25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?



«Нам нравится этот политик или эта партия – он (она) хорошая!».

Вам сколько лет? Нравится или не нравится, это из детского лексикона. Политический деятель – это не Ваша жена или любовница. Вы взрослые люди, наблюдайте, изучайте, думайте, анализируйте. Вы не спички покупаете – на кону судьба нашей страны.



5 САМЫХ СИЛЬНЫХ МОТИВОВ, которые движут людьми:



1. Страх.

2. Месть.

3. Деньги.

4. Амбиции (самореализация).

5. Власть.



5 ОСНОВНЫХ РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ГОНКИ:



1. Финансовый ресурс.

2. Информационные ресурсы.

3. Силовой ресурс.

4. Консультативный ресурс.

5. Административный ресурс.



Консультативный ресурс – это спичрайтеры, политтехнологи, психологи, имиджмейкеры, стилисты-визажисты, юристы и т.п. – это все те, кто НЕбесплатно «раскручивают» политического кандидата, чтобы продать его как товар, нам – избирателям.



Политтехнологи – самая социально вредная и опасная каста в этом коллективе. Ибо они пробуют творить личность. Их ключевая профессиональная проблема в том, что сотворить личность из очередного клоуна с наркотической абстиненцией еще та задача. Но у них получается личность не столько сотворить, сколько продать. И тогда их профессиональная проблема становится нашей общенациональной головной болью в виде государственных, хозяйственных и социальных катаклизмов. Одно дело откорректировать личность, и совсем другое – создать её практически с нуля. По сути, мы имеем дело не с реальным человеком, а с актером, который играет свою роль и попадает в вожделенное управленческое кресло. Старый фильм «Экипаж» все видели? Георгий Жженов гениально сыграл роль капитана авиалайнера, но если бы его посадили за штурвал реального самолета – Вы бы сдали билет. Смесь политики и шоу-бизнеса часто порождает абсурдных политических монстров из кошмарных снов.



Задача политтехнолога – подороже «раскрутить» очередное ничтожество и «впарить» его избирателям.



Задача избирателя – распознать обман политтехнологов и оставить их без гонорара, забраковав их «новый политический продукт».



25 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ ПРИ ВЫБОРЕ ПОЛИТИКА:



1. Этот политик нам нужен или нет? Чем он для нас будет полезен? Почему этот политик лучше остальных? Его профессиональные навыки и качества. Сильные и слабые стороны.



2. Политический деятель – это функция. Он должен производить решения, идеи, разрабатывать программы и концепции. Разум, интеллект – его рабочий инструмент, как скальпель у хирурга. Поэтому дураков, безграмотных балбесов, наркоманов со стажем стоит отсеивать сразу.



3. Обращайте внимание не только – что говорит, но и как разговаривает политик. Речь, словарный запас, лексикон, конструирование своих мыслей, логика, общее развитие. Наличие чувства юмора – одна из составляющих интеллекта. Умение говорить на посторонние темы – свидетельство эрудиции.



4. Оцените его мимику. Ровный, неуравновешенный, неврастеник, самодур? Улыбчивый, хмурый? Глаза. Взгляд. Теплый, открытый, располагающий? Холодный, надменный, избегающий, скользкий? «Глаза – зеркало души».



5. Уровень самоанализа и самокритики. Считает ли политик, что он всегда и во всем прав? Считает ли политик себя незаменимым и единственным достойным вариантом? Это помогает распознать эгоиста и некоторые психические расстройства.



6. Не одержим ли политик «сверхценной идеей»? Исходя из истории, люди-носители «сверхценной идеи» и обладающие сверхмотивацией не раз приносили человечеству большие беды. «Добрыми намерениями устлана дорога в ад».



7. Оцените отношение политика к своим оппонентам. Неуважение, зазнайство, хамство, пренебрежение. Готовность к сотрудничеству, открытость, желание компромисса.



8. Какие люди в его окружении? Что это за люди? Неординарные сильные люди будут стараться подбирать в свое окружение и сотрудничать с себе подобными. Умеет ли кандидат работать в команде и выстраивать взаимоотношения с людьми? Есть ли опыт организационной работы?



9. Источник его доходов? Кто оплачивает предвыборную кампанию? На каких условиях?



10. Ранее политик состоял в партиях и каких? Переходил из одной в другую? Почему? Если кандидат сменил 10 партий – это человек без принципов и абсолютный приспособленец. Он и своего избирателя продаст. Недорого.



11. Занимал ответственные государственные посты? Если да, каковы его успехи? Если человек был ранее был депутатом – за какие законопроекты голосовал?



12. Был ли фигурантом общественных скандалов или служебных расследований?



13. Привлекался ли к уголовной ответственности и за что? Был ли осужден? Судимость погашена, снята, он реабилитирован?



14. Этот политик близко находится с Вами на социальной лестнице? Если нет, то насколько большая разница? Если нищие люди голосуют за миллиардера, глупо ожидать результата – между ними огромная социальная дистанция. Они, по сути, являются социальными антагонистами.



15. Ищите среди кандидатов своих социальных союзников, из более-менее близкого социального и профессионального круга. Очень хорошо, если цеховые братства голосуют за своего кандидата (врачи за врача, учителя за учителя, фермеры за фермера и т.п.). При таком голосовании, в парламенте (местном совете) пропорционально отобразится «срез общества» – это гарантирует профессиональную разносторонность и компетентность работы парламента. Подобные депутаты из цеховой солидарности никогда не будут поддерживать законопроекты, направленные против интересов своих коллег по профессии.



16. Голосовать ли сердцем? Сердце – это эмоции, эмоциями никогда серьезные решения не принимаются. Включайте разум и используйте здравый смысл, представьте, что Вы покупаете дорогую квартиру или автомобиль. Приценивайтесь. Изучайте. Ловите на противоречиях, лжи, недосказанности. Те, кто призывают Вас голосовать сердцем – обеспеченные и влиятельные люди – сами никогда свои дела так не ведут. Никаких эмоций – только холодный расчет.



17. Никогда не голосуйте за водку, гречку и деньги. Сегодня те, кто продали свой выбор за 500 грн., вернули своим «избранникам» уже десятикратно за продукты, лекарства и коммунальные услуги.



18. Не смотрите политическую рекламу вообще – суть её пустой звук и выброшенные на неё деньги. Мстите политтехнологам – пусть они сами смотрят рекламу своего кандидата, может быть поумнеют.



19. Читайте и внимательно изучайте предвыборные программные документы политиков и партий. Изучайте подробные биографии политиков – для поиска объективной информации в интернете используйте несколько источников.



20. Никогда не верьте в простые решения. Для социальных, политических, экономических, комплексных и сложных задач простых решений не существует. Если Вам сложно понять текст, обратитесь за разъяснениями к близким, знакомым или друзьям, которым Вы доверяете.



21. Если это партия или общественное движение, оценивайте качественный состав актива партии, его политического совета. Какие и что за люди туда входят? Кто спонсирует или содержит эту партию?



22. Не доверяйте «политически экспертам» и «соцопросам» – многие из них находятся на содержании у заинтересованных и небедных людей. Вы можете их слушать и учитывать их мнение, лишь настолько, насколько это выгодно Вам.



23. Никогда не голосуйте «как все». Научитесь формировать и отстаивать свою позицию. Это Ваше право. Свои выводы основывайте только на фактах, а не на чужих мнениях, обещаниях или сплетнях.



24. Если Вы посчитали, что достойного кандидата или партии нет – вообще ни за кого не голосуйте. Это проблемы псевдоэлит. Никогда не выбирайте из худшего – уважайте себя.



25. Не верьте тому, кто говорит Вам, что Украину можно очень быстро вывести из кризиса. Это не так. Слишком тяжелая ситуация – постарайтесь принять этот факт мужественно.



Александр Александров для 7ДНІВ.info