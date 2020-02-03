Кошмары украинской олигархии
Принято считать, что представители украинской олигархии всесильны, непобедимы, ничего и никого не боятся. Это далеко не так. Знания приумножают только скорбь, а большие капиталы приумножают проблемы и врагов.
На протяжении десятилетий украинская олигархия разрушала государство, занимаясь переделом сфер влияния и ресурсов, подавляя гражданское общество и грубо игнорируя его интересы. Финансово-политические (олигархические) группы оказывали системное незаконное и вредное влияние на работу государственных механизмов и институтов, с целью ослабления государственного контроля и регулирования, дискредитируя систему права, для достижения своих сиюминутных политических и корпоративных интересов. Подменив собою государственную власть, украинская олигархия не заметила, как сама стала властью, но обеспечив себе недосягаемость для закона и ликвидировав институт государства, украинская олигархия проиграла стратегически.
1. Резкое падение и обесценивание активов финансово-политических групп (ФПГ) в Украине. Общегосударственный хаос и неуправляемость, системный социально-политический кризис обрушил стоимость любых активов в Украине, в том числе и отечественных финансово-промышленных групп. В нестабильном и неправовом государстве капитал тяжело заработать, ещё тяжелее его сохранить.
2. Изношенность, энергозатратность их производств, неконкурентоспособность продукции. Модернизация производств, вкладывание средств, у себя, в Украине – всегда было самым «непопулярным» и «глупым» занятием для украинских финансово-промышленных групп. Это связано с полным отсутствием государственных гарантий неприкосновенности и уважения к частной собственности. Если отечественная олигархия не рассматривает финансовые вложения в собственную экономику и производство – почему это должен делать иностранный инвестор? Как отнимают собственность в Украине?
3. Невыгодные экономические соглашения – ограничение экспорта продукции, квоты. Пошлины и квоты со стороны ЕС, в отношении украинского производителя, открытие внутреннего рынка Украины для иностранных компаний, еще больше осложнили и без того тяжелое положение украинских ФПГ (финансово-промышленных групп). Прагматичная Европа наглядно показала Украине, что у неё на первом месте интересы своих, европейских производителей. А отстаивать интересы украинских производителей просто некому, в связи с отсутствием реальной государственной власти, государственного управления, мышления и политики. 10 доказательств отсутствия реальной государственной политики в Украине.
4. Утрата традиционных рынков сбыта продукции. Рост цен на энергоносители. Резкая смена внешнеполитического курса Украины, поставила экономику в зависимость от бестолковой внешней политики – традиционные рынки сбыта были потеряны, что отразилось и на финансовом состоянии украинских ФПГ. Что такое внешняя политика?
5. Давление международного капитала и транснациональных корпораций. Нейтрализовав собственное государство, украинская олигархия (ФПГ) с удивлением обнаружила, что международный капитал и транснациональные компании в достижении своих целей, будут активно продвигать только свои интересы, с помощью своих государств, правительств, международных институтов и своего права – права сильного. Если национальные элиты не ценят своё государство, не хотят играть по правилам своего государства, значит, будут играть по правилам других государств.
6. Недоговороспособность украинской олигархии. Алчность, глупость, отсутствие инстинкта самосохранения не оставляет шанса украинским финансово-промышленным группам для поиска внутриполитического компромисса. Для выработки компромиссов и осознания взаимных выгод необходим интеллект и системное мышление. Враждующие финансово-политические кланы Украины неспособны объединиться и выработать общую приемлемую концепцию украинского государственного проекта, стратегию развития Украины и её политику. Для украинского привилегированного класса государственное управление оказалось непосильной задачей. Что такое государственная политика?
7. Деградация госуправления. Проталкиваемые олигархией в политику «назначенцы», в долгосрочной перспективе бьют по интересам самой же олигархии, так неспособны представлять государство, вырабатывать полезные конструктивные решения, и защищать интересы украинских финансово-промышленных групп на общегосударственном и международном уровне. Непрофессиональный, глупый, беспринципный государственный чиновник защищает интересы рядового гражданина и влиятельного олигарха одинаково плохо. Почему деградировало госуправление?
