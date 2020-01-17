Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах

Бездарность, продажность и слабость власти рождает только иллюзию реальной государственной политики.



Раз – два – три,

Мы пускали пузыри,

Красный, синий, голубой

Выбирай себе любой…



Может ли существовать государство без государственной политики? Государство – нет, не может. Но Украина уже не государство, хотя пока еще страна.

Украина. Страна. Государство. Отечество

Что такое государственная политика? Может ли существовать государство без государственной политики? Государство – нет, не может. Но Украина уже не государство, хотя пока еще страна.

15 направлений внутренней государственной политики

Природа власти

Что такое внешняя политика?

– это обеспечивать материальные и духовные потребности своих граждан, иначе в нём нет практического смысла. Для этого государство при помощи своих механизмов (институтов) выполняет ряд функций: правовую, политическую, организаторскую, экономическую, социальную, экологическую, культурную, образовательную и идеологическую. Ни одну из вышеуказанных функций государство сегодня не выполняет, следовательно, де-факто его не существует. Украина сегодня – страна с атрибутами государства.В каком состоянии сегодня экономика Украины? На том же уровне и политика – эти категории неразрывны.– наша общая политическая культура, суммарно все мы вольно-невольно формируем общий тренд, запрос на государственную политику Украины. Какой уровень политической культуры общества сегодня? Перечислим:• гражданско-правовая, политическая, и экономическая безграмотность;• инфантильная надежда на изменение к лучшему без каких-либо общенациональных усилий;• наивная вера в простые решения и «волшебные реформы», чужие деньги и общее бесплатное счастье;• подверженность манипуляциям – приведение к власти политических авантюристов, психически и морально неадекватных лиц, патологических лжецов и клептократов – абсолютное неумение и нежелание общества нести гражданскую ответственность за выбор собственных политических элит;• отсутствие и нежелание поиска компромиссов внутри гражданского общества, нетерпимость, ненависть, разжигание национальной розни, радикализм взглядов;• отсутствие критического мышления, политической культуры в диалогах, спорах и дискуссиях, неумение анализировать факты, выстраивать логические причинно-следственные связи и слушать оппонентов.Низкая политическая культура в обществе не может быть полноценным источником и основой для формирования качественной государственной политики – общество расколото.частных, общественных, политических элит, финансово-промышленных групп и самого государства. Баланс, гармония, равновесие, взаимное уважение интересов, цивилизованное решение противоречий – это одна из важнейших составляющих внутренней политики, а значит в целом и государственной политики Украины. Кто сегодня уважает взаимные интересы в Украине? Никто, причем на всех социальных уровнях и независимо от материального положения и статусов. США завезли нам демократию, а искусство политического баланса (политическую культуру) забыли.Уважение интересов сторон всегда основано на балансе интересов и расчёте, а любой расчёт это планирование. Долгосрочное планирование – основа любой национальной стратегии развития.Парадокс – государственной стратегии нет, а государственная политика есть? Одного не бывает без второго, а значит, государственной политики Украины тоже нет.Без головы сила ног не имеет значения.Кому принадлежит власть?Кто формирует и задает общий вектор государственного развития?Кто концентрирует необходимые ресурсы для достижения государственных интересов?Кто является объективным арбитром в разрешении противоречий финансово-промышленных групп и политических элит?Кто является гарантом защиты интересов общества и отдельных граждан?Настоящей государственной власти нет – нет единого центра принятия политических, организационных и социально-экономических решений, нет общей координации по формированию и реализации национальных стратегий, нет самих стратегий.Кто отвечает в Украине за результаты? Глупый вопрос. Как обычно – никто.Государство без национальных интересов – невозможно.Государственная политика без реализации своих целей – бессмысленна.Если сложить векторы желаний и интересов всех граждан, социальных групп, политических партий, финансово-промышленных групп и влияние внешнеполитических сил, то полученный результат – вектор государственной политики Украины – равен нулю.В успешных государствах к непубличной сфере относится часть вопросов внешней политики, по целому ряду причин. А внутренняя политика более открыта и публична для общества – в противном случае государство будет социально-политически неустойчиво. В Украине всё ровно наоборот – обстоятельства, лица и группы, принимающие ключевые решения внутренней политики наглухо закрыты для общества, принимаются кулуарно и неформально. Обществу достаётся только информационный мусор – обсуждение уже принятых кем-то решений. Зато в вопросы внешней политики, где требуется особый подход и осторожность – лезут, заявляют и комментируют все кому не лень.Есть подковерные договорняки, интриги, воровство и передел материальных благ для удовлетворения своих непомерных властных амбиций и алчности, когда страна живет в долг.Есть неистребимые клоуны унылого политического цирка: недодепутаты и полуминистры, «грантовые лидеры» и «эксперты по вызову», национально озабоченные маргиналы и задолбавшие ТВ-ораторы, информационный хлам и бесконечные политические шоу.Есть бесплодная политическая помойка «про шкурные интересы и мародёрство», в ярких гирляндах «псевдодемократии» и «свободы слова», называемая по какому-то недоразумению украинской политикой.