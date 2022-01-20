Райсоветы в столице восстановил Киевсовет

Несмотря на сопротивление "слуг", Киевсовет все же принял решение о восстановлении райсоветов в городе. За - 73 человека (преимущественно депутаты "Удара" мэра Виталия Кличко и "Евросолидарности" Петра Порошенко).

Таким образом Киевсовет большинством голосов (73 и 75) поддержал два проекта решений, согласно которым создаются райсоветы в столице и районные горадминистрации лишаются полномочий и финансирования из бюджета. Именно вместо РГА создадут 10 департаментов, которым передадут полномочия.

Заблокировать это решение пытались депутаты от фракции "Слуги народа" во главе с нардепами Николаем Тищенко и Лесей Забуранной.

Они требовали от мэра Виталия Кличко перенести рассмотрение вопроса о возобновлении райсоветов. Однако голосование все равно состоялось.