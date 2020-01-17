 

Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах (Эксклюзив)

Публикации Сегодня, 18:06139
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах

Бездарность, продажность и слабость власти рождает только иллюзию реальной государственной политики.

Раз – два – три,
Мы пускали пузыри,
Красный, синий, голубой
Выбирай себе любой…

Может ли существовать государство без государственной политики? Государство – нет, не может. Но Украина уже не государство, хотя пока еще страна.
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная политика?

10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТОГО, ЧТО РЕАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ:

1. Основная цель государства – это обеспечивать материальные и духовные потребности своих граждан, иначе в нём нет практического смысла. Для этого государство при помощи своих механизмов (институтов) выполняет ряд функций: правовую, политическую, организаторскую, экономическую, социальную, экологическую, культурную, образовательную и идеологическую. Ни одну из вышеуказанных функций государство сегодня не выполняет, следовательно, де-факто его не существует. Украина сегодня – страна с атрибутами государства. Если нет государства – нет и государственной политики, как не может быть вкуса вареников без самих вареников.

2. Политика есть концентрированная экономика. В каком состоянии сегодня экономика Украины? На том же уровне и политика – эти категории неразрывны. Нет производства – нет экономики – нет государственной политики обслуживающей экономику – нет государства. 15 направлений внутренней государственной политики

3. Политика как культура общественных взаимоотношений – наша общая политическая культура, суммарно все мы вольно-невольно формируем общий тренд, запрос на государственную политику Украины. Какой уровень политической культуры общества сегодня? Перечислим:
• гражданско-правовая, политическая, и экономическая безграмотность;
• инфантильная надежда на изменение к лучшему без каких-либо общенациональных усилий;
• наивная вера в простые решения и «волшебные реформы», чужие деньги и общее бесплатное счастье;
• подверженность манипуляциям – приведение к власти политических авантюристов, психически и морально неадекватных лиц, патологических лжецов и клептократов – абсолютное неумение и нежелание общества нести гражданскую ответственность за выбор собственных политических элит;
• отсутствие и нежелание поиска компромиссов внутри гражданского общества, нетерпимость, ненависть, разжигание национальной розни, радикализм взглядов;
• отсутствие критического мышления, политической культуры в диалогах, спорах и дискуссиях, неумение анализировать факты, выстраивать логические причинно-следственные связи и слушать оппонентов.

Низкая политическая культура в обществе не может быть полноценным источником и основой для формирования качественной государственной политики – общество расколото. Нет единого общества – нет понимания общих интересов – нет реальных механизмов общественного влияния на формирование государственной политики – нет государственной политики – нет государства.

4. Политика как взаимное уважение интересов: частных, общественных, политических элит, финансово-промышленных групп и самого государства. Баланс, гармония, равновесие, взаимное уважение интересов, цивилизованное решение противоречий – это одна из важнейших составляющих внутренней политики, а значит в целом и государственной политики Украины. Кто сегодня уважает взаимные интересы в Украине? Никто, причем на всех социальных уровнях и независимо от материального положения и статусов. США завезли нам демократию, а искусство политического баланса (политическую культуру) забыли. Нет взаимного уважения интересов сторон – нет согласия в обществе – нет согласия элит – нет общей государственной политики – нет государства.

5. Политика как расчёт, прагматизм, выгода. Уважение интересов сторон всегда основано на балансе интересов и расчёте, а любой расчёт это планирование. Долгосрочное планирование – основа любой национальной стратегии развития. Нет баланса интересов – нет расчёта общих выгод и интересов – нет государственной стратегии развития – нет государственной политики – нет государства.

6. Государственной стратегии развития Украины на ближайшие 10-15 лет не существует в природе. Парадокс – государственной стратегии нет, а государственная политика есть? Одного не бывает без второго, а значит, государственной политики Украины тоже нет.

7. Политика как власть. Без головы сила ног не имеет значения.
Кому принадлежит власть?
Кто формирует и задает общий вектор государственного развития?
Кто концентрирует необходимые ресурсы для достижения государственных интересов?
Кто является объективным арбитром в разрешении противоречий финансово-промышленных групп и политических элит?
Кто является гарантом защиты интересов общества и отдельных граждан?
Настоящей государственной власти нет – нет единого центра принятия политических, организационных и социально-экономических решений, нет общей координации по формированию и реализации национальных стратегий, нет самих стратегий. Нет центра власти – нет центра формирования общих интересов – нет центра формирования реальной государственной политики – нет государства. Природа власти

8. Политика как функция, действие, контроль, результат, ответственность.
Кто отвечает в Украине за результаты? Глупый вопрос. Как обычно – никто.
Государство без национальных интересов – невозможно.
Государственная политика без реализации своих целей – бессмысленна.
Нет контроля – нет ответственности – нет результата – нет политики реализации – нет достижений целей (государственных интересов) заявленных государственной политикой – нет государства.

9. Статистика. Если сложить векторы желаний и интересов всех граждан, социальных групп, политических партий, финансово-промышленных групп и влияние внешнеполитических сил, то полученный результат – вектор государственной политики Украины – равен нулю. Нулевой вектор государственной политики равен её отсутствию – чудес не бывает.

10. Государственная политика всегда разделена на две части: публичную и непубличную. В успешных государствах к непубличной сфере относится часть вопросов внешней политики, по целому ряду причин. А внутренняя политика более открыта и публична для общества – в противном случае государство будет социально-политически неустойчиво. В Украине всё ровно наоборот – обстоятельства, лица и группы, принимающие ключевые решения внутренней политики наглухо закрыты для общества, принимаются кулуарно и неформально. Обществу достаётся только информационный мусор – обсуждение уже принятых кем-то решений. Зато в вопросы внешней политики, где требуется особый подход и осторожность – лезут, заявляют и комментируют все кому не лень. Нет внутренней политики – нет её продолжения (внешней политики) – нет государственной политики – нет государства. Что такое внешняя политика?

Реальной созидательной государственной политики Украины, в классическом понимании – нет. А что есть?

Есть подковерные договорняки, интриги, воровство и передел материальных благ для удовлетворения своих непомерных властных амбиций и алчности, когда страна живет в долг.

Есть неистребимые клоуны унылого политического цирка: недодепутаты и полуминистры, «грантовые лидеры» и «эксперты по вызову», национально озабоченные маргиналы и задолбавшие ТВ-ораторы, информационный хлам и бесконечные политические шоу.

Есть бесплодная политическая помойка «про шкурные интересы и мародёрство», в ярких гирляндах «псевдодемократии» и «свободы слова», называемая по какому-то недоразумению украинской политикой.

Как ни наряжай помойку или кучу дерьма – своё основное качество она не меняет. А настоящая политика – это хоть немного, но для людей, про людей… и про государство.


Александр Александров для 7dniv.info
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