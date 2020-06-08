КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМСтатья была интересной?
О, постмодерн! Бессмысленный и беспощадный…
Украина входит в новый сезон политической борьбы, нас ждут местные, досрочные парламентские и, возможно, даже президентские выборы. Наш канал (информационный ресурс, сайт, видеоблог) намерен объективно информировать обо всех участниках политической гонки – их программах, принципах, деловых и моральных качествах. Поиск истины, объективность, непредвзятость – принципы нашей работы. Оставайтесь с нами!..
Ага, счаззз!-)
Мысли за кадром: С чувством глубокого стыда, пересчитывая полученный гонорар, сообщаем, что мы решили присоединиться к избирательной истерике надежд и поучаствовать в селекции политической флоры и фауны, которая по какому-то недоразумению называется украинским политикумом. В связи с начавшейся избирательной компанией, мы анонсируем рубрику системного интеллектуально-политического насилия над нашими зрителями (читателями), в которой попытаемся с особым цинизмом надругаться над остатками мышления кандидатов в депутаты (президенты) и их лохами-избирателями. Только на нашем канале (информационном ресурсе) есть специалисты, которые помогут «раскрутить» очередное ничтожество и «впарить» его недоумкам, которые нас ещё смотрят или читают.
В наших выпусках мы будем задавать кандидатам самые острые и неожиданные вопросы, потому что нас абсолютно не интересуют их ответы. Будем предельно откровенны – нам важно раскрутить наш канал (информационный ресурс), а кандидатам дорого продать себя избирателям, используя наш канал. Поэтому ответы гостей не интересны ни нам, ни избирателям, ни самим кандидатам – агрессивная смысловая пустота сегодня в тренде. Но мы чтим старую традицию раздачи пустых предвыборных обещаний – традиции мы уважаем. Только наш канал может предложить широкий ассортимент красочных ярких предвыборных упаковок, чтобы завернуть в них абсолютно любое… смыслы.
Только на нашем канале (информационном ресурсе) вы сможете максимально бесполезно потратить свое личное время! Только на нашем канале (информационном ресурсе) мы предоставим свободу слова самым тупым, агрессивным и бесполезным членам нашего деградирующего общества. Поэтому нашему каналу (информационному ресурсу) абсолютно наплевать на поиски смысла и конструктивные дискуссии – социопаты и интеллектуальные инвалиды за свое появление на медиа платят гораздо дороже, а их неадекватное поведение обеспечивает нашему каналу (ресурсу) рост просмотров и рейтингов. Только на нашем канале (информационном ресурсе) вас ждут потоки яркой, раздражающей всплывающей рекламы, которая будет прерывать бессвязный поток сознания наших гостей в самое неподходящее время. Только для вас редакторы нашего канала (информационного ресурса) сформируют новостную сетку по принципу «новостного винегрета», чтобы не оставить даже единого шанса на понимание общей картины происходящего. Не утруждайтесь, не думайте, не ищите смыслов, живите легко – покупайте пиво (реклама) и чипсы (реклама). Расслабьтесь… Мы «вливаем» – вы впитываете!
Только нашем канале (информационном ресурсе) вас ждет встреча с персонажами, с которыми встретиться вживую было бы стыдно, страшно и необратимо для психики. Эксклюзивный набор гостей нашей студии будет представлен людьми с маниями и фобиями, озабоченных сверхценными идеями всеобщего равенства и национального сознания, победителями над полусредним и очень высшим образованием, прошедшими курсы лидерства за 5 сеансов, кандидатами поверхностных наук и первооткрывателями новых историй, экспертами в общих сферах неопределённых проблем и специалистами по решению несуществующих задач. Также наш канал обеспечит обратную связь – общественное мнение будет представлено широкой линейкой случайных лиц, от заурядных кретинов до простых шизофреников, бессвязных мнений, густых соплей, звонков из потустороннего мира и бессмысленных онлайн-опросов. Мы будем рады всем, кто умеет технично и красиво выносить мозг. Не стесняйтесь себя, приходите к нам – совершите предвыборный суицид – не прячьте свои таланты от наших избирателей!
Вместе с нашими гостями, представителями «новых» политических проектов, мы исследуем новые горизонты интеллектуальной импотенции и постараемся нащупать дно морально-нравственного падения. Кандидаты в большую политику объяснят своим избирателям – почему не работает государство, и что они намерены сделать для того, чтобы оно НЕ работало и дальше. Мы будем терпеливо слушать примитивные тезисы их политических программ, и рыдать вместе с нашими зрителями от того, что инструкция к нашему домашнему пылесосу написана гораздо смешнее и интереснее.
Совместно с нашими гостями и зрителями мы постараемся найти ответы на бесполезные, но вечные вопросы – основные тренды информационного поля Украины: Когда, куда и с кем посадят Порошенко? Как правильно писать на украинском языке: жлобство, воровство, безработный, нищета, бесправие и пи..ец? Кто украл больше? Кто украл раньше? Кто украл всё? Суд – отжившая традиция или кузница новых политических кадров? Почему чем больше реформ, тем больше хочется уехать? Правительственная программа: Экономика – пережиток совка – верьте слайдам! Прокуратура: Заплати и лети! Мразь в вышиванке – не мразь? Политтехнология: Тяжелая смесь говна и пара. Хватит ли запасов демократии на всех граждан Украины? Сколько демократии ещё осталось в госрезерве? Как демократией заплатить за ЖКХ, продукты, лекарства и как намазать Шустера на хлеб? Как патриотически откручивать голову памятникам – по часовой стрелке или против? Что думает о нас Европа и США? Последний вопрос важен особенно!
Потенциальные кандидаты и действующие экспонаты украинской политической кунсткамеры с удовольствием расскажут нам о взаимосвязи между общим благом и личным бизнесом, внешней политикой и покраской скамеек, признаются в извращенной любви к пенсионерам, откроют секреты финансирования избирательной гонки и успеха по жизни. Мы детально обсудим вопросы их выживания в сегодняшних политических условиях и аспекты беззаветной любви к Украине – исследуем все оффшорные норы и стороны, с которых они её так «любят».
Даже не пытайтесь выключать телевизор, компьютер и прерывать нашу онлайн-трансляцию! За политическую рекламу мы взяли столько денег, что найдем вас везде. Наша политическая реклама будет постоянно выскакивать при прослушивании вами музыки и просмотре любимого фильма, в автомобиле и автобусе, на кухне, в душе и туалете. Мы достанем вас из бытовых приборов, брелоков и калькуляторов! Свобода слова превыше всего, особенно для тех, кто за неё заплатил! Если наша власть довела смысл политики до абсурда – наш канал (информационный ресурс) будет стремиться возвести политический абсурд в абсолют!
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ С ПОЛИТИЧЕСКИМ КАНДИДАТОМ (30 ТАБЛЕТОК):
– Мы рады приветствовать у нас на канале кандидата в депутаты (президенты)… от партии…
За кадром: Очередной муд.звон от «Нам-по.уй-какой-партии». Мы, бл., рады?! Денег отсыпал – пусть вещает. Но только сам от себя! Мы за уши его тянуть не будем – нам за это не доплачивают… Уже в гримерке нахамил кому-то… гоноровый и без чувства юмора – 99% туп… трудный клиент. С такой сложной заточкой морды лица только инфаркт ловить – за него даже родная мама не впишется и не проголосует. Оператору тоже не понравился – Саша! Бери его в кадр снизу и крупно, так чтобы это наглое хлебало на монитор не налазило! Это бесплатно – мы тоже затейники… Ну что, чучело, готово?.. Поехали!
– Сегодня наш дорогой гость расскажет нам и телезрителям, что его так напугало во сне, что он решил осчастливить всех нас своим походом в политику. (Обращение к гостю): Какой частью тела Вы думали, если вообще на это способны, когда решили прийти к нам на интервью – оно вам надо было? (далее обычно следует глупая реплика гостя…)
За кадром: Все равно все вопросы задать мы не успеем, учитывая время на ответы. Нельзя давать гостю долго отвечать на удобный для него вопрос, иначе это будет предвыборный монолог. Надо его прерывать. Первые 5 вопросов – обязательны. Из остальных вопросов выбираем те, которые нравятся. Если успеем задать 8-10 – хорошо. Импровизируем – не даём гостю взять инициативу в свои руки – мы должны вести, а он отвечать. Волк – санитар леса, журналист – санитар смысла.
1. Какое у Вас образование? Возраст? Кто Вы по профессии? Ваше материальное положение?
За кадром: Если мы понимаем, что это очень-очень небедный человек – давим на это. Надо объяснить людям, что этот хитросделанный Буратино хочет пролезть в депутаты для защиты своих интересов или бизнеса. Есть ли у него свой бизнес, какой именно и когда была налоговая проверка? На что он живет? Бюджет его семьи? Чем занимается его жена, родственники? Где учатся дети? На каких курортах отдыхает? Где лечится? Сколько стоит килограмм говядины, курятины, свинины или картошки? Какой будильник зазвонил у него в башке, что он решил скоропостижно встать на сторону пролетариата и народа? Що йому так болить та бідолашна Україна? Когда он в последний раз покупал в магазине качественное сливочное масло? Он по магазинам не ходит?! Пенсионеры не вписались в законы рынка? Забув, дітинко, як сраку лопухами підтирав?! С какого, бл., рынка привезли этого «аристократа»?
2. Вы были судимы? Привлекались к уголовной или административной ответственности?
За кадром: Если да, была судимость – он приплыл. Если начинает невнятно чавкать – статья непопулярная. Прокачиваем эту тему – помогаем, суём ему УК – пусть покажет статьи, за которые НЕ сидел. Ему мемуары писать или составлять словарь тюремного жаргона, а не лезть в политику, там этого добра, как грязи. Понятно, что будет мазы клеить да на слезу брать – за девочку от хулиганов вступился, ясен х.р – врёт как дышит. Брак со старта.
3. Вы работали на госслужбе? Если да, то были ли фигурантом служебных расследований?
За кадром: Если это специалист люстрированный после Майдана, то нестрашно – тогда много профессионалов полегло от майданного скудоумия. Тут надо смотреть по ситуации. В какой сфере работал? Какой департамент или отдел возглавлял? За что именно погнали и с какой формулировкой? Почему не восстанавливается через суд? Хорошо бы проверить нервы и спросить, как он относится к идеалам Майдана – реакция может быть непредсказуемой.
Почему деградировало государственное управление?
4. Вы состояли в других партиях? Когда? В каких? Почему вышли?
За кадром: Если этот флюгер поменял больше 3-х партий – перед нами абсолютно стерильный от принципов человек, приспособленец в седьмом колене. Живет по принципу: «При німцях ще й не таке бачили, і те в кущах пересиділи!». Грибов-отсосиновиков ему в обе ладошки, а не политическую карьеру.
5. По какому критерию Ваша партия выдвинула именно Вас кандидатом в депутаты (на должность министра, пост президента)? Кем конкретно в вашей партии принималось такое решение?
За кадром: Очч хороший вопрос! Пусть этот х.. с горы расскажет – с кем он там переспал, чтобы его двинули от партии. И какой дурак его на это подписал? По каким критериям его партия определяет своих выдвиженцев на ключевые государственные посты – алгоритм внутрипартийного отбора?
Что такое государственная кадровая политика?
6. Почему Вы считаете себя лучшим выбором?
За кадром: Ясен-красен он начнет распускать хвост и лить нам понос в уши – какой он восху.тельный перец и спасение для народа. Даём «спасителю» 2-3 минуты и халявный аперитив от редакции, чтобы заткнуть этот фонтан лицемерия – пусть жене своей расскажет.
7. Назовите три Ваших сильных качества, которые будут полезны в законотворческой и государственной деятельности.
За кадром: Даём ему пофантазировать. Может быть, человек впервые думает – это ж, бл., прогресс! Если будет совсем тупить, бросаем этому инвалиду костыль – свои варианты ответа – сила воли, интеллект, долг перед избирателями. Если проще – жопа, мозги и его депутатское очко. Понятие долга, это не из лексикона украинской говнополитики – пусть беспринципное животное работает из страха перед избирателями, раз не умеет за совесть.
Цена совести – цена Украины
8. Назовите фамилии трех политиков в Украине, которые Вас раздражают.
За кадром: Алярм! Кандидат начал исходить на гавно и макать всех, кто его когда-то ронял? Но, такова традиция. Даём ему морально-психологически проср.ться и на 2 минуте выключаем микрофон. В гиперактивную фазу мы его ввели, теперь нежданчик – следующий вопрос.
9. Назовите фамилии трех лучших, по Вашему мнению, политиков в Украине.
За кадром: Вот шикарный вопрос на контрасте! Злобный, ненавидящий людей человек, скорее всего, впадет в ступор – он не привык о ком-то говорить хорошо. Если этот хейтер-говномёт заткнулся больше чем на 20 секунд – сразу переходим к следующему вопросу.
10. Назовите своих самых сильных политических конкурентов, которых Вы уважаете и почему? С кем из них Вам приятно было бы встретиться у нас на канале?
За кадром:Этим вопросом загоняем хейтера в угол. Человек, который кроме себя не видит достойных соперников – мизантроп, эгоист и хронический неудачник, испытывающий проблемы с социальной коммуникацией. Его нельзя подпускать к людям на пушечный выстрел. Нельзя допустить, чтобы его персональный диагноз стал нашей общенациональной проблемой.
11. Вы считаете свою партию, её состав и политсовет идеальным? Что бы Вы поменяли в своей партии?
За кадром: Даём рассказать кандидату о своей партии – мол, дружная семья, единомышленники с детства, жрать не могут – день и ночь о народе думают на съездах. Ересь конечно, но пусть повыё.живается. Не более 2 минут!
12. Знаете ли Вы о том, что за любым политпроектом в Украине сегодня стоят олигархи? Олигархи бывают хорошие? И почему?
За кадром: Довыё.живался? И пусть только эта ссука попробует сделать круглые глаза!.. Нет, нет, что вы?! Мы ж не такие! За нас только народ и мы в партию берем только самых честных олигархов. Ну, кандидата понять тоже можно – он же не хочет вылететь из партии. Мягко выражаясь, лезть в жопу с кормильцами – дело тухлое и чревато целым букетом неприятностей.
Анатомия украинской олигархии
13. Кто оплачивает Вашу персональную предвыборную кампанию? Сколько Вы намерены потратить – назовите сумму бюджета на свою избирательную кампанию?
За кадром: Как только это недоразумение нахмурит свою извилину и наберёт воздух в легкие, чтобы соврать – делаем «двоечку» – задаем следующий вопрос.
14. Вы можете вспомнить и назвать фамилии членов политсовета и спонсоров Вашей партии?
За кадром: Вряд ли расскажет. Но вопрос задать стоит. Кто знает, может это чудо понесёт, и он наговорит на радиатор в речке – на одного конкурента и дармоеда будет меньше.
15. Назовите три-пять главных тезиса программы Вашей партии? Кто конкретно составлял программу Вашей партии – фамилии разработчиков? Кто автор идей, которые Вы озвучиваете? Сколько страниц в вашей политической программе – какого она объема?
За кадром: Если начнет читать по бумажке – переходим к следующему вопросу. Мы сами прочитать их программу в интернете можем. Пусть лучше расскажет о тех специалистах, которые составляли программу – он хотя бы имена их знает, халявщик? Наш кандидат вспотел, приуныл и подустал. Пока его пудрят,
НАШ КАНАЛ ОБЪЯВЛЯЕТ МУЗЫКАЛЬНУЮ ПАУЗУ!
16. Как Вы думаете, что должно входить в Ваши парламентские (президентские) обязанности – назовите три главные функции? Должен ли кандидат ставить (красить) во дворах лавочки и детские площадки?
За кадром: Если начнет лепить про заботу о жителях района и коммунальное хозяйство – намекаем кандидату, что его слегка попутало. Ему надо или в ЖЭК, или в мэрию. Этот прохиндей сегодня на гривню покрасит, а завтра на миллион украдёт – у него на лбу написано – 15 лет с конфискацией.
Власть крыс: Что такое системная коррупция?
17. Назовите три законопроекта, которые Вы хотите внести на рассмотрение (или отменить) первыми?
За кадром: Нет, три он не потянет. Хотя бы один. Напрягаем, не даём читать по бумажке!
18. Если Вам принесут миллион за «нужный» законопроект – почему Вы его НЕ возьмете? Честный, романтик, больной или просто белая ворона? Мы видим, что Вы очень порядочный человек, но как с такими прекрасными качествами Вы собираетесь работать в нашем парламенте или руководить государством?
За кадром: Пусть парится. Это сложный вопрос для человека без принципов и профдеформации. Если начнет переводить стрелы на чаяния народа – это будет выглядеть фальшиво, а это минус в карму. Деньги всем нужны, но только зрелый, опытный человек, который разбирается в теме, понимает – чтобы не взять миллион или десять, надо ненавидеть эту бл.дскую воровскую политическую систему на все сто!
Коррупция: Перс или крысобой?
Что такое антикоррупционная политика?
19. Что, по-вашему, важнее государство или закон?
За кадром: Подлый вопрос – поплыл, сердешный. А мы предупреждали. Государство важнее, потому что закон для государства, а не наоборот.
Зачем нужна конституция?
20. Что важнее государство или демократия? И почему?
За кадром: Государство важнее, демократия – режим. Режим для государства, а не наоборот. А как убогий ответит, если он об этом никогда не задумывался? Если вдруг сморозит, что демократия важнее государства, заявляем ему, что колесо важнее автомобиля – бросаем его на растерзание когнитивному диссонансу. Не жалеть!
Что такое государство, страна, Отечество?
Что такое демократия?
21. После Майдана демократии в Украине стало больше?
За кадром: 50 на 50, что скажет «больше». Насколько больше? А примерно и в процентах? Брать процент от демократии может только клинический идиот. Если такой пройдет – я вскрою себе вены. Гоните эту тупую псину из студии!… Хотя, в чем-то он прав – после Революции Достоинства каждый из нас, граждан Украины, получил двойную порцию демократии: Одну демократию в руку – вторую за щеку!
Политические рейдеры: Технологии цветных революций
22. Что, по-вашему, первично внутренняя политика или внешняя? Как надо расставить приоритеты?
За кадром: Внутренняя политика – первична, внешняя базируется на внутренней. Но интервьюируемое тело не знает – буксует – Майдан и не такие умы шатал. Обидели гостя. Мы не виноваты – он сам сломался! А шо ми? Ми нішо – ми і звідси погавкаєм… Сломался – выносим! Улыбаемся и машем.
Что такое внутренняя политика?
Что такое внешняя политика?
23. Избиратели должны голосовать сердцем или разумом?
За кадром: Если вдруг начнёт чудить и призывать голосовать сердцем – задаем вопрос – чем он, дятел, думает, когда заключает договор с банком – умом или сердцем? Походу либо дурак, либо провокатор. И первое, и второе наследственное – прокачиваем биографию. Папа не сидел? И дедушка тоже? Странно… Ну, кто не сидел – тот охранял! Или стучал? А чего там по линии матери? А бабушки?.. Не суетись, дурашка, всё равно наковыряем. Что это за фото в соцсетях? Кто эта зигующая девочка? Это не девочка, это Вы сами?! Да ладно! А почему в платье? Шалунишка, можно, мы это фото избирателям покажем? Им должно понравиться! Что-что? Вы передумали – лучше голосовать разумом?.. Мы и не сомневались – аргументы – веСЧь сУрьёзная!
