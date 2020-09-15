За 10 долларов мелкий чиновник Вас примет без очереди.

За 100 долларов будет решать Вашу проблему по закону.

За 1.000 долларов функционер поможет решить проблему, вопреки закону.

За 10.000 долларов чиновник создаст Вам или другому человеку любую проблему.

За 100.000 долларов губернатор закроет предприятие в области.

За 1.000.000 долларов депутат примет любой закон в ущерб государству.

За 10.000.000 долларов, политик продаст любой госсекрет, отрасль или стратегический ресурс.

За 100.000.000 долларов политик подпишет любое убыточное соглашение, начнет войну, АТО.

За 1 «лярд» политик сменит пол, отменит ж\д и авиасообщение, закроет все предприятия, превратит все сущее в гавно и прах, продаст душу дьяволу и все государство вместе с его гражданами целиком и по частям, на органы.



УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?



Когда мы, сделав перепись населения, увидим, что нас осталось 20 миллионов из 52-х.



Когда, судорожно ища ответы в соцсетях и группах, мы будем натыкаться только на очередные вопросы и зажженные поминальные свечи.



Когда 90% наших детей будут мечтать не о том, чтобы стать военным, инженером или врачом, а стремиться уехать из Украины навсегда. А мы сами им будем помогать, и готовить их к этому выбору. А они, уехав, будут проклинать и презирать нас из-за границы, за свои унижения на чужбине.



Когда дети на экскурсиях по Николаеву не поверят нам, что в этом городе когда-то умели строить большие военные корабли.



Когда легендарная и единственная «Мрия АН-225» станет музеем, а мы забудем, что это могло летать, и было построено нами.



Когда проэкзаменовав дома своего ребенка, мы поймем, что нищий школьный учитель бесплатно когда-то дал ему больше, чем нанятая орда модных дорогих репетиторов и онлайн-образование.



Когда уедет из страны к своим детям наша соседка-терапевт, которая лечила бесплатно всю нашу семью. А мы, придя в «новую поликлинику» поймем, что дешевле только сдохнуть.



Когда сегодняшние дети, видя, как мы поступаем со стариками и больными, поступят с нами так же.



Когда найти фрезеровщика или сантехника станет сложнее, чем депутата-наркомана или унылого «политэксперта».



Когда контуженный, всеми забытый, нищий ветеран АТО будет просить у нас на хлеб, и мы будем равнодушно отворачиваться со словами: «Я тебя туда не посылал…», а он, дождавшись ночи и темного переулка, в припадке безысходности, резать нам горло за наши гроши.



Когда, в отчаянии и поиске защиты, мы будем требовать от полицейского исполнения служебного долга, а он совершенно искренне будет не понимать что это такое.



Когда единственным из всех работающих законов станет «Закон выживания», а самым доступным и неотвратимым будет суд толпы.



Когда из-за износившейся инфраструктуры взорвётся химический завод или ядерный реактор, а вместо грамотной ликвидации последствий, нам покажут бессмысленное 24-часовое ток-шоу, где очередные пустословы будут набивать себе рейтинги и однодневную популярность.



Когда мы, осознав, что разучились мыслить, находить и формировать сложные, системные решения, оглянемся – и с тоской увидим, что старых интеллектуалов, специалистов и управленцев больше нет – одни уехали, другие умерли, а третьих мы выгнали сами.



Когда мы поймём, что люди с психологией «каждый сам за себя» по своей природе не способны выстроить государство для всех.



Когда последний государственный вор, вступив в должность, с изумлением узнает, что красть уже больше нечего, и на следующий день сам подаст в отставку.



Когда очередной дегенерат в правительстве представит свою «Государственную программу», и мы с ужасом поймём, что «Инструкция по эксплуатации» нашей домашней кофемолки в 4 раза большего объема и составлена гораздо грамотнее.



Когда самый влиятельный олигарх не сможет решить проблемы своего бизнеса даже за огромную взятку из-за непрофессионализма чиновников.



Когда на каждом столбе будет висеть объявление: «Требуются на вакантную должность в госаппарате… Зарплата очень маленькая – денег нет. График работы ненормированный. Отзовитесь, хоть кто-нибудь! Требуются… Требуются… Требуются…»



Когда Украину во всём мире признают страной абсолютной демократии, победившей своё собственное государство, потому что мы не сможем решить ни одной проблемы, и будем их только обсуждать.



Когда более компетентные и профессиональные региональные элиты возьмут власть в своих регионах и начнется процесс неконтролируемой децентрализации – распад Украины на отдельные автономные территориальные образования.



Когда объявления автономий очередными регионами будут встречаться в полупустом холодном парламенте со вздохом облегчения и обреченным шипением: «Ну и хорошо – денег все равно нет! Зато теперь ТАМ не надо содержать бюджетников и платить пенсии…»



Когда центральная власть, недееспособная к принятию государственных политических решений, станет ненужной декорацией, полностью утратит контроль над территориями и не сможет больше финансово-идеологически оправдывать и централизовано координировать военные действия на Востоке Украины.



Когда будет утрачен единый контроль над Вооруженными Силами Украины, рухнет Восточный Фронт, и огромная деморализованная армия вооруженных озлобленных людей захлестнет регионы Украины.



Когда дезертирующая армия начнет распадаться, и мы получим неподчиняющиеся армейские подразделения и вооруженные группы на всей территории Украины в момент кризиса государственности и политического безвластия. Это классические предпосылки для начала полномасштабной гражданской войны.



Когда в разных регионах к власти придут абсолютно различные по культуре и ментальности представители региональных элит, а в отношениях между самостоятельными регионами неизбежно появятся неразрешимые противоречия – конфликты интересов в перераспределении региональной собственности и власти. Вместо одной войны на востоке мы получим 3-4 локальных конфликта внутри Украины между отдельными регионами.



Когда вал преступности, насилия, мародерств, зверств, убийств, отключения электроэнергии, тепла, товарно-продуктовый дефицит, перекрытия автотрасс, теракты и диверсии станут нормой.



Когда из невнятной «политической каши» сформируются и сойдутся в решающей схватке за власть две силы – сторонники моноэтнической аграрной модели «Малой Украины» и сторонники многонационального научно-промышленного имперского проекта «Большой Украины».



Когда миллионы украинцев, рожденные в многонациональных семьях, будут поставлены перед выбором национальной идентичности – отказе от культуры отца или матери.



Когда война покажет свое настоящее лицо и обнажит истинные цели.



Когда центральная власть не сможет контролировать даже Киевскую область, а уровень угроз достигнет критической отметки для соседних государств – они, по договоренности, введут прямое внешнее управление, разделив территорию Украины на сферы влияния.



Когда граждане Украины будут поставлены перед этим свершившимся фактом, а вся ответственность за государственный распад будет переложена на «объективные обстоятельства» и «историческую неизбежность» такого исхода.



Когда на смену обанкротившемуся агрессивному национализму придёт эпоха национальной депрессии и мировоззренческой пустоты, а ненависть выродится в безразличие.



Когда даже самые безумные, оголтелые и радикальные националисты начнут нас бить за лозунг «Слава Украине!», в наказание – за насмешку над очевидной реальностью.



Когда мы поймем, что у нашей страны нет не только будущего «завтра» – нет даже «сегодня», и ни Украины, ни нас как её граждан, больше не существует.



Тогда, и только тогда, нам будет совсем смешно…



Долгая счастливая жизнь каждому из нас...











УКРАИНА: СВОЯ ГОЛОВА или ЧУЖАЯ КОРОНА?



ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» или «МЫ»?



УКРАИНА: СМЫСЛ ВЛАСТИ или ВЛАСТЬ СМЫСЛА?



ИДЕОЛОГИЯ: ЛОЗУНГ или РАСЧЁТ?



МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО и СТРАНА ТЕНЕЙ







Александр Александров для 7ДНІВ.info