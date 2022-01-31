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Политика Сегодня, 19:2239
Соглашения о Зоне свободной торговли и о производстве "Байрактаров" в Украине подписали Киев и Анкара

В четверг, 3 февраля, во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Киев и Анкара подписали соглашение о зоне свободной торговли.

Видео церемонии подписания обнародовала пресс-служба Офиса президента в Фейсбук.

Это произошло на брифинге президента Украины Владимира Зеленского и Эрдогана в Киеве.

Президент Украины назвал подписанное сегодня соглашение о свободной торговле "историческим моментом".

Но основной темой переговоров была безопасность. Зеленский поблагодарил Эрдогана за предложение посредничества между Киевом и Москвой (РФ, напомним, его уже отвергла) и заявил, что турецкие беспилотники теперь будут производиться в Украине.

"Сегодня заключено соглашение, которое расширит производство беспилотных аппаратов "Байрактар" в Украине", - заявил президент.

Зе также сказал, что роль турецких компаний в "Большом строительстве" возрастет (то есть турки осваивают все больше украинских бюджетных денег). И предположил, что Турция откроет консульства в Харькове и Львове.

 

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