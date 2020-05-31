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ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Государственная идеология – совокупность принципов, идей и ценностей, выстроенная в структурированную целостную мировоззренческую систему, являющуюся основой общественного и государственного устройства, и разделяемая большинством сограждан.

Идеология на примере математики. В арифметике существует 4 основные операции: сложение, вычитание, деление и умножение. Эти операции существуют вне зависимости от нашего отношения к ним. Примеры идеологий можно привести на наборе математических операций:
- большевизм (леворадикальная идеология) – отнять и разделить (М. Булгаков);
- развитой социализм – прибавить, приумножить (произвести) и разделить;
- неолиберальный «надгосударственный» капитализм – отняв приумножить и ничего не делить;
- государственный капитализм – прибавить, приумножить (продать), государство распределяет;
- фашизм, национализм – у неполноценных всё отнять, неполноценных умножить на ноль;
- неоколониализм – у колонии всё отнять: «Даём 1 зеркальце – забираем 100 жизней».

Сравнение с арифметическими операциями наглядно показывают логические нестыковки, особенно радикальных (утопических и захватнических) идеологий. Если, согласно нашей идеологии, мы отрицаем, например, операцию умножения, то школьную задачку: «На одном дереве созрело 5 яблок, всего в саду 5 деревьев. Сколько яблок созрело в саду?», - нам придется решать методом сложения 5+5+5+5+5 = 25 яблок. Это идеологически верно, но логически нецелесообразно и нерационально. То есть, в основе идеологии должна присутствовать рациональность. Признание нами всех 4-х математических операций в равной степени – это тоже идеология – логики и рационализма. Парадокс, но отсутствие каких либо принципов и правил, отрицание любых идеологий – это тоже, своего рода, идеология.

Общенациональная идея – категория философская, чувственная, ценностная, иррациональная, личная субъективная и коллективная – у каждого своя и одновременно общая – не может быть сформулирована, но может быть частично выражена. Например, в гимне, народном творчестве (сказки, басни, поговорки), литературном шедевре или культовом кинофильме. Способ и сила выражения некоторых смыслов общенациональной идеи зависит только от талантов их создателей. Наилучшим для восприятия способом выражения общенациональной идеи является – культура, искусство и творчество. Что такое общенациональная идея?

Государственная идеология (общий смысл). В отличие от философских, чувственных и иррациональных смыслов общенациональной идеи, государственная идеология – рациональна, четко выражается и формулируется. Государство, как категория рациональная и практическая, не может ждать формирования общенациональной идеи у всего общества – это слишком долгий, неопределённый и неорганизованный процесс. Поэтому государство формирует ряд принципов (идеологем), в понятной, доступной, директивной форме изложения, на которых формируется единство гражданского общества и целостность государственного устройства.

Плохо это или хорошо? Это, как родители формируют воспитание своего ребенка, избегая сложных форм объяснений, они более опираются на простые, доходчивые формы – можно или нельзя, плохо или хорошо, полезно или вредно. Чем старше, сознательнее становится ребенок, тем более сложные формы принимает его воспитание: «Не дразни собаку потому, что…», «Будь вежливым, иначе…», «Не обижай друзей потому, что…» и т.п. Любящие родители не могут допустить, чтобы их ребенок наделал в процессе своего формирования кучу жирных и разрушительных глупостей, с необратимыми для себя последствиями. В этом смысле государственная идеология гарантирует обществу «защиту от дурака», не давая совершить ряд глупостей определенной, несознательной части общества, спровоцировав в целом обществе противоречия, конфликты и хаос, поставив под угрозу целостность государства.

Государственная идеология (атрибуты и пропаганда). Что нам приходит в голову, когда мы слышим выражение «государственная идеология»? Плакаты, дружные демонстрации, марши, речи лидеров, политсобрания, речёвки и лозунги. На самом деле, мы вспоминаем лишь внешнюю часть государственной идеологии, её внешнюю обертку – атрибуты и пропаганду. Но не вспоминаем её основ и принципов. Это ошибка. На незнании основ и принципов идеологий сегодня выстраиваются подмены понятий. Отдельному человеку всё равно, под каким флагом и лозунгом над ним осуществляется насилие. Насилие 1937 года в застенках НКВД, и насилие 2020 года в участке «отреформированной» полиции – это одинаково больно и унизительно. И тут вопрос уже не к идеологии, а к конкретным сотрудникам, их культуре, воспитанию и психическому здоровью.

