В розыск нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых объявило НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, которого подозревают в получении взятки в сумме 558 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в четверг, 3 февраля.

"31 января 2022 года, защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако ни сам нардеп, ни его защитник не сообщают следствию о том, в какой больнице якобы находится подозреваемый. Таким образом, действия подозреваемого относительно уклонения от явки и не уведомления о месте своего нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, таким образом является безусловным основанием для объявления его в розыск", - сообщили в НАБУ.