ИГРА «В УКРАИНУ»



Даже самый лютый абсурд принимается, если он является частью игры…



У нас около 10 антикоррупционных организаций. За наши деньги они играют в расследования - собирают друг на друга компромат, предъявляют «пидозры», проводят постановочные аресты и выпускают… Все знают кто, сколько и когда украл – никто даже не прячется. Это норма? Это абсурд? Что это, если не игра?



Украинские суды превратилось в театрализованное посмешище, судят кого угодно – уехавших, умерших, проходивших мимо и всех, кому на суды наплевать. Это игра «в правосудие».



Можно по-разному относиться к президентской власти и лично к президенту, НО, когда на вывеске главного государственного органа под должностью Президента пишут «ЛОХ» - это оскорбление высшей государственной должности, страны и всех её граждан. За это везде наказывают. И человек, занимающий должность Президента Украины, не только не обиделся – он даже ничего не понял. Зачем? Ничего личного, без обид… Ведь это же игра: в КВН, в «95 Квартал», на рояле… «в президента».



Общество не влияет на принятие ключевых государственных социально-политических и экономических решений. Вообще. Референдумы не проводятся. Нас ставят перед фактом – как нам жить, во что верить, когда гордиться и… сколько за это «удовольствие» теперь надо будет платить. Украина, по уровню зарплат и доходов, относительно качества жизни, социальных гарантий, гражданских прав и свобод – одна из самых дорогих стран выживания. Это игра «в демократию».



Свобода слова? А в чем она выражается для нас? В появлении еще 10 бессмысленных ток-шоу с всё теми же лицами? Так это их свобода слова, а не наша. Даже в общедоступном Фейсбуке, нас закидают банами за неосторожный пост или мнение. Мы все стали очень нетерпимы. Почему «честные журналисты» постоянно выдают в эфир дикие заявления неадекватных и невоспитанных людей, тем самым раскручивая их популярность? «Честных журналистов» не интересует правда – их интересуют только рейтинги и скандалы. Поэтому политические фрики, моральные уроды и дикий эпатаж на ТВ-каналах стал нормой. СМИ играют «в свободу слова».



Почему обычные, нормальные люди ссорятся из-за политиков и их решений? Люди готовы голосовать за своих политических кумиров из другого социального класса и материального статуса. Они обещают – мы голосуем. Мы не требуем от политиков гарантий – мы в них просто верим! Это игра «в избирателей».



Назначение на высшие государственные должности происходит вопреки любым нормам, не зависит от профессиональных качеств и не соответствует даже элементарному здравому смыслу. Это игра «в государственную кадровую политику».



Привилегированный класс приспособленцев демонстративно плюет на законы, которые сам пишет, активно продает «не своё» и разрушает всё, что еще может работать. Это игра «в реформы».



Ряженые «националисты», вместо того, чтобы лечь под поезд, вывозящий за границу карпатский лес, или устроить демонстрацию в поддержку разваливающихся танковых заводов (у нас же война!), ломают памятники и терроризируют сограждан за неправильный говор – играют в «чей Крым» и «в декоммунизацию». Многие настолько глупы и алчны, что их расстрелял бы даже Степан Бандера. За беспросветную тупость. Это игра «в национализм».



Полиция арестовывает за символику СССР, но не обращает внимания на призывы к расправам, бандитизм, вандализм, нацизм и откровенный экстремизм. Мы ничего не видели, мы ничего не слышали… Девизом правоохранительных органов должно стать: «Мы там, где меньше всего нужны!» Это игра «в правопорядок».



Украина напоминает сумасшедший карнавал. Мы и наша страна живем в долг. США, РФ, Европа, международные институты, МВФ играют с Украиной и ее привилегированным классом. Привилегированный класс играет «в украинскую элиту». «Украинская элита» играет только «в себя» и «в свою политику». «Политики» играют «в народ и государство».



Больше игр! «В карантин» и «в медицину», «в атомную энергетику» и «в авиастроение», «в экономику» и «в промышленность», «в войну» и «в дипломатию», «в образование» и «в достойный уровень жизни», «в патриотизм» и «в культуру», «в логику», «в совесть» и «в справедливость».



Мы не живем в Украине, мы в неё играем… За 30 лет независимости государство доигралось до страны с государственными атрибутами. Еще через 30 лет страна доиграется до отдельных территориальных образований. Почему мы, понимая, что всё будет только хуже, делаем вид, что все будет хорошо? Это слепая вера или попытка убежать от себя самих? Мы боимся и играем «в оптимизм и щенячий восторг».



Играют «в Украину», играют Украиной… Политика – это образ жизни, философия, расчет и… страсть! В ней есть что-то от спортивных и азартных игр – в ней нет места равнодушию, стяжательству и трусости. Кто и когда сыграет ЗА Украину?





Александр Александров для 7ДНІВ.info