Конфликты идеологий. Сегодня многие приравнивают марксистско-ленинскую идеологию СССР к идеологии национал-социализма Третьего рейха. Любой человек, обладающий минимумом познаний в истории, должен понимать, что такое сравнение в корне неверно. Идеология Третьего рейха изначально ставила своей целью расовое превосходство, уничтожение расово неполноценных народов, тогда как цель марксистско-ленинской идеологии заключалась в социальном равенстве и справедливости, дружбе народов – интернационализме. Абсолютно разные цели, с точки зрения морали, нравственности и конечного результата. На чем базируется сравнение? На насильственных и принудительных методах достижения целей, зависевших от исторических обстоятельств и политических интересов – переделе ресурсов и влияния, как обычно. История, идеология, культура или политика образования – в данном случае только инструменты и заложники обстоятельств, в вечной борьбе государств за выживание. Отжившая идеология становится частью истории, история – частью образования, образование – частью общей культуры – культура формирует новые принципы – новую идеологию.

В природе всё взаимосвязано – она не терпит пустоты. Разрушили свою государственную машину – значит регулировать и облагать нас налогами будут чужие государства и международные финансовые институты (МВФ). Убрали своих олигархов – на смену им придут более алчные представители мировой олигархии и транснациональных компаний. Отменили свою историю – будем учить чужую. Не нравится свой суд – будет чужой. Нет своих ценностей, принципов, традиций, правил и законов – будем жить по чужим. Не хотят кормить свою армию – будут кормить чужую (Н. Бонапарт). Национальные элиты не хотят служить своему государству? – Значит, совсем не будут.

Почему сегодня навязывается мысль о том, что государственная идеология недопустима в современных демократических государствах? Ответ прост – качественная государственная идеология может сыграть роль катализатора в выражении смыслов общенациональной идеи, а это открывает перед государством и обществом очень серьезные перспективы в общественном и государственном развитии. В условиях жесткой международной конкуренции позволить своему политическому конкуренту использовать официальную государственную идеологию – это означает дать ему серьезное преимущество в противостоянии, значительно повысить социально-политическую устойчивость государства за счет усиления его главной составляющей – гражданского общества. В то время, как основа современных войн – информационная, сегодня направлена именно на разрушение (дробление) гражданских сообществ, составляющих основу своих государств.

Скрытые формы идеологии. (Если идеология отрицает сама себя – это не значит, что её не существует). Не признавая официального статуса государственной идеологии, тем не менее, на Западе многими странами и движениями ведется серьезная идеологическая работа со своими гражданами, то есть, имеет место негласная, скрытая форма идеологии: внедрение неолиберальных «принципов и ценностей», доходящих до абсурда, ослабление государственного управления и регулирования, разрушение традиционных внутриобщественных отношений и социальных ролей. Происходит навязывание «западных ценностей и права», как единственно верных. Наднациональные элиты и транснациональные корпорации, таким образом, ослабляют влияние и защиту как своих, так и чужих традиционных государственных устройств, разрушая государственные институты и управленческие вертикали, экономически порабощая их и продвигая свои корпоративные интересы. Цель неофициальной формы распространения идеологии – отрицая и разрушая чужие ценности и принципы, незаметно продвигать свои, закладывая основы своих правил игры. Чьи правила – того и выигрыш – деньги и власть.

Своя или чужая идеология? Надо понимать, что государства и народы с даже несовершенными, противоречивыми и навязанными идеологиями всегда будут иметь значительное преимущество над государствами и народами, находящимися в условиях «идеологического вакуума» и «мировоззренческой пустоты». Идеология, как армия или религия – если нет воли и интеллекта создать свою, родную, привычную и созидательную – будет чужая, насильственная и разрушительная.

Идеология мировоззренческая пустоты, идеология вечного потребления (идеология желудка) – ярко и ёмко сформулирована персонажем кинофильма «Вечный зов» Арнольдом Лахновским: «Идеология? Есть только одна идеология! У всех людей! Человек хочет жить и жрать. Причем, жить как можно дольше, а жрать как можно слаще! Вот и вся идеология для всех стран и народов». Но если вспомнить, что сам Лахновский служил на стороне немцев, у которых как раз была идеология – нацизма, то его доводы лишь подкрепляют правило: «Кто хозяин идеологии своего желудка, на самом деле, раб идеологии чужого ума». Если нам кажется, что нами никто и ничто не управляет, значит, над нами осуществляется очень грамотное управление. Абсолютная свобода – это миф. Теневое государство и страна теней

Идеологии «сверхценных идей», идеологии радикального и тоталитарного толка (ультралевые и ультраправые) – опасны, так как пытаются быстро (революционным и насильственным путем) изменить природу и сформированное мировоззрение людей. Адепты «всеобщего счастья» способны принести странам и народам множество бед. Пытаясь перестроить природу людей под свои «сверхценные идеи» они начинают уничтожать неисправимых и несогласных, затем сочувствующих, затем свидетелей и просто случайно попавших под раздачу. Настоящее счастье это иметь свободу выбора между собственным счастьем и собственным несчастьем. Сделать счастливыми всех невозможно – у каждого человека свое собственное восприятие счастья. Брать на себя роль Бога по «осчастливливанию» не должны ни государство, ни отдельные люди. Идеология – это всего лишь один из инструментов социально-политической организации, она не может дать всеобщее счастье, и должна соответствовать текущим обстоятельствам и поставленным задачам.

Актуальность, востребованность и привлекательность идеологии. Основные принципы любой государственной идеологии должны быть востребованы временем, обстоятельствами, государством и самим обществом. Её базовые принципы должны быть четко выражены и интуитивно понятны для граждан. Абсолютное большинство граждан должно представлять себя, свою роль в обустройстве новой модели государства – иметь представление о своем будущем. Для каждого отдельного гражданина, важны два главных вопроса:
- Как Вы видите будущую модель Украины – что хотите изменить, улучшить, создать, построить?
- Кем Вы видите себя в новой модели Украины – какое Ваше место в этой модели и есть ли оно?

Пример событий на Украине демонстрирует, как агрессивное меньшинство на основе бандеровских архаичных, варварских, допотопных, откровенно глупых и маргинальных идей, может взять верх над большинством, подавлять и контролировать его. У подавляемого большинства нет общих смысловых, ценностных, духовных, нравственных и понятных ориентиров – нет своего коллективного видения модели будущего Украины, побуждающего к организованному сопротивлению. При решении такой проблемы надо помнить важное правило – систему может одолеть только система, а противостоять идеологии может только другая идеология. Разрушительная природа анархии, радикального и ложного национализма

Идеология и расчёт. Рождение и развитие новой идеологии – работа многих умов, коллективного интеллекта, проходит через следующие этапы своего формирования:
- кризис (умирание) старой системы ценностей, вырождение правящих элит;
- рост хаоса, невозможность управления процессами в государстве, деградация государства;
- социально-политические потрясения и конфликты, вызванные разрушением старой системы;
- зарождение контрэлит, поиск новых альтернативных моделей социально-политического устройства;
- становление и популяризация наиболее востребованных и рациональных идей, принципов и концепций.
Общество не отторгает рациональных идеологий, а проще, принципов и правил, когда они логичны, естественны, традиционны, полезны, востребованы и принимаются осознанно и добровольно. Принципы рационализма требуют минимального насилия и принуждения со стороны государства к своим гражданам. Рационализм и гуманность состоит в том, что гораздо проще идеологию подстроить под интересы граждан и государства, чем наоборот.

Лозунг – всего лишь краткий итог расчёта. За одним лозунгом могут стоять страницы доказательной базы. Почему продолжает разрушаться Украина? Из-за целого комплекса причин и их следствий, которые накапливались десятилетиями. Основные причины разрушения общества, а значит и государства – конфликты – могут быть систематизированы – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину.

Основные конфликты по самым главным, государсвообразующим вопросам можно устранить, обнулив старую (неработающую) систему ценностей и неопределённостей, заложив новый фундамент государственности на базе следующих принципов:
Украина это:
Разные регионы – одно государство.
Разные желания – одни государственные интересы.
Разные партии – один центр власти.
Разные языки – единое общество.
Разные культуры – один народ.
Разные взгляды – одна история.
Разная вера – одна судьба…

Принятие основных базовых государствообразующих принципов позволит остановить фрагментацию (распад) государства, напряжение в обществе и перейти к этапу формирования реальной государственной политики, переустройству политической системы и формированию стратегии государственного развития.
Что такое государственная политика?
Как перестроить государственную политическую систему?
Что такое стратегия государственного развития?

