УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА



«Всё, что я тебе говорю – это правда! Нет бога, нет вселенной, нет жизни, нет человечества, нет рая, нет ада. Всё это только сон, замысловатый дурацкий сон. Нет ничего, кроме тебя. А ты только мысль, блуждающая мысль, бесцельная мысль, бездомная мысль, потерявшаяся в вечном пространстве…» (Марк Твен)



От любви до ненависти один шаг. За что люди любят свою страну и уважают своё государство? Сколько шагов от любви до ненависти к своему государству и его политике? Какие нравственные нормы надо переступить, чтобы общество начало ненавидеть и истреблять друг друга? Какие общечеловеческие и государственные принципы надо разрушить, чтобы государство потеряло смысл существования для своих граждан? С чего начинаются высшие – фундаментальные смыслы и принципы государственного устройства и развития? Как они взаимосвязаны между собой?



Чего хочет обычный человек? Большинство людей достаточно скромны в своих запросах – приемлемый уровень жизни, собственная безопасность, сохранность своего имущества, здоровье собственное и своих близких, уверенность в завтрашнем дне, уважение к себе и взаимопонимание с окружающими. Для элементарного выживания, эффективного и рационального достижения этих целей люди инстинктивно объединялись в сообщества, племена, народы – социализировались. Так появилось общество, социум.



Общество и законы выживания. В процессе исторической конкурентной борьбы за выживание побеждали более сплоченные и организованные сообщества. Сообщества, в которых понятия: дружба, солидарность, сотрудничество, верность, долг, взаимовыручка – были не пустыми морально-нравственными понятиями и хорошим тоном, а являлись обязательными условиями для коллективного выживания. Приверженность этим условиям приносило всему обществу благо – добро. Несоблюдение вышеуказанных правил – взаимная розня или вражда, предательство, необязательность, ложь, эгоизм – считались разрушительными для всего сообщества, препятствовали достижению им своих целей и снижали вероятность выживания.

Как вырастить идеального «социального хищника»?



Государство – высшая, сложная и наиболее организационно совершенная территориально-культурная форма организации общества. Законы и механизмы любого цивилизованного сильного государства основаны именно на общепризнанных классических критериях морально-нравственных ценностей – основополагающих смыслах государственного и общественного устройства. Именно на основе высших государственных смыслов выстраиваются идеологии и создаются империи. Государственное управление и законы, политика и экономика, журналистика и пропаганда – вторичны, они базируются на высших смыслах государства и созданы для их реализации.



Некоторые высшие смыслы государства не всегда могут быть четко сформулированы, если они интуитивны и иррациональны, касаются образов и чувств, субъективного отношения отдельного человека к своему государству и народу. Что такое общенациональная идея?



Кто помнит Вавилонское или Ассирийское царство? Почему исчезли Карфаген, Римская империя, Византия, гунны, кельты, вандалы? Много разных причин, но есть одна общая – они утратили для себя высшие смыслы существования своих сообществ и государств. История часто щадит агрессивные государства и захватнические народы, но она беспощадна к народам и государствам, которые стали не нужны и утратили интерес даже сами к себе.



Нужна ли сегодня Украина самим украинцам? Несправедливая, вороватая, погрязшая в глупости и коррупции, ненависти и хаосе? Почему мы все время хотим жить по-новому? Это страх обернуться назад и признать, что мы утратили знания и мудрость, правила и смыслы, истинность которых доказана временем и самой историей.



Справедливость – фундаментальный государственный рациональный принцип. Категория справедливости – не только морально-этическая, но и социально-правовая. Именно на ней базируется социальное и правовое равноправие граждан – справедливое распределение ресурсов и равная ответственность перед законом. Справедливость – основа здоровой функционирующей социально-политической системы, конституции государства, его законодательно-правовой базы. Без справедливости не может быть правосудия, без правосудия – правового государства.

Зачем нужна конституция?



