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Политика Сегодня, 15:5492
Как Верховный суд у Верховного суда Украины служебные машины "угнал"

Вчера многие новостные ленты облетела сенсационная новость, родившаяся на странице Верховного суда Украины в Facebook, о ночном похищении из-под стен Кловского дворца на Печерске, где располагается Верховный суд, 68 служебных автомобилей на сумму более 12 млн гривен.

Многие СМИ цитировали это со ссылкой на страницу в Facebook Верховного суда Украины.

Однако мало кто проверил, что такого учреждения сейчас не существует и высший судебный орган называется - Верховный суд (такое название ему определили по изменениям в Конституцию в 2016 году).

Правда, уже на следующий день Facebook маркировал это сообщение как фейк.

Страница в Facebook Верховного суда Украины (его полномочия были прекращены в 2017 году и вместо него приступил к работу Верховный суд) создана судьями, которые отказались участвовать в конкурсе в новый Верховный суд еще при президентстве Петра Порошенко и с тех пор добиваются восстановления своих прав.

Даже в Европейском суде по правам человека выиграли. В решении "Гуменюк против Украины"(заявители - и.о. главы Верховного суда Украины" - Василий Гуменюк и еще 7 судей дореформенного Верховного суда Украины) Европейский суд констатировал нарушение Конвенции по правам человека: "вынудив судей Верховного суда Украины заново доказывать свою профессиональную пригодность, законодатель серьезно подорвал правовую определенность и предсказуемость конституционных принципов независимости судебных органов".

За это 8 судьям присудили компенсацию - по 5 тысяч евро из бюджета. Однако в высшей судебной инстанции судей так и не восстановили.

Но это не мешает Василию Гуменюку подписывать документы и даже награждать сотрудников аппарата суда по случаю профессионального праздника. Чтобы разрешить эту проблему, им даже предлагали перейти на работу, к примеру в Киевский апелляционный суд, но они такую альтеративу отклонили.

Вчерашняя новость о якобы пропаже машин, как раз связана с проблемами передачи имущества, пребывавшего на балансе реорганизованного Верховного суда Украины в Верховный суд. Речь идет о 70 служебных автомобилях на сумму более 13 млн гривен - в основном марки "Volkswagen", - которые продолжают числится за Верховным судом Украины, фактически существующий сейчас только на бумаге. Машинами никто не пользуется, и они стоят на парковке перед зданием суда, так как правосудие осуществляет только Верховный суд.

Наши источники в суде рассказывают, что из-за бумажной волокиты переоформить эти автомобили на реорганизованный суд почему-то так и не удается уже несколько лет подряд. Соответственно, пользоваться ими новоиспеченные судьи Верховного суда также не могли, потому как эти машины не находились на балансе Верховного суда.

Поэтому, чтобы убрать эти фактически четырехколесные памятники со стоянки перед судом, их было решено опечатать и переместить на одну из стоянок Киева. Таким хитрым шагом аппарат Верховного суда расчистил парковку перед зданием.

В связи с этим Василий Гуменюк даже написал в Счетную палату что 68 из 70 автомобилей, которые были на балансе юрлица ВСУ сейчас перемещены неизвестно куда, и об этом написано заявление в полицию, так как они на такую транспортировку движимого имущества согласия не давали.

Правда, действующий Верховный суд опубликовал опровержение и сообщил, что машины опломбированы и перемещены по требованию Госслужбы по ЧС в связи с тем, что мешают подъезду пожарных расчетов к суду в случае возникновения пожара.

"Информация, распространяемая в Фейсбуке относительно якобы исчезновения со стоянки Верховного суда 68 машин, не соответствует действительности. Машины были перемещены планово во исполнение требования ГСЧС Украины на другую стоянку Верховного суда в связи с их пожарной опасностью, а именно: они закрывали проезд машин пожарной безопасности в здания Верховного суда. До перемещения каждая машина была опломбирована", - сообщила руководитель аппарата Верховного суда Ольга Булка.

Также она заявила, что страница в Facebook, на которой была опубликована новость об исчезновении машин, не является официальной страницей Верховного суда. По словам Булки, эту страницу под названием "Верховный суд Украины" после реформы инстанции создали в знак протеста судьи, которые не прошли переаттестацию, и она не является официальным источником информации.

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