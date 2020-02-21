УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ

Комплексная оценка масштабов кризиса и состояния Украины как государства. Для осознания реальности большинству из нас нужно только время. И осознание придет – время победить невозможно…



Главная задача и смысл государства – удовлетворение материальных и духовных потребностей гражданского общества. Институт государства – это форма самоорганизации всего гражданского общества – категории общественного и созидательного. Справедливое (правовое) государство по умолчанию является социальным – оно не ставит своей конечной целью извлечение прибыли, в отличие от корпораций. Если государство не выполняет своего главного предназначения – оно утрачивает для граждан свой смысл, как инструмент управления обществом.



Государство – институт (механизм) управления страной – политико-территориальная суверенная организация публичной власти, располагающая специальным аппаратом и обязательной для исполнения всеми гражданами волей.

Анализ Украины по классическим государственным признакам (параметрам):

1. Организационно-учредительные документы: конституция, законодательная и нормативно-правовая база – система права. Нормы Конституции Украины не выполняются, система права – критически разбалансирована, устаревшая нормативно-правовая база не соответствует своему предназначению – регулированию взаимоотношений в обществе. Украина – страна неформальных отношений – страна без правил.



2. Государственные границы, территория и ресурсы. Ряд соседних государств имеют территориальные претензии к Украине, часть территорий утрачена. Разворовывание ресурсов, в том числе человеческих, и национальных богатств Украины приобрело масштабы национальной катастрофы. Системная коррупция – норма, форма управления и отношений в государстве.



3. Публичный (открытый, легитимный) характер государственной власти. Реальная власть в Украине непублична и неофициальна – находится в руках конкурирующих между собой финансово-промышленных (олигархических) групп и внешнеполитических сил. Единого политического центра принятия государственных решений нет – политическое безвластие, безответственность и анархия – государство неуправляемо.



4. Суверенный характер власти. Суверенитет Украины утерян – Украина сегодня объект международной политики. Государство и его власть зависимы от международных финансовых институтов, иностранных государств, связаны разорительными экономическими условиями и кабальными договорами. Остатки суверенитета принадлежат влиятельным олигархическим группам, имеющим необходимый комплекс ресурсов для продвижения своих интересов на внутреннем политическом поле. Однако в международных отношениях олигархические группы не могут полноценно заявлять о своих интересах, ввиду своего непубличного и неофициального политического статуса. Международными финансовыми институтами и внешнеполитическими силами поставлен вопрос о самом праве украинского общества на собственное государство и его ресурсы.



5. Государственная политическая деятельность. На сегодня в Украине нет четких целей и задач, нет понимания государственных интересов, нет государственной стратегии и государственной политики – нет единой национальной элиты, способной формировать смыслы-цели государства, формулировать и отстаивать его интересы.



6. Принудительный характер власти и «монополия на законное насилие». Уровень криминала и произвола бьет все рекорды, достаточно ознакомиться с криминальной хроникой. Самосуды-люстрации со стороны «активистов», насилие радикально-криминальных групп в отношении граждан, пропаганда откровенного экстремизма, рейдерские атаки по захвату чужой собственности и имущества. Власть не только утратила монополию на насилие, но и способствует преступной деятельности радикально-криминальных групп, используя их для политических репрессий.



7. Единая оборонная внешняя политика. В Украине нарушены все принципы приоритетов в отношении проводимых политик. Внутренняя политика поставлена в зависимость от внешней. Украина наживает внешних врагов невероятной скоростью и упорством обреченного. Военная доктрина поставлена в зависимость от непрофессиональной, агрессивной и непоследовательной внешней политики, поэтому не может быть эффективна – не хватит ресурсов отразить все угрозы. Внешняя политика – часть общей государственной политики, не может существовать самостоятельно, а государственной политики Украины не существует.



8. Единая финансовая система и казна. Украина живет в долг. Финансовая система не работает. Сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях невозможно. Не определены сами приоритеты, финансовые злоупотребления и хищения бюджетных средств приобрели открытый и неконтролируемый характер. Налоговая политика запутана, разбалансирована и разорительна.



