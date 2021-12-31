Медведчук: Нам надо строить не бандеровскую Украину, а нормальную страну для всех людей

Как известно, в ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и в мире от журналистов телеканалов UkrLive и Перший Незалежный.

Но председатель стратегического политсовета «ОП-ЗЖ» В.Медведчук заявил, что его команда, как и он, не сдается.

Интервью с телеведущей Дианой Панченко - яркое этому подтверждение, ведь его тоже пытались скрыть от зрителя. Но увы, ОП-ЗЖ ради правды пойдет на все.