Государственная идеология (базис) строится на основе и способна включать в себя основные, уже действующие, принципы современного государственного устройства: принцип представительства, принцип разделения властей, принцип демократизма, принцип законности (объективности и справедливости), принцип гласности и открытости, принцип гуманности. Качество государственной идеологии должно определяться и выстраиваться на базе приемлемых и близких абсолютному большинству общества представлений и смыслов общенациональной идеи – традиционных национально-культурных, ментальных, духовных, морально-нравственных, особенностях и предпочтениях народа.

Государственная идеология (функция) может определять не только характер и методы достижения целей, но и сами цели государственного и общественного развития. На основе общенациональной идеи, государственная идеология способна влиять на формирование взаимоотношений внутри государственно-общественной архитектуры: принципы государственного экономического и социально-политического устройства, может определять наиболее ментально приемлемые, интуитивно понятные и традиционные формы общественного самоуправления и т.п. Государственная идеология в определении набора методов достижения целей и регулирования общества дает четкое определение, какие методы допустимы, а какие нет.

Пластичность государственной идеологии. В условиях быстроразвивающегося современного мира, любая радикальная (левая, правая) идеология, или идеология, основанная на жестких догматах, будет неэффективна – она неспособна быстро адаптироваться к быстро изменяющимся условиям. Радикальные и догматические идеологии значительно снижают поле для принятия конструктивных решений, отрицая такие решения в принципе, кроме того, вызывают сильное социально-политическое напряжение. Государственная идеология, для выполнения своей главной функции, должна обладать определённой пластичностью – способностью адаптации к изменяющимся условиям. Пластичность (адаптация) государственной идеологии базируется на логике, целесообразности и прагматичности – основах работы всего государственного устройства, его институтов и механизмов. Иначе говоря, если государственный механизм может адаптироваться к изменяющимся условиям, то и государственная идеология, как инструмент государства, так же должна соответствовать этим изменениям. Примером может служить Китай, который смог адаптировать (встроить) коммунистическую идеологию в новые условия и без разрушения государственности, в отличие от СССР.

Мера влияния государственной идеологии. Суть состоит в том, чтобы исключить превращение государственной идеологии в очередное пугало для людей, регулирующее каждый их шаг – формирование авторитарной идеологии. Поэтому при формировании государственной идеологии необходимо введение параметра – благоразумие, мера влияния, баланс.

Государственная идеология и фактор общественного принятия. Неожиданное падение на голову общества тяжелого массивного идеологического монолита способно вызвать непонимание граждан и общественный шок. Сбалансированная государственная идеология должна формироваться поэтапно, последовательно, начиная с тех вопросов и принципов, которые актуальны, близки, и, безусловно, поддерживаются абсолютным большинством гражданского общества.

«Предохранительный клапан» от неверной государственной идеологии. Если в результате внедрения «новой идеологии» значительная часть общества её не принимает, защищается от неё, выпадая из гражданского сообщества, уходит в социальную самоизоляцию или отторгается вместе с государственными территориями – такая идеология вступает в противоречие с государственными интересами, не может считаться общенациональной и является антигосударственной. Государство не может терять территории, или лишаться поддержки значительной части общества (части своего созидательного потенциала), из-за неверной или ложной идеологии. Идеология должна быть подчинена интересам государства и общества, а не наоборот.

Заключительные выводы:

1. Качественная государственная идеология составляет прочную основу для социально-политического равновесия общества и государства. Фактор государственной идеологии должен учитываться государством как дополнительное преимущество, с целью сохранения паритета в условиях сложных международных отношений.

2. Государственная идеология должна основываться на общепринятых цивилизованных принципах государственного устройства. При формировании государственной идеологии должны учитываться основные параметры её рациональности: необходимость (цель), целесообразность (смысл), прагматичность (выгоды), пластичность (адаптируемость), логичность, мера, благоразумие, последовательность, управляемость (регулируемость).

3. Качество государственной идеологии основывается на общепринятых представлениях, ценностях и смыслах общенациональной идеи. Именно общенациональная идея способна наделить государственную идеологию ценностно-смысловой глубиной, адаптировать к интуитивно-традиционному и культурно-национальному восприятию, способствовать взаимопониманию между обществом и государством.


Александр Александров для 7ДНІВ.info
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ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
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