Как должны работать спецслужбы?
24. Вы хотите изменить политику (политический курс) Украины? (скорее всего, ответ будет – да, если ответ – нет, это не играет значения). Как, по-вашему – государство выполняет сегодня свои функции? (скорее всего, ответ будет - нет). Если государство не выполняет своих функций, то его де-факто не существует. Объясните нам – почему государства нет, а его политика есть? Это сравнимо с существованием вкуса вареника без самого вареника. Если государственной политики нет – что именно Вы собираетесь менять?
За кадром: Это вопрос-вилка, пусть выкручивается, как может – на этот вопрос сегодня нет ответа, но это проблемы кандидата. Политический курс Украины надо не менять – его не существует в природе – политический курс, как и стратегию развития сначала надо сформировать.
10 доказательств, что реальной государственной политики Украины не существует
Что такое стратегия государственного развития и государственный интерес?
25. Вы можете сформулировать – что такое государственный интерес? Как Вы его понимаете?
За кадром: Пока кандидат ищет свой интеллект, прокачиваем тему дополнительными вопросами. Что такое государственное (политическое) мышление? Что такое государственная политика? Как он представляет себе общенациональную идею? Шо, укатали Сивку крутые горки?! Отпускаем терпилу домой – мы не звери, когда подготовится – может вернуться и рассказать нам. Мы будем очень ждать.
Что такое государственная политика и государственное (политическое) мышление?
Что такое общенациональная идея?
26. Что, по-вашему, нужно изменить в государственной социально-политической системе?
За кадром: Если кандидат понимает суть вещей, то правильный ответ – всё и с нуля. Если это специалист по неглубокой вспашке – он начнет пудрить труп, что есть неверно, но забавно.
Как перестроить политическую систему Украины?
27. Украина сегодня суверенное государство? Украина вообще государство? И почему?
За кадром: Прекрасный вопрос для промайданного грантососа. Пусть расскажет о долгах перед МВФ, курсе в НАТО, ассоциации с ЕС, победе демократии, свободе слова и прочей ереси. Ни в коем случае не перебивать! Он сам себя утопит, долбо.б!
Пошаговая инструкция по национальной самоликвидации
Комплексная оценка масштабов кризиса государственности Украины
28. Как Вы оцениваете успехи Украины во внешней политике?
За кадром: Мы обложили х..ми всех своих соседей – это триумф-апофегей внешней политики Украины. Если скажет, что успехи есть – дайте ему вместо кофе стекломоя выпить. Так, стоп! Где кокаиновый задор и блеск в глазах? Мы пиарим упоротого националиста, а не протухшую креветку! Нет, мы это не продадим… Где вопли, лозунги, и слюни?! Чего он такой вялый? «Дорожка» закончилась? Так насыпьте новую этому нищеброду из запасов помреда!.. Он нам еще о героях не рассказал и гимн не пел… Невозможно работать!
Разрушительное влияние ложного патриотизма
29. Как Вы считаете, у Украины есть шансы преодолеть кризис перепроизводства?
За кадром: Какое перепроизводство?!! У нас всё стоит! Каким бревном его придавило, что он не вывозит суть вопросов? Это кто вообще и каким ветром его надуло?!
30. Вы идете в политику, что Вами движет – реализация личных амбиции или любовь к народу?
За кадром: Нормальный человек и профессионал всегда скажет, что реализация личных амбиций. Если кандидат скажет, что им движет любовь к народу, скажите этой лживой мрази, что любовь к народу так же невозможна, как и любовь к человечеству. Это сказал еще Лев Толстой, если эта обезьяна вообще знает, кто это такой…
Высшие смыслы государства
Александр Александров для 7ДНІВ.info
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ (Эксклюзив)
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