9. Население. Институт гражданства. Обязательность членства в государстве. Точных данных о количестве населения Украины нет. Население Украины стремительно убывает. Тема гражданства в Украине – постоянный повод для политических спекуляций и репрессий. Закон Украины о запрещении двойного гражданства не работает и открыто нарушается представителями действующей власти и самими гражданами.



10. Единая транспортная, информационная, энергетическая системы и др. Дорожно-транспортная система Украины неуправляема, находится в катастрофическом состоянии и продолжает деградировать. Инфраструктура энергетики изношена, требует огромных капиталовложений, её ресурс окончательно будет выработан в ближайшие 5-6 лет. При таком отношении энергетический кризис, аварии, техногенные катастрофы – неизбежны, это вопрос времени.



11. Наличие государственного языка или языков, как средства общения. В Украине язык из средства коммуникации превратился в инструмент внутренней политической борьбы и дискриминации. Диктатура мононациональной идеи подрывает сами основы государства в его существующих границах. Общество, расколотое по национально-культурным признакам недееспособно, скатывается в ненависть и анархию. Если этот вопрос не будет закрыт, с учетом интересов всех сторон, Украину неминуемо ждет государственный распад.



Учитывая комплекс вышеуказанных проблем, можно с уверенностью утверждать, что Украина – не государство, а страна с атрибутами государства (герб, флаг, гимн). Это подтверждают и независимые зарубежные источники, называя Украину несостоявшимся государством – «failed state». Страна неспособная себя поддерживать самостоятельно политически и экономически. конституция, законодательная и нормативно-правовая база – система права. Нормы Конституции Украины не выполняются, система права – критически разбалансирована, устаревшая нормативно-правовая база не соответствует своему предназначению – регулированию взаимоотношений в обществе. Украина – страна неформальных отношений – страна без правил. Зачем нужна конституция? Ряд соседних государств имеют территориальные претензии к Украине, часть территорий утрачена. Разворовывание ресурсов, в том числе человеческих, и национальных богатств Украины приобрело масштабы национальной катастрофы. Системная коррупция – норма, форма управления и отношений в государстве. Что такое антикоррупционная политика? Реальная власть в Украине непублична и неофициальна – находится в руках конкурирующих между собой финансово-промышленных (олигархических) групп и внешнеполитических сил. Единого политического центра принятия государственных решений нет – политическое безвластие, безответственность и анархия – государство неуправляемо. Что такое государственная власть? Суверенитет Украины утерян – Украина сегодня объект международной политики. Государство и его власть зависимы от международных финансовых институтов, иностранных государств, связаны разорительными экономическими условиями и кабальными договорами. Остатки суверенитета принадлежат влиятельным олигархическим группам, имеющим необходимый комплекс ресурсов для продвижения своих интересов на внутреннем политическом поле. Однако в международных отношениях олигархические группы не могут полноценно заявлять о своих интересах, ввиду своего непубличного и неофициального политического статуса. Международными финансовыми институтами и внешнеполитическими силами поставлен вопрос о самом праве украинского общества на собственное государство и его ресурсы. Политические рейдеры – технологии захвата государств На сегодня в Украине нет четких целей и задач, нет понимания государственных интересов, нет государственной стратегии и государственной политики – нет единой национальной элиты, способной формировать смыслы-цели государства, формулировать и отстаивать его интересы. Что такое государственная политика? Уровень криминала и произвола бьет все рекорды, достаточно ознакомиться с криминальной хроникой. Самосуды-люстрации со стороны «активистов», насилие радикально-криминальных групп в отношении граждан, пропаганда откровенного экстремизма, рейдерские атаки по захвату чужой собственности и имущества. Власть не только утратила монополию на насилие, но и способствует преступной деятельности радикально-криминальных групп, используя их для политических репрессий. Почему полиция не работает? В Украине нарушены все принципы приоритетов в отношении проводимых политик. Внутренняя политика поставлена в зависимость от внешней. Украина наживает внешних врагов невероятной скоростью и упорством обреченного. Военная доктрина поставлена в зависимость от непрофессиональной, агрессивной и непоследовательной внешней политики, поэтому не может быть эффективна – не хватит ресурсов отразить все угрозы. Внешняя политика – часть общей государственной политики, не может существовать самостоятельно, а государственной политики Украины не существует. 10 доказательств того, что государственной политики Украины не существует Украина живет в долг. Финансовая система не работает. Сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях невозможно. Не определены сами приоритеты, финансовые злоупотребления и хищения бюджетных средств приобрели открытый и неконтролируемый характер. Налоговая политика запутана, разбалансирована и разорительна.Точных данных о количестве населения Украины нет. Население Украины стремительно убывает. Тема гражданства в Украине – постоянный повод для политических спекуляций и репрессий. Закон Украины о запрещении двойного гражданства не работает и открыто нарушается представителями действующей власти и самими гражданами. Кто такие граждане? Дорожно-транспортная система Украины неуправляема, находится в катастрофическом состоянии и продолжает деградировать. Инфраструктура энергетики изношена, требует огромных капиталовложений, её ресурс окончательно будет выработан в ближайшие 5-6 лет. При таком отношении энергетический кризис, аварии, техногенные катастрофы – неизбежны, это вопрос времени.В Украине язык из средства коммуникации превратился в инструмент внутренней политической борьбы и дискриминации. Диктатура мононациональной идеи подрывает сами основы государства в его существующих границах. Общество, расколотое по национально-культурным признакам недееспособно, скатывается в ненависть и анархию. Если этот вопрос не будет закрыт, с учетом интересов всех сторон, Украину неминуемо ждет государственный распад. Что такое культурно-национальная политика?



