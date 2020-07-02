УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?Статья была интересной?
«Меня уже тошнит от бессмысленных новостей, политических разборок, компроматов, скандалов, ток-шоу и политиков. Не хочется обсуждать вообще никакие вопросы, потому что они никак не влияют на мою жизнь и не могут её изменить…» – подобного рода комментариев в последнее время становится в соцсетях всё больше. Люди устали от ненужной, примитивной и раздражающей информации. Это происходит, когда проблемы в стране и ожидания людей не соответствуют текущей, предлагаемой властью, информационно-смысловой повестке – ответы (решения) власти не содержат смысла для граждан и государства.
ЧУЖАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА (на примере отношений). Предположим, у нас есть знакомый, который всё время рассказывает нам о своих проблемах, а мы молчим, потому что не можем вставить даже слово, хотя у нас проблем не меньше. Рано или поздно мы начинаем жить не своей жизнью, а жизнью нашего знакомого, его проблемами и интересами – смыслы его жизни становятся нашими – мы погружены в его жизнь, его информационную повестку, а своей у нас нет – мы НЕ МОЖЕМ ничего сказать, или нам НЕЧЕГО сказать. Жить чужой жизнью – жить чужими правилами – это всегда кому-то только подчиняться и проигрывать.
ТРИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СМИ (средств массовой информации) – погрузить нас в свою информационную повестку – заинтересовать, обеспечить себе рейтинг просмотров, продвигать свои интересы, освещая одни события и замалчивая другие. Аудитория начинает обсуждать только ту информацию, которую считают важной для себя редакторы. Плохо это или хорошо? Любой автор, журналист, телеведущий или редактор будет пытаться погрузить нас в свою реальность, не исключением являются даже детские писатели-сказочники Г. Андерсен или братья Гримм. Принимать или не принимать чужую информационно-смысловую повестку (чужую реальность) – это наш выбор, насколько нам это интересно или полезно.
ИНФОРМАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЯ. Мы состоим из того, что мы едим, мы мыслим той информацией, которую потребляем. Информация может дать нам ощущение счастья или несчастья, новых возможностей или бессилия, ответить на наши вопросы или еще больше запутать нас, погрузив в депрессию. Как не потерять себя в окружающем нас океане чужой информации? Как создать свое личное информационное пространство, основанное на логике? Как скинуть чужой напрягающий информационный груз? Как оценить информацию?
НАШИ ВОПРОСЫ – ОСНОВНОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИИ. Какие нам преимущества дает информация? Эта информация практически полезна или просто интересна? Как мы можем использовать информацию в своих интересах? Информация апеллирует к нашей логике или эмоциям? Каков уровень сложности информации – её требования к умственным затратам и навыкам для осмысления (понимания)? Насколько получаемая информация соответствует нашим реальным проблемам и запросам?
ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ИНФОРМАЦИИ. Несмотря на страшное словосочетание «системный подход», его секрет знали даже персонажи детских мультфильмов. Любопытный герой из мф «Слонёнок» по мотивам Р. Киплинга формулирует свой системный подход следующим образом:
«Есть у меня шестёрка слуг – проворных, удалых,
И всё, что вижу я вокруг – всё знаю я от них.
Они по зову моему являются в нужде,
Зовут их: КАК и ПОЧЕМУ, КТО, ЧТО, КОГДА и ГДЕ».
«ПУСТЫЕ НОВОСТИ» (новостной спам, информационный хлам, мусор). Пример: «В рамках проводимых реформ, на должность … назначен некто Х, заявивший на пресс-конференции, что скоро всё изменится…». Эта новость бессмысленна и не несет никакой полезной информации. Информационный мусор нейтрален, не несет негатива, но очень отвлекает внимание, его цель – «забить место» в информационной повестке, вытесняя из неё гораздо более важные для нас вопросы и проблемы. Поставим к этой новости четкие вопросы:
Почему назначен именно Х?
Кто конкретно назначил Х?
Критерии профпригодности Х?
Какие цели и задачи для Х поставлены?
Какие ресурсы, полномочия и сроки предоставлены Х для выполнения задач?
Чем Х персонально рискует, в случае невыполнения поставленных задач?
Почему деградировало государственное управление?
ЗАДАЙ МНЕ СВОЙ ВОПРОС, И Я СКАЖУ – КТО ТЫ. Мы живем в настоящем времени, где прошлое уже прошло, а будущее ещё не наступило – это влияет на степень сложности вопросов.
ЧТО ЕСТЬ? Что произошло, случилось? – это основные вопросы к отдельному факту, например, новостного журналиста или любопытного зеваки. Самые простые вопросы-задачи ставит перед нами наше настоящее, поэтому счастливые люди живут настоящим. Ответ на этот вопрос требователен к трезвому взгляду на очевидные вещи, внимательности, умению констатировать факты при малых умственных затратах.
ЧТО БЫЛО? Как случилось, почему? – это вопросы к ряду взаимосвязанных фактов и обстоятельств, например, историка, аналитика, прокурора или журналиста. Ответ на этот вопрос требует умения выстраивать причинно-следственные связи, опираясь на факты и логическое мышление.
ЧТО БУДЕТ? На основании чего? Что уже произошло и что есть сейчас, чтобы утверждать – что именно будет? – это вопросы учителя, священника, политика, инженера, ученого или талантливого фантаста – умение выстраивать (допускать) закономерности из взаимосвязи отдельных фактов. Ответ на этот вопрос-задачу требует не только учёта массива мелких фактов (параметров), профессиональных навыков и логики, но и нешаблонного мышления, принципов и воли, фантазии и воображения – определенного мировоззрения. Специалисты, обладающие такими качествами, могут достичь высот в различных направлениях: мире моды, рекламы, финансов, бизнеса или технологий. Такие люди с помощью системного мышления способны не только точно прогнозировать, но и влиять на будущее за счет своей силы воли. Что такое государственная кадровая политика?
НАШИ ВОПРОСЫ – ЭТО МЫ САМИ. Невозможно дать верный ответ к задаче, которая не сформулирована и не содержит смысла. Правильно сформулированный и вовремя поставленный вопрос (задача) содержит в себе половину своего ответа (решения), поэтому качество вопроса (задачи) влияет на качество ответа (решения).
ВОПРОС ЗВЕРЯ – ЧЕГО ХОЧУ? Вопросы тела и ощущений: Что мне съесть? Где мне жить? Мне безопасно? Он меня обидел? Я дам ему сдачи? Подобные вопросы не связаны друг с другом воедино по смыслу – это необходимая и первоначальная информация для нашего существования. Вопросы нашей реакции на базовые потребности и внешние раздражители, спонтанны и беспорядочны, вызывают сильную эмоциональную реакцию, поэтому утомляют не столько головной мозг, сколько спинной. Это вопросы животного начала и звериных реакций (инстинктов) – звери не анализируют прошлое и не планируют будущее. Примитивные вопросы рождают примитивные решения (реакции) с тяжелыми и сложными последствиями. Как вырастить идеального «социального хищника»?
ВОПРОС ЧЕЛОВЕКА – ЧТО ЗНАЮ? Вопросы разума, логики и интеллекта: Как обеспечить себя (нас) пищей? Где и почему (при каких условиях) я (мы) смогу жить? Как обеспечить свою (нашу) безопасность? Чего хочет человек, который меня (нас) обидел – мотивы его поступка? Как дать ему сдачи или есть другие варианты? Какое решение наиболее для меня (нас) выгодно? Вопросы этой категории взаимосвязаны между собой – это описание процессов, явлений, формирование технических задач для последующих решений в виде концепций, планов, программ, стратегий. Что такое государственные интересы и стратегия государственного развития?
