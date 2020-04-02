Во имя мечты… Настоящие герои Украины



Кто способен поддержать нас, когда нам плохо и одиноко, когда торжествует зло и несправедливость, когда безнадёжность и разочарование делает нашу жизнь бесцельной и пустой, когда сил больше нет, когда кажется, что сам Бог отвернулся от нас?..



Те, кому Создатель дал незаурядную силу духа и разума, те, кого в трудные часы рождала наша земля, те, кого мы часто забываем и чьи поступки и мотивы остаются загадкой для нас – настоящие герои Украины.



ПАША САВЕЛЬЕВА (1918 - 1944). Одна из лидеров подпольной группы боровшейся против нацистов в г. Луцке. Была арестована, и после зверских пыток и истязаний, 12 января 1944 года сожжена заживо во дворе бывшего католического монастыря Луцка. Перед смертью на стене кельи № 14, превращённой в камеру, Паша нацарапала гвоздём записку:



«Приближается чёрная, страшная минута. Всё тело искалечено — ни рук, ни ног… Но умираю молча. Страшно умирать в 25 лет. Как хотелось жить! Во имя людей, которые придут после нас, во имя тебя, Родина, уходим мы… Расцветай, будь прекрасна, родная, и прощай. Твоя Паша…»



В 2006 году памятник Паше Савельевой был обезображен, позже украден и не найден. Улица в Луцке, названная в её честь, была в 2007 году переименована.



За что боролась и отдала жизнь эта девушка? У скольких из нас хватило бы сил вынести такое? Почему мы так поступили с памятью о ней?



Франция в Столетней войне десятилетия вымаливала и выстрадала появление своей легенды – Жанны д’Арк. А мы?! Почему мы отвернулись от своей девушки-героини, своей легенды?



Многие сегодня верят в явление украинской Жанны д’Арк… Зря… Если существуют высшие силы, они не пошлют нам такого человека больше, потому что мы вытерли об их дар ноги…









БЫКОВ ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ (1928 - 1979). Гениальный актёр, режиссер и сценарист. Автор шедевров: «В бой идут одни старики», «Аты-баты, шли солдаты». Настоящий патриот. Человек исключительной силы духа и творческого потенциала, в обыденной жизни был очень скромен и стеснителен, несмотря на свою популярность. Своим искусством он раскрывает нам настоящие, глубокие смыслы истинного патриотизма и любви к своей Родине.



И сам Леонид Быков, и его герой – бессмертный капитан Алексей Титаренко «комэск Маэстро» – увековечены в Киеве. Памятник военным летчикам пользуется огромной популярностью и уважением даже после событий Майдана! Это свидетельствует о громадном авторитете Леонида Фёдоровича у жителей столицы и народа Украины.



После националистического шабаша у памятника Н.Ф. Ватутину 13 апреля 2018 года, с грустью признаю – сила капитанских погон, оказалась сильнее генеральских. Если сам Леонид Быков был бы жив, то видя всё происходящее, он бы ничего не сказал. Стоял бы, смотрел на нас и молчал…









ВАТУТИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ (1901 - 1944). Генерал армии. Командующий войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Активный участник Курской битвы, Битвы за Днепр и ряда других военно-наступательных операций. Освободитель Киева от оккупации. Был смертельно ранен в 29 февраля у села Милятин, Ровенской области в перестрелке с группой УПА. Скончался 15 апреля 1944 года.



Монумент Николаю Ватутину был установлен в Киеве, с надписью на украинском языке: «Герою Радянського Союзу генералові Ватутіну від українського народу». Памятник много раз подвергался актам вандализма со стороны радикал-националистов. Есть информация, что родственники генерала обратились к властям РФ о перезахоронении и переносе праха военачальника из Киева.



Этот человек командовал войсками, освобождавшими Киев. Нашу столицу! За что же мы так с ним?! И после такой черной неблагодарности, мы ждем появления в Украине легендарных и талантливых генералов? Удивляемся Илловайским и Дебальцевским котлам? Неужели мы настолько прокляты, что даже мертвые хотят покинуть нашу землю?









ПРАВИК ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ (1963 - 1986).



КИБЕНОК ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ (1962 - 1986).



ТЕЛЯТНИКОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ (1951 - 2004).



Все трое – начальники пожарных подразделений, которые первыми прибыли на место пожара во время аварии на Чернобыльской АЭС. И они, и подчинённый им состав пожарных команд – всего 69 человек личного состава – сделали все возможное и невозможное для предотвращения перекидывания огня на 3-й блок АЭС.



Они заплатили за это своими жизнями. Почти все они погибли в первые три недели от облучения. Один за другим уходили они в 6-й московской клинической больнице. И мало кто знает, какая тяжелая смерть им была уготована за их самоотверженность. Жанна д’Арк сгорела быстро. А они… Радиационные ожоги постепенно сжигают кожу вместе с мясом до костей, и человек буквально сваривается, но медленно, в течение трёх недель. Страшная смерть.



Как мы сегодня относимся к ликвидаторам Чернобыльской аварии? Важно ли на каком языке матерились пожарные, глотая радиационный пепел? Кто завтра из нас пойдет затыкать своей жизнью очередные аварии и катастрофы?



Есть ли смысл самоотверженности и подвига в стране, где нам гражданам Украины, уже ничего не принадлежит и от нас ничего не зависит? Где слово ничего не стоит, государственное воровство возведено в культ, а мы не верим даже себе. Что бы сказали всем нам эти павшие пожарные, если бы смогли?









ШАЛИМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ (1918 - 2006). Выдающийся хирург. Основатель украинской хирургической школы. Академик. Основатель Национального института хирургии и трансплантологии в Киеве. Внедрил новые методы операций при заболеваниях органов пищеварения, сердца, сосудов, онкологических заболеваниях, провёл около 40 тысяч операций. Александр Шалимов стал первым врачом, который стал оперировать на поджелудочной железе, провёл удачную пересадку поджелудочной железы больному диабетом. Под руководством Шалимова была проведена первая на Украине операция по пересадке сердца. Автор более 830 научных работ и 112 изобретений. В 1998 году был признан Человеком планеты.



Если человек спас десятки тысяч жизней – кого интересует, на каком языке он разговаривал с пациентами? На каком языке изложены его научные работы? Его самого интересовало, на каком языке ему рассказывали больные о своих страданиях? Беспокоила ли его пациентов проблема русского происхождения Александра Алексеевича?



При таком объеме достижений уверен, покойный академик рассмеялся бы, услышав мои вопросы – у него было слишком мало времени и много дел, чтобы отвлекаться на такие вещи – он торопился спасать жизни.









АНТОНОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ (1906 - 1984). Талантливый инженер-авиаконструктор. Генеральный конструктор ОКБ, названного в его честь после смерти – ОКБ имени О.К. Антонова. Очень разносторонне развитый человек – писал стихи и увлекался живописью. Не терпел несправедливости и выступал против политических репрессий. Именно на ОКБ О.К. Антонова под руководством В. И. Толмачева был сконструирован АН-225 «Мрия» - ставший флагманом и гордостью украинского авиапрома.



Олега Константиновича, его последователей и весь инженерно-конструкторский коллектив ОКБ не интересовал вопрос национальной или культурной самоидентификации граждан Украины – для них был важен только профессиональный и технический уровень.



Они были помешаны на небе, понимали свою ответственность за сроки, качество, работоспособность и безопасность создаваемой ими авиатехники. Не думаю, что кто-то из них участвовал бы сносах памятников – это противоречило бы их природе. Это были люди-творцы.









ЛОБАНОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1939 - 2002). Легенда украинского футбола. Футболист и тренер киевского «Динамо». Имеет множество наград и званий – признан одним из лучших тренеров в мире. Возглавлял сборную СССР. Мой отец, страстный болельщик тогда шутил: «Сборная СССР – это киевское «Динамо» значительно ослабленное игроками других команд». По воспоминаниям людей знавших его, Валерий Васильевич обладал непростым характером, был последователен и настойчив в достижении своих целей. Этот человек умел ставить задачи и достигать поставленные цели – вывести украинский футбол на мировой уровень.



Жаль, что его уже нет с нами – авторитет Валерия Лобановского в мире настолько высок, что его хватило бы, чтобы замять половину внешнеполитических провалов сегодняшнего МИДа Украины.



Этот человек обладал талантом трансформировать разрушительную человеческую ненависть в полезную спортивную злость, а конфликты и споры решать на футбольном поле.









КИРПА ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1946 - 2004). Украинский государственный и политический деятель. Гендиректор Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины и министр транспорта. Практически за уши вытаскивал железнодорожную инфраструктуру из убытков и бесхозяйственности, в условиях внутригосударственных кризисов и конфликтов политических групп. По воспоминаниям людей знавших его, Георгий Николаевич был очень жесткий руководитель и талантливый управленец. Не выносил безалаберности, безответственности и разгильдяйства. Благодаря своей воле и навыкам достаточно быстро привел железные дороги и инфраструктуру в порядок, сделав в сложившихся условиях максимум от него зависящий. Видимо это был человек с острым осознанием чувства собственного достоинства, ответственности и отсутствием жалости к самому себе. В результате внутриполитических интриг покончил жизнь самоубийством 27 декабря 2004 года на своей даче в Бортничах. Истинные мотивы ухода из жизни этого сильного, талантливого и достаточно жесткого человека до сих пор неизвестны.



Когда вы будете видеть наших сегодняшних «министров» и «руководителей» – вспомните Георгия Николаевича. Вспомните и сравните.









ТОЛОЧКО ПЕТР ПЕТРОВИЧ. Родился в 1938 году. Украинский историк, археолог, профессор. Член академий Украины, РФ и Европы. Автор более 300 научных и около 100 популярных публикаций, 25 монографий, более 200 публицистических и беллетристических работ. Исторические исследования и работы Петра Толочко вступают в конфликт с навязываемыми сегодня историческими мифами и государственным курсом. Его лекции и выступления подвергаются атакам со стороны национал-радикалов. Однако, несмотря на свой почтенный возраст (80 лет), профессор остается верным истине и фактам, его лекции и выступления можно услышать на Ютубе.



Это человек энциклопедических знаний, не имею чести быть с ним знаком лично, но если бы такая возможность представилась, я бы даже не разговаривал с Петром Петровичем. Только слушал. Это яркий представитель того поколения, которое умеет излагать, доказывать, формулировать и нести ответственность за свои слова и убеждения. Долгих лет Вам, Петр Петрович!









Сколько их ещё – настоящих героев Украины? Разных национальностей, вероисповеданий, культуры, профессий и социальных статусов? Тысячи, десятки тысяч? Что стоит за мотивами и поступками этих людей? Слепое безрассудство? Равнодушие к своей жизни? Ради чего они идут на самоотречение?



Многие из них даже не являются уроженцами Украины. Это как-то умаляет значение их достижений, открытий и подвигов для нашей страны?



Почему я не вижу шествий с портретами этих великих людей? Это же настоящие герои Украины. Герои настоящие – митинги и шествия нет. Одна ненависть, фальшь, подделка и духовно-идейная пустота.



Сегодня в Украине властью принято назначать героев и порождать выблядков. Но власть это не Украина. Настоящие герои и великие люди приходят в наш мир ни по распоряжению власти, ни по потребности государства. Они рождаются из народа и приходят в часы великих испытаний, когда народ плачет и страдает, когда в них самая большая необходимость. Приход таких людей никогда не давался народам легко. Это надо заслужить, это надо вытерпеть, выстрадать. Таков жестокий закон исторического развития.



Осознаём ли мы истинную цену таких людей? Их огромное значение в развитии всего общества и государства? Мы заслуживаем сегодня появления сильных личностей после такого отношения к памяти многих из них? Обрывая связь со своей настоящей историей, с настоящими героями, мы лишаем себя их нравственной и моральной поддержки. Мы энергетически, духовно и интеллектуально себя обескровливаем. Я еще могу, с трудом, понять, когда национальных героев, достижения или историю делят, но когда от них отказываются – это понять невозможно! Это цивилизационный откат назад.



В чем секрет общенациональных героев и почему они так дороги для нас? В их качествах, в их полном идеологическом, интеллектуальном, моральном и духовном превосходстве над нами, обычными людьми. На таких людей сложно равняться, им сложно соответствовать – они слишком для нас настоящие, слишком умные и часто очень неудобные.



В чем заключается их скрытая сила? В понимании и исполнении гражданского, научного или служебного долга? Не думаю. Это слишком просто. Долг – это обязанность, в данном случае долг – это всего лишь средство. Это были незаурядные люди, и цели перед собой они ставили незаурядные, часто недостижимые – спасти жизни, восстановить справедливость, порядок, установить истину, завоевать превосходство. А недостижимая, незаурядная цель – это… Мечта! Эти люди шли к своей мечте!



Сограждане-украинцы! Вспомним об этих людях. Это сейчас очень важно. Они обладали великой силой духа и разума для защиты своих убеждений и достижения своей мечты. Примем этих людей – и они заговорят с нами. Это нужно не столько им, это сегодня нужно нам. Сохраняя память об этих людях, открывая им наши сердца, мы обретаем часть их опыта, жизненной и духовной энергии, их силы воли. Тогда мы поймём – только земля и народ, где благодарны своим настоящим героям, способна возродиться и иметь будущее. Во имя мечты!

