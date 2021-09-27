ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II

ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ IIСтатья была интересной?
Кто пытается развязать узел предопределённости, тот ещё туже затянет его на своей шее... Ссылка на ЧАСТЬ I
ГОСУДАРСТВО И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ. Национальные элиты – кадровый резерв исторического пути – государственной стратегии развития. Формирование национальных элит неразрывно взаимосвязано с поставленными целями и задачами – государственной политикой. Функция национальных элит – умение и навыки генерировать идеи, прорабатывать и принимать решения, формирование человеческих качеств и ценностей, целей и идеалов, за которыми идет остальное гражданское общество. Национальные элиты – это каркас в зыбкой структуре гражданского общества, именно они служат нравственными ориентирами и примерами для подражания. Национальные элиты должны соответствовать общепринятым интеллектуальным, культурным и морально-нравственным критериям, так как сами являются примером для всего гражданского сообщества. Именно национальные элиты не дают гражданскому обществу превратиться в дикую, неуправляемую, всесокрушающую толпу.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ: ЖАДНЫЕ ИЛИ ГЛУПЫЕ? Правящий класс Украины – конгломерат олигархии и бюрократического аппарата с глубоко укоренившейся криминальной политической культурой взаимоотношений. Детальнее по ссылке: Анатомия украинской олигархии. Тридцатилетняя борьба внутри правящего класса, основой которого являются конкурирующие финансово-промышленные группы (олигархия), за политическое влияние и ресурсы, ослабили и разрушили государство, обесценили качество государственной власти и бюрократического аппарата, превратив власть правящего класса в сословные привилегии и удовольствие. За 30 лет политический класс Украины полностью деградировал: утратил принципы государственного мышления и разучился вырабатывать системные решения – выродился в привилегированный класс, паразитируя на остатках издыхающей политической системы Украины. Не утруждая себя адекватной оценкой реальной ситуации, украинская элита по-прежнему использует старые механизмы удержания власти и сохранения своего политического влияния, делая ставку не на смысл и содержание, а на форму подачи. Украинская элита пользуется суррогатами – szkoda czasu i atłasu: одноразовые политпроекты вместо политических партий, политтехнологии вместо политических принципов, лозунги вместо расчётов и мыслей, пиарщики вместо экспертов по экономике, управлению и праву, медийщики вместо специалистов в областях социологии, философии, идеологии и религии, брошюрки «на отъе.ись» вместо развернутых политических программ. Это может обмануть избирателя, но не может обмануть законы государственного управления и законы эволюции – слабые государства исчезают или поглощаются. Украина исчерпала свой лимит на политические шоу – нет ресурсов. Украинское общество ожидают: окончательный крах политической системы, лавинообразный рост критической массы социально-политических противоречий, стихийное и системное гражданское сопротивление, рост хаоса и кризис государственности. Политическая система прекратит генерировать ресурс, станет разорительной и опасной – хаос поднимется до самых «верхов». Неизбежен раскол и эволюция национальных элит: исчезновение целых классов «унылых политических динозавров», потребляющих колоссально много ресурсов и обладающих слишком маленьким мозгом, без инстинкта самосохранения и чувства насыщения. Грядущая эпоха смены элит обусловлена тем, что сложность задач не соответствует их уровню. Логика исторического развития неумолима. Национальные элиты могут быть или жадными, или глупыми, но не могут быть жадными и глупыми одновременно.