ВОПРОС СИЛЫ ДУХА – ВО ЧТО ВЕРЮ? Вопросы смыслов, убеждений, веры, принципов, воли, морали, нравственности и мировоззрения: Кто более голоден, чем я (мы)? Хватит ли мне (нам) сил изменить условия, в которых я (мы) сможем жить? Кто нуждается в моей (нашей) защите? Как мне (нам) простить человека, который меня (нас) обидел? Как убедить его простить меня (нас)? Какое решение для меня (нас) будет правильным (нравственным)? Всё это вопросы нематериальной (духовно-ценностной) категории. Это сложные вопросы – они формируют сами основы для возможности различных людей к взаимному сосуществованию, определяют границы добра и зла – социальные нормы поведения, и служат общественному благу. На этих вопросах основаны культуры, традиции, философии, религии, идеологии и цивилизации. Высшие смыслы государства
ЗАКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИОННО-СМЫСЛОВАЯ ПОВЕСТКА – это жестко ограниченный круг обсуждаемых проблем, в котором не предусмотрено обсуждение никаких посторонних альтернатив и вариантов. Мы либо принимаем её правила, либо нет. Наше мнение и проблемы никого не интересуют. Модератор (ведущий) определяет темы, сценарий и время обсуждения, приглашая изрядно надоевших гостей. По этому принципу устроены ток-шоу – явление гениальное в своей бессмысленности и беспощадное в своей бесконечности. Чтобы оценить информационно-смысловую нагрузку ток-шоу, вспомните темы 2005 года, 2010 года, 2015 года, сегодня, и представьте себе выпуск 2025 года – одно и то же – это бег по кругу. Надо уважать себя, наша голова – не мусорный ящик для чужих сплетен, вранья, обещаний и хамства. Ток-шоу не нужно – 7 главных законов управления и организации
АГРЕССИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-СМЫСЛОВАЯ ПОВЕСТКА (пропаганда) – основная задача навязать нам то, чего мы не хотим или не признаём. Пропаганда может отрицать не только наши мнение, интересы и проблемы, но и само право на наше существование. Отрицать пропаганду бесполезно. Отрицание – это негативная форма признания – реакция на раздражитель. Тут необходимо не отрицание, а отречение – нулевая реакция. Отречение – признать, объявить кого-нибудь чужим, освободить себя от любого влияния, прервать любые коммуникации и связи, признать несуществующим для нас, предать забвению.
Практические рекомендации: Устранить из своей жизни объект раздражения – политического или общественного деятеля, ведущего, журналиста – не смотреть его выступлений, не слушать, не запоминать, не анализировать сказанное им – его для нас не существует. Эти люди очень дорого платят за свою медиапопулярность, если мы их игнорируем – рейтинги просмотров падают, их не приглашают, они забываются, становятся неинтересны даже для своей аудитории. Для них это политическая, социальная и профессиональная смерть. Вместе с ними уйдет в небытие их агрессивная риторика и информационно-смысловая повестка. Радикальный национализм и ложный патриотизм
ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-СМЫСЛОВАЯ ПОВЕСТКА (искусственная) – основная задача решать вместо нас, что для нас важно или нужно. Обсуждение и информационная раскрутка проблем и решений, которые не имеют для нас значения – продвижение чужих (шкурных) интересов. Истина, объективная реальность, всегда очевидна. Ложь (выдуманная реальность) – требует огромных финансовых затрат на свое содержание, чтобы опровергать очевидное. Затраты на ложную информационно-смысловую повестку вырастают с каждым правильно поставленным вопросом. Комплекс верно поставленных вопросов способен сделать ложную информационно-смысловую повестку нерентабельной и слишком дорогой для её заказчиков. Анатомия украинской олигархии
ИНФОРМАЦИОННО-СМЫСЛОВАЯ ПОВЕСТКА И УПРАВЛЕНИЕ. Доверять трактовку событий посторонним людям – значит дать им право формировать наше мнение – значит дать им возможность нами управлять. Чужая трактовка событий – оценка субъективная, часто направлена не на наше информирование, а на формирование нашего мышления и управление нашими эмоциями. Наше рациональное и критическое мышление – наши неудобные вопросы – это угроза существования для тех, кто на нас паразитирует – обманом потребляет то, что мы произвели или создали. Тех, кто занимает в социально-политической иерархии нашего общества и государства не свое место, пытаясь бездарно управлять теми, кто намного разумнее и сильнее. Это абсурд даже для животного мира – патологически жадная, безвольная или глупая особь не может управлять даже стаей зверей – такая стая обречена на гибель. Что тогда говорить о людях, обществе и государстве, в котором государственное управление без смыслов невозможно. Что такое государственная политика и политическое мышление?
Настоящий политик – всегда талантливый манипулятор – это так, он должен быть интересен – содержать смыслы, обладать определённым мировоззрением, навыками, чтобы находить решения. И волей, чтобы их принимать. Человек, который нам неинтересен, никогда не сможет нами манипулировать и эффективно управлять. Нами управляют не люди, а их разум и воля – смыслы и мотивация.
КРИЗИС ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМЫСЛОВ) – КРИЗИС ВЛАСТИ. Любая власть управляет с помощью двух рычагов – убеждения и принуждения. Убеждение – это и есть управление с помощью смыслов. Слабость силы убеждения (смыслов) власть старается компенсировать принуждением – цензурой и запретами – когда мы должны принимать власть только потому, что она считает себя властью, не обладая качествами государственной власти. Какие смыслы нам предлагают люди, представляющие сегодня власть? Мы готовы им доверить нашу жизнь, безопасность, здоровье, обучение и воспитание наших детей – судьбу страны и её граждан? Какую часть своей жизни мы готовы им отдать?
Наши вопросы политикам вчера и без ответа сегодня – это утрата ими политической власти, отложенная на завтра. Кризис мышления (кризис смыслов) – это закономерный кризис профессиональных кадров и эффективных решений, идей и программ развития – это невозможность формирования гуманной общенациональной идеи, рациональной идеологии и государственной политики – это потеря государственного контроля и управления – это неизбежный крах политической власти и угроза самой государственности Украины. Что такое государственная власть? Природа власти
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГРАЖДАНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-СМЫСЛОВОЙ ПОВЕСТКИ – ОСОЗНАТЬ И ПРИНЯТЬ РЕАЛЬНОСТЬ. Что делать нам – миллионам граждан Украины, когда нас не слышат, не признают, используют, постоянно лгут и откровенно грабят, планомерно уничтожая наше государство, его социальную защиту, лишая нас конституционных прав, гарантий и возможности проживания в своей стране? Манифест обречённых: Теневое государство и страна теней
1. Прекратить унижаться и стучать в закрытые двери, тех, кто нас не хочет слышать, и кому наши проблемы и мы сами неинтересны. Если власть не слышит наши вопросы – пусть слышит наши требования и видит наши действия. Перестать взывать к совести власти – признать, что действия и решения власти направлены на уничтожение украинского государства и народа. В создавшихся условиях экономического и социально-политического хаоса – отсутствия государственного управления, взять на себя гражданскую ответственность и инициативу по обеспечению необходимого минимума для выживания наших сограждан, объединения общества и сохранения страны – это конституционная обязанность граждан Украины.
2. Признать действующую власть неадекватной в формировании государственной политики Украины и недееспособной в реализации общенациональных интересов (задач) на стратегических направлениях восстановления государственных функций (управления):
• восстановление суверенитета государства и единого центра политической власти;
• восстановление административной и силовой вертикали исполнительной власти;
• восстановление нормальной работы государственных институтов и органов;
• восстановление работы органов правопорядка и судебной власти, обеспечение государственных гарантий и защиты сотрудникам, судьям и членам их семей;
• восстановление норм кадровой политики в отношении государственных функционеров;
• ликвидация практики безответственных коллегиальных кадровых назначений и кулуарных конкурсов на государственные должности;
• возврат государственных компаний и монополий в законодательное поле Украины;
• ликвидация иностранных наблюдательных советов при госкомпаниях;
• восстановление подотчетности государственных компаний Кабмину Украины;
• восстановление национально-культурного и внутриполитического равновесия;
• прекращение военных действий и возврат к политическому диалогу;
• обмен пленных по принципу «всех на всех»;
• освобождение политзаключенных;
• сворачивание «оголтелой» военной риторики на СМИ;
• снятие политической цензуры и политических преследований;
• запрет экстремистских и криминально-радикальных формирований;
• запрет пропаганды нацизма, экстремизма и радикализма;
• расследование и доведение до суда резонансных преступлений последних лет;
• запрет самосудов-люстраций, призывов к насилию в отношении любых граждан Украины;
• реализация мероприятий по ликвидации вала преступности, захлестнувшего страну;
• реализация комплекса мер по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти;
• реализация комплекса мер по недопущению хищений государственных средств;
• реализация комплекса мер по рациональному использованию государственных средств;
• реализация комплекса мер по приостановлению вывода национального капитала за рубеж;
• прекращение грабительской распродажи государственной собственности;
• реализация комплекса социальных мер по снижению и установлению разумных тарифов на энергоносители;
• реализация комплекса социальных мер на медикаменты первой необходимости;
• реализация комплекса мер по восстановлению экономики и экономических связей;
• реализация комплекса мер по поддержке национального производителя;
• реализация комплекса мер по обеспечению энергетической безопасности государства;
• реализация комплекса мер по обеспечению экологической безопасности государства;
• реализация комплекса мер по предотвращению расхищения национальных богатств и ресурсов;
• реализация комплекса мер обеспечивающих финансовую стабильность государства;
• реализация комплекса мер по сохранению наукоемкого производственного потенциала;
• реализация комплекса мер по сохранению культурного и научного потенциала.
3. Сосредоточить усилия на объединении межконфессиональных, национально-культурных, профессиональных (отраслевых) и социальных групп, общественно-политических движений и партий. Создание и организация работы сети виртуальных (интернет) групп из числа неравнодушных, здравомыслящих и социально активных граждан с целью:
• формирования гражданских инициатив по выходу Украины из глубокого социально-политического противостояния и недопущению государственного распада;
• на основании массива гражданских и профессиональных (компетентных) инициатив, разработать и сформировать чёткие антикризисные, чрезвычайные и срочные меры по ключевым государственным политическим и социально-экономическим направлениям;
• организации системы негосударственных органов (узлов) управления для согласования и координации совместных действий, обмена и распространения информации.
4. Разработать меры по противодействию и преодолению возможной информационной блокады со стороны власти. Привлечение необходимых компетентных кадров для информационной работы: журналистов, блогеров, лидеров общественных мнений и публичных лиц, медиа и интернет изданий, администраторов действующих интернет сообществ и соцгрупп, телеграмм- и Ютуб-каналов. Организация и координация сети информационно-аналитических штабов (узлов) по принципу работы торрента – организации бесструктурного типа, для обработки входящей информации и обеспечения обратной связи с обществом. Отладка качества и скорости принятия решений, реагирования и обмена полезной информацией.
5. Признать действия и решения власти, принятые в интересах внешнеполитических сил, противоречащие интересам государства, повлекшие за собой общее ухудшение социального уровня жизни населения как незаконные и неконституционные. Сформировать и отработать комплекс мер и методов по гражданскому противодействию незаконным действиям и решениям власти – организация массовых митингов, протестов, забастовок, общественного бойкота и системного саботажа антигосударственных решений власти (отсутствие программ развития, развал медицины, политика образования, рост тарифов ЖКХ, сборов и налогов; политические преследования, цензура, нарушения прав человека и т.д.). 15 направлений внутренней политики
6. Принять меры по организации безопасности граждан собственными силами в условиях бездействия правоохранительной системы и разгула радикально-криминальных банд. Формирование и распространение методик по организации структур гражданской самообороны, личной и коллективной безопасности.
7. Рассматривать создание внешнеполитическими силами (международными финансовыми институтами) ЛЮБЫХ надгосударственных (экономических, судебных, антикоррупционных) структур (органов) с целью политического влияния (контроля) на государственное руководство Украины как попытку грубого вмешательства во внутренние дела и политику Украины. В условиях глубокого социально-политического, производственно-экономического кризиса и угрозы государственного распада, расценивать любые попытки политического и экономического давления (вмешательства) со стороны посольств иностранных государств как проявление недружественных и враждебных намерений, с соответствующей реакцией МИД Украины. Что такое внешняя политика?
БИТВА МИРОВОЗЗРЕНИЙ – БИТВА СМЫСЛОВ – это всегда война идеологий и информационных потоков. С помощью рациональных вопросов можно описать практически любой процесс и найти решение любой проблемы. Рациональные вопросы рождают смыслы, глупые – убивают их. Смыслы рождаются человеческой природой – интересом, любопытством, желанием нового и стремлением к совершенному. Наши смыслы рождают и формируют цели (государственные интересы) – основы государства – для чего оно вообще существует, и кому оно нужно. Смыслы формируют государственную политику – как именно, и почему нужно реализовывать государственные интересы. Смыслы несут наша история и национальные герои, языки и культуры, религии и образование – все они стали сегодня инструментами и заложниками навязанной извне «политики». Ограничения и запреты нашей общей культуры, языков, истории, героев, религии, традиций и качественного образования – утрата смыслов (деградация) – невозможность полноценно формировать единую государственную политику – это утрата государственности Украины. Государственная идеология – лозунг или расчёт?
5 ПРАВИЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН. Информационная борьба, борьба смыслов и мировоззрений – лежит в основе любой политики.
1. Главное правило – формировать и продвигать только свою информационно-смысловую повестку:
• важные для НАС, большинства гражданского общества – темы для обсуждения;
• нашу лексику и культуру изложения;
• наше многоязычие, многокультурие и разнообразие мнений;
• наши терпимость и уважение к различным мнениям, открытость к диалогу;
• наши цивилизованные нормы поведения;
• наших лидеров и героев;
• наши принципы, идеи, концепции, программы и решения;
• наши ценности, мировоззрение и философию.
2. Если наш политический оппонент занимается обсуждением (признанием или отрицанием) наших лидеров и героев, принципов и ценностей, наших тезисов, идей, решений и наших массовых акций – тратит свой ресурс на продвижение наших смыслов – такая информационно-смысловая повестка близка к идеалу.
3. Не играть по правилам чужой информационной повестки. Не обсуждать (не комментировать) информационные вбросы (заявления, события, поступки) власти (политических оппонентов), если там нет наших интересов. Не тратить силы на информационный разгон чужих инициатив, которые были приняты без учета наших интересов и не совпадают с ними.
4. Люди, которые нас поддерживают – наши союзники. Люди, которые реализуют наши планы – наши соратники. Люди, которые разделяют наши убеждения – наши единомышленники. Задача качественной информационно-смысловой повестки – превратить соратников в единомышленников, союзников в соратников, сочувствующих в союзников, равнодушных в сочувствующих, а врагов – в равнодушных.
5. Учитывать фактор чужого восприятия информации. Проблема коммуникации – 5 границ между нами и нашим собеседником: что мы думаем, что мы хотим сказать, что мы говорим, что слышит он, и что он понимает – всё это не одно и то же.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Власть не может ничего предложить – она лишена смыслов –
скучна, надоела, от нее тошнит, она скандальна, бездарна, негативна и безысходна. Власть слушает, учит и обсуждает чужие смыслы (советы и рекомендации), навязанные извне – играет по чужим правилам, поэтому проиграет – это вопрос времени. Играют власть – играют Украину – играют всех нас. Комплексный анализ состояния государственности Украины
САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ОРУЖИЕ, которым СОЗДАТЕЛЬ одарил человека – это РАЗУМ и СЛОВО. При определенных условиях эти составляющие могут породить новую идеологию развития нашего государства и обеспечить приход к власти людей абсолютно иного мировоззрения. Мировоззрения, в котором исключено измерение государственных и общественных интересов зарубежными счетами, офшорами и шоколадными заводами. Мировоззрения, где каждый из нас, граждан Украины, имеет право на свою жизнь и свой смысл, своё предназначение и свою судьбу. Что такое общенациональная идея?
Какими качествами, интеллектом и мировоззрением должны обладать эти люди? Существуют ли они? По человеческим ли силам историческая задача такой сложности? Этого не знает никто. Если выздоравливает больной – это норма, если выздоравливает находящийся в коме – это случай. Если воскресает покойник – это чудо. Возрождение гражданского общества и Украины как государства – политическое чудо. Как перестроить политическую систему Украины?
Сегодня в обществе идет переосмысление, поиск новых смыслов и идей, государственных моделей и концепций. Остановить этот процесс невозможно – цензура, полиция и армия бессильны против сил коллективного разума и инстинкта общенационального самосохранения. Шанс выжить начинается с попытки размышлять – начала поиска смыслов.
Может быть, именно у Вас получится намного лучше.
Не бойтесь. Читайте. Изучайте. Учитесь. Пробуйте. Ошибайтесь. Живите!
Александр Александров для 7ДНІВ.info
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА? (Эксклюзив)
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