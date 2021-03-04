УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ



Почему за 30 лет Независимости Украины так и не удалось реализовать тот колоссальный потенциал, который достался Украине от УССР?



Этапы деградации и перерождения, устаревшей идеологически, государственной социально-политической системы УССР в уродливую средневековую сословно-олигархическую феодальную лестницу современной Украины детально можно исследовать на примере анализа шести президентских периодов:



1991 – 1994 годы. «Период Кравчука Л.М.» Окончательная утрата идеологической и управленческой инициативы старой партийной номенклатурой, начало формирования и становление новой либерально-демократической политической элиты. Становление национально-патриотических и националистических движений и партий. Активное зарождение и формирование предпринимательского класса – малого, среднего. Начало процесса передачи управления больших госпредприятий в частные руки. Изменение государственной политической системы, вызванные объективными обстоятельствами – в связи с получением Украиной статуса суверенного государства, изменением государственно-политического строя, и отказом от старой коммунистической идеологии. О характере Л. М. Кравчука, его хитрости и беспринципности ходят легенды – это типичный приспособленец и продукт старой партийной номенклатуры. ССЫЛКА НА Идеология – лозунг или расчёт?



1994 – 2005 годы. «Период Кучмы Л.Д.» Активное формирование большого капитала, их слияние в финансово-промышленные экономические, региональные, политические группы и кланы. Передача под их контроль не только отдельных стратегических предприятий, но и целых стратегических производственных отраслей – появление отраслевых частных монополий. Активное формирование олигархата – резкое усиление политического влияния финансово-промышленных групп – их ресурсная поддержка различных политических партий, формирование своих новых политических проектов, продавливание на ключевые государственные посты своих ставленников и лоббистов. Начало процесса разделения электорального поля на запад и восток. Активное внесение изменений и поправок в законодательные нормы и акты, которые существенно ограничивали государственный и гражданский контроль за деятельностью финансово-промышленных групп. Начало создания и перехода медиа-ресурсов под контроль финансово-промышленных групп. Однако определенный паритет в отношениях государства, общества и финансово-промышленными группами, тем не менее, сохранялся. Этот паритет был обусловлен объективной инерцией самой государственной машины и наличием в государственных структурах достаточно большого процента грамотных политиков, чиновников, управленцев, служащих, военных и других профильных специалистов старого кадрового запаса УССР. И они, и само общество на тот момент имели гражданскую волю, были способны формировать и отстаивать свои интересы – имела место высокая полезная политическая активность общества. Но сама государственная политическая система уже перерождалась в кланово-олигархическую. Л.Д. Кучма сделал ставку на формирование собственного украинского правящего финансово-политического класса, как необходимой опоры будущего украинского государства – без собственного правящего класса суверенное государство невозможно. «Многовекторная» внешняя политика, за которую администрацию Л.Д. Кучмы часто критиковали, по сути представляла собой азы взвешенной классической внешней политики любого вменяемого государства. В «эпоху президента Кучмы» государство сохраняло контроль, регулировало и влияло на деятельность даже самых мощных финансово-промышленных групп, подчиняя их интересы единой государственной политике. Из либерально-экономических достижений «эпохи Кучмы» можно отметить: введение национальной валюты (гривны, в соотношении 1$ = 1, 7 грн.), учреждение упрощённой налоговой системы для малого и среднего бизнеса в Украине. На тот момент это было серьезным достижением и драйвером становления и развития среднего класса в Украине. Единственный Президент Украины, возглавлявший государство два срока. Л.Д. Кучму можно отнести к классическому типу технократов – он был равнодушен к идеологиям, обладал прагматизмом и волей в принятии решений, навыками системной управленческой и организационной работы. Л.Д. Кучма не создал, или не успел, сдерживающих механизмов общественного противовеса мощным финансово-политическим кланам, процедуру преемственности власти и политико-экономического курса. ССЫЛКА НА Анатомия украинской олигархии



2005 – 2010 годы. «Период Ющенко В.А.» Серьезный удар по государственной политической системе был нанесен дискредитацией ЦИК, постановлением Верховного суда Украины о повторном туре голосования. Приход на государственные ключевые посты «первой революционной волны» - людей, не обладающих необходимыми навыками, опытом и стажем работы – деградация политического истеблишмента и управленцев – начало системных сбоев в работе государственных органов и учреждений. Усиление влияния и давления внешнеполитических сил. Этот период характеризуется укреплением политического влияния финансово-промышленных групп, их трансформация в реальную олигархию. Постепенное выдавливание и исчезновение из политического пространства любых движений и партий социальной направленности, не поддерживающих или противостоящих интересам олигархата. Начало активного использования медиа ресурсов и манипулятивных политтехнологий для формирования общественных интересов. ССЫЛКА НА Как оставить политтехнолога голодным? Усиление доминирования олигархических групп, значительное ослабление государственного и общественного контроля. Эпоха рейдерских захватов – перераспределения собственности. ССЫЛКА НА Как отнимают собственность в Украине? Неприкрытое финансирование лоббистских политических партий, дальнейшее размывание системы права и функций политических институтов. Начало системной деградации и вырождения правящего класса в «псевдоэлиты», и соответственно всей кланово-олигархической политической системы. Отсутствие у общества реальных механизмов влияния на власть, отзыва дискредитировавших себя политических деятелей и государственных функционеров; недосягаемость для закона «псевдоэлит» - появление касты неприкасаемых, неафишируемая покупка должностей и привилегий, незаконные передачи земли в собственность, первые попытки популяризации аграрного экономического курса – формирование некоторых признаков феодализма.

Признаки феодализма - классовая дифференциация феодального общества определенным образом сочеталась с делением на сословия, т.е. на такие группы людей, которые отличались друг от друга объемом закрепленных в законе прав и обязанностей. Право открыто закрепляло сословные неравенство и привилегии. Через всю историю феодального общества проходили крестьянские восстания и войны.

Не имеющий политических амбиций и характера, Ющенко В.А. не смог контролировать и быть арбитром в спорах за ресурсы и влияние укрепившихся финансово-политических групп, которые начали войну на взаимное истребление, тем самым ослабляя государство в целом. Финансово-политическими группами было совершено три стратегические ошибки. Было нарушено первое правило – нельзя загонять в глухой угол сильного оппонента – проиграют оба. Победитель получал всё, но на время, а проигравший вынужден был искать поддержки извне, что есть вторая серьёзнейшая ошибка – любые «разборки» внутри правящей элиты не должны выходить за пределы собственного государства, этим обязательно воспользуются в своих интересах третьи стороны. Война без правил внутри правящего класса истощает все финансово-политические группы, расшатывает общество и разрушает государство – единственный институт который может гарантировать легализацию и неприкосновенность «первоначального капитала и собственности» - это третья ошибка финансово-политических групп. ССЫЛКА НА Кошмары украинской олигархии



2010 – 2014 годы. «Период Януковича В.Ф.» Приход к власти Януковича В.Ф. был обусловлен договорённостью между влиятельными финансово-промышленными олигархическими группами юго-востока, их поддержкой, и с помощью их мощного политического рычага «Партии регионов». Государственной политической системе был нанесен сильный урон самим фактом появления на должности Президента Украины человека, которые абсолютно не соответствовал морально-психологически и интеллектуально для выполнения функций главы государства. Этот человек не обладал ни сильным интеллектом, ни волей, ни харизмой, ни ораторским искусством – под это пустое место президентскими политтехнологами был придуман имидж «крепкого хозяйственника». Справедливости ради следует сказать, что Янукович В. Ф. был незлобный, немстительный, не стремился занять место в истории Украины – он не был диктатором из-за полного отсутствия психологические качеств присущих авторитарному типу людей.

Тем не менее, после прихода к власти нового президента, были предприняты меры по восстановлению централизованного управления государством. Однако, конфликт интересов мощных политических и олигархических групп, вошедшая практика кулуарных договоренностей, разгул коррупции, схемы системных откатов «снизу-на-верх», размытость законодательных норм, полная безнаказанность представителей властных «псевдоэлит», отсутствие четкой стратегии внешней и внутренней политики сводили на нет все усилия – политическая система продолжала деградировать. Масштабная отдача должностей и государственных постов «на кормление» - классический признак феодальной системы управления государством. Общество потеряло контроль над властью, разрыв влияния власти и общества увеличивался – что порождало активные протестные настроения. В свою очередь, заинтересованные внешнеполитические силы использовали протестные настроения в своих политических интересах, а также усиливали свое влияние через доверенных политических деятелей и ключевых государственных функционеров – воздействие на узловые управляющие элементы государственной политической конструкции-системы, что привело к полному параличу системообразующих государственных органов в момент острого политического кризиса. Немалую роль в этом процессе сыграла дискредитация главы государства и его неспособность принимать четкие государственные решения в сложных политических условиях. Результатом правления Януковича. В.Ф. стал государственный переворот, с активным участием праворадикальных групп и при поддержке внешнеполитических сил. ССЫЛКА НА Политические рейдеры: Технологии цветных революций



2014 – 2019 годы. «Период Порошенко П.А.» После прихода к власти Порошенко. П.А. – одного из классических представителей олигархии, и последующих массовых кадровых зачисток, государственный механизм перешел под полное управление людей «второй революционной волны» - многие из которых ни при каких обстоятельствах не должны были бы быть допущены к управлению государством. Государственная кадровая политика была заменена политической целесообразностью, а программы развития – примитивными лозунгами. «Новые ценные кадры» при поддержке и под влиянием внешнеполитических сил, стали формировать «новую политику» - проводить одновременные «реформы» ключевых государственных органов и политических институтов, вносить бесчисленные абсурдные изменения в, без того разбалансированную ранее, законодательную базу. Государственная политическая система, возглавляемая компрадорским олигархическим правительством, и работающая вопреки интересам своего же государства пришла в полное расстройство – процесс деградации и вырождения начал переходить в фазу разложения – государство утратило управляемость, а власть – поддержку подавляющего большинства граждан, опираясь на силовой ресурс, политическую цензуру и манипуляции обществом. ССЫЛКА НА Почему деградировало государственное управление? В условиях постмайданного хаоса – утраты территорий, военных действий, давления внешнеполитических сил, с целью недопущения скатывания общества в полную анархию и пытаясь сохранить остатки государственного управления, администрацией Порошенко П.А. была сформулирована концепция Украины: «Армія. Мова. Віра», на основе уже существующей моноэтнической идеологической модели – зачем что-то изобретать, когда есть уже готовое? Коммерсанты не рождают новых идеологий… Можно предположить, что Порошенко П.А. прекрасно понимал, что общество может расколоться на сторонников и противников моноэтнической модели, но исходил из меньшего зла, а именно – лучше управляемый раскол общества на две части, чем неуправляемый и на множество – никто не знает, сколько могло быть горя, если бы мы сегодня имели четыре Украины вместо одной. В сложившихся обстоятельствах, Порошенко П.А., там, где это было возможно, пытался ослабить внешнее влияние – саботировал, затягивал сроки, выдвигал новые условия, не дал «зачистить» национальные финансово-промышленные группы, пытаясь их объединить, принуждая к лояльности новому курсу. Надо отдать должное, Порошенко П.А., как и Кучма Л.Д., осознавал, что без собственных национальных финансово-политических (финансово-промышленных) групп – государство невозможно и действовал не так как хочется, а исходя из имеющихся возможностей. Демонизировать и представлять Порошенко П.А. монстром, как и Януковича В.Ф., неверно – политики – заложники не только собственных страстей, мировоззрения, но и концентрированное отражение непостоянных общественных настроений, несбыточных ожиданий и иллюзий. ССЫЛКА НА Приговор отражению

Доминирование внешнеполитического курса над экономическими интересами, военные действия на Востоке Украины, разрыв экономических связей, разрушение собственной промышленности, обнищание населения, финансовые злоупотребления и скандалы, кулуарность и закрытость выстраиваемой Порошенко П.А. внутренней и внешней политики привели к проигрышу на выборах и завершению «эпохи Порошенко».



2019 год. «Период Зеленского В.А.» Накопление кризисов и неразрешимых противоречий, объективный запрос украинского общества на смену государственной модели и старых элит привели к власти несистемного политика – Зеленского В.А. Общество, уставшее от коррупции и безнаказанности, крайностей и непоследовательности политического курса Украины, сделало ставку на «новые лица».

Зеленский В.А. – представитель шоу-бизнеса, человек без убеждений – мировоззренчески пустой, неглубоко ума, «птичка-пересмешник» способный удачно подстраиваться под текущие настроения и обстоятельства, но не формировать свои – проводить свою политику. ССЫЛКА НА Смысл власти или власть смысла? Это не политик и не боец, и никогда им не станет по своим личным и профессиональным качествам. Поэтому ни одно из своих предвыборных обещаний за два года своего президентства В. А. Зеленский выполнить не смог: прекращение войны, привлечение к уголовной ответственности высших чиновников за государственные, хозяйственные и финансовые преступления, снижение тарифов на ЖКХ, остановить развал системы здравоохранения, образования, рост безработицы и т.п. При его правлении был продолжен курс на демонтаж не только социального государства, но и государства как регулятора общественно-политических отношений – «Раз у нас нет воли и ума для создания чего-либо полезного, то этот хаос необходимо узаконить и назвать «реформами». Всё, чем мы не умеем управлять – под нож или на продажу! Маю право на помилку!..Нема кадрів…» ССЫЛКА НА Пошаговая инструкция по национальной самоликвидации Полный провал кадровой политики связан с бесхарактерностью В. А. Зеленского – отсутствием гарантий обеспечения политического прикрытия со стороны президента для профессиональных кадров и ключевых фигур, способных формировать системную государственную политику – волевые сильные профессионалы никогда не пойдут во власть и не станут рисковать своей жизнью или благополучием без подобных гарантий – они знают себе цену. Но как оказалось, Владимиру Зеленскому такие и не нужны – он не проводит собственной политики, не формирует и не ставит перед собой и обществом собственные задачи – у него нет видения собственной концепции Украинского государства – «человек без мечты» даже в актерской деятельности останется посредственностью и вечным «шестым подползающим». Пока еще страна, но уже не государство, Украина отдана на управление неизвестным советникам, политтехнологам, наблюдательным советам и иностранным посольствам. Всё это вызывает растущее раздражение общества и падение рейтингов действующего президента. Пытаясь удержать власть ЗАО ОП «ЗЕ» с помощью СНБО стремится подавить не только оппозиционные, но и любые альтернативные СМИ, особенно в отношении тех, кто поднимает проблему внешнего управления Украины. ССЫЛКА НА Чужая корона или своя голова?



Виноват ли Зеленский во всех бедах Украины сегодня? Нет. Эти проблемы накапливались десятилетиями. Владимир Зеленский не волшебник и объективно не в состоянии разрешить историческую проблему такой сложности – масштаб личности не соответствует сложности задачи.

ССЫЛКА НА Анализ государственности Украины



Все эти люди, возглавлявшие Украину в разные периоды, не приехали из другой страны и не прилетели из космоса. Они выходцы из народа, они часть народа, они со всеми своими недостатками и пороками – это мы сами. ССЫЛКА НА Общенациональная идея: «Я» или «МЫ»?



Таким образом, в результате последовательной деградации, государственная политическая система Украины выродилась в сословно-олигархическую феодальную политическую систему. Бессистемность, при принятии государственных решений, в сочетании с функциональным беспорядком, безграмотностью и безответственностью в государственных организационно-штатных структурах, дискредитация судебной системы, безумные кадровые рокировки и полная безнаказанность касты «новых неприкасаемых» – опустили государственную систему до уровня феодальной лестницы, с нарастающей динамикой процессов её дальнейшего разложения. Дальнейшее разложение государственной политической системы неминуемо приведет к распаду самой Украины. ССЫЛКА НА КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?





Александр Александров для 7ДНІВ. info