Анализ Украины по функциональным критериям (параметрам):

Функции (политики) государства – внутренние и внешние – основные направления деятельности государства, предназначенные для сохранения собственной государственности и обеспечения комфортного проживания своих граждан. Что такое внутренняя государственная политика?



1. Правовая функция. Украина не выполняет своих функций по правовому регулированию общественных взаимоотношений своих граждан: крайне низкий уровень обеспечения правопорядка, игнорирование правовых и социальных норм поведения, отсутствие гарантий защиты прав и свобод человека, гражданина, его жизни и имущества.



2. Политическая функция. Политической функции государство не выполняет – отсутствуют единая государственная политика и стратегия государственного развития. В условиях фактического безвластия, социально-политического и экономического хаоса, разработка национальных стратегий и программ общественно-государственного развития невозможна.



3. Организаторская функция. Нарушены порядок и регламенты всей политико-управленческой деятельности, отсутствует контроль исполнения законов, координация деятельности основных субъектов политической системы: законодательной, исполнительной и судебной вертикалей власти. Государство как взаимосвязанная система социально-политических, экономических, правовых и технологических процессов не может управляться случайными людьми. Навыки системного государственного управления в верхних эшелонах власти утрачены чуть более чем полностью.



4. Экономическая функция. Украина – страна технического дефолта, поддерживающая свою разрушенную экономику за счет внешних займов на разорительных условиях. Национальный производитель без программ поддержки и развития не выдерживает конкуренции с иностранными корпорациями. Единственная экономическая стратегия Украины на сегодня – брать в долг. Наукоёмкие и стратегические предприятия национального значения закрываются. Единой экономической политики – долгосрочного планирования, организации, координации, регулирования и стимулирования экономической активности нет. Интересы национальной экономики подчинены не трезвому расчету, а убийственному политическому курсу, авантюрам власти и иллюзиям части населения.



5. Социальная функция. Украина проводит политику социального геноцида, делая все возможное для разорения и бегства своих граждан. Драконовские цены на ЖКХ, газ, электроэнергию, медикаменты, продукты питания, услуги – все это, в соотношении к зарплатам, делает Украину страной невозможного существования. Разница в доходах различных слоев населения отличается в сотни тысяч раз – это порождает колоссальную социальную неустойчивость и напряжение в обществе. Система здравоохранения не работает. Сегодня Украина – синоним нищеты, социального грабежа и произвола.



6. Образовательная функция. При отсутствии производственно-экономического курса и программ национального развития, невозможно определить профиль, качество и количество необходимых в стране специалистов. Образование дорогое, бессистемное и непоследовательное, с малой гарантией на трудоустройство. Огромный процент учащейся молодежи не связывают свое будущее с проживанием и работой в Украине. Оттоку молодых специалистов способствуют программы переобучения со стороны соседних государств, что в перспективе обернется для Украины невосполнимой потерей кадрового потенциала.



7. Идеологическая и культурная функция. Национальная культура стала идеологией, идеология выродилась в диктатуру. Формирование гражданских и патриотических ценностей осуществляется в тренде дикого пещерного национализма 30-х годов прошлого столетия, оголтелой русофобии и военной риторики правящего режима. С помощью войны власть оправдывает всё – развал экономики, свою интеллектуальную импотенцию, профнепригодность, алчность, политические репрессии и цензуру. Представители режима превратили войну в личный бизнес, выдавая шкурные интересы за государственные. О каком воспитании может идти речь, если люди не верят в справедливость, взаимное уважение прав и заслуженное наказание?



8. Информационная функция. СМИ Украины в руках частных собственников – враждующих между собой финансово-политических групп. Государство практически не владеет собственной сетью эффективных информационных каналов. Это говорит о слабости государства, неспособности государства через подконтрольные ему СМИ популяризировать общественно важные и традиционные ценности: этические, духовные, культурные, семейные, научные, художественные, литературные и т.п.



9. Экологическая функция. Варварская вырубка лесов и добыча янтаря, проекты ядерных могильников, раздача заповедных территорий в частные руки, загрязнение водоемов, истощение черноземов и т.п. Кого беспокоит вопрос экологии и будущего в стране победившего цинизма и вечного отката? Свои экономику, технологии, науку и промышленность мы уже победили. Осталось победить природу, продать землю и заявить миру о своей полной свободе – свободе от своего государства, сограждан, земли, совести и разума.



10. Внешнеполитическая функция. РФ, Венгрия, Чехия, Румыния, Польша – наши ближайшие соседи. Украинская власть умудрилась в короткие сроки испортить с ними отношения, поставив под угрозу свои приграничные территории. Продолжение истеричного, агрессивного, дикого и безграмотного внешнеполитического курса – это уже не случайность, это тенденция и закономерный результат – внешнеполитические поражения на всех направлениях. Безрезультатно летать семьями за границу и красиво жить там за государственный счет – это не функция, а убытки. Встречи и переговоры должны содержать смысл и давать конкретный результат.



Полезной внешнеполитической функции Украина не осуществляет, потому что нет стратегии внешней политики. Стратегии внешней политики нет, потому что нет стратегии внутренней политики. Стратегии внутренней политики нет, потому что нет единой национальной элиты, способной её сформировать и сформулировать. Функционально Украина недееспособна. Украина не выполняет своих функций по правовому регулированию общественных взаимоотношений своих граждан: крайне низкий уровень обеспечения правопорядка, игнорирование правовых и социальных норм поведения, отсутствие гарантий защиты прав и свобод человека, гражданина, его жизни и имущества. Как отнимают собственность в Украине? Политической функции государство не выполняет – отсутствуют единая государственная политика и стратегия государственного развития. В условиях фактического безвластия, социально-политического и экономического хаоса, разработка национальных стратегий и программ общественно-государственного развития невозможна.Нарушены порядок и регламенты всей политико-управленческой деятельности, отсутствует контроль исполнения законов, координация деятельности основных субъектов политической системы: законодательной, исполнительной и судебной вертикалей власти. Государство как взаимосвязанная система социально-политических, экономических, правовых и технологических процессов не может управляться случайными людьми. Навыки системного государственного управления в верхних эшелонах власти утрачены чуть более чем полностью. Почему деградировало государственное управление? Украина – страна технического дефолта, поддерживающая свою разрушенную экономику за счет внешних займов на разорительных условиях. Национальный производитель без программ поддержки и развития не выдерживает конкуренции с иностранными корпорациями. Единственная экономическая стратегия Украины на сегодня – брать в долг. Наукоёмкие и стратегические предприятия национального значения закрываются. Единой экономической политики – долгосрочного планирования, организации, координации, регулирования и стимулирования экономической активности нет. Интересы национальной экономики подчинены не трезвому расчету, а убийственному политическому курсу, авантюрам власти и иллюзиям части населения.Украина проводит политику социального геноцида, делая все возможное для разорения и бегства своих граждан. Драконовские цены на ЖКХ, газ, электроэнергию, медикаменты, продукты питания, услуги – все это, в соотношении к зарплатам, делает Украину страной невозможного существования. Разница в доходах различных слоев населения отличается в сотни тысяч раз – это порождает колоссальную социальную неустойчивость и напряжение в обществе. Система здравоохранения не работает. Сегодня Украина – синоним нищеты, социального грабежа и произвола.При отсутствии производственно-экономического курса и программ национального развития, невозможно определить профиль, качество и количество необходимых в стране специалистов. Образование дорогое, бессистемное и непоследовательное, с малой гарантией на трудоустройство. Огромный процент учащейся молодежи не связывают свое будущее с проживанием и работой в Украине. Оттоку молодых специалистов способствуют программы переобучения со стороны соседних государств, что в перспективе обернется для Украины невосполнимой потерей кадрового потенциала. Что такое политика образования и гражданского воспитания? Национальная культура стала идеологией, идеология выродилась в диктатуру. Формирование гражданских и патриотических ценностей осуществляется в тренде дикого пещерного национализма 30-х годов прошлого столетия, оголтелой русофобии и военной риторики правящего режима. С помощью войны власть оправдывает всё – развал экономики, свою интеллектуальную импотенцию, профнепригодность, алчность, политические репрессии и цензуру. Представители режима превратили войну в личный бизнес, выдавая шкурные интересы за государственные. О каком воспитании может идти речь, если люди не верят в справедливость, взаимное уважение прав и заслуженное наказание? Как вырастить идеального «социального хищника»? СМИ Украины в руках частных собственников – враждующих между собой финансово-политических групп. Государство практически не владеет собственной сетью эффективных информационных каналов. Это говорит о слабости государства, неспособности государства через подконтрольные ему СМИ популяризировать общественно важные и традиционные ценности: этические, духовные, культурные, семейные, научные, художественные, литературные и т.п. Что такое государственная информационная политика? Варварская вырубка лесов и добыча янтаря, проекты ядерных могильников, раздача заповедных территорий в частные руки, загрязнение водоемов, истощение черноземов и т.п. Кого беспокоит вопрос экологии и будущего в стране победившего цинизма и вечного отката? Свои экономику, технологии, науку и промышленность мы уже победили. Осталось победить природу, продать землю и заявить миру о своей полной свободе – свободе от своего государства, сограждан, земли, совести и разума.РФ, Венгрия, Чехия, Румыния, Польша – наши ближайшие соседи. Украинская власть умудрилась в короткие сроки испортить с ними отношения, поставив под угрозу свои приграничные территории. Продолжение истеричного, агрессивного, дикого и безграмотного внешнеполитического курса – это уже не случайность, это тенденция и закономерный результат – внешнеполитические поражения на всех направлениях. Безрезультатно летать семьями за границу и красиво жить там за государственный счет – это не функция, а убытки. Встречи и переговоры должны содержать смысл и давать конкретный результат. Что такое внешняя государственная политика?



Анализ политического режима Украины:

Политический режим – совокупность методов и способов осуществления в стране государственной власти и управления. В Украине политический режим имеет одновременно олигархический, неоколониальный (зависимый) и националистический признаки. На власть претендуют три силы: враждующие группы национальной олигархии, компрадорская (грантоеды) и национал-радикальные группы. Радикальный национализм – используется как политический тренд и форма управления низами общества. Олигархи – члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах.



Внутригосударственный хаос выдается за достижение демократии. Даже если бы в Украине был обнаружен неиссякаемый источник дешевой нефти или подарено 300 млрд. долларов – это бы не помогло. Остатки политической системы Украины настроены только на разорение и вывод капитала. – совокупность методов и способов осуществления в стране государственной власти и управления. В Украине политический режим имеет одновременно олигархический, неоколониальный (зависимый) и националистический признаки. На власть претендуют три силы: враждующие группы национальной олигархии, компрадорская (грантоеды) и национал-радикальные группы. Радикальный национализм – используется как политический тренд и форма управления низами общества. Олигархи – члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах. Кошмары украинской олигархии Внутригосударственный хаос выдается за достижение демократии. Даже если бы в Украине был обнаружен неиссякаемый источник дешевой нефти или подарено 300 млрд. долларов – это бы не помогло. Остатки политической системы Украины настроены только на разорение и вывод капитала.

Анализ основных элементов государственной социально-политической системы: