 

Обещал решить вопрос с министром Ляшко. НАБУ опубликовало видео с разговорами нардепа Кузьминых

Политика Сегодня, 20:2675
Обещал решить вопрос с министром Ляшко. НАБУ опубликовало видео с разговорами нардепа Кузьминых

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи разговоров нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, которого подозревают в получении взятки в сумме 558 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. 

По версии НАБУ, на записях Кузьминых общается с представителем компании, который оказывает содействие в поставках оборудования в медучреждения Житомирской области.

В одном из фрагментов человек с голосом, похожим на голос Кузьминых, говорит, что по решению одного вопроса даже общался с главой Минздрава Виктором Ляшко.

Сами записи – это фрагменты общения во время личных встреч и телефонных разговоров. Первая запись, обнародованная НАБУ, датирована ноябрем 2021 года. 

"По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если они планируют поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из народных депутатов Украины. Вскоре такой контакт между нардепом и представителем компании состоялся. Нардеп пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета", - говорится в сообщении.

Первым объектом такого сотрудничества, отметили в НАБУ, стало коммунальное предприятие "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко", которое, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 млн грн.

"В ответ нардеп намекнул, что его "услуги" - не безвозмездные и составляют 30% от сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата показалась ему также своеобразной гарантией будущего сотрудничества в сфере закупок медицинского оборудования другими больницами Житомирской области в 2022 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения оплаты от больницы по одному из тендеров, а именно - за систему ультразвуковой диагностики - депутат "попросил передать ему 30% от суммы договора - 558 тыс. грн".

Как установило следствие, депутат планировал такую схему расчета суммы неправомерной выгоды применять и в отношении других договоров в будущем, в частности, на поставку МРТ (30% от 37,499 млн грн - 11,25 млн грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн грн - 398,33 тыс. грн)".

 

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Теги: news, новости, Украина, нардеп, Кузьминых, 7dniv, 7dnivinfo  
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