ГОСУДАРСТВО И ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ: ПРЕЗИДЕНТ ИЛИ ПАРЛАМЕНТ? Форма правления государства – способ организации верховной государственной власти. Признаки раскола внутри правящего класса наблюдаются уже сегодня. Значительная часть действующих политических элит, при поддержке контрэлит, трансформируется из «витринной, глянцевой» оппозиции во внесистемную – прекращает политический диалог и разрывает взаимодействие с действующей властью – вступает в фазу «открытой политической войны». Оставшаяся часть политических элит старается отсрочить своё падение, пытаясь затормозить процессы государственного распада – припудрить или заморозить труп. С целью «стабилизации Украины» часть политической элиты «прокачивает тему» ликвидации института Президента Украины: что, по их мнению, позволит отсрочить неизбежное – масштабную войну элит и процесс её смены. Сегодня институт Президента Украины – инициатор и катализатор политических процессов в стране, если его убрать – политические реакции замедлятся. Такая инициатива несправедлива, а потому незаконна – Верховна Рада полностью формируется и контролируется олигархией, а Президента Украины прямым голосованием избирает весь народ. Ликвидация института Президента Украины в период исчерпания и слома политической системы, в условиях кризиса государственности – противоречит базовым законам антикризисного управления. Эффективная работа парламентской модели требует: высококлассных кадров, времени на принятие решений, независимости от единоличного влияния финансово-промышленных групп, политических традиций и культуры – ничего этого у Украины нет. Украинскому обществу придётся научиться избирать одного президента прежде, чем выбирать 450 депутатов и стать парламентской демократией. Угроза государственности не лечится примочками демократии и парламентаризма – нужен скальпель автократа. Автократия – метод, продиктованный не желанием, а обстоятельствами. Невозможно предсказать, сохранится Украина или нет, но, если Украина сохранится – в ближайшие 10-15 лет она будет президентско-парламентской республикой с сильным автократическим креном. Какое дело украинскому народу до поддержки своего лидера международным сообществом? Лишняя внешняя поддержка только вредит – ищет опору в чужих тот, кто не имеет опоры в своих. Без поддержки своих не может быть уважения чужих. Появление в Украине автократии возможно, даже если принципы демократии вступят в конфликт с феноменом природы власти – принципы демократии формальны и понятны, а феномен природы власти – иррационален и непостижим. Политика – не ремесло и не работа – это призвание и искусство, можно научить азам экономики или права, но научить образу мышления, харизме или характеру невозможно. Детальнее по ссылке: Украина. Своя голова или чужая корона?
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ (ТНК) ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ? Желая сохраниться, стоя перед угрозой потери всего – благоразумная часть элит поддержит приход автократии, как последний шанс легализации и защиты своего капитала в условиях паралича государственных органов, безвластия и анархии. Становление сильной государственной власти – наименьшее зло для истощенных взаимным противостоянием национальных финансово-промышленных групп, чем угрозы со стороны транснациональных корпораций и их политических рычагов – иностранных правительств, посольств и спецслужб, международных институтов, украинских антикоррупционных, судебных органов под внешним управлением и иных механизмов воздействия. Сегодня только идиот не понимает, что весь национальный украинский капитал будет пущен под нож и разорён, под различными предлогами как конкурент ТНК – это вопрос времени. Детальнее по ссылке: Кошмары украинской олигархии. В представителях украинского финансово-промышленного класса прекрасно всё: бэкграунд «лихих 90-х», откровенный цинизм и беспринципность, одно плохо – промышленники-финансисты не вырабатывают концепций государственно-общественных интересов (идеологий, философий, социально-культурных политик), а «за бабло» они не покупаются… «За бабло» можно купить телеканал, биллбрд, спичрайтера, депутата или бродячего активиста. Но купить мышление, мировоззрение, логику исторического развития и законы природы – невозможно. Рано или поздно появятся люди, у которых ненависть к людоедской системе и хаосу будет сильнее любви к деньгам – Jebać to mało, zajebać trzeba!
