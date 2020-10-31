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Публикации Сегодня, 15:4954
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?

МИФ 1: Украина – государство.
Реальность: Украина – страна с атрибутами государства. Согласно основ государства и права, государство обязано исполнять ряд функций: правовую, политическую, организаторскую, экономическую, социальную, экологическую, культурную, образовательную и идеологическую. Ни одну из вышеуказанных функций государство сегодня не выполняет, следовательно, формально оно существует, а фактически, как инструмент не работает. Комплексная оценка состояния государственности Украины

МИФ 2: Государственная политика Украины.
Реальность: Реальной государственной политики Украины сегодня не существует. Государственная политика не может существовать отдельно без самого государства – функция предмета не может существовать, если самого предмета не существует. 10 доказательств того, что реальной государственной политики Украины не существует

МИФ 3: Государственная власть Украины.
Реальность: Власть может называться государственной только в том случае, если она работает в интересах государства. Сегодня Украина – иллюзия государства, возглавляемая случайными людьми с иллюзией власти. Что такое государственная власть? Природа власти

МИФ 4: Украина – демократическая страна.
Реальность: Даже последний идиот знает, что Украина управляется олигархией и внешними силами. Олигархический режим по определению недемократический – никакой демократии, как механизма принятия коллективных (общественных) решений в Украине не существует. Когда в Украине проводился референдум в последний раз? Анатомия украинской олигархии

МИФ 5: Весь цивилизованный мир с Украиной – у нас много друзей.
Реальность: Часть цивилизованного мира ИСПОЛЬЗУЕТ Украину. У каждого государства есть свое правительство, которое будет защищать ТОЛЬКО интересы своего народа и СВОЕГО государства – друзей в международной политике не бывает. Что такое внешняя государственная политика?

МИФ 6: Весь мир жесток – Украина окружена врагами.
Реальность: Мир не добр и не жесток, как и сама природа – они нейтральны. Чтобы выжить, нужно всего лишь не отрицать его базовые правила – логику и целесообразность. Легко списывать свои неудачи на внешних врагов и обстоятельства. Главную угрозу Украине представляют не внешние, а внутренние враги Украины – безнаказанность, некомпетентность, радикализм, коррумпированность, беззаконие и ложь. Шесть врагов Украины

МИФ 7: Во всем виноват Майдан.
Реальность: Майданные потрясения – всего лишь закономерные звенья разрушительной внутренней государственной политики за последние 30 лет. Главная причина политической нестабильности любых государств – накопление критической массы внутренних противоречий – социальных, правовых, имущественных, культурно-национальных и политических конфликтов. 12 внутренних конфликтов убивающих Украину

МИФ 8: Майданы – проявление воли граждан Украины к свободе.
Реальность: Майданы (цветные революции) – для государства это всегда кризис, потери и угроза государственности – это следствие того, что в стране кризис национальных элит и не работает государственная политическая система. Политические рейдеры: Технологии цветных революций

МИФ 9: В Украине проводятся реформы.
Реальность: Для того чтобы проводить необходимые реформы необходимы механизмы их реализации – государственные органы и институты, но их работа сегодня парализована. Настоящие реформы – это когда становится не хуже, а лучше. Реформы нельзя «прикрутить» к пустому месту. Проводить реформы в государстве невозможно, если не существует самого государства. 15 приоритетов внутренней государственной политики

МИФ 10: Скоро все будет хорошо и само собой наладится.
Реальность: На сегодняшний день нет даже признаков для стабилизации социально-политической ситуации в Украине. Нет государственных стратегий развития и программ. Невозможно получить желаемое, если мы даже не знаем, что именно и как мы хотим получить. Что такое стратегия государственного развития?

МИФ 11: Украина бедная, потому что мало демократии.
Реальность: Успешность государств и благосостояние народа зависит не от формы управления и политического режима, а от качества принимаемых государственной властью решений. В мире существуют государства, в которых монархическая форма правления не мешает высокому уровню благосостояния своих граждан. Что такое демократия?

МИФ 12: В Украине надо отменить институт президентства, потому что все шесть президентов были плохие.
Реальность: В неудачном выборе президентов виноват не институт президентства, а национальные элиты, сами избиратели, архаичное избирательное законодательство, тотальное беззаконие и полная безнаказанность. Ликвидация института президентства в период глубокого кризиса государственности – противоречит базовым правилам антикризисного управления. Украина – всадник без головы: Своя голова или чужая корона?

МИФ 13: Чтобы желания исполнились – их нужно записать в конституцию.
Реальность: Конституция государства – сложный учредительный документ, в котором прописаны взаимоотношения граждан и государства – обоюдные права и обязанности – Общественный Договор. Внесение изменений в Общественный Договор могут быть только по результатам референдумов, с учетом интересов сторон. В противном случае, любые изменения в конституцию носят декларативный характер, неприемлемы и нереализуемы. Зачем нужна конституция?

МИФ 14: Государство – это сильная экономика.
Реальность: Сильная экономика – только одно из условий для поддержания жизнеспособности государства. Фундаментом любого государства являются: национально-культурная и социальная политика, идеология, принципы, ценности и смыслы существования. Высшие смыслы государства

МИФ 15: Государственная политика – это интриги, грязь, подлость, словоблудие и стяжательство.
Реальность: Настоящая государственная политика – это ещё призвание, навыки, ответственность, самоотдача, мировоззрение и искусство. Что такое государственная политика и государственное мышление?

МИФ 16: Изменения начнутся, когда общество в Украине прозреет.
Реальность: Люди в своем большинстве консервативны и боятся любых изменений. Коренные преобразования и глубокие изменения политической системы Украины могут начаться, когда у абсолютного большинства национальных элит и граждан не будет другого выхода. Общенациональная идея: «Я» или «МЫ»?

МИФ 17: Если запустить экономику – государственность Украины восстановится.
Реальность: Это грубое нарушение расстановки приоритетов. Сначала необходимо восстановить государственность и управление – сформировать основы (принципы) государственной политики, и только после этого переходить к вопросам восстановления экономики. Государственность Украины без смены политической системы (основ государства) восстановить невозможно. Как перестроить политическую систему Украины?

МИФ 18: Запад поможет нам победить олигархов и коррупцию.
Реальность: Не поможет. Западу наплевать на наши проблемы – их интересуют только свои проблемы, наши ресурсы и собственная выгода. Системная коррупция в Украине – только наша проблема, которую никто за нас решать не будет. Что такое антикоррупционная политика?

МИФ 19: Если уничтожить всех олигархов, то олигархия исчезнет.
Реальность: Не исчезнет. Олигархия – это не наличие олигархов в стране, а разрушительная система экономических и социально-политических взаимоотношений, вредных традиций, привычек и правил. Кошмары украинской олигархии

МИФ 20: Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ (5 статья Конституции Украины).
Реальность: Нищая страна, без вменяемой государственной власти, государственного управления, стратегии и политики, бюджет которой на 70% состоит из взятых кредитов, не может быть суверенным – независимым. Манифест обречённых: Теневое государство и страна теней


Александр Александров для 7ДНІВ.info
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Теги: news, новости, гражданская_позиция, Украина, Ukraine, мифы, иллюзии, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
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