УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
(Пошаговая инструкция по национальной самоликвидации)
Многие страны в припадках национального безумия пытались ответить на этот вопрос. Спасло то, что не хватило ни любопытства, ни упоротости…
1. Деградация национальных элит. По сути, подмена национальной элиты на вырожденцев с полным отсутствием принципов, государственного мышления, навязчивой детской травмой «заработать» все деньги в мире, кинуть государство, население и международных кредиторов повесив долги на «благодарных» соотечественников. Недоэлита – состоит из двух основных частей – финансово-промышленных групп и представляющего его интересы политического истеблишмента (власти) – политиков, государственных функционеров и чиновников. В руках этих двух частей сосредоточена основная финансовая и политическая власть в государстве. Основная проблема украинской недоэлиты не в жадности, а в тупости – растаскивая государство, они никак не могут понять, что оно нужно прежде всего им самим, для защиты своих же капиталов и собственности. Так как недоэлита неспособна к государственному управлению, чуть больше чем полностью, её можно назвать условно правящим классом или привилегированным классом. Количество честно отжатых недоэлитой у государства ресурсов должно быть обратно пропорционально их полезному применению – выведено в офшоры, вложено в зарубежную недвижимость, пущено на светскую жизнь: казино, шлюх, шампанское и другие приятные мелочи, скрашивающие скучные будни «новой украинской аристократии». И людей можно понять – где Лондон и Вена, а где Житомир и Горішні, прости Господи, Плавні. Девиз неубиваемой Майданами и непуганой украинской олигархии прост, как пила «Дружба»: попилить непопиленное, допилить недопиленное, и перепилить попиленное другими. К сожалению, разваленное государство не может пожурить и мягко поправить беззаботно резвящихся жирных кабанчиков отечественной олигархии… Но кто ж знает, как внезапно сложится, если оно вдруг проснётся?..
Излюбленный финт ушами украинской недоэлиты – пугать доверчивых граждан транснациональными компаниями и апокалипсисом тотальной скупки рідної Неньки оптом, после чего должен наступить Конец Света и лютый геноцид. Вымирать маленький украинец, понятно, не хочет. Но если вспомнить, что Украина активно размножалась аж 30 лет назад, то возникает неудобный вопрос: Какая разница сантехнику дяде Васе, бедному студенту или бабушке с пенсией 1600 грн. кому принадлежит украинская земля, трубопровод или заводы – местному жлобу-олигарху или транснациональной компании «Чикен & Бразерс»? Справка: Идиотский уничижительный термин «маленькие украинцы», внедрен в обиход президентом-пчеловодом в благодатном 6-гривен-за-бакс-том году между Первой Майданной и за 10 лет до Второй Майданной Эры.
2. Реальная государственная власть должна быть непублична, закрыта, кулуарна, зависима, спонтанна, случайна и временна. В идеале её вообще не должно быть. Никто, включая высшее политическое руководство Украины, не должен понимать – кто именно управляет страной – президент, парламент, американское посольство, российское ФСБ или районный ЖЭК. Чтобы государственное безвластие не выглядело откровенной анархией, ему надо дать красивое и политически корректное название – «дуализм власти». Если проще, дуализм власти – это как короткий отрывок из порнофильма, когда непонятно кто, кого, зачем и как. Наивное население должно верить в президента из народа, слуг народа, народных депутатов, добрых олигархов, черта лысого… и гордиться, что в Украине никогда не было царя, как женщина, которая никому не нужна, хвастается, что у неё никогда не было мужа. Государственная власть или есть, или её нет – Украине просто не повезло. Пороблено, ой, пороблено…
3. Государственная кадровая политика – должна стать фантасмагорией. «Новые кадры» должны быть настолько причудливы, некомпетентны и безумны, чтобы по сравнению с ними блекло даже творчество гениев-сюрреалистов. Клинические лжецы, политические авантюристы и проходимцы всех мастей, непереводимые приспособленцы и серые бездарности, озорные клептоманы и энергичные бездельники, самовлюбленные демагоги и буйные шизофреники, садисты-тихушники и наркоманы со стажем, ласковые извращенцы и психопаты от идеологий. Деградировавшая до уровня средневековой феодальной лестницы политическая система Украины должна выродить из себя всю уникальную линейку детских кошмаров и фантазий Оруэлла: президентов-по-случаю и министров-самокатчиков, «лидеров-за-15-минут» и полупрофессуру «трускавецкой школы», «соросорождённых» и «смартфонозависимых», заклятых врагов здравого смысла и прочую флору нашего псевдополитического криминально-патриотического балагана. Рубаха-вышиванка и заунывный вой гимна должны заменить интеллект и квалификацию. Возникает два основных вопроса: исполнение государственного гимна возвышает дегенеративную мразь до государственного уровня? Или дискредитирует само государство до уровня дегенеративной мрази?
