связи с ситуацией вокруг Украины Пентагон не готов
10:17
События
Автобус что застрял в сугробах у обрыва на Закарпатье вытолкали женщины
10:13
Политика
Арахамия призвал Трухина выйти из фракции после видео пьяного ДТП
10:10
События
Какой будет погода в первую неделю последнего месяца зимы
10:08
События
С 1 января из-за ошибки депутатов полиция потеряла право рассматривать админнарушения по "карантинной" статье
10:05
События
Впервые в истории госдолг США превысил отметку в $30 трлн
09:54
События
Передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Piorun и боеприпасов одобрило правительство Польши
09:52
События
Трехдневная эстафета олимпийского огня зимних Игр-2022 стартовала в Пекине
09:47
События
Кому грозит тяжелая форма течения "Омикрона" выяснили врачи
09:44
События
На кладбище космических кораблей в Тихом океане в январе 2031 года могут затопить МКС
08:24
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 февраля 2022

Новости ТОП-7

"Они там все употребляют наркотики?" Депутат Европарламента не поняла слов Арахамии о раздувании паники1850
Зачем украинцев хотят заставить подавать "декларации домохозяйств"1799
Как рынок недвижимости реагирует на угрозу "вторжения Путина" и что будет с ценами1445
Супругов на Киевщине убили за долг 6 тысяч гривен1410
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 января 2022649
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 февраля 2022465
Деревянные автоматы дали украинкам под Киевом355

Досуг

Модные тренды спортивной обуви в 2022 году: лучшие идеи для мужчин и женщин
Модные тренды спортивной обуви в 2022 году: лучшие идеи для мужчин и женщин
Стилисты отмечают, что мода на ношение кроссовок, кед и сникерсов с городскими, винтажными стилями и сдержанными луками сохраняется. Это позволит мужчинам и женщинам продолжать экспериментировать с образами, создавать уникальные комбинации.
Сегодня, 12:34100
4 аксессуара для геймерского ноутбука, без которых вы не обойдетесь
4 аксессуара для геймерского ноутбука, без которых вы не обойдетесь
Как известно, серьезные игроманы и киберспортсмены всегда выбирают исключительно качественную и функциональную периферию. Поэтому если вы предпочитаете комфортно играть и эффективно работать, геймерская атрибутика точно должна быть и на вашем столе.
Вчера, 14:15147
Регистрация IT-компании в Сербии
Регистрация IT-компании в Сербии
Регистрация компании в сфере IT на территории Сербии. Правовое сопровождение от квалифицированных юристов.
31-янв-2022, 11:05382
Обучение по программам MBA
Обучение по программам MBA
Что такое MBA обучение? Это один из наиболее часто задаваемых вопросов среди тех, кто планирует получить последипломное образование. Попробуем разобраться в этом вопросе.
31-янв-2022, 11:02181
Виноград: полезные свойства и особенности фрукта
Виноград: полезные свойства и особенности фрукта
Виноград — это одна из самых вкусных и полезных ягод. Он обладает не только изысканным вкусом, но и имеет массу полезных свойств. Он богат витаминами, минералами, органическими кислотами, эфирными маслами и другими полезными веществами.
28-янв-2022, 17:381135
Настоящие причины наркозависимости и правильное лечение
Настоящие причины наркозависимости и правильное лечение
Зависимость от наркотиков возникает по разным причинам. Но ни одна не связана с тем, что человек хочет праздно жить, мучать близких, воровать и медленно себя убивать.
28-янв-2022, 17:361116

События

Переброску американских войск в Европу в ближайшие дни одобрил Байден
Переброску американских войск в Европу в ближайшие дни одобрил Байден
Соединенные Штаты перебросят около 2 тысяч солдат в Польшу и еще несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию.
Сегодня, 17:4464
Подростки от 14 лет. получат "вовину тысячу". Они смогут на нее купить тетрадки и кеды
Подростки от 14 лет. получат "вовину тысячу". Они смогут на нее купить тетрадки и кеды
С сегодняшнего дня подростки от 14 лет смогут получить "Вовину тысячу" за вакцинацию.
Сегодня, 14:5082
Что стало понятно после скандального видео со "слугой народа" Трухиным
Что стало понятно после скандального видео со "слугой народа" Трухиным
2021-й год ознаменовался чередой скандальных аварий с участием "Слуг народа", о которых мы подробно писали ранее.
Сегодня, 13:15130
Нардеп Ясько о внебрачной дочери Саакашвили: "Это было в прошлом. У нас свои семейные планы"
Нардеп Ясько о внебрачной дочери Саакашвили: "Это было в прошлом. У нас свои семейные планы"
В январе Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, появился лично на судебном заседании в Тбилиси по делу о незаконном пересечении границы и обратился к украинцам с просьбой.
Сегодня, 12:56114
В дорогом фитнес-клубе белорус украл 27 тысяч у экс-начальника криминальной полиции Киева
В дорогом фитнес-клубе белорус украл 27 тысяч у экс-начальника криминальной полиции Киева
Гражданин Беларуси украл 27 тыс. гривен у экс-начальника криминальной полиции Киева Германа Приступы.
Сегодня, 12:53101
В скандал после высказываний о том, что "Холокост не связан с расой" попала актриса Вупи Голдберг
В скандал после высказываний о том, что "Холокост не связан с расой" попала актриса Вупи Голдберг
Известная американская актриса Вупи Голдберг попала в скандальную ситуацию.
Сегодня, 12:52101
7 Днів