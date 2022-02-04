Британский министр обороны может стать новым генсеком НАТО

По данным издания The Times, новым генеральным секретарем блока НАТО может стать глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Об этом сообщает в субботу, 5 февраля, издание The Times со ссылкой на собственные дипломатические источники.

В связи с тем, что нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг назначен новым главой Центрального банка Норвегии, государства-члены НАТО подняли вопрос о том, что Уоллес может занять эту должность, когда она станет вакантной.

Ожидалось, что в назначении на эту должность получит поддержку самого Бориса Джонсона бывший секретарь британского кабинета министров и советник по национальной безопасности лорд Марк Седвилл. Однако два дипломатических источника сообщили изданию, что Седвиллу будет трудно заручиться такой поддержкой, поскольку он не был ни главой правительства, ни важным министром.

Кроме того, ходили слухи, что пост генсека НАТО может достаться бывшему премьер-министру Дэвиду Кэмерону, но вряд ли он получит поддержку французов.

"Кэмерон не интересен, а Седвилл не был министром обороны или министром иностранных дел. Многие, в том числе зарубежные члены НАТО, предполагают, что это мог бы быть Бен Уоллес", - заявил источник изданию The Times.

На прошлой неделе Уоллес встречался со Столтенбергом и другими высокопоставленными лицами, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. На данный момент неизвестно, хочет ли сам Уоллес стать новым генсеком НАТО.