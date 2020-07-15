УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?



Украина – это всадник без головы. Уже много столетий она скачет по кругу и примеряет на плечи всё, что валяется у дороги. 30 лет независимости мало что изменили. Мы нация, неспособная рождать лидеров. В нашей истории нет ни одной мировой известности. Ни одного яркого убедительного лидера у нас не появилось. Будто проклятие нависло над нами. Кто-то уместно заметил, что в Украине невозможен политический террор: нет личностей, достойных смерти. У нас сломана генетическая память. Украинцы не смогли быть НАРОДОМ! Не суждено… (Густав Водичка)



ПРОФЕССИЯ – «БЕЗДЕЛЬНИК». Все видели странного человека, который ничего не делает, кроме как машет палочкой, пока играет оркестр? Этот «бездельник» называется дирижёром. Когда мы смотрим кино или спектакль – мы не замечаем еще двух «бездельников». Первый – режиссёр, когда нас нет, он бегает, суетится и кричит по шпаргалке, требуя её исполнения от актеров. Шпаргалку написал второй «бездельник» – сценарист, а сама шпаргалка – это сценарий. В организациях и на предприятиях, заводах и фабриках, государственных органах и политике есть свои «бездельники» – директора, руководители, начальники и министры – управленцы. Мы их не видим, не понимаем, зачем они нужны, но если их убрать – самый профессиональный оркестр не сможет играть, театры закроются, актеры уйдут в запой, предприятия остановятся, а государство погрузится в хаос. Без профессиональных управленцев-руководителей – без планирования, координации и контроля работы коллективов, предприятий, инфраструктуры и государства – управление сложными процессами невозможно.



КАК РАБОТАЕТ ОПЫТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ-УПРАВЛЕНЕЦ? Чему может научить руководитель подчиненных ему, например, экономиста, юриста, инженера-технолога или маркетолога? Как он может командовать дипломированными опытными профессионалами? В этих вопросах весь секрет – руководитель не учит и не командует – он управляет. Грамотное управление не предусматривает состязание руководителя с подчиненными ему специалистами в их профессиональных сферах деятельности и грубое вмешательство в их работу. Управление – это видение и планирование процесса достижения конечного результата общей деятельности, умение верно расставить приоритеты достижения целей – координация процесса. Управление – это способность ясно и чётко поставить задачи специалистам, распределить их усилия, предоставить им необходимые ресурсы и права, возложить обязанности и ответственность за результаты работы – создать специалистам необходимые условия, систему контроля-оценки результатов и… не мешать. 7 основ управления и организации



УПРАВЛЕНИЕ СМЫСЛАМИ – ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ. У любых организаций есть цели – смысл их существования – производство товаров и услуг, получение прибыли, выполнение определённых функций и задач. У государства как организации тоже есть конкретные цели и функции (смысл): правовые, политические, организаторские, экономические, социальные, экологические, культурные, образовательные и идеологические. Если руководитель (политик) ставит главной целью предприятия (государства) не производство продукции (исполнение функций), а производство «демократии и реформ» – его надо уволить за тупость или судить за обман. Демократия – это режим и инструмент государства (общества), а не его главная цель. Мы покупаем автомобиль, чтобы на нем ездить (функция), а не для того, чтобы переключать на нём скорость (режим). Управление информацией: Смысл власти или власть смысла?



УПРАВЛЕНИЕ: КАДРОВЫЙ ВОПРОС И ВЛАСТЬ. Руководитель, имеющий четкие цели и задачи, всегда знает – какие именно кадры ему нужны и для чего. Уровень специалистов должен соответствовать уровню задач. Мотивация руководителя играет большую роль в подборе кадров – умению работать с людьми, которые могут обладать более сильным интеллектом или характером, чем сам руководитель. Увлеченный и преданный своему делу руководитель (политик), не воспринимает таких подчиненных как угрозу своему статусу, не видит в них конкурентов – ему все равно, кто именно реализует цель – он сам или кто-то другой – его главная задача это реализация цели, а полномочия (власть) – только инструмент её достижения. Любые идеи и решения без инструмента-власти всего лишь декларации. Власть-инструмент позволяет объединить ценных специалистов разных взглядов, обеспечить политическое прикрытие и реализацию их профессиональных амбиций в группе. Власть-инструмент дает возможность принуждения к сотрудничеству, если убеждение невозможно. Часто опытный управленец подбирает кадры с чертами характера, которые отсутствуют у него самого, формируя, таким образом, баланс и сохраняя равновесие в коллективе. Что такое государственная кадровая политика?



ПЛАНИРОВАНИЕ И МОТИВАЦИЯ. Концепции, планы, проекты, программы, стратегии – это только контуры и алгоритмы достижения целей – они рациональны, но лишь определяют и обозначают сам путь к цели (регламентируют процесс). Но путь можно пролететь, проползти или прое.ать, это зависит от мотивации – характера (способа) преодоления пути – образа мышления руководителя и его принципов – системы ценностей. Система ценностей и принципов – гласных и негласных правил и норм, принятых коллективно, в организациях называется корпоративной культурой. В политике и государстве такая система называется – идеологией. Идеология становится государственной политикой в момент, когда идеи и принципы (смыслы) становятся методами и процессами. Государство – его идеология, политика и стратегия, общество и кадры, органы управления и институты, – всегда будет отражением образа и подобия его руководителей, потому что каждый человек воспроизводит в своих творениях часть себя самого. Любая власть будет пытаться подстроить сложность государственных процессов под свой уровень понимания и восприятия – если власть бездарна – она будет упрощать процессы в государстве до того уровня деградации, когда сможет их понимать и контролировать. Идеология: Лозунг или расчёт?



УПРАВЛЕНИЕ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ. Манипулирование – объективно часть общего управления человеком, коллективом или обществом – предусматривает сокрытие некоторых реальных мотивов и действий руководителя, подмена реального мотива иным (ложным), более доступным для восприятия, с целью вызвать обратную реакцию – побудить к нужному действию. Манипулирование эффективно, когда реальная цель не может быть озвучена, но может быть достигнута как побочный эффект ложной мотивации. Управление – это осознание объектом управления (коллективом, обществом) большей части реальных мотивов и целей руководителя (власти). Манипуляция – управление «втемную», когда объект управления (коллектив, общество) не понимает или не знает реальных мотивов и целей руководителя (власти). Обратное манипулирование – когда объект управления (коллектив, общество) воздействует подобными методами на руководителя (власть). Управление предусматривает более воздействие на разум. Манипулирование – на эмоции. Поэтому народом управляют, а толпой манипулируют. Что такое государственная власть? Природа власти



УПРАВЛЕНИЕ: ВЛАСТЬ ПУБЛИЧНАЯ И ТЕНЕВАЯ. Публичность (легитимность, открытость) власти – один из главных признаков государственности – когда власть заявляет и признает, что только и именно она представляет государство, принимает политические решения и несёт за них полную ответственность. Общество понимает – кто именно принимает решения и несет ответственность. Ответственность – признак реальной государственной власти, поэтому публичная власть старается проводить понятную и открытую государственную политику, опираясь на общество и учитывая его интересы. Теневая власть устроена по-другому – за публичной властью-марионеткой скрываются постоянные (несменяемые) внутренние и внешние группы влияния, которые действуют только в своих интересах, неофициальны, поэтому не несут никакой ответственности. Власть-марионетка не принимает самостоятельных решений и не проводит реальной государственной политики – представляет собой политический подгузник-прокладку между теневой властью и обществом. Теневая власть скрывает свои реальные интересы и цели от марионеточной власти и от общества, таким образом, теневая власть не управляет, а манипулирует обществом и государством. Манифест обречённых: Теневое государство и страна теней



КОНФЛИКТ ТЕНЕВОГО ГОСУДАРСТВА. Теневое государство представлено двумя основными группами – внутренние и внешние. Внутренние группы влияния – украинские финансово-промышленные (финансово-политические) группы – отечественная олигархия. Внешние группы влияния – иностранные государства (посольства), международные финансовые институты и спекулянты, транснациональные компании – международная олигархия. Украина не может физически удовлетворить аппетиты (интересы) обеих групп, поэтому в настоящее время между ними идет жестокая борьба за власть – влияние и ресурсы. Что такое стратегия государственного развития?



ПРОБЛЕМА УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ. На протяжении десятилетий украинская олигархия разрушала государство, занимаясь переделом сфер влияния и ресурсов, подавляя гражданское общество и грубо игнорируя его интересы. Финансово-политические (олигархические) группы оказывали системное незаконное и вредное влияние на работу государственных механизмов и институтов, с целью ослабления государственного контроля и регулирования, дискредитируя систему права, для достижения своих сиюминутных политических и корпоративных интересов. Украинская олигархия не заметила, как сама стала теневой, но реальной властью. Главная ошибка украинской олигархии в том, что став властью и обеспечив себе недосягаемость для закона, она не смогла вовремя остановиться и изменить правила игры, что привело к вырождению национальных элит, фактической ликвидации государства и потере суверенитета. Утратив государство – главный инструмент защиты своих капиталов, собственности и политического влияния, украинская олигархия проиграла стратегически. Анатомия украинской олигархии



ПРОБЛЕМА ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ. Изначально задача «демократизации» Украины предусматривала перехват государственного управления и полный контроль над ресурсами страны – превращение в несамостоятельную колонию. Классическое суверенное и традиционное государство-институт должно быть заменено на симулякр, иллюзию, где внешнее управление ресурсами Украины, а по факту её разграбление и устранение влияния отечественных финансово-промышленных групп, должно осуществляться с помощью надгосударственных внешних органов (независимых департаментов, антикоррупционных судов, прокуратур и т.п.). Ключевые государствообразующие механизмы и институты, предприятия и госкомпании должны быть выведены из-под государственного управления и правового поля Украины. Украинские финансово-промышленные круги, составляющие производственно-экономический, кадровый и научный потенциал, являющиеся ядром национальных элит должны быть зачищены. Снос (люстрации) профессиональной бюрократии, безумные кадровые назначения, разрушительные «реформы» и качество «европейских кадров» изначально были задуманы для невозможности восстановления реального государственного управления. Почему деградировало государственное управление?



Выжившие и закалённые в лихих 90-х, представители украинской олигархии внезапно поняли, что пока они, как дети, «отжимали» друг у друга заводы, у них по беспределу «отжали» всё государство. Политические рейдеры: Технологии захвата государств. Обнищавшее, обманутое и разочарованное украинское общество тоже о чём-то стало догадываться и впало в национальную депрессию.



Да, национальным элитам был нанесен серьезный урон. Но собственность, финансовые и промышленные возможности, СМИ, обеспечение рабочих мест, влияние на электорат, влияние на Верховную Раду, знание «особенностей игры на национальном политическом поле», амбиции – всё это, оставляет их серьезным конкурентом, с которым внешнеполитическим силам необходимо считаться. Кроме того, реальное формирование правил внутренней политики осталось за национальными финансово-промышленными группами. Такое обстоятельство не может не раздражать внешнеполитические силы, так как ставит под вопрос необратимость процесса обмена «европейских ценностей» на государственность и стратегические ресурсы Украины. Кошмары украинской олигархии Украинские национальные элиты могут объединиться, когда хаос затронет ключевые узлы издыхающей политической системы – хаос должен подняться до самых «верхов». Хаос может прекратиться, когда существующая система исчерпает себя полностью – её выгодоприобретателей больше не будет, так как сама система перестанет приносить прибыли и генерировать ресурс – удовлетворять потребности «верхов».



КРИЗИС ЛЖИ: ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ИЛИ ХАОС? Украина – молодое государство, именно по этой причине не умеет управлять своими желаниями, рассчитывая на свои возможности. Украинское государство – всадник без головы – всё время стремится обменять свою голову на право подержать чужую корону, так как самой носить не на чем. Вся последняя история Украины это перечень преступных обманов – разрушительных и унизительных обменов:

Обмен государственности, ресурсов Украины и её граждан на слово «европейцы».

Обмен порядка и закона на культ разрушительных революций, анархии и безнаказанности.

Обмен неприятных политиков на приятных людей.

Обмен государственного мышления, смысла и политической воли на «власть в смартфоне».

Обмен кадровой политики на закрытые конкурсы и коллективную безответственность.

Обмен незаметных профессионалов на ярких бездарей и приспособленцев.

Обмен понимания сложных процессов и планирования на личные ощущения и реакции.

Обмен знаний и опыта на интуицию и смешные ответы.

Обмен государственного управления на пиар-акции, рейтинги и воровство.

Обмен государственной политики на глупые тренинги и бесполезную суету.

Обмен государственных программ развития на безграмотные рефераты и слайд-шоу.

Обмен своих государственных интересов на чужое «хорошее отношение».

Обмен государственных функций на «производство демократии» в особо крупных размерах.

Обмен исполнения одного закона на принятие тысячи.

Обмен своего научно-промышленного потенциала на чужие три буквы – «МВФ».

Обмен избирательного права на избирательные бюджеты.

Обмен конституции, правопорядка и силы права на суд подворотни, «героев» улиц и право силы.

Обмен своих граждан и культуры на безвиз, врагов, «5-ю колонну» и изгнание.

Обмен права говорить на невыносимость слышать и невозможность разговаривать.

Обмен своего права на чужой закон – своей свободы на чужую волю.

Обмен чужой воли на свою землю.

Обмен своего суверенитета и истории на чужую геополитику.

Обмен чужой геополитики на свою войну.

Обмен своих территорий на чужих граждан.

Обмен чужих граждан на своих врагов.

Обмен отрицания властью прав граждан на право граждан отречения от власти.

Обмен потерянных территорий и человеческих жизней, разорения страны и сломанных судеб на государственную измену и тех, кто ещё не сказал своё последнее слово и не использовал последний шанс.

Для рождения ребенка требуется 1 женщина и 9 месяцев, а не наоборот. Метания без головы – ожидание полезного результата от «разменов вопреки и назло здравому смыслу», сравнимо с попыткой запихнуть новорождённого ребёнка обратно, надеясь потрах.ться через 9 месяцев. Пошаговая инструкция по национальной самоликвидации



С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ГОСУДАРСТВО? Государство начинается не с демократии или реформ, экономики или промышленности, армии или полиции – это только инструменты.

Не с языков или национальностей – это только культура.

Не с чернозема, лесов и земель – это только ресурсы и территории.

Не с флага или гимна – это только атрибуты.

Если нет государства – его инструменты некому использовать, культура умирает, ресурсы разворовываются, территории будут потеряны, атрибуты станут бессмысленны.

Настоящее государство начинается с трех главных вопросов государственного управления:

1. Кем управляют?

2. Кто управляет?

3. Зачем управляют?

Государство начинается с человека (народа), власти и смысла – силы, воли и разума.

Человек рождается от любви и начинается с любопытства и интереса к окружающему миру.

Личность начинается с желания учиться, совершенствоваться и самореализовываться.

Гражданин начинается с осознания прав и обязанностей.

Общество начинается с взаимного уважения интересов и местоимения «мы».

Гражданское общество начинается с признания своего государства и уважения к нему.

Народ начинается с интуитивно-коллективного ощущения себя – общенациональной идеи.

Общенациональная идея начинается со способности её выразить – разума и культуры.

Политическая нация разнокультурных граждан начинается с разума для осознания своего единства, и культуры для принятия своей разности.

Власть над чем-либо начинается с власти над собой.

Власть над собой начинается с местоимения «я».

Государственная власть начинается со смыслов управления – идей, принципов и решений – идеологии государственного развития.

Государственная идеология начинается с общего гражданского признания.

Государственная политика начинается с реализации принципов идеологии.

Государственное управление начинается с формирования государственной политики, стратегии развития, гражданского общества и основ государства.

Основы государства начинаются с осознания объективной реальности – Украина это:

Разные регионы – одно государство. Разные желания – одни государственные интересы. Разные партии – один центр власти. Разные языки – единое общество. Разные культуры – один народ. Разные взгляды – одна история. Разная вера – одна судьба.

Государственное управление – процесс прогнозирования и планирования, организации и мотивации, координации и контроля, необходимый чтобы сформулировать и достичь цели – реализовать государственные интересы с помощью государственного аппарата (механизмов).

Для государственного управления необходимы 3 базовые составляющие:

1. Воля осуществлять государственное управление и проводить свою политику.

2. Понимание смысла государственных интересов.

3. Наличие исправного инструмента государственного управления – политической системы (госаппарат, механизмы, институты, органы, нормативно-правовая база).

Политическая воля власти начинается с фразы: «Я так хочу, и так будет».

Государственный интерес (философский смысл) – долг, обязанность, благо общества.

Государственные интересы (политико-функциональный смысл) – комплекс стратегических целей, задач и мер для: обеспечения своей безопасности, суверенитета и нормального функционирования; достижения государством своих максимальных выгод с минимальными затратами (потерями) в текущей и долгосрочной перспективе. Если государственные интересы чётко не сформированы (отсутствуют), не совпадают с имеющимися возможностями и ресурсами – государственное управление невозможно. Нет целей – нет управления – процесса для их достижения.

Государственный аппарат (механизм) – система государственных органов и учреждений, при помощи которых реализуются государственная власть и государственное управление – осуществляется исполнение государством своих основных функций – реализация внутренней и внешней государственной политики. Структура госаппарата определяется функциями государства и может изменяться. Если государственный аппарат разрушен или парализован – государственное управление невозможно – невозможна реализация внутренней и внешней политики.

Что такое внутренняя политика?

Что такое внешняя политика?



АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Скандальное историческое изречение Людовика 14: «Государство – это я!» – было сделано не от мании величия, а по двум причинам. Во-первых, из-за отсутствия в 17 веке понятия «антикризисное управление». Во-вторых, этот человек был энтузиастом, полностью отдаваясь своей работе, с хорошим чувством юмора, навыками популярного разъяснения и социальной коммуникации!-)

Кризис – состояние, при котором существующие инструменты достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации – процессы становятся неуправляемыми – угроза перехода в состояние хаоса. Причиной всех кризисов является управление (неадекватное, непрофессиональное, злоупотребление или откровенное мошенничество в результате воровства или рейдерства, манипуляций, действий по сговору, коррупция), направленное на преследование целей за пределами задач проекта (государство, министерства, корпорация, фирма, учреждение). Причины, которые привели к кризису, никогда не могут быть инструментами его решения. Оценка кризиса государственности Украины

Задача антикризисного управления – восстановление механизмов государственного управления (аппарата) и смысла государства (восстановление государственных функций). Политика – планируемый, комплексный и длительный процесс. Неорганизованный и раскоординированный процесс без кадров и ресурсов, без целей и планирования – это не политика – это суета. Если политика (длинная стратегия) не может быть реализована – находится в кризисе или отсутствует, то для восстановления управления над основными процессами применяются антикризисные меры, направленные конкретные действия и результаты – ликвидацию наиболее опасных причин и последствий кризиса. Почему государственной политики Украины не существует?

Антикризисное управление начинается с изменения отношения к проблеме – осознание и психологическое принятие кризиса, объективная оценка и анализ, отказ от старых методов управления, взглядов, принципов, ценностей, которые стали причинами кризиса. Поиск новых принципов, методов и инструментов. Как перестроить политическую систему Украины?



АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЕДИНОНАЧАЛИЕ. Антикризисные меры предусматривают обязательный процесс концентрации всех полномочий руководства организации (подразделении) в руках одного лица (руководителя) – единоначалие. Принцип единоначалия предусматривает жесткую линейную субординацию – подчиненный должен принимать полномочия только от одного начальника и быть ответственным только перед ним.

Авторитарный стиль управления – эффективен в кризисных, нештатных ситуациях, в условиях отсутствия времени на обсуждения. Характеризуется жесткостью, требовательностью, единоначалием, превалированием властных функций, строгим контролем и дисциплиной, игнорированием социально-психологических факторов – ориентацией на результат.

Авторитарный стиль управления начинается с фразы: «Сделать, как я сказал».

Антикризисное управление не ставит своей целью трату времени на крик и одновременное размусоливание 100 проблем, его смысл – «вцепиться зубами» в 10 главных (критических) проблем, которые позволят решить остальные 90 – это концентрация усилий и ресурсов именно на стратегических (критических) направлениях. 12 конфликтов убивающих Украину



КРИЗА ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ (Ой, лишенько, біда-а-а!) Про «знівечену українську демократію» буду мовою, щоб до печінок пробрало, навіть тих, хто й «досі на Майдані» або діда Сороса цідить – пропаганда має бути мовою цільової аудиторії! Демократичний стиль управління – ефективний у стабільних ситуаціях, в умовах наявності часу на обговорення та достатньої кількості компетентних спеціалістів. Характеризується опорою на колегіальність, довіру, інформування підлеглих, ініціативу, творчість, самодисципліну, свідомість, відповідальність, заохочення, відкритість – орієнтацію не тільки на результати, але й на методи їх досягнення. Неефективний в умовах нестачі часу (бо немає), професіоналів (бо розігнали) та ресурсів (бо розікрали). Класичний демократичний стиль починається з фрази: «Ми порадимось зі спеціалістами, та через деякий час доведемо наше рішення».

То є не про Україну, яка довела до абсурду навіть ті бідолашні демократію з парламентаризмом – не для нашого коня паша. До речі, про коней. Свобода слова при відсутності закону має цінність тої коняки, тільки навиворіт – видно все, але не стрибає. Чомусь. Как должен работать механизм демократии?



«ДЕМОКРАТІЯ УКРАЇНСЬКОГО ҐАТУНКУ» – одвічний, звісно за рахунок державної скарбниці, процес колективної безвідповідальності, функціональної неосвіченості, управлінської недієздатності та інтелектуальної імпотенції, ускладнений апофігеєм паскудства, пихатості, пафосу, глибокого морально-етичного розбещення з винятковим цинізмом. Пороблено в Україні!



НАЦІОНАЛЬНЕ ГОРЕ УКРАЇНИ – відсутність державницького управління з метою результату для себе, а не процесу для когось. Неможливість отримання будь-чого корисного «на виході». Країна, де все невчасно, завжди тільки починається, та ніколи не закінчується – грузьке, розкисле болото вічного процесу, де легше побалакати про тисячу питань, ніж змістовно відповісти на одне. Тривалість, некерованість та незрозумілість організації будь-якого безглуздого процесу прямо пропорційна його вартості, та обернено пропорційна відповідальності. Тому, що процес – то для держави, а результат – тільки для себе. Немічне управління Україною починається з недорікуватих фраз без змісту: «Дякую за запитання, я глибоко поважаю вас та вашу родину. Ми мабуть порадимось, про створення комісії щодо розгляду певних заходів стосовно створення додаткової колегії, з метою прозорості та неупередженості, при наявності фактів та відповідного закону, про часткове прийняття деяких рішень та майбутніх пропозицій, у складі, який, сподіваємось, буде мати необхідні компетенції та доброчесність, та за умов додаткового фінансування, узгодженого минулим складом вповноваженої комісії, що терміново розглядала дану проблему три роки тому... Взагалі по загалям, та нате й мій глек на капусту, щоб і я була Настя!» Отаке «може-щось-десь-якось» в усіх державних сферах та напрямках. Тепер уявіть, що вашому родичу потрібна термінова операція. Є вибір – або на такий «консиліум», або на операцію до злого хірурга, тоді ще є шанс, або до патологоанатома – подорожником раніше треба було… 6 врагов Украины



ПРО «ПОЛІТИЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ». За це словосполучення треба сходу розстріл давати. Повільними кулями, щоб боляче було. «Політична відповідальність» це в якоє місце? Може то хвороба, частина тіла, або назва буцегарні? Повна відсутність страху керівників держави, політиків та функціонерів перед покаранням за невиконання, розкрадання або злочини. Аморфність, емоційна та інтелектуальна тупість, патологічна лінь та ненажерливість, продажність, бездарність та повна атрофія совісті – свідоцтво повного виродження політичних еліт. Історично, на відміну від багатьох європейських країн, сучасна слизька українська політична еліта не знайома з заслуженим покаранням, а про політичні репресії читала тільки в книжках – жах відповідальності відсутній на генетичному рівні. А ми радіємо – ми вільні, в нас царів-королів не було! Почитайте історію європейських держав – що робили розлючені королі зі своєю елітою, коли зненацька на пса мороз забігав. Тому, що навіть середньовічні королі знали, що еліта для держави, а не навпаки, тому подекуди виховували її словом лагідним, коли кат втомлювався. А ми не знаємо – тільки віримо, бо в нас демократія – нацарював…і втік. Все буде добре. Тільки не в нас, і без держави. До такої «незалежності» можна бути тільки приреченими. Власть крыс: Что такое системная коррупция?



Власть Украины должна не казаться, а быть государственной властью! До тех пор, пока государственная власть не начнет управлять – писать законы для людей и принуждать их исполнять, не начнёт гонять пинками и банальным мордобоем жадных, трусливых, ленивых и тупых уродов, сбивая свои холёные руки в кровь, требовать отчета о выполнении работ и считать деньги налогоплательщиков, увольнять проходимцев и дураков, судить за воровство и растраты, лень, непрофессионализм и бездеятельность, конфискуя имущество и арестовывая счета, преследовать за преступления по всему миру – не поменяется ничего и никогда – Украины просто не станет. Что такое государственная политика и государственное мышление?

Только когда всадник найдет свою голову – чужая корона станет ему не нужна…





Александр Александров для 7dniv.info