4. Деградация госуправления. Люто ненавидимая населением, разнообразная приспособленческая, безмозглая и бессовестная сволочь, проталкиваемая и проплачиваемая как отечественными финансово-промышленными (олигархия) группами, так и западными «партнерами» имеет второе культурное название – политический истеблишмент. Критерии назначения кандидатов на высшие государственные посты должны быть максимально размыты, непонятны и загонять в ступор своей иррациональностью даже самих участников «прозрачных конкурсов». Конкурсы должны проходить закрыто и содержать интригу. Для высшей политической «элиты» должны быть предусмотрены космические зарплаты и полная персональная безответственность. Социальный пакет «государственного деятеля» Украины стандартный – самокат, двойное-тройное гражданство, зарубежный отдых и обучение детей, имущество, лечение и прочие плюшки там же. Декларации необязательны.
Качество принимаемых государственных решений должно носить необратимо деструктивный характер и существовать отдельно от логики. Пока остатки украинского проебизнеса собирают деньги на взятки, а кретины из правительства ходят стартапом по гиперлупам, и пытаются освоить деление на ноль под звонкий стук граблей, население впадает в национальную депрессию и начинает думать о смысле жизни, сходя с ума от такого наеб.. небывалого цинизма. До очередного ток-шоу, где хорошо одетая и глянцево-сытая политическая обслуга всё красиво объяснит и расскажет. Редакторы должны так подбирать гостей студии, чтобы спектр мнений был похож на сломанный калейдоскоп в сумасшедшем доме – от «послать войска-пригласить танки-дойти до Владивостока» до «всё-нахер-продать-и-быстро-сдаться».
5. Закрытое и абсурдное избирательное законодательство. Избирательное законодательство должно быть очень избирательно и быть территорией не смыслов, но парадоксов – высокие суммы залогов, запутанные нормы и куча разных «фишек», чтобы навсегда отбить желание у населения от спонтанных походов в политику. Не для того хозяева Украины создают одноразовые политпроекты, и вкладывают в них деньги. Без вас, чумазых, все решат и поделят. Хотя, судя по результатам, траты «украинской аристократией» средств на элитный отдых, девочек и «дорожки» приносит государству гораздо меньший вред, чем содержание «новых лиц и политпроектов».
«Новые политпроекты» и «оппозиции» даже не скрывают, что им абсолютно наплевать на интересы государства и своего избирателя. Потолком компетенции в принятии внутрипартийных решений для рядового члена ЛЮБОГО политпроекта должен стать нелегкий выбор – на какой автобусной остановке расклеить партийную агитку. Для защиты своих гражданских интересов потенциальному избирателю лучше вступить в общество анонимных алкоголиков, клуб кому за… или записаться кружок мягкой игрушки – там его выслушают.
Демократия украинского образца не должна предусматривать разнообразие мнений, и упаси Бог, реальные рычаги общественного воздействия на принятие внутригосударственных решений. ДЕМОКРАТИЯ в Украине – это вечный, оплачиваемый из дырявой государственной казны, процесс коллективной безответственности, функциональной безграмотности, управленческой недееспособности и интеллектуальной импотенции, осложнённый триумфом аморальности, тщеславия и глубоким морально-нравственным разложением с особым цинизмом. Демократии-то у нас много, а вот с реализацией чего-нибудь полезного – прям национальная беда… Место на глобусе несчастливое досталось… и сову дали маленькую.
6. Нормативно-правовая законодательная база должна быть приведена в полное расстройство, чтобы соответствовать атмосфере общественного и государственного хаоса. Тут предстоит еще много поработать. Законы должны содержать двойные-тройные, а лучше, множественные трактовки, загадки, ребусы и квесты, быть нелогичны, непонятны, невыгодны государству и обществу, невозможны к исполнению и невыполнимы по умолчанию. Это способствует коррупции и подъёму теневой экономики – должно же хоть что-то в Украине стоять?!
7. Государственные институты и механизмы – должны быть раскоординированы, неуправляемы и «отреформлены» так, чтобы не допустить полезный конечный результат даже случайным образом. Всё должно быть в процессе и подчиняться только процессу – яркому, но бессмысленному и максимально затратному. Чем бесполезней процесс, тем больше бюджетных средств должно на него быть выделено. «Счетные Палаты», проверки, финансовая ответственность и любые отчеты о тратах-расходах должны быть запрещены, чтобы не расстраивать население и высшее руководство Украины. Поэтому грамотные экономисты должны быть люстрированы и вычищены из госорганов – пусть умничают в Фейсбуке.
Вялые попытки сложить слово «ВЕЧНОСТЬ» из государственных долгов и битых граблей, в перерывах от езды на самокатах и селфи, способны породить украинский вариант либертарианства – идеологической базы спецом заточенной под полную управленческую недееспособность. Украина должна стать единственной страной в мире, где не работают не только госорганы или институты, но и законы физики, сохранения энергии и материи – всё должно возникать из ниоткуда и исчезать в никуда. Про «в никуда» это к антикоррупционным органам, скучно и банально, ибо все следы повелителей «в никуда-портала» и «финансовых чёрных дыр» обычно теряются за границей и следственным органам не за что зацепиться. Почему не работают антикоррупционные органы? Дурацкий вопрос! – Тому що така доля!
