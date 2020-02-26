АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Вступление от автора. Сколько нам лет? А явлению олигархии больше двух тысяч. Она старше и умнее любого из нас – она знает о нас всё. Олигархия это не просто группа олигархов – это система отношений – это группа теневых княжеств внутри нашего государства. Со своей структурой, законами и правилами игры. Представители олигархии гораздо разумнее и хитрее обычных рядовых граждан, а олигархия действует чужими руками, играет по своим правилам, на своем, ею же сформированном, политическом поле.



А что знаем об олигархии мы, граждане Украины? Как сломать олигархический режим, если обычные граждане даже не знают её устройства и структуры?

1. Терминология и основные определения

1. «Псевдоэлиты» – состоят из двух основных частей – финансово-промышленных групп и представляющего его интересы политического истеблишмента (власти) – политиков, государственных функционеров и чиновников. В руках этих двух частей сосредоточена основная финансовая и политическая власть в государстве.

2. Финансово-политические группы – симбиоз финансово-промышленных групп и формируемых ими политических «псевдоэлит» – конгломерат власти и денег, созданный с одной целью – получения еще большей власти и денег.

3. Финансово-политические группы трансформируются в полноценные олигархические группы при условии полного противопоставления своих корпоративных интересов интересам государства и общества, с обязательным ослаблением контрольно-регулирующих институтов государства и подавлением возмущения гражданского общества – формируют недемократический режим – режим вседозволенности, беззакония и всевластия денег – глубинное, теневое государство, где реальная государственная власть всегда непублична.

4. Олигархическая государственная политическая система – созданная вышеуказанными финансово-политическими группами политическая система без учета интересов государства и подавляющего большинства гражданского общества. Цель такой системы – грабительский передел ресурсов государства и общества в пользу основных финансово-политических групп.

5. Олигархический политический режим – недемократический вид политического режима, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала) и скорее обслуживает их личные и групповые интересы, а не интересы всех граждан. Иначе говоря, власть и капитал сосредоточены в одних руках.

6. Олигархи – члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах. Иначе говоря, согласно определению, хороших олигархов не бывает. Не стоит путать олигархов с крупными бизнесменами.

7. Олигархи-компрадоры – те же олигархи, но никак не связывающие свое будущее с будущим своей страны. Выводят и хранят капиталы в иностранных банках, имеют иностранное гражданство, опираются на поддержку иностранных государств, взамен продвигая их интересы, вопреки интересам собственного государства.

8. Олигархические группы могут быть провластные, стоящие в данный момент у власти и непосредственно принимающие решения в государстве, и «оппозиционные» – временно отстраненные от власти, но влияющие опосредованно на политику в государстве, и не имеющие прямого влияния на принятие решений.

2. Краткая предыстория формирования финансово-промышленных групп. Их трансформация в финансово-политические группы. Общая характеристика

Формирование финансово-промышленных групп (кланов) в Украине. После развала СССР началась «Эпоха первоначального накопления капитала» – передел советского наследия. В итоге в стране сформировались свои промышленно-финансовые группировки, такие как донецкие, днепропетровские и т.д. В результате невнятной политики государства, отсутствия государственного мышления и политической воли, украинские финансово-промышленные группировки не смогли перешагнуть порог первоначального накопления капитала. Они остались на уровне маргиналов 90-х годов и пошли по пути наименьшего сопротивления, то есть вернулись к излюбленной игре – заново делить все уже ранее поделенное. Для этого они продвигали во власть своих представителей, манипулировали законами в интересах той или иной группы и, соответственно, в ущерб национальным интересам всей страны. Всем этим кланам и группировкам, так как они не смогли эволюционировать до уровня национальной элиты, – сильное государство не нужно. Они смирились с тем, что их дальше порога в Европе и США не пустят ни в один приличный дом и ни в одно приличное общество. Они смирились с ролью мальчика на побегушках, шута, дикаря и диковинной зверушки. Они прекрасно понимают, что их на Западе никогда не признают равными себе, даже младшими партнерами.



Усиление политического влияния финансово-промышленных групп можно наблюдать, если проанализировать все составы Верховной Рады Украины. Представителей большого капитала: лоббистов, политических наемников и одноразовых корпоративно-политических проектов, становится все больше, а независимых рядовых представителей гражданского общества, самостоятельных партий реального социал-демократического направления все меньше.



Стадии перерождения финансово-промышленных групп в олигархические:

1. Зарождение финансово-промышленных групп их слияние – стадия первоначального накопления капитала.

2. Укрепление финансово-промышленных групп – получение всех необходимых ресурсов и инструментов.

3. Единоличное формирование финансово-промышленными группами своих политических «псевдоэлит» – своего политического прикрытия – трансформация наиболее сильных финансово-промышленных групп в финансово-политические группы.

4. Трансформация финансово-политических групп в полноценные олигархические – ослабление контрольно-регулирующих институтов и роли государства, изменение в своих интересах государственной нормативно-правовой базы, формирование недемократического режима и олигархической государственной политической системы. Скрытая компрадорская политика.

5. Трансформация части олигархических групп в компрадорские – их опора на внешнеполитические силы и радикальные группы, утрата суверенитета государством, продвижение интересов внешнеполитических сил – открытая компрадорская политика.