8. Утрата государственного суверенитета. Любое государство служит защитой, прежде всего для своих граждан и своего правящего класса. Государство защищает капитал, имущество, статус и права своих граждан, в том числе финансово-промышленных групп. Отсутствие суверенитета лишает финансово-промышленные группы поддержки и защиты со стороны собственного государства, ставит в уязвимое, неравное положение по отношению к иностранным компаниям и международным институтам.
9. Системная коррупция. Системная коррупция, ставшая в Украине нормой, заставляет играть по своим диким правилам не только рядовых граждан, но и олигархию. Финансово-промышленные группы вынуждены тратить средства на откаты и содержание ненасытного и бесполезного симулякра, в который превратился госаппарат Украины. Это не только неэффективно и затратно, но и не дает никаких гарантий в решении проблем. Что такое системная коррупция?
10. Власть как конкурент. Каждый второй украинский президент являлся олигархом и представителем победившей финансово-промышленной группы. То есть лицом заинтересованным и прямым конкурентом для других финансово-промышленных групп. Это не позволяет быть власти объективным арбитром в решении спорных моментов, и урегулировании конфликтов интересов, возникающих между финансово-промышленными группами. Настоящая государственная власть не может отождествлять себя только с большим капиталом или представлять интересы только определенной его части. Что такое государственная власть?
11. «Длинные хвосты». Методы и способы первоначального накопления капитала никогда и нигде не отличались гуманностью или уважением к закону. Всё это оставляет жирные следы, тонны компромата и толпы желающих перераспределить «честно заработанное». Легализовать капитал сомнительного происхождения в стране беззакония, при помощи слабой власти – невозможно. В Украине нет олигарха, который завтра не может стать нищим.
12. «Граф Монте-Кристо». Вывод капитала и бегство за границу – мечты о вливании в стройные ряды потомственной европейской аристократии имеют ряд серьезных недостатков. Во-первых, западные национальные элиты не терпят у себя состояний неизвестного происхождения. Во-вторых, опытные западные политические круги воспринимают большие деньги, как претензию на власть. А конкурентов никто не любит. Бегство за рубеж лишь повышает вероятность внезапной конфискации имущества, ареста счетов и суда. Единственный плюс – комфорт европейских тюрем значительно выше отечественных.
13. Ненависть общества. Расхождение в целях и мировоззрении, противопоставление интересов малой группы лиц интересам государства и всего гражданского общества, абсолютная безнаказанность, цинизм и безудержная алчность украинской олигархии – всё это делает невозможным сосуществование общества и украинской олигархии в рамках одной страны. Кто-то должен уйти. Пока что выезжает население – в деградировавшей политической системе Украины именно население Украины оказалось лишним.
14. Распад страны – распад бизнес-империй. В случае резкого обострения внутриполитических противоречий и распаде Украины на несколько частей, бизнес-империи финансово-промышленных групп могут быть разделены новыми границами, быть подчинены формальным или неформальным правилам новых регионально-территориальных образований. В национальной трагедии государственного распада украинская олигархия будет самой проигравшей стороной – в отличие от рядовых граждан, им есть что терять.
15. Радикализация общества. Беззаконие, обнищание, криминализация, разжигание вражды и ненависти в обществе могут спровоцировать стихийные беспорядки – породить страшное явление суда разъяренной толпы. Толпу не интересует материальный или социальный статус её жертвы, и дорогих адвокатов там не будет.
Созданная олигархией паразитическая политическая система Украины не только разрушила государство и общество, вышла из-под контроля и стала неуправляемой, но также привела политико-олигархические группы к финансовому и политическому тупику. Как перестроить политическую систему Украины?
Александр Александров для 7dniv.info
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