Как экс-спикер отбивается от Банковой и какие у него перспективы по рейтингам

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обвинил власть в использовании правоохранительных органов для давлении на депутатов, создавших вместе с ним межфракционное объединение “Разумная политика”. В знак протеста один из членов МФО Олег Воронько объявил о выходе из фракции “Слуга народа”.

Недавно у него прошли обыски - как он считает, с целью устрашения.

Почему началось обострение по линии “Разумков - Офис президента”, разбиралась “Страна”.

В знак протеста

В последнее время Разумков несколько раз выступил с заявлениями о давлении власти на участников “Разумной политики” (всего 25 человек), для чего используются, по его словам, правоохранительные органы. Он утверждает, что за всеми членами МФО ведется слежка, а на некоторых уже завели (или пытаются завести) притянутые за уши уголовные дела. Таковым экс-спикер считает, например, дело против народного депутата Олега Воронько, состоящего в “Разумной политике”.

Недавно у Воронько и его близких прошли обыски, заказчиком которых Разумков и сам нардеп считает власть.

“Не идут ко многим народным депутатам, замешанным в других уголовных делах, ни ГБР (Государственное бюро расследований - Ред.), ни НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро - Ред.) А тут приходят, потому что это “Разумная политика”, потому что не подчинены Офису (президента - Ред.), потому что не слушаются президента непосредственно?” - задавал вопросы Разумков, выступая в Верховной Раде на прошлой пленарной неделе.

По версии ГБР, обыски у Воронько и его близких прошли по фактам, обнаруженным Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Якобы НАПК подозревает нардепа в подделке документов, служебном подлоге и попытке ввести в заблуждение суд.

Сам Воронько заявил, что за расследованием и обысками стоит Офис президента (ОП), который таким образом мстит ему за сотрудничество с Разумковым и дает урок фракции СН.

"После моего вступления в “Команду Разумкова” в Офисе президента совсем снесло крышу: одновременные обыски в 7 часов утра в пятницу с привлечением вооруженных спецназначенцев у меня дома, у моего сына, у моих родственников, друзей. Это просто акция устрашения несогласных с Банковой депутатов монобольшинства. Вместо того, чтобы заниматься нацбезопасностью, Офис президента устраивает преследование политических оппонентов", - заявил депутат, добавив, что в знак протеста он покидает фракцию СН.

Воронько был избран в Раду по мажоритарному округу в Кировоградской области, поэтому на него не распространяется императивный мандат. В парламенте этого созыва это уже второй случай самостоятельного выхода из фракции (первым вышел запорожский мажоритарщик Роман Соха, который также состоит в МФО “Разумная политика”).

До них из фракции СН только исключали. Отметим, что двое из исключенных депутатов - Людмила Буймистер и Артем Дмитрук также присоединились к Разумкову. Правда, Дмитрук недавно приостановил свою деятельность в МФО после скандала с дракой во время заседания земельной комиссии Одесского городского совета.

В неформальных разговорах со “Страной” собеседники, близкие к Разумкову, связывают накал страстей вокруг группы с провалом рассмотрения важных для ОП законодательных инициатив на прошлой пленарной неделе, к которому приложила руку и "Разумная политика".

"По нам активизировались, чтобы мы сидели смирно. Не дождутся. И выходить из фракции другие пока не будут. Все будет происходит дозировано: по одному-два человека, когда потребуется", - утверждает источник среди членов МФО.

“Разумков делает то, чего боится ОП: подрывает позиции монобольшинства. Не сам, а с другими оппонентами власти в Раде, но эффективно, как показывают последние голосования. Главный страх ОП - лишиться подконтрольного парламента. Конечно, Разумкову “прилетает” в ответ. Правда, я сомневаюсь, что это помешает ему дальше строить свою группу, укреплять свою политическую субъектность”, - комментирует политолог Анатолий Октисюк “Стране”.

Пойти в народ

По данным "Страны" в ближайшее время Разумков планирует активизировать свою деятельность.

Речь идет о политическому турне Разумкова по стране для развития общественного объединения “Команда Разумкова”- прообраза будущей партии экс-спикера.

“Первая поездка намечена на следующую неделю. Начнем с восточной Украины. Разумков обещал начать с Харькова, но могут быть варианты”, - заявил соратник, попросивший об анонимности.

Ездить планируют в свободные от пленарных заседаний недели. Поездки должны якобы включать посещение “различных объектов” (что Разумков делал и в бытность спикером), встречи с политически активными гражданами - прежде всего, с теми, кто хочет присоединиться к новой политической команде.

“Представлять новых членов команды в регионах будем обязательно”, - уверяет источник.

С лидером будут ездить какие-то члены “Разумной политики”, вошедшие и в "Команду Разумкова".

По словам экс-спикера, на конец января существовало 18 областных ячеек “Команды Разумкова”.

Но экс-спикер сказал, что покроет организациями всю Украину минимум на уровне областей. Без областных организаций ему не зарегистрировать политическую силу, для чего еще нужно собрать подписи сторонников в 2/3 областей и 2/3 районов страны. Это сложный процесс, от которого большинство отказываются, предпочитая просто покупать документы любой малоизвестной партии, которую потом переименовывают как нужно. Такой вариант Разумкову якобы много раз предлагали некие доброхоты, но он со товарищи решил не идти таким путем, и обещает завершить создание партии за “несколько месяцев”.

Если не будут вставлять палки в колеса, говорит экс-спикер, имея в виду, судя по всему, Офис президента.

А в президентском Офисе облегчать жизнь Разумкову точно не собираются. Так что "несколькими месяцами" дело может не обойтись.

А что с рейтингами?

После отставки с поста спикера рейтинг Разумкова начал быстро расти и уже в октябре-ноябре социологические конторы давали ему и его гипотетической партии более 5%.

Более того, сразу несколько опросов показывало, что он единственный политик, который может во втором туре победить Зеленского.

Причиной тому - низкий антирейтинг у экс-спикера. У Зеленского он значительно выше.

Однако, до второго тура еще нужно добраться.

Сейчас по разным соцопросам рейтинг Разумкова колеблется в районе 6-9%. Это неплохо для старта, однако вопрос о дальнейших перспективах его роста остается открытым.

Тем более, что заметно выше, чем у Разумкова рейтинги у 3-4 политиков, включая Зеленского и Порошенко. По данным социологов именно они двое сейчас и возглавляют рейтинги.

Эксперты отмечают, что у Разумкова есть проблема с позиционированием в глазах избирателей.

Тем более, что он часто появляется в последнее время в компании "правой" оппозиции. Прежде всего, Петр Порошенко (например, Разумков вместе с депутатами от "Евросолидарности" внес проект постановления Рады об отставке главы МВД Монастырского). Это создает риск для экс-спикера как переноса на него огромного антирейтинга Порошенко, так и переходом к "Евросолидарности" части избирателей самого Разумкова (по логике - если они союзники, а не оппоненты, то лучше поддерживать того из них у кого рейтинг больше: то есть - Порошенко).

“Разумков идеологически позиционирует себя сейчас как правый центр, тогда как многие зрители здесь относятся к левому центру. Образ Разумкова расплывается. Не до конца понятно, какие у него политические принципы, друзья и враги в политике (кроме Офиса президента, конечно). Скажем, экс-президент Петр Порошенко - друг? Их часто видят вместе в кадре. Но на правом фланге сейчас не протолкнуться: Порошенко, Тимошенко и т.д. Разумков просто потеряется среди себе подобных”, - полагает политолог Руслан Бортник.

Как считает политолог Вадим Карасев, экс-спикер столкнулся с необходимостью пересматривать свое позиционирование.

Близкий к Разумкову член МФО народный депутат Василий Мокан (“Слуга народа”) признает, что электоральное ядро экс-спикера еще не сформировано, но в целом видит перспективы дальнейшего роста.

“Давайте посмотрим на рейтинги этого года в динамике. Дождемся следующих одного-двух исследований, и тогда увидим какая тенденция. Не забываем и о других важных показателях - балансе доверия-недоверия и антирейтинге. В этом плане у Разумкова позитивная динамика, и потенциал для роста его рейтинга намного выше, чем у многих политиков, которые сейчас имеют якобы выше уровень поддержки и опять-таки выше антирейтинг и хуже баланс доверия-недоверия”, - сказал народный депутат Мокан “Стране”.