Мировоззрение украинской олигархии. Причиной тому её происхождение – формирование первородной украинской олигархии в процессе передела советского наследия в борьбе без правил. В такой борьбе выживали самые алчные, беспринципные, хитрые и жестокие представители. Для таких людей стратегическое мышление государственными, общественными интересами и категориями не просто отрицается, оно им чуждо и непонятно, а компромиссы и уступки считаются проявлением слабости. Хищническое, первобытное мировоззрение олигархии сыграло важную роль в формировании ими антинародной олигархической государственной политической системы Украины – ибо эта система создана по образу и подобию её сотворивших. После развала СССР началась «Эпоха первоначального накопления капитала» – передел советского наследия. В итоге в стране сформировались свои промышленно-финансовые группировки, такие как донецкие, днепропетровские и т.д. В результате невнятной политики государства, отсутствия государственного мышления и политической воли, украинские финансово-промышленные группировки не смогли перешагнуть порог первоначального накопления капитала. Они остались на уровне маргиналов 90-х годов и пошли по пути наименьшего сопротивления, то есть вернулись к излюбленной игре – заново делить все уже ранее поделенное. Для этого они продвигали во власть своих представителей, манипулировали законами в интересах той или иной группы и, соответственно, в ущерб национальным интересам всей страны. Всем этим кланам и группировкам, так как они не смогли эволюционировать до уровня национальной элиты, – сильное государство не нужно. Они смирились с тем, что их дальше порога в Европе и США не пустят ни в один приличный дом и ни в одно приличное общество. Они смирились с ролью мальчика на побегушках, шута, дикаря и диковинной зверушки. Они прекрасно понимают, что их на Западе никогда не признают равными себе, даже младшими партнерами.Усиление политического влияния финансово-промышленных групп можно наблюдать, если проанализировать все составы Верховной Рады Украины. Представителей большого капитала: лоббистов, политических наемников и одноразовых корпоративно-политических проектов, становится все больше, а независимых рядовых представителей гражданского общества, самостоятельных партий реального социал-демократического направления все меньше.1. Зарождение финансово-промышленных групп их слияние – стадия первоначального накопления капитала.2. Укрепление финансово-промышленных групп – получение всех необходимых ресурсов и инструментов.3. Единоличное формирование финансово-промышленными группами своих политических «псевдоэлит» – своего политического прикрытия – трансформация наиболее сильных финансово-промышленных групп в финансово-политические группы.4. Трансформация финансово-политических групп в полноценные олигархические – ослабление контрольно-регулирующих институтов и роли государства, изменение в своих интересах государственной нормативно-правовой базы, формирование недемократического режима и олигархической государственной политической системы. Скрытая компрадорская политика.5. Трансформация части олигархических групп в компрадорские – их опора на внешнеполитические силы и радикальные группы, утрата суверенитета государством, продвижение интересов внешнеполитических сил – открытая компрадорская политика.Причиной тому её происхождение – формирование первородной украинской олигархии в процессе передела советского наследия в борьбе без правил. В такой борьбе выживали самые алчные, беспринципные, хитрые и жестокие представители. Для таких людей стратегическое мышление государственными, общественными интересами и категориями не просто отрицается, оно им чуждо и непонятно, а компромиссы и уступки считаются проявлением слабости. Хищническое, первобытное мировоззрение олигархии сыграло важную роль в формировании ими антинародной олигархической государственной политической системы Украины – ибо эта система создана по образу и подобию её сотворивших. Как вырастить идеального «социального хищника»?



3. Основные ресурсы и инструменты украинской олигархии:

1. Базовые ресурсы: финансовые ресурсы, промышленно-производственные ресурсы – заводы, фабрики, энергетика, добывающие предприятия, банки, земельные ресурсы и т.п.

2. Информационные ресурсы – средства массовой информации (СМИ): ТВ-каналы, печатные (газеты, журналы), интернет-издания.

3. Интеллектуально-креативные ресурсы: топ-менеджеры, управленцы среднего звена, юристы, экономисты, консультанты, аналитики, технологи, PR-менеджеры, политтехнологи, имиджмейкеры, спичрайтеры, психологи, социологи, издатели, редакторы, журналисты, рекламщики, лидеры общественных мнений (ЛОМы) и т.п.

4. Силовой ресурс: радикальные, военизированные, криминальные группы.

5. Административный ресурс – самый мощный универсальный ресурс – по сути, комплекс государственных инструментов и механизмов, находится в распоряжении только провластных, управляющих олигархических групп.

6. Интеллектуальные инструменты – современные знания, методы и технологии в области прикладной психологии, социологии, статистики, аналитики, информационных технологий, технологий управления массами, сознанием и т.п. Это важные инструменты для формирования олигархией лояльной для себя власти – выдвижение своих ставленников и назначенцев в политику, внедрение своих правил внутренней политики, как например, – «закрытое» избирательное законодательство. Классическая политика в Украине давно сменилась на политтехнологии.

7. Политические инструменты – отдельные политики, политические партии и проекты, государственные чиновники и функционеры – политическое прикрытие, политическое продолжение олигархических групп. Весь этот политический инструмент, грамотно распределенный и расставленный на ключевые государственные посты, гарантирует своей олигархической группе лояльность со стороны государства на всех уровнях, а конкурентной группе – исполнение закона. Мощные финансово-промышленные группы, сосредоточив в своих руках производство, финансовое и медийное влияние, получили возможность единолично формировать свою политическую «псевдоэлиту». Именно своё – единолично сформированное политическое прикрытие, превращает финансово-промышленные группы в финансово-политические.

8. Коррупция как инструмент – сильный эффективный инструмент олигархии, так как именно она обладает всеми необходимыми ресурсами и возможностями для подкупа политиков и должностных лиц государства на любых уровнях. В данном контексте коррупцию стоит рассматривать, как противозаконную инвестицию олигархической группы в политического деятеля или должностное лицо, с целью получения последующей выгоды. Коррупция может быть, как инструмент, для получения преференций, так и во избежание санкций со стороны государства. Коррупция может быть разовая, целевая, адресная. Не стоит путать коррупцию, как инструмент, с системной коррупцией в государстве. Системная коррупция в Украине – это уже не инструмент, это неуправляемое явление, с негативными непрогнозируемыми последствиями даже для олигархических групп.