Справедливость рациональна, а потому созидательна – предусматривает распределение граждан в общественной и государственной иерархии, исходя из оценки конечного результата и наибольшей полезной социальной отдачи. Справедливость в государственном управлении реализуется через профессиональное соответствие должности, адекватное соотношение полномочий, обязанностей и персональной ответственности должностных лиц. В демократических государствах категория справедливости – законности заложена в работе государственных институтов и механизмов, внутренней социальной, национально-культурной, налоговой, экономической, производственной и др. политике.



Справедливость – категория относительная, рожденная разумом человека, существа несовершенного, поэтому не может быть совершенной или абсолютной. Все граждане встроены в социально-политическую систему своих государств, более совершенных или менее, и любого система может подавить или заставить, если потребуется. Идеальных, абсолютно справедливых государств и обществ не бывает, но сами идеалы должны быть – они служат маяками для стремления к ним, иначе государство невозможно. Справедливость – идеал, усредненный социально-нравственный ориентир необходимый для признания обществом авторитета своего государства как регулятора социально-политических и других взаимоотношений. Абсолютная справедливость исключает важную категорию как, например, благоразумие.



Благоразумие – сочетание разума с благой целью. В государственной деятельности благоразумие реализуется через планирование, профессионализм, компромиссы, расчет, целесообразность, выгоду.



Долг, обязанность – формулируется и реализуется государством через функциональные и служебные обязанности, директивы, инструкции и законы, обязательные для исполнения.

Что такое антикоррупционная политика?



Ответственность – обязанность и необходимость давать отчет в своих действиях, поступках, отвечать за их возможные последствия, несение заслуженного наказания за объективные ошибки и вину. Ответственность – обратная сторона власти.

Власть крыс. Что такое системная коррупция?



Цена слова, сила слова – частный случай проявления ответственности за публично высказанное. Безответственная и массированная ложь, демагогия способствуют обесцениванию силы слова. Массовое системное обесценивание силы слова лишает нашу речь смысла, порождает взаимное недоверие, разрушает целостность общества, делает невозможными обмен полезной информацией и совместную созидательную деятельность. В масштабах государства тотальная ложь и обесценивание слова мешает реальной оценке сложившейся ситуации, формирует ложные цели, уводит от сути, тем самым усугубляет комплекс проблем – разрушительные процессы приобретают необратимый характер.

Зачем нужна свобода слова?



Совесть – подразумевает способность человека вести оценку своего поведения, его мотивов, внутренних желаний с позиций осознания собственного несовершенства. Это способность самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и требовать от себя их выполнения. Роль совести особенно важна, когда человек находится перед моральным выбором, а внешний контроль со стороны общественного мнения или исключается, или затруднен.



Совесть (социальная роль) – субъективное осознание личностью своего долга и ответственности перед обществом, другими людьми, выступающее как долг и ответственность перед самим собой. Государство не может применять к своим гражданам понятие «муки совести», поэтому в качестве балансира между добром и злом (можно и нельзя) государство реализует механизмы контроля, судебно-правовую систему, систему наказания и принуждения.



Гуманизм – принцип мировоззрения, в том числе нравственности, означающий признание человека высшей ценностью, веру в человека, его способность к совершенствованию, требование свободы и защиты достоинства личности, идею о праве человека на счастье, о том, что удовлетворение потребностей и интересов личности должно быть конечной целью общества. Реализация принципа гуманизма государством и обществом заключается во всесторонней максимальной поддержке своего гражданина на том пути, который он для себя избрал – от создания материальных благ, свободного творчества, изобретательства, общественной деятельности, до формирования новых направлений или личного поиска духовно-нравственного мировоззренческого пути. Каждый человек ценен сам по себе, как и его выбор.



И государство, и общество должно проявлять уважение к любому труду или профессии. Принцип гуманизма является одним из основных в современных цивилизованных государственных устройствах.



Достоинство – не только морально-нравственная категория, означающая уважение и самоуважение человеческой личности. Достоинство как правовая категория – критерий отношения государства к личности и ее правовому статусу как высшей социальной ценности. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Именно уважение к своему гражданину, его интересам порождает чувство ответного уважения граждан к своему государству и любви к своей стране. Уважение к своему гражданину, его правам – необходимое условие, для того чтобы государство стало для своих граждан Отечеством.



Отечество – сакральная священная ипостась государства для своих граждан. Моё Отечество, моя страна – фундаментальный неформальный духовный высший смысл. Отечество как понятие базируется на уважении и привязанности к своей истории, предкам, традициям, культуре и религии. Каждый человек, независимо от своей веры, культуры, национальности и убеждений, должен чувствовать и осознавать свою ценность для своего государства, только в этом случае возможно добровольное признание государства своим Отечеством. Именно признание своего государства Отечеством рождает осознание гражданского долга, патриотизма, героизма, подвига – такие поступки свершаются сознательно только во имя своего Отечества.

Что такое страна, государство, Отечество?



Героизм, подвиг, самоотречение – один из важнейших признаков наличия у государства высших смыслов его существования, а у народа своего Отечества. Только люди, верящие в будущее своего государства и народа способны жертвовать самым дорогим, что у них есть – своей жизнью.



Солидарность, единство, общность – ощущение гражданами своей принадлежности к своему обществу, народу. Понимание и осознание себя как части целого и родного. Стойкое убеждение и уверенность, что тебя услышат и поймут, не бросят и не отставят, защитят и помогут, выручат и спасут, не продадут и не предадут.

Что такое гражданское общество?



Общенациональная идея – идея объединяющая народы и культуры, в единую политическую нацию – добровольное объединение общества, осознание себя как единого целого, на базе исторической и генетической памяти, религий и традиций, традиционных культурных и морально-нравственных ценностей, духовности и смыслов существования. Философия общенациональной идеи находится вне времени, политики или государственного строя. Уходя своими корнями в глубину эпох, в подсознание народа, общенациональная идея находится вне критериев положительной или отрицательной оценки, вне социально-классовых градаций и шаблонной логики – это иррациональная категория – её понимают не умом, а сердцем. Общенациональная идея – это образы, чувства, интуиция, переживания, страсти, таинства, эмоции, передавшиеся нам нашими предками в процессе всего цивилизационного развития нашего общества – это огромная скрытая духовная энергия народа, предусматривающая взаимосвязь не только между представителями современного общества, но и прошлыми, и будущими поколениями. Духовную энергию, как и человеческую душу, не формулируют – её формируют, ею живут. Общенациональную идею нельзя сформулировать потому, что она нематериальна и не статична во времени, она постоянно развивается и обновляется, раскрывая все новые смыслы, поэтому сформулировать общенациональную идею так же сложно, как остановить время. Кому по силам сформулировать всю историю и чаяния народа или все традиции и мысли поколений? Общенациональную идею, если она истинна и духовна, нельзя сформулировать, раскрыть полностью, как нельзя измерить настоящую любовь или привязанность, силу духа или мысль, возможно только обозначить некоторые её направления и основные смыслы. Общенациональная идея не формулируется – она чувствуется, ощущается, постоянно формируется и выражается.



Государственная власть – очеловеченное, коллективное альтер эго обезличенного государственного механизма представленное конкретными людьми в определённый временной или исторический период. Реальная, уважаемая, легитимная государственная власть является носителем и реализатором высших государственных смыслов – справедливость, ответственность, цена слова, долг, общественное благо, на основе которых власть формирует и реализует государственные интересы. Парадокс реальной власти базируется на совмещении двух противоположных начал – жажды власти (абсолютное, темное, личное, подсознательное) и ответственности (сдерживающее, созидательное, общественное, осознанное).

Что такое государственная власть? Природа власти



Собственная политическая воля – мотивационная составляющая не только власти, но и гражданского общества – оно тоже может и должно проявлять свою политическую волю и активную гражданскую позицию. История доказывает – любые народы, национальности, культуры и религии могут быть соединены в общую политическую нацию и государство, если на то есть воля и привлекательная модель социально-политических отношений устраивающих абсолютное большинство.



Государства рождаются по воле людей их создавших, на идеях и смыслах, заложенных ими в основу своих государств. Государства существуют благодаря силе духа и разума многих поколений, продолживших их развитие, благодаря историческим фигурам и династиям – именно они наполняют государства смыслами существования и обладают необходимой собственной волей для удержания государственного управления и развития.



Стоит посмотреть на лица исторических личностей, почитать их биографии и теоретические труды, чтобы увидеть абсолютно разных, иногда внешне непривлекательных, отталкивающих персонажей с весьма отвратительным характером. Но всех их объединяет наличие государственного мышления, они умели искать, находить и формировать смыслы своих государств, вырабатывать решения и привносить новое. Они не стремились понравиться – они боролись за свои государства и народы, идеи и решения.



Сегодня украинской политики не существует – её заменили политтехнологиями и манипуляциями, а люди голосуют за политических актеров-шутов. Политические авантюристы и марионетки умеют нравиться людям – они говорят то, что люди хотят слышать. Но преследуют совершенно другие цели и исполняют чужую волю. Настоящая политика меняет суть, а полититтехнология всего лишь заворачивает старое говно в новую обертку.

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Добро, созидание, общественное благо – все, что способствует человеческой жизни, служит удовлетворению материальных и духовных потребностей людей, является средством для достижения определенных целей. Блага могут быть материальные (пища, вода, электричество) и духовные (образование, знания, культура). Для удовлетворения потребности общества во благах государство формирует и формулирует свою стратегию развития, государственные интересы, внутреннюю и внешнюю политику. В государственном понимании благо – рост экономики и благосостояния общества, единство гражданского общества, здоровье граждан, их интеллектуальный, духовно-нравственный, культурный рост. Конечный результат деятельности власти определяется всего одним универсальным параметром – рост или убыль населения.

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Игнорирования вышеуказанных категорий порождают зло, разрушение, ненависть, хаос, и неизбежно вызывают распад государства – как форма организации и регулятор социально-политических взаимоотношений оно теряет смысл.



Несправедливость – отсутствие правосудия и законности, порождают произвол и безнаказанность. Отсутствие закона и защиты гражданских прав, свобод порождают бесправие и угнетение. В условиях несправедливого перераспределения ресурсов и сверхэксплуатации у граждан нет мотивации работать, создавать, творить, строить. Нет смысла учиться, постигать, самосовершенствоваться, самореализовываться. В несправедливом государстве граждане не видят своего будущего – несправедливость порождает чувство безысходности, апатии и равнодушия, в масштабах всего государства вызывает национальную депрессию.



Профнепригодность, безответственность и безнаказанность государственных функционеров делают невозможной работу государственных институтов и механизмов – государство не выполняет свои обязанности по отношению к гражданам. Как следствие, население снимает с себя какие-либо гражданские обязательства перед государством – исчезает понятие гражданского сознания и долга. Общество и государство становятся врагами, что делает существование государства невозможным в принципе.

Почему деградировало государственное управление?



Безнравственная власть, утратив доверие своих граждан, ложью и насилием стремится самосохраниться, что еще больше раздражает и раскалывает общество. Весь негатив власти переносится на всё государство, значительная часть общества стремится дистанцироваться от него – эмигрирует, игнорирует, сопротивляется или уходит в социальную самоизоляцию. Государство теряет свой творческий, рабочий, культурный и научный потенциал – утрачивает свои созидательные ресурсы и возможности.

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Лишенное взаимных морально-нравственных обязательств общество начинает стремительно деградировать и распадаться на враждующие группы по социальному, политическому, региональному, национальному, религиозному, языковому или любому другому признаку – скатывается в ненависть и анархию, которую по причине паралича органов правопорядка и судебной системы государство остановить уже не может.

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Олигархическое государство власти денег, несправедливости, насилия и принуждения перестает быть для граждан Отечеством и становится авторитарной государственной корпорацией – так рождается ненависть к своему государству. А если и в самом обществе культивируется и царит ненависть, то даже обычная человеческая любовь и привязанность к своей стране становится невозможна. Тем не менее, нормальному человеку тяжело возненавидеть свою страну – он воспринимает ее не только такой, какой видит, но еще и той, какой помнит и хочет видеть.



Неотвратимость государственного распада обусловлена одновременным разрушением трех базовых государственных компонент – деградация человека-личности-гражданина, распад гражданского общества, паралич государственных механизмов и институтов. Анализ состояния государственности Украины



О природе зла. Многие сегодня считают власть Украины злом. Это не так. Люди, представляющие власть Украины, всего лишь проводники зла и порождают зло как следствие своей разрушительной деятельности. Слабые и бесхарактерные, алчные и трусливые, лживые и бездарные, серые и неинтересные – всего лишь идеальные проводники зла и хаоса.



Настоящее зло привлекательно – оно завораживает, искушает, манит и влечет за собой. Его обаянию сложно противостоять, его хочется слушать, за ним хочется идти. Первородное зло в силу своей древности содержит в себе ряд истин и откровений, это необходимо ему для придания истинности своей лжи. Человек любопытен, именно за счет своих древних знаний, настоящее зло очаровывает своей непостижимостью и всегда интересно.



Кому интересны люди представляющие сегодня власть Украины? Что они могут сказать, чему научить? Кто захочет за ними идти? Они не представляют интереса даже в качестве случайных попутчиков в пригородной электричке.



Нарушение базовых принципов и смыслов государственного устройства на протяжении десятилетий вызвали разрушительную цепную реакцию – вырождение политических элит и всей государственной социально-политической системы, «псевдоэлиты» окончательно завели государство и всё общество в социально-политический и экономический тупик, при котором само существование государства стало невозможно. Логика последовательности и расчеты показывают, что Украина неумолимо движется к своему распаду.

Пошаговая инструкция по национальной самоликвидации



Возможно ли сохранение Украины? В рамках действующей феодально-сословной государственной модели и олигархической социально-политической системы сохранение Украины невозможно – действующая паразитическая социально-политическая система и «псевдоэлита» и есть главные причины разрушения Украины. Но история любит преподносить сюрпризы, а случайности опровергают любые теории и закономерности.



Необходимо ликвидировать олигархическую форму государственного управления. Победить олигархию, вынудить финансово-политические группы к равноправному диалогу с обществом возможно только понимая их искаженную хищническую психологию, зная о них всё, выставив секреты их власти на всеобщее обозрение, вывернув наизнанку их кулуарную политику и систему организации, их уязвимые места, детские страхи и ночные кошмары – обладая полной информацией о самой природе явления олигархического государственного управления.

Анатомия украинской олигархии



Украинские олигархические полуоппозиционные недолиты – одноразовые политпроекты, полуэксперты по «неглубокой вспашке», «Партии Мягких Зубов» и прочие «Партии Полузащитников Украины» предлагают сегодня «волшебные» экономические программы. Очнитесь! Оцените глубину цивилизационного падения нашего государства и общества: социально-экономического, морально-нравственного, духовно-культурного, научно-интеллектуального и внешнеполитического. Делать главную ставку на экономические программы, учитывая масштаб накопившихся в государстве и обществе претензий и противоречий – равносильно вызову косметолога к человеку, находящемуся в глубокой коме.



Процессы цивилизационного распада в Украине коснулись не только государства и общества, но и личности человека. Невозможно построить что-то целое (государство) из разрушенных (общество) и нестабильных (человек) элементов. Для настоящих глубоких государственных преобразований нужны развернутые комплексные программы социально-политического, национально-культурного переустройства государства и глубокие изменения в нашем общественном сознании – возврат к классическому созидательно-гуманистическому и государственному мировоззрению.

КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?



Необходимо объединение, создание ядра, критической массы из обычных неравнодушных людей, которые еще не утратили волю, системное мышление, навыки и авторитет, готовы и могут взять на себя ответственность за выработку совместного комплекса решений по организации гражданского общества и восстановлению государства.



Где же ты, поколение, ещё помнящее, что такое настоящее государство и управление, государственное мышление и государственный интерес, ответственность, закон и социальная справедливость, настоящий патриотизм и работа на износ? Кто вы, имеющие силы остановить войну и готовые посвятить свои оставшиеся 15-20 лет жизни истерзанной, униженной стране и обманутым соотечественникам, которые вас гонят? Отзовитесь! Опытные управленцы, экономисты, правоведы, аналитики и политологи, специалисты и профессионалы, здравомыслящие общественные и политические деятели – люди, обладающих даром прочувствовать дыхание, ритм и механику государства, отобразить противоречивые мечты нашего народа в уникальном и цивилизованном государственном устройстве, гармоничной идее совместного сосуществования. Нет одинаковых народов – нет одинаковых государств – нет универсальных рецептов счастья, и каждый должен прожить свою жизнь, а каждый народ пройти свой путь.

ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?



Необходимо отказаться от разрушительной идеи моноэтнизма. Радикальные националистические идеи не годятся даже чтобы за них умирать – они примитивны и архаичны, отталкивающи и безобразны. В один момент вся внутренняя национально-культурная политика летит к черту, когда одна национальность или культура объявляется титульной и доминирующей в правах. Это не просто нарушение Конституции Украины, это серьёзное нарушение самих основ совместного сосуществования – базовых основ государства. Равноправие – одно из высших смыслов государства, именно равноправие превращает сограждан в соотечественников.

Разрушительная природа радикального национализма



Украине не нужны идеи, за которые умирают – нам нужны идеи, во имя которых хочется жить! Жить совместно, учитывая и уважая национальные, культурные и конфессиональные различия друг друга, без конфликтов и с полной созидательной самоотдачей. Никто из нас, граждан Украины, не выбирал своих родителей, родственников, национальность или место рождения. Каждый гражданин Украины должен иметь право и желание назвать Украину своим Отечеством. Можно заставить защищать свою страну – это воинский долг, но полюбить можно только своё Отечество.

Украина это:

Разные регионы – одно государство.

Разные желания – одни государственные интересы.

Разные партии – один центр власти.

Разные языки – единое общество.

Разные взгляды – одна история.

Разные культуры – один народ.

Разная вера – одна судьба…



Возрождение и величие многих государств начиналось с осознания их народами своего разрушительного мировоззрения. С мировоззрения начинается поступок, поступки формируют привычки, привычки – характеры, характеры – культуру взаимоотношений, культура взаимоотношений – культуру экономики, культура экономики – культуру политики. Все вместе – культуру социально-политических отношений, а в масштабах государства – государственную социально-политическую систему.



Все закономерно в этом мире – изменения начинаются в голове каждого отдельного человека, затем всего общества и только после этого возможны изменения в самом государстве. Сегодня главный враг украинского общества – не власть, а само украинское общество – лень, ложь, алчность, равнодушие, нежелание думать и принимать решения, нести ответственность за свои поступки и выбор.



Государство начинается с человека, а настоящий человек – с умения отличить добро от зла. Этот простой секрет дает возможность отличать правду от лжи, демократию от безответственности, патриотизм от насилия, свободу слова от демагогии, журналистику от пропаганды, равноправие от всевластия денег, политиков от преступников.



Информация, знания – это власть. Только усилием воли и знаниями подкрепляется вера в будущее своего Отечества. А вера в свое Отечество начинается с веры в себя.



Украинцы-сограждане! Когда вы окажетесь в разорённом государстве, в нищете и одиночестве, без помощи и сочувствия, один на один каждый со своей войной, болезнью и болью, разочарованием, унынием, духовной и морально-нравственной пустотой – оглянитесь назад, вспомните о них, носителях высших государственных смыслов. Это наши забытые и нищие, униженные и постаревшие родители, воспитатели, учителя и преподаватели – самые опасные люди на земле, ибо месть их настигает нас спустя десятилетия…



А истоки высших государственных смыслов начинаются с детской книжки В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?», сказок Ш. Перро и Г. Х. Андерсена.





Александр Александров для 7ДНІВ.info