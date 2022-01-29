 

Лукашенко рассказал, когда будет готов покинуть пост президента Беларуси

Политика Сегодня, 18:5775
Лукашенко рассказал, когда будет готов покинуть пост президента Беларуси

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что готов оставить пост президента Беларуси в том случае, если в стране все будет спокойно.

Об этом заявил 4 февраля во время интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву.

В частности, в интервью поднимался широкий круг тем, в том числе собеседники говорили о развитии ситуации в регионе, различных аспектах белорусско-российских отношений. 

Кроме прочего Лукашенко ответил на вопрос, сколько еще планирует быть президентом страны.

"Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси и, еще важнее, внутри нас будут как в 2020 году рвать... Всегда буду", - ответил Лукашенко Соловьеву.

Но при этом президент Беларуси добавил, что если все будет спокойно и появится преемник, то он "определится" со сроком руководства страной. Также Бацька сказал, что занимает пост не потому, что очень хочет быть президентом, а потому, что попал в такие обстоятельства и зависит от них.

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Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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