ОБЩЕСТВО И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ: Почему собственный правящий класс Украины относится к обществу гораздо хуже, чем любые захватчики? Это объясняется даже не жадностью, а тупостью национальной элиты. Сегодня они воруют не деньги, они воруют своё время, которое шуток не любит. Даже автократия может решиться на глубокие государственные преобразования только с опорой на национальный финансово-политический класс, средний класс и подавляющее большинство граждан. Необходимо проявлять уважение к обществу, считаться с его интересами. Не научились уважать – научитесь молчать. Демонстративное неуважение к народу со стороны представителей национальных элит во время кризисов и государственных трансформаций – неприемлемо и опасно. Заявления типа: «У кого нет миллиарда – тот лох!» - это все равно, что выдать лицензию и объявить охоту на собственную голову. Не от большого ума. Человек с миллиардом должен стремиться его легализовать, поэтому должен стоять первым в очереди в храм, быть белым и пушистым зайчиком, каждый день ходить в потёртой телогрейке на митинги нищих и поменьше открывать свой рот, пока не порвали. Инвестор не придёт, а прибежит, если увидит, что национальная элита отдает государству последнее, а значит, верит в будущее своего государства. Идеалы недостижимы и существуют только в нашем воображении, весь смысл эволюции жизни – в стремлении к совершенству, к идеалу. Самый верный способ угробить страну – это начать строить идеальное государство. В идеальном государстве могут жить только идеальные граждане – это противоречит природе человека и приводит к насилию. Изменить систему – изменить порядок взаимодействия большей части её элементов. Не человеческую природу прогибать под систему, а порядок взаимодействия в системе подстроить под гуманную и созидательную стороны человеческой природы.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ: СВОИ ИЛИ ЧУЖИЕ? Почему представители украинской элиты не могут договориться между собой? Что такое личные амбиции и обиды в сравнении с настоящей целью? Если человек не может переступить через личное – значит у него нет настоящей цели. В украинской «политике» не принято держать слово. Дав слово врагу и нарушив его – потеряешь доверие даже у друга, поэтому никто никому не верит. Почему нам стыдно, что украинская олигархия имеет свои вполне объективные и законные интересы? Иностранный капитал имеет право на свои интересы, а наш нет? Проблема не в наличии интересов у национальных финансово-политических групп, проблема, что они скрыты и кулуарны – каждый за себя и без поддержки государства. Почему и кем украинский большой капитал поставлен вне закона? Да, они ведут себя как моральные уроды, но других у нас нет. И правил игры между ними тоже нет. И гарантий государства – нет. Шестой никак не «вкурит»: своих не сдают на съедение чужим даже в плохой стае, тому що там де чужий промовчить – свій як не заплаче, то хоч скривиться. Суверенное государство само разбирается со своими олигархами и проблемами, не терпит вмешательства третьих сторон. Государство может национализировать, а может выделить средства, и снова национализировать, если посчитает нужным и выгодным. И никто больше. Даже самый алчный олигарх – сначала гражданин Украины, а если решит НАШ гуманный суд и денег не хватит – преступник. Сначала НАШ, а потом олигарх! Хотим – намажем ему грудь вареньем, а перехотим – лоб зелёнкой – это суверенитет. Только мы можем судить НАШИХ граждан и карать НАШИХ преступников. Свои собаки грызутся, чужая не суйся! Государство, разумеется, может применить репрессии в случаях исключительной тупости и упрямства отдельных «цветков нации», но в долгосрочной перспективе это невыгодно. Государственная машина репрессий медленно запрягает, но быстро едет – начинает сама искать себе «работу», её потом сложно остановить. В тонкостях работы и побочных эффектах репрессивного аппарата хорошо разбирался автор фразы: «Бог скорее простит удавившегося, чем погибшего ради тщеславия». Не стоит перекладывать вину только на представителей олигархии – сегодня жирный и обнаглевший госаппарат закошмарит своей тупостью и алчностью любого олигарха.
ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ. Барабаном воробьёв не ловят! Именно неопределённость должностных статусов, размытость субординаций, функций и ответственности является одной из ключевых причин постоянного внутриполитического соперничества, конкуренции, беспорядка и хаоса в высших организационно-штатных государственных структурах управления и институтах власти. Украина мечется, как курица без головы: никто ни за что не отвечает – тотальная безответственность. Армия профессиональных бездельников за казённый счёт потрясает: кино нет – агентство есть, евроинтеграции и культуры нет – министерства есть. Кто занимается аналитикой, политикой, стратегией, если первые лица постоянно дают интервью в разъездах, на форумах и конференциях? Страной управляют консультанты и помощники? В «проклятом совке» представителей власти ожидала бы тюрьма, психушка или уборка улиц – более они на что не способны. В рамках антикризисных мер необходимо закрепление президентско-парламентской формы управления: восстановление управляемости государства, логичная и понятная структура вертикали исполнительной власти, закрепление четких прав и ответственности, профессионализм, восстановление полноценной работы государственных механизмов и институтов власти. Наведение административного порядка в организационно-штатных государственных структурах, принуждение к соблюдению рабочей и исполнительной дисциплины государственными служащими всех профилей и рангов. Детальнее по ссылке: 7 правил управления и организации
ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ. Качество государственных решений и управления определяется качеством государственной кадровой политики. Кадры всегда формируются под конкретные цели и задачи. Сначала разрабатывается стратегия, ключевые цели и задачи для её достижения, а потом подбираются кадры, реализующие эти цели. В Украине делается ровно наоборот – сначала кулуарно определяются «нужные» исполнители и «свои» назначенцы, а потом ставятся задачи. Это грубейшая ошибка. Верная расстановка приоритетов выглядит так:
1. Стратегия развития (политический курс, государственная политика).
2. Главные (ключевые) цели и задачи стратегии – перечень государственных (национальных) интересов.
3. Привлечение кадров под конкретные задачи и формирование концепций, развернутых технических заданий для практической реализации и достижения поставленных целей (государственных интересов). Детальнее по ссылке: Что такое государственная кадровая политика?
Почему в Украине знают и умеют одни, а управляют другие? Существуют ли утвержденные, и кем именно, публичные, чёткие критерии и процедуры отбора на ключевые государственные должности? Сколько человек претендовало на конкретную должность и почему им было отказано? Если допустить, что система кадрового отбора верна, тогда в государственном руководстве сегодня должны быть самые классные специалисты. Однако, это противоречит тому, что мы видим – государственная кадровая политика плодит вороватых приспособленцев, дураков-«патриотов» и наоборот. То есть, государство не заинтересовано в лучших профессионалах, что противоречит логике. Любое государство всегда испытывает нехватку специалистов, но в Украине они не нужны. Высококлассные политики, дипломаты-международники, эксперты-аналитики, политологи, отраслевые управленцы, специалисты-энергетики, экономисты, юристы ходят по студиям ток-шоу, чтобы объяснять населению почему и при каких обстоятельствах Украина сломала очередное дно, вместо того чтобы влиять или принимать профильно-государственные решения? Они для этого учились и приобретали практические навыки? Это рациональное применение кадрового потенциала? Если это не абсурд, то что тогда абсурд? Именно поэтому грамотные специалисты выбирают эмиграцию – устают бороться с глупостью. Государственная кадровая политика в Украине мертва. При отсутствии внятных целей и задач, общей государственной стратегии развития, кадровая политика как инструмент становится невостребованным и ненужным, потому что нет никакой разницы, кто именно будет ничего НЕ делать и НИ за что НЕ отвечать. כולם מתלוננים על המחסור בכסף, אבל אף אחד לא מתלונן על חוסר האינטליגנציה Детальнее по ссылке: Почему деградировало государственное управление?
ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО ИЛИ ВЛАСТЬ? Сильное государство, посредством своих чётко отлаженных государственных механизмов и органов, способно формировать, регулировать и влиять на развитие гражданского общества. Но если скорость деградации государства (власти, институтов и органов) происходит быстрее, чем скорость деградации и распада общества – общественное управление и регулирование становится невозможным – примитивное не способно управлять объектом сложнее его самого. Власть без принципов, морали, совести и ума будет пытаться опустить весь народ до скотского состояния, так как народом цивилизованнее (развитее) себя управлять не может. Подобное способно управлять только подобным. Как следствие – уничтожение образования, медицины, науки, промышленности – всего здравого, логичного, нравственного, культурного и созидательного. Государство отменