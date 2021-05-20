УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?



На сегодняшний день существует две противоположные модели развития Украины. Первая – Украина имперская многонациональная научно-промышленная, вторая – Украина аграрная моноэтническая. От выбора модели развития зависит не только наше будущее, но и способ нашего мышления. Каким будет наш выбор – такие мы и есть.



Государство – это особая форма организации власти и система взаимоотношений ВСЕХ его граждан (участников-учредителей) в пределах установленных территориально-культурных границ. Существование империй доказывает, что в единое государство могут входить абсолютно разные культурно-языковые группы и конфессии – возможность сосуществования самых разных социально-культурных групп в одном государстве определяется не столько общей историей, схожими традициями, ритуалами или привычками, сколько взаимовыгодным интересом: уровнем удовлетворения объективных жизненных потребностей, перспективой интеллектуального и культурно-нравственного развития его участников-граждан. Важны не разность или национально-культурные отличия, а общие принципы (идеология) на основании которых происходит образование (учреждение) ОБЩЕГО государства – четко прописанные, утвержденные и исполняемые гарантии общественного договора – конституции. Чем шире учтены и представлены интересы всех сторон-участников: ОБЩИЕ цели, справедливые рациональные правила и законы (политическая система) – тем больше сторон будут стремиться стать участниками-соучредителями государства. Исходя из истории, любая территориально-культурная группа может быть включена в состав любого государства – вопрос только в выгодности условий: предоставляемом статусе, уважении интересов (традиций) и согласии сторон. Включение в состав общего государства новых территорий, их культурно-национальных групп ещё называют «имперским развитием».



Имперское развитие требует имперского мышления – искусства взаимного сосуществования многих национально-культурных и конфессиональных групп, осознания целого из разного – это исторически сложившийся уникальный навык целого ряда цивилизаций. Если имперское мышление выгодно самому себе (носителю) – оно не нуждается в оценке со стороны, не может быть негативным или позитивным – это способ существования: выживания и развития, требующий рациональности, терпимости и уважения к составляющим империю этносам и культурам. Условие устойчивости империй – этносы должны не просто входить в империю, а именно составлять её – быть полноправными сторонами и принимать участие в её развитии. Наличие (факт) государственного флага над территорией (провинцией) для империй важнее её культурно-национальных традиций и отличий. (Не стоит путать понятия «имперское мышление» с «имперскими амбициями». Первое – способ, метод, модель (характер политики), второе – цель. Прим. авт.)



Логика империй заключена в фразе царя Ксеркса (к/ф «300 Спартанцев»): «…Ты узнаешь мою доброту. Это жестокий Леонид желал, чтобы ты стоял прямо. С меня довольно и того, чтоб ты встал на колени». Фраза не несёт унижений – рафинированный имперский прагматизм – признай мою власть, плати в общую казну налоги, будь под моим флагом, если не хочешь за него сражаться, пользуйся всеми благами империи, верь в своих богов и живи как умеешь – ты не часть империи – ты и есть империя! Следуя этой логике, даже формальное появление украинского флага над ЛДНР, даже на их условиях – было бы не военной, но государственной победой Украины. ГОСУДАРСТВЕННОЙ! Война – всего лишь инструмент государства. Поражение национального тщеславия – ничто, по сравнению с победой украинской государственности. Возврат даже малой части территорий в Украину – сигнал внешним игрокам, что Украина сама в состоянии определять свои территориальные интересы, договариваться, вырабатывать сложные решения и стать… государством. Это признак зрелости во внешней политике – если мы умеем договариваться со своими, значит можем договариваться с чужими – вести полноценную внешнюю государственную политику.



Империя никогда не откажется от ЛЮБОГО культурного наследия, которое составляет или когда-то составляло её общее культурное пространство. Языки и культуры, традиции и религии, обряды и ритуалы – всё это для «имперской модели» развития – её собственность! Без них империя не сможет контролировать территории, деградирует и прекратит свое существование. Исторически империи достигали колоссального культурного развития с помощью эффекта «культурного резонанса», когда две-три-более культур сочетались и взаимно дополняли друг друга. Империи включают в свое культурное пространство чужие культуры не из-за доброты или толерантности, империи сражаются за влияние – им важны культурные достижения других народов как инструменты развития и влияния, без понимания чужой культуры, империи не смогут понять и освоить (использовать) приобретенные культурные достижения. Владеть, не понимая, чем владеешь – это не владеть. Чтобы овладеть культурным шедевром или технологией, надо понять и принять культуру его творца: его язык, образ мыслей, убеждения, мечты. (Выражаясь современным языком – «ноу хау», полезные открытия: в управлении, религии, науке, промышленности или искусстве и т.п. Это всё составляющие общего культурного потенциала. Языки, наречия – только малая часть общего культурного потенциала государства. Прим. авт.) Закрытые, изолированные от внешнего влияния культурные системы не могут полноценно конкурировать и быстро развиваться – со временем они выхолащиваются, хиреют и теряют в своём культурном потенциале – силе влияния. Поэтому, народы и цивилизации (Персидская империя, Рим, Византия, Египет, Империя Александра Македонского и т.п.) жадно поглощавшие и наследовавшие чужие культуры всегда на порядок опережали другие государства в развитии. И так будет всегда, потому что много – это больше, разумнее, сильнее и привлекательнее, чем одно. Только варвары никогда не пользовались и уничтожали культурные достижения империй – не могли понять их реальной ценности.



Империя – крупное государственное образование, созданное путем присоединения (мирного или, чаще, военного) ранее независимых территорий (стран и народов) к первоначальному ядру, где сосредоточена центральная власть, и объединяющее их вокруг единого политического центра под эгидой универсальной идеи цивилизационного, религиозного, идеологического, иногда экономического характера.



Империя имеет следующие признаки: наличие сильной армии и полиции; большое внешнеполитическое влияние; мощная национальная идея (религия, идеология); жесткая, как правило, единоличная, власть; высокая лояльность населения; активная внешняя политика, направленная на экспансию, стремление к региональному или мировому господству.



Украина – империя? Вернемся в 1991 год, на тот момент Украина как осколок империи СССР, сама имела все признаки империи: западная группа армий, стратегическая авиация, флот, атомное оружие, технологии, промышленность, науку, неоднородный этнокультурный состав, территории, включенные в состав украинского государства в разное время и при разных обстоятельствах, как добровольно, так и с помощью военной силы. Украина унаследовала часть Австро-Венгрии, Польши, Российской империи, РСФСР (Крым). Никто этого не забыл. Если Украина хочет сохранить свои территории – государственная политика Украина должна базироваться на имперском мышлении. Украина не может себе сегодня позволить имперские амбиции, но имперское мышление – вполне. Утраты регионов происходят из-за несоответствия силы культурного потенциала (влияния смыслов, идей, концепций, творчества, знаний, воли, веры) занимаемой территории – украинская нация сегодня духовно-нравственно обескровлена, в тренде абсурд, цинизм, деградация. Кто хочет многим владеть – должен многое отдавать взамен. Что Украина может предложить? Миру, своим гражданам и самой себе? Зачем она нужна?



Характер имперского мышления исторически вполне соответствует (подходит) ментальности украинцев: хитрость вместо грубой силы, расчёт, лояльность к чужим культурам, оригинальность мышления, быстрая обучаемость, терпение, осторожность. Если проще, Украина имеет все необходимые данные, чтобы сохраниться и развиваться как успешное государство. Всё есть. Почему Украина не может определить для себя правила своего же существования? Это тупик, это означает, что мы не в состоянии грамотно прописать и исполнить даже один закон, определить среди нас здравомыслящих и разумных, ответить за свои поступки и защитить свои права, назвать белое белым, а черное черным – то есть, нам, коллективной Украине, либо 10 лет, либо мы необучаемая страна-дебил? За 30 лет Украина из статуса ракетно-атомной научно-индустриальной империи скатилась до уровня аграрной сверхдержавы? Это осознанная нами альтернатива или деградация? Украина имперская – это плохо? Некрасиво звучит, недемократично? А почему нас должно интересовать, что кому-то не нравится наш выбор, если нам хорошо и выгодно?