«Из ниоткуда» интереснее. Повесили на баню табличку «Суд» – значит суд, поменяли на «НАБУ» – значит НАБУ. Сказали, что крокодили низенько, але літають – значит летают! АКБ «Антонов» пробовал доказывать обратное, и где он теперь? Ибо не надо ссать против аэродинамической трубы и переть буром против украинского фольклора.
8. Экономика. Чтобы государство гарантированно отбросило копыта, нужно убить экономику. Тут есть много вариантов: поднять налоги, убить промышленность, науку или утратить рынки сбыта. Но это дилетантский подход. Системный подход – это поставить экономику в полную зависимость от неадекватной внешней политики, найти внешнего и внутреннего врага, в связи с «новым внешнеполитическим курсом».
Враги (малый список): русские, евреи, поляки, румыны, венгры, православные, мусульмане, иудеи, сектанты, коммунисты, банки и МВФ, улицы, памятники, Евросоюз, США, ПАСЕ, РФ, Ленин-Сталин, понятно Путин, Газпром, Пушкин, Боярский, советские мультфильмы, сериалы, Винни-Пух, Дед Мороз и… Трамп, ясен-красен. Через «демократические» СМИ в черепные коробки граждан должно быть вбито, что жить по-старому в окружении такого количества врагов невозможно! Какая экономика?! После этого можно делать с населением что угодно – повышать цены, откровенно грабить, преследовать, объявив 70 % населения агентами и «пятой колонной». Пока «обутое-переобутое» общество согревается ненавистью к власти, попутно выясняя между собой отношения по главным вопросам – кто виноват больше всех – Ленин или Винни-Пух, – мародёры от украинской говнополитики выводят из страны миллиарды, закладывают за гроши национальные стратегические богатства и ресурсы, торгуя национальными интересами и бодро вгоняя население в долги на 10 поколений вперед.
9. Разрушение общества. Общество обладает уникальной способностью генерировать и восстанавливать свои национальные элиты это вопрос его выживания в трудные исторические периоды. Необходимо лишить общество возможности формировать свои национальные элиты и лидеров. Для этого необходимо разрушить само общество, разделив его по группам: национальным, ментальным, религиозным, возрастным, политическим, идеологическим, мировоззренческим и т.п. При работе с каждой группой необходимо подчеркивать её особый статус, выделяя среди других – так создается соперничество и вражда между культурными и социальными группами – раскалывается общество. Расколотое на различные враждующие группы общество не может формировать национальную элиту по умолчанию. Комплекс методов и мер по расколу общества представляет собой внутреннюю национально-культурную политику, только наоборот.
10. Культурно-национальная политика должна проводиться так, чтобы вызывать у граждан стойкий понос нездоровых эмоций, чувства вины и противоречивых желаний: что хватать – валокордин или чемодан? «Сдать» соседа или накатать на себя «телегу» и сдаться самому? Развестись с женой-сепаршей или бросить любовницу-активистку? Признать свою бабушку «оккупантом» или признать «оккупанта» своей бабушкой? Если второе – почему при «оккупации» Украина была индустриально развитой, производила самолеты, ракеты, корабли, а население было 52 млн.?.. И чем мы так обидели «оккупантов», что они нас бросили?
И что делать с массовым когнитивным диссонансом?..
Но есть и плюсы!
Только в угаре расово правильной национальной политики общество может рождать «активистов». Активист – это озабоченный национальным самоопределением безработный маргинал с амбицией министра и IQ ниже 60, пытающийся осознать бесконечность и научить окружающих. Активисты приглашаются украинским привилегированным классом к тем несознательным гражданам, которые отказываются любить Неньку, согласно утвержденных норм постмайданной Камасутры, в которую превратилась Конституция Украины.
В недемократичных странах активистами занимается полиция, карательная психиатрия и галоперидол. В Украине их раскручивают в СМИ и политике, создают под них фонды и социальные лифты, от этого и активистов больше, и гражданам нескучно.
Демократичное, чуткое, бережное отношение к активистам и криминально-радикальным организациям с неумолимостью асфальтного катка приближает счастливый момент окончательного самовыпиливания Украины как государства из Всемирной Истории.
Справедливости ради, надо отметить, что если бы завтра вся Украина заговорила на украинском, а Путин сдался в плен – националисты расстроились бы больше всех – щемить некого, жизнь даст трещину и потеряет всякий смысл. «Потому, что настоящий украинец просыпается по утрам от звона кремлевских курантов в его голове…» (с) (Д. Джангиров)
11. Историческая миссия – сделать всё, чтобы показать всему миру, как нельзя жить и управлять государством. Сделать Украину – страной невозможности, эталоном ошибок, безграмотности и безответственности, чтобы здесь не то что жить, но даже сдохнуть было страшно. Показать на своём примере, что анархию нельзя выдавать за демократию. Что победить здравый смысл, объективную реальность, свою историю, культуру и время невозможно. Что общество не могут вести социопаты, мизантропы и циники. Что нельзя превращать своих сограждан в вечных неприкаянных неудачников, отнимая у них не только права и имущество, но и последнюю надежду. Мир мудр – он это знает. Украина только напомнит.
Александр Александров для 7dniv.info
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ? (Эксклюзив)Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
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