Что может противопоставить обычный гражданин Украины этому колоссальному комплексу ресурсов? Мы голосуем за политиков по законам политтехнологий, забывая о том, что политтехнологии основаны на красивом обмане – нас убеждают отдать свой голос обаятельному авантюристу или политическому актеру-наемнику. Политические партии это продолжение олигархии, за кого бы мы ни проголосовали. Недемократичное и закрытое избирательное законодательство не даст нам избрать того, кого мы хотим, оно только предоставит нам право избрать уже назначенных. Качества необходимые для избрания в политику, отличаются от качеств необходимых для реализации эффективной политики и управления. Какая нам разница, чье лицо мы видим на экране, или что говорит это лицо? Нас должно интересовать – кто формирует, предлагает решения, может и умеет их принимать, и какие даются гарантии.



Как выиграть у системы, играя по правилам системы, если правила устанавливаются и меняются не нами? Это бессмысленно. Вероятно, стоит изучать систему, искать её слабые уязвимые точки, определять основные несущие элементы, на которых базируется вся олигархическая политическая конструкция, тем более, что система сегодня очень ослаблена. Основная проблема олигархической государственной системы, выстроенной на алчности, манипуляциях и лжи, в том, что она неспособна к созиданию, а в условиях нехватки ресурсов нежизнеспособна. финансовые ресурсы, промышленно-производственные ресурсы – заводы, фабрики, энергетика, добывающие предприятия, банки, земельные ресурсы и т.п.– средства массовой информации (СМИ): ТВ-каналы, печатные (газеты, журналы), интернет-издания.топ-менеджеры, управленцы среднего звена, юристы, экономисты, консультанты, аналитики, технологи, PR-менеджеры, политтехнологи, имиджмейкеры, спичрайтеры, психологи, социологи, издатели, редакторы, журналисты, рекламщики, лидеры общественных мнений (ЛОМы) и т.п.радикальные, военизированные, криминальные группы.– самый мощный универсальный ресурс – по сути, комплекс государственных инструментов и механизмов, находится в распоряжении только провластных, управляющих олигархических групп.– современные знания, методы и технологии в области прикладной психологии, социологии, статистики, аналитики, информационных технологий, технологий управления массами, сознанием и т.п. Это важные инструменты для формирования олигархией лояльной для себя власти – выдвижение своих ставленников и назначенцев в политику, внедрение своих правил внутренней политики, как например, – «закрытое» избирательное законодательство. Классическая политика в Украине давно сменилась на политтехнологии.– отдельные политики, политические партии и проекты, государственные чиновники и функционеры – политическое прикрытие, политическое продолжение олигархических групп. Весь этот политический инструмент, грамотно распределенный и расставленный на ключевые государственные посты, гарантирует своей олигархической группе лояльность со стороны государства на всех уровнях, а конкурентной группе – исполнение закона. Мощные финансово-промышленные группы, сосредоточив в своих руках производство, финансовое и медийное влияние, получили возможность единолично формировать свою политическую «псевдоэлиту». Именно своё – единолично сформированное политическое прикрытие, превращает финансово-промышленные группы в финансово-политические.– сильный эффективный инструмент олигархии, так как именно она обладает всеми необходимыми ресурсами и возможностями для подкупа политиков и должностных лиц государства на любых уровнях. В данном контексте коррупцию стоит рассматривать, как противозаконную инвестицию олигархической группы в политического деятеля или должностное лицо, с целью получения последующей выгоды. Коррупция может быть, как инструмент, для получения преференций, так и во избежание санкций со стороны государства. Коррупция может быть разовая, целевая, адресная. Не стоит путать коррупцию, как инструмент, с системной коррупцией в государстве. Системная коррупция в Украине – это уже не инструмент, это неуправляемое явление, с негативными непрогнозируемыми последствиями даже для олигархических групп. Что такое системная коррупция? Мы голосуем за политиков по законам политтехнологий, забывая о том, что политтехнологии основаны на красивом обмане – нас убеждают отдать свой голос обаятельному авантюристу или политическому актеру-наемнику. Политические партии это продолжение олигархии, за кого бы мы ни проголосовали. Недемократичное и закрытое избирательное законодательство не даст нам избрать того, кого мы хотим, оно только предоставит нам право избрать уже назначенных. Качества необходимые для избрания в политику, отличаются от качеств необходимых для реализации эффективной политики и управления. Какая нам разница, чье лицо мы видим на экране, или что говорит это лицо? Нас должно интересовать – кто формирует, предлагает решения, может и умеет их принимать, и какие даются гарантии.Это бессмысленно. Вероятно, стоит изучать систему, искать её слабые уязвимые точки, определять основные несущие элементы, на которых базируется вся олигархическая политическая конструкция, тем более, что система сегодня очень ослаблена. Основная проблема олигархической государственной системы, выстроенной на алчности, манипуляциях и лжи, в том, что она неспособна к созиданию, а в условиях нехватки ресурсов нежизнеспособна.

4. Базовые принципы олигархических войн

Формирование олигархических финансово-политических групп происходит в процессе конфликта интересов между ними, обществом и государством в сфере передела основных государственных ресурсов, денег и власти – базовые принципы олигархических войн:



«Принцип толпы» – одна финансово-промышленная группа обычно слабее двух.

«Принцип перспективы» – политический ресурс так же важен, как и финансовый.

«Принцип трансформации ресурса» – финансовый ресурс может стать политическим, а политический – финансовым.

«Принцип минимальной защиты» – финансово-промышленная группа с политическим прикрытием сильнее группы без такового.

«Принцип оптимальной защиты» – долговременное политическое прикрытие интересов эффективнее разовых и целевых акций.

«Принцип активной защиты» – системная политическая поддержка интересов эффективнее долговременного прикрытия.

«Принцип законности» – обеспечение продвижения и защиты своих интересов в законодательном поле.

«Принцип Кольта» – обеспечение силового государственного прикрытия своих интересов.

«Принцип невиновности» – обеспечение правового государственного прикрытия своих интересов.

«Принцип независимости» – сведение к минимуму регулирования и контроля государства за своей деятельностью.

«Принцип чужих рук» – использование государственного регулирования и контроля в отношении конкурентных групп.

«Принцип дуплета» – отобрать ресурс у противника это эффективно, решается одновременно две задачи – приумножается свой ресурс и нейтрализуется противник.

«Принцип доминирования» – комплексное, системное представление, продвижение и защита своих интересов на всех государственных уровнях эффективнее всех вышеуказанных мер по отдельности.

«Принцип вынужденной дипломатии» – даже ослабленное государство потенциально мощнее самой сильной финансово-политической группы, поэтому с ним выгоднее договариваться.

«Принцип "под ключ"» – формировать свою государственную власть выгоднее и эффективнее, чем договариваться уже с существующей и чужой.

«Принцип политшоу» – вкладывание ресурсов в различные партии и политпроекты, даже если они стоят на различных идеологических платформах. Цель – создание иллюзии демократических процессов и стратегия беспроигрышной политической ставки.

«Принцип договорняка» – краткосрочный союз с конкурентом против государства это выгодно.

«Принцип своей рубашки» – интересы государства и олигархии часто противоположны, поэтому с государством следует договариваться через его руководителей – конкретных должностных лиц, представляющих власть. Интересы государства и личные интересы руководителей государства не одно и то же.

«Принцип компрадора» – если не можешь договориться с государством, ищи поддержку внешних заинтересованных сил – и с государством помогут, и конкурентов нейтрализуешь.



5. Примерная иерархическая структура олигархической группы:

1. Глава группы.

2. Группа основных выгодоприобретателей (бенефициаров).

3. Координационный центр группы: управляющие, финансовые аналитики, юристы, эксперты.

4. Служба собственной безопасности: бывшие военные, силовики, оперативники.

5. Служба технической безопасности: АТ-специалисты.

6. Финансовое прикрытие: частные или подконтрольные банки.

7. Внешнеполитическое прикрытие: иностранные послы, деловые и политические круги.

8. Законодательное политическое прикрытие – своя действующая политическая партия – политпроект.

9. Представители в профильных парламентских комитетах.

10. Представители в профильных министерствах и ведомствах.

11. Представители в силовых органах.

12. Представители в судебных органах.

13. Представители в региональных органах власти.

14. Аналитическое прикрытие: социологи, аналитики, политологи, психологи, спичрайтеры.

15. Информационное прикрытие: политтехнологи, редакторы, издатели, ньюс-мейкеры.

16. Имиджевое прикрытие: PR-менеджеры, рекламщики, имиджмейкеры, журналисты, ЛОМы.

17. Новый политический проект на перспективу – запасной аэродром.

18. Представители в криминальных структурах.

19. Представители в радикальных, военизированных формированиях.

20. Представители в общественных организациях – профсоюзах, движениях.

21. Гражданские активисты и сторонники основной политической партии.



Как и любая организационно-штатная структура, подобная иерархическая пирамида имеет свои управленческие недостатки, требует эффективной координации и так же подвержена сбоям в работе. В ней так же присутствует внутренняя борьба, соперничество, несогласованность действий и конфликты интересов, особенно между группами средних и нижних уровней. Подавляющая часть пирамиды используется «втемную» – нижние уровни этой пирамиды не имеют информации и мотивируются лозунгами или деньгами, средние – только актуальную информацию необходимую для выполнения конкретной задачи, вершина пирамиды – обладает информацией для выполнения комплекса тактических задач, бенефициары – владеют полной информацией для достижения своих стратегических целей.



Вопрос 1. Если все элементы этой пирамиды содействуют нарушению законов не только в интересах основных выгодоприобретателей, но и каждый по отдельности, в рамках своей сферы деятельности и в силу своей беспринципности – какой суммарный ущерб национальным интересам может нанести даже одна такая группа?

Вопрос 2. Обычным людям места в этой пищевой цепи нет. Когда-то я сказал своему товарищу, что власть относится к нам, как к скоту. Товарищ не согласился со мной, сказав, что мы всего лишь трава, которую скот ест. Он прав?

Вывод. Процессу репрессивной деолигархизации – радикальным методам разделению власти и капитала – будут сопротивляться многие элементы этой пирамиды. Это может вызвать серьезные общественные потрясения. Необходимо предоставить наиболее оптимальный и наименее болезненный переход на новую систему отношений для большинства элементов этой системы

6. Разрушительные влияния олигархических групп на общественное сознание, государственные процессы и механизмы:

Разрушительное влияние хищнического мировоззрения «псевдоэлит» на общественное сознание. Шкурные интересы, благосостояние «псевдоэлит» и сомнительные способы их достижения служат примером подражания для всего остального гражданского общества – формируют ложные ценности и деструктивную модель социальных взаимоотношений. Формируется упор на пропаганду эгоизма, циничности и алчности – достижение своих корыстных целей любыми способами, какими бы они не были аморальными и безнравственными. «Деньги это успех, а успех это деньги, независимо от способа их получения. Кто не умеет лгать – тот не умеет жить. Человек человеку – волк. Не украдешь – не проживешь». Все эти первобытные принципы прикрываются либерально-демократическими лозунгами, которые провозглашают ничем не ограниченное «право сильного», а по сути, оказывает огромное влияние на моральное и нравственное разложение общества, как целостного организма. Созидание, интеллектуальное и духовное развитие, гражданский долг, общественные и государственные интересы – в таком обществе вытесняются, как мешающие достижению личного успеха.

Монотонный физический труд, честное исполнение служебных обязанностей, прозрачная предпринимательская деятельность, свободное немеркантильное творчество, мышление общественными и государственными интересами, традиционные морально-нравственные ценности – осмеиваются и осуждаются, как неумение приспосабливаться к новым условиям. Обычные рядовые граждане считаются неудачниками. В Украине стремительно формируется класс «работающих нищих» – даже имея работу, вполне реально умереть от голода или болезни.

Такое общество не имеет будущего, а, так как общество это образующая компонента государства, значит, ставится под вопрос существование и самого государства. Государство, в котором невыгодно созидать, строить, творить – обречено. Создание необходимых условий для устремления общества к созиданию и творчеству, интеллектуальному и духовному росту, культурному и нравственному развитию – одно из важнейших стратегических направлений деятельности государства. Национальные элиты должны соответствовать общепринятым интеллектуальным, культурным и морально-нравственным критериям, так как сами являются примером для всего гражданского сообщества.



Вмешательство в государственную кадровую политику – проталкивание олигархией своих ставленников на ключевые государственные посты, в нарушение принятых критериев, норм и процедур. Личные и морально-психологические качества, деловые и профессиональные навыки, интеллектуальные и творческие способности таких «ценных кадров» ставятся на последнее место. Олигархия не заинтересована в качественных чиновничьих кадрах – им нужны те, кто будет выполнять их указания, продвигать и защищать их интересы. Кадровая эрозия, кадровый голод, управленческий кризис – кризис принятия государственных решений, – процессы, ставшие необратимыми в масштабах государства, наносят ущерб даже интересам олигархии, но уже вышли из-под её контроля, и не могут полноценно управляться даже мощными финансово-политическими группами. Что такое государственная кадровая политика?



Негативное влияние на механизмы принятия государственных решений – подавление управляющих, координирующих, контролирующих и регулирующих функций государства, для достижения олигархией своих корпоративных интересов. Разбалансировка скоординированной работы государственных органов и политических институтов, дезорганизация работы организационно-штатных государственных структур – системное организационное ослабление государства. Разрушение государственной системы права – продавливание антигосударственных законодательных актов и норм, направленных на защиту корпоративных, частных интересов олигархических групп и лиц, получение сверхприбылей и избежание ответственности. Комплексное негативное влияние олигархических групп на механизмы формирования и принятия государственных решений на протяжении последних десятилетий вызвало масштабный управленческий кризис, деградацию политических институтов, органов и вырождение всей государственной политической системы Украины. Почему деградировало государственное управление?



Неспособность действующих финансово-политических групп к формированию реальной государственной политики и стратегии – государственных интересов, целей и национальных программ развития для их достижения. Причины такой неспособности заключаются в следующем:

1. Для формирования стратегических государственных интересов и целей необходимы долгосрочные устойчивые политические союзы, взаимный учет интересов и соблюдение договорённостей между финансово-политическими группами.

2. По причине межклановой олигархической борьбы, взаимных конфликтов интересов, максимальными результатами договоренностей сегодняшних «псевдоэлит» можно считать ситуативные и краткосрочные неустойчивые союзы, рассыпающиеся при возникновении каких-либо угроз их корпоративным, личным интересам и влиянию.

3. Для защиты государственных интересов и достижения поставленных целей необходимо сильное государство. Это может неизбежно вызвать конфликт интересов между сильным государством и олигархией, ввиду невозможности их одновременного сосуществования. Государство и олигархия базируются на противоположных принципах: институт сильного государства – общественное и созидательное, а олигархия – частное и паразитическое.

4. Создание сильного государства сегодня, в рамках действующей политической системы, практически невозможно по причине глубокого интегрирования олигархии и её политических инструментов в процессы государственного принятия решений и законов. Это не позволяет прийти к компромиссу и выработать единую концепцию стратегии развития государства.



Умышленное внесение раскола и противоречий в гражданское общество. В силу внутренних вышеуказанных противоречий, олигархический режим не может сформулировать долгосрочные общенациональные интересы и цели, и не заинтересован в формировании единого гражданского общества. Кроме того, олигархия сама неоднородна и малочисленна, поэтому объединенное гражданское общество является угрозой её существованию. Чтобы удержаться у власти, олигархический режим стремится к разъединению гражданского общества, к разрушению его способности к самоорганизации, используя все имеющиеся ресурсы и инструменты. Шкурные интересы, благосостояние «псевдоэлит» и сомнительные способы их достижения служат примером подражания для всего остального гражданского общества – формируют ложные ценности и деструктивную модель социальных взаимоотношений. Формируется упор на пропаганду эгоизма, циничности и алчности – достижение своих корыстных целей любыми способами, какими бы они не были аморальными и безнравственными. «Деньги это успех, а успех это деньги, независимо от способа их получения. Кто не умеет лгать – тот не умеет жить. Человек человеку – волк. Не украдешь – не проживешь». Все эти первобытные принципы прикрываются либерально-демократическими лозунгами, которые провозглашают ничем не ограниченное «право сильного», а по сути, оказывает огромное влияние на моральное и нравственное разложение общества, как целостного организма. Созидание, интеллектуальное и духовное развитие, гражданский долг, общественные и государственные интересы – в таком обществе вытесняются, как мешающие достижению личного успеха.Монотонный физический труд, честное исполнение служебных обязанностей, прозрачная предпринимательская деятельность, свободное немеркантильное творчество, мышление общественными и государственными интересами, традиционные морально-нравственные ценности – осмеиваются и осуждаются, как неумение приспосабливаться к новым условиям. Обычные рядовые граждане считаются неудачниками. В Украине стремительно формируется класс «работающих нищих» – даже имея работу, вполне реально умереть от голода или болезни.Такое общество не имеет будущего, а, так как общество это образующая компонента государства, значит, ставится под вопрос существование и самого государства.Национальные элиты должны соответствовать общепринятым интеллектуальным, культурным и морально-нравственным критериям, так как сами являются примером для всего гражданского сообщества.– проталкивание олигархией своих ставленников на ключевые государственные посты, в нарушение принятых критериев, норм и процедур. Личные и морально-психологические качества, деловые и профессиональные навыки, интеллектуальные и творческие способности таких «ценных кадров» ставятся на последнее место. Олигархия не заинтересована в качественных чиновничьих кадрах – им нужны те, кто будет выполнять их указания, продвигать и защищать их интересы.– подавление управляющих, координирующих, контролирующих и регулирующих функций государства, для достижения олигархией своих корпоративных интересов. Разбалансировка скоординированной работы государственных органов и политических институтов, дезорганизация работы организационно-штатных государственных структур – системное организационное ослабление государства. Разрушение государственной системы права – продавливание антигосударственных законодательных актов и норм, направленных на защиту корпоративных, частных интересов олигархических групп и лиц, получение сверхприбылей и избежание ответственности.– государственных интересов, целей и национальных программ развития для их достижения. Причины такой неспособности заключаются в следующем:1. Для формирования стратегических государственных интересов и целей необходимы долгосрочные устойчивые политические союзы, взаимный учет интересов и соблюдение договорённостей между финансово-политическими группами.2. По причине межклановой олигархической борьбы, взаимных конфликтов интересов, максимальными результатами договоренностей сегодняшних «псевдоэлит» можно считать ситуативные и краткосрочные неустойчивые союзы, рассыпающиеся при возникновении каких-либо угроз их корпоративным, личным интересам и влиянию.3. Для защиты государственных интересов и достижения поставленных целей необходимо сильное государство. Это может неизбежно вызвать конфликт интересов между сильным государством и олигархией, ввиду невозможности их одновременного сосуществования. Государство и олигархия базируются на противоположных принципах: институт сильного государства – общественное и созидательное, а олигархия – частное и паразитическое.4. Создание сильного государства сегодня, в рамках действующей политической системы, практически невозможно по причине глубокого интегрирования олигархии и её политических инструментов в процессы государственного принятия решений и законов. Это не позволяет прийти к компромиссу и выработать единую концепцию стратегии развития государства. Что такое государственная политика? В силу внутренних вышеуказанных противоречий, олигархический режим не может сформулировать долгосрочные общенациональные интересы и цели, и не заинтересован в формировании единого гражданского общества. Кроме того, олигархия сама неоднородна и малочисленна, поэтому объединенное гражданское общество является угрозой её существованию. Чтобы удержаться у власти, олигархический режим стремится к разъединению гражданского общества, к разрушению его способности к самоорганизации, используя все имеющиеся ресурсы и инструменты.



7. Роль олигархии в разграблении стратегических ресурсов государства и общества





Этап 1. Формирование олигархии (1991-2000 годы). Этот временной период характеризуется большим наличием ресурса – в виде государственной собственности, и относительно малым количеством претендентов, имеющими реальную возможность приобрести эту собственность в частное владение. Советское наследие – стратегические предприятия, заводы, фабрики, недвижимость, военная техника и вооружение, стратегические государственные запасы, технологии и т.п. активно «прихватизировалось» и делилось между лицами и группами, приближенными к должностным лицам государства, распределяющим госсобственность.

Государство не смогло обеспечить свои интересы при передаче госсобственности в частные руки – реальной цены, прозрачных торгов-аукционов, соблюдения равных прав – так произошла приватизация значительной части государственного имущества с колоссальным убытком для самого государства – «эпоха первоначального накопления капитала».



Этап 2. Расцвет олигархии (2000-2014 годы). Этот период характеризуется, отсутствием свободного ресурса и его переделом – «эпоха рейдерства и олигархических войн». В процессе передела ресурсов и сфер влияния, олигархические группы значительно укрепили свои политические и медийные возможности, ослабив контролирующие и регулирующие функции государства. Системное ослабление роли государства олигархией привело к необратимым процессам деградации его органов и политических институтов. В обществе наметились и стали развиваться тенденции к расколу и ненависти.

Главное разрушительное влияние олигархических групп состоит в том, что они на этом этапе сформировали эффективные механизмы вывода капиталов за рубеж: устойчивые каналы, схемы-оффшоры, получив гарантии и уменьшив свои риски. Массовый отток капитала на протяжении длительного времени превратился в реальную угрозу экономической безопасности государства, спровоцировав глубокие политические, экономические и финансовые кризисы.



Этап 3. Стагнация олигархии (с 2014 года). У общества и олигархического государства накопилось критическое количество взаимных противоречий. Само гражданское общество распадается, а формирование общенационального вектора развития государства и общества невозможно из-за противоречий внутри олигархических групп. Даже разрозненное общество ненавидит олигархический режим и представляет для него угрозу. Сил и ресурсов для поддержания олигархического режима становится все меньше, а само государство не выполняет своих функций и находится на грани распада – такой баланс критически неустойчив.



Предпосылки Майдана 2014 года. Основными причинами событий Майдана, и отстранения действующего президента В. Януковича от власти можно считать следующие:

1. Проведение непоследовательной внешней политики, обусловленной рядом причин и обстоятельств.

2. Недовольство и потеря авторитета президента среди значительной части гражданского общества.

3. Недовольство влиятельной частью национальных культурных элит и финансово-промышленных групп внутренней и внешней политикой проводимой президентом.

4. Видение старыми финансово-промышленными группами в фигуре президента прямого конкурента и угрозу своим интересам, вместо гарантий их защиты, т.е. нарушение В. Януковичем олигархического консенсуса – заключенных ранее договоренностей и новый передел ресурсов и влияния.



В результате, заинтересованные внешнеполитические силы использовали протестные настроения в своих политических интересах, а так же усиливали свое влияние через доверенных политических деятелей и ключевых государственных функционеров – воздействовали на узловые управляющие элементы государственной политической конструкции-системы, что привело к полному параличу системообразующих государственных органов в момент острого политического кризиса. Немалую роль в этом процессе сыграла дискредитация главы государства и его неспособность принимать четкие государственные решения в сложных политических условиях. Результатом правления Януковича. В.Ф. стал государственный переворот, с активным участием праворадикальных групп и при поддержке внешнеполитических сил.

Баланс между политико-олигархическими группами был нарушен, что привело к их перегруппировке: одна часть была вынуждена покинуть страну, вторая была отстранена от власти и перешла в «оппозицию», третья группа пришла к власти – постмайданная власть. Технологии цветных революций



Олигархические группы в погоне за прибылью разрушили собственное государство и утратили свою связь с обществом, таким образом, остались наедине с внешними и внутренними вызовами. В таких условиях часть олигархических групп, стала искать внешнюю поддержку у других государств и стоящих за ними иностранных национальных элит, а, следовательно, и действовать в интересах и на условиях чужих национальных элит. Учитывая правила международной конкуренции – интересы иностранных государств и их национальных элит часто противоположны государственным интересам Украины, поэтому действия политико-олигархической «псевдоэлиты» – прямая угроза и измена национальным интересам украинского государства. Пошаговая инструкция по ликвидации собственного государства



Правящие политико-олигархические группы, вынужденные опираться на поддержку внешнеполитических сил, стали открыто проводить официальную компрадорскую внешнюю и внутреннюю политику. В условиях острого дефицита финансовых ресурсов, были разрушены старые экономические связи, подписаны кабальные торговые соглашения с ЕС и невыполнимые кредитные соглашения с МВФ. Под гарантии национальных стратегических ресурсов, на невыгодных условиях, были взяты и расхищены кредиты у частных, государственных иностранных и международных организаций, фондов. При этой экономической катастрофе, хищения государственных средств, нерациональное использование оставшихся средств, вывод капитала из страны – приобрели фантастические масштабы. Как усугубляющие можно добавить – снятие преференций отечественным производителям, преступная вырубка леса, незаконная добыча янтаря, сворачивание социальных программ, тотальное повышение цен для населения, падение национальной валюты, заключение других закрытых договоров и непубличных соглашений, наносящих прямой ущерб интересам государства и народа.



Олигархия не верит в идеи радикального национализма, но использует их в своих интересах, как форму управления «низами». Под давлением внешнеполитических сил был развязан военный конфликт на востоке. Войну из средства превратили в процесс, с помощью которого:

1. Оправдываются политические и экономические кризисы.

2. Оправдываются неумение и нежелание властей руководить государством в интересах общества.

3. Списываются и разворовываются значительные материальные средства.

4. Делается бизнес на военных поставках и подрядах.

как инструмент – эффективный способ манипулирования обнищавшей, маргинальной, малообразованной частью общества. Правые радикальные идеи воздействуют на подсознание, на эмоции и предлагают простые решения. Они не апеллируют к сложным взаимовыгодным социальным, экономическим и культурным компромиссам, а, следовательно, к разуму и гуманности, не требуют серьезной доказательной базы и выверенных решений. Ни один нормальный гражданин не пойдет защищать олигархическое государство – нет стимула, нет понимания необходимости взаимосвязи гражданина и государства, нет ничего рядовому гражданину принадлежащего, нет его реального участия в государственном обустройстве. Такое государство перестает быть отечеством и становится авторитарной государственной корпорацией.

Подробности процесса разграбления олигархией национальных ресурсов Украины нагляднее продемонстрировать поэтапно:Этот временной период характеризуется большим наличием ресурса – в виде государственной собственности, и относительно малым количеством претендентов, имеющими реальную возможность приобрести эту собственность в частное владение. Советское наследие – стратегические предприятия, заводы, фабрики, недвижимость, военная техника и вооружение, стратегические государственные запасы, технологии и т.п. активно «прихватизировалось» и делилось между лицами и группами, приближенными к должностным лицам государства, распределяющим госсобственность.Государство не смогло обеспечить свои интересы при передаче госсобственности в частные руки – реальной цены, прозрачных торгов-аукционов, соблюдения равных прав – так произошла приватизация значительной части государственного имущества с колоссальным убытком для самого государства – «эпоха первоначального накопления капитала».Этот период характеризуется, отсутствием свободного ресурса и его переделом – «эпоха рейдерства и олигархических войн». В процессе передела ресурсов и сфер влияния, олигархические группы значительно укрепили свои политические и медийные возможности, ослабив контролирующие и регулирующие функции государства. Системное ослабление роли государства олигархией привело к необратимым процессам деградации его органов и политических институтов. В обществе наметились и стали развиваться тенденции к расколу и ненависти.Главное разрушительное влияние олигархических групп состоит в том, что они на этом этапе сформировали эффективные механизмы вывода капиталов за рубеж: устойчивые каналы, схемы-оффшоры, получив гарантии и уменьшив свои риски. Массовый отток капитала на протяжении длительного времени превратился в реальную угрозу экономической безопасности государства, спровоцировав глубокие политические, экономические и финансовые кризисы.У общества и олигархического государства накопилось критическое количество взаимных противоречий. Само гражданское общество распадается, а формирование общенационального вектора развития государства и общества невозможно из-за противоречий внутри олигархических групп. Даже разрозненное общество ненавидит олигархический режим и представляет для него угрозу. Сил и ресурсов для поддержания олигархического режима становится все меньше, а само государство не выполняет своих функций и находится на грани распада – такой баланс критически неустойчив.Основными причинами событий Майдана, и отстранения действующего президента В. Януковича от власти можно считать следующие:1. Проведение непоследовательной внешней политики, обусловленной рядом причин и обстоятельств.2. Недовольство и потеря авторитета президента среди значительной части гражданского общества.3. Недовольство влиятельной частью национальных культурных элит и финансово-промышленных групп внутренней и внешней политикой проводимой президентом.4. Видение старыми финансово-промышленными группами в фигуре президента прямого конкурента и угрозу своим интересам, вместо гарантий их защиты, т.е. нарушение В. Януковичем олигархического консенсуса – заключенных ранее договоренностей и новый передел ресурсов и влияния.В результате, заинтересованные внешнеполитические силы использовали протестные настроения в своих политических интересах, а так же усиливали свое влияние через доверенных политических деятелей и ключевых государственных функционеров – воздействовали на узловые управляющие элементы государственной политической конструкции-системы, что привело к полному параличу системообразующих государственных органов в момент острого политического кризиса. Немалую роль в этом процессе сыграла дискредитация главы государства и его неспособность принимать четкие государственные решения в сложных политических условиях. Результатом правления Януковича. В.Ф. стал государственный переворот, с активным участием праворадикальных групп и при поддержке внешнеполитических сил.Олигархические группы в погоне за прибылью разрушили собственное государство и утратили свою связь с обществом, таким образом, остались наедине с внешними и внутренними вызовами. В таких условиях часть олигархических групп, стала искать внешнюю поддержку у других государств и стоящих за ними иностранных национальных элит, а, следовательно, и действовать в интересах и на условиях чужих национальных элит.Правящие политико-олигархические группы, вынужденные опираться на поддержку внешнеполитических сил, стали открыто проводить официальную компрадорскую внешнюю и внутреннюю политику. В условиях острого дефицита финансовых ресурсов, были разрушены старые экономические связи, подписаны кабальные торговые соглашения с ЕС и невыполнимые кредитные соглашения с МВФ. Под гарантии национальных стратегических ресурсов, на невыгодных условиях, были взяты и расхищены кредиты у частных, государственных иностранных и международных организаций, фондов. При этой экономической катастрофе, хищения государственных средств, нерациональное использование оставшихся средств, вывод капитала из страны – приобрели фантастические масштабы. Как усугубляющие можно добавить – снятие преференций отечественным производителям, преступная вырубка леса, незаконная добыча янтаря, сворачивание социальных программ, тотальное повышение цен для населения, падение национальной валюты, заключение других закрытых договоров и непубличных соглашений, наносящих прямой ущерб интересам государства и народа.Под давлением внешнеполитических сил был развязан военный конфликт на востоке. Войну из средства превратили в процесс, с помощью которого:1. Оправдываются политические и экономические кризисы.2. Оправдываются неумение и нежелание властей руководить государством в интересах общества.3. Списываются и разворовываются значительные материальные средства.4. Делается бизнес на военных поставках и подрядах. Политический лженационализм как инструмент – эффективный способ манипулирования обнищавшей, маргинальной, малообразованной частью общества. Правые радикальные идеи воздействуют на подсознание, на эмоции и предлагают простые решения. Они не апеллируют к сложным взаимовыгодным социальным, экономическим и культурным компромиссам, а, следовательно, к разуму и гуманности, не требуют серьезной доказательной базы и выверенных решений.

8. Стратегический проигрыш украинской олигархии

Невозможность конкуренции. Мощь иностранных национальных элит состоит не только в финансовом, экономическом, производственном, интеллектуальном и технологическом превосходстве. Она базируется на их поддержке своими государствами и народами, на демократических, эффективных и оптимальных государственных моделях. Украинские «псевдоэлиты» не могут конкурировать с иностранными элитами – они утратили связь со своим обществом и разрушили свое государство. Невозможно формировать политику в своем государстве и выводить из него капиталы, расхищать его ресурсы, и одновременно, удовлетворять интересы, инвестировать экономики, пользоваться благами, жить по ценностям, традициям и принципам других государств.



Неуправляемость государства. Созданная «псевдоэлитами» олигархическая государственная политическая система не только разрушила государство и общество, вышла из-под их контроля и стала неуправляемой, но также привела политико-олигархические группы к финансовому и политическому тупику. Олигархическая политическая система полностью себя исчерпала и должна быть переустроена. Мощь иностранных национальных элит состоит не только в финансовом, экономическом, производственном, интеллектуальном и технологическом превосходстве. Она базируется на их поддержке своими государствами и народами, на демократических, эффективных и оптимальных государственных моделях. Украинские «псевдоэлиты» не могут конкурировать с иностранными элитами – они утратили связь со своим обществом и разрушили свое государство. Невозможно формировать политику в своем государстве и выводить из него капиталы, расхищать его ресурсы, и одновременно, удовлетворять интересы, инвестировать экономики, пользоваться благами, жить по ценностям, традициям и принципам других государств. Кошмары украинской олигархии Созданная «псевдоэлитами» олигархическая государственная политическая система не только разрушила государство и общество, вышла из-под их контроля и стала неуправляемой, но также привела политико-олигархические группы к финансовому и политическому тупику. Олигархическая политическая система полностью себя исчерпала и должна быть переустроена. Как перестроить политическую систему Украины?

9. Заключение:

1. Переустройство государственной политической системы невозможно без разделения власти и капитала. Избрание политиков не может быть единоличной привилегией промышленно-финансовых групп, а должно стать правом всего гражданского общества. Все представители гражданского сообщества должны иметь равные возможности для продвижения своих представителей во власть. Также у граждан должны быть реальные правовые механизмы для контроля деятельности своих представителей во власти, и их отзыва.



2. Высшее политическое рук