Кто и как внушает нам, что мы ничего не можем? Кодирование «комплекса неудачника» (Виктимности – поведения жертвы) для целой нации начинается с коллективного психологического воздействия, выглядит это примерно так, пример на окнах Овертона:

1. Нас обидели.

2. Нас обижают постоянно.

3. Нас обижают постоянно, поэтому мы несчастные. Кто нам поможет?

4. Нас обижают постоянно, потому что мы несчастные. Кто нам поможет, проконтролирует?

5. Нас обижают постоянно, мы всегда были и будем несчастные. Кто нам поможет, проконтролирует и будет управлять?

6. Нас уже не обижают, потому что нас контролируют и нами управляют. Мы недееспособны и несостоятельны. Мы не имеем права на своё государство, свою территорию, культуру и цивилизационное существование. Спасибо за то, что управляете нами и распоряжаетесь нашими ресурсами (План «Ост» под псевдодемократическим соусом. Чтобы кушать не больно было. Прим. авт.)



Сегодня Украина находится примерно между 4 и 5 окнами. Когда наступит 6-е окно, все сегодняшние союзники одновременно и вдруг отвернутся от нас, объявят официально failed state, и поучаствуют в разделе нашей страны – ничего личного. Имперская модель развития – шанс Украины. Чтобы лишить этого шанса на самосохранение, Украине была навязана модель «моноэтнической аграрной супердержавы» – либо одна часть перебьет другую, либо наоборот – какая разница от кого освободить территории – чем украинских-русских-пофиг-каких славянских папуасов меньше, тем лучше. «Страна 1000 хуторов» не имеет ни имперского мышления, ни имперских амбиций – она не в состоянии сформировать свою стратегию развития и государственную политику. Правительственная программа? Зачем?! Голова заболит – привезите нам лучше чипсов и две надувные лодки! Какое будущее, если мы боимся и стыдимся своего прошлого? Нас научили стыдиться СВОЕЙ коррупции, СВОИХ олигархов, СВОИХ авторов и ученых, СВОИХ законов и судей, СВОИХ армии и спецслужб, СВОИХ государственных деятелей и героев, СВОЕЙ истории, СВОИХ желаний и самих себя! Что от нас, таких неправильных, осталось?! И чем больше мы слушаем чужих правильных советов, тем беднее живем и больше себя стыдимся. У нас демонтировали государство, как инструмент управления страной, потому что мы его стыдились. Теперь государства нет – теперь нам должно быть стыдно за свою страну, свою землю и её ресурсы. А у наших судей прошлое белее, мягче, чище?! Это наши желания, ошибки, герои и наша история! А наши коррупция и олигархи – это только наши проблемы! Это наш закон, наше право, наш государственный интерес, наша земля и наша страна! С признания себя собой начинается государство!



История не смогла стереть легенду о Троянской войне за 3000 лет, неужели кто-то думает, что наши потомки не разгребут информационный мусор и не узнают какой Украина когда-то была, что умела, что имела… и какой стала?! Они же никогда нас не простят! Клеймо потомков жлобов-неудачников, просравших СВОЁ богатейшее государство, на столетия отравит их существование, где бы они не находились. И они уже будут отказываться не от гражданства, а от самой национальности – украинец. Им будет стыдно. Да какого лешего, я русский, это должен объяснять?! Хотите, как курды, наследники исчезнувшей Ассирийской империи, болтаться без Родины по всему миру, размазывая сопли, выпрашивая автономии и подстраиваясь под законы чужих государств? Тогда только аграрная модель + аграрное мышление – образование = ого...! бо здобули, бля…





Александр Александров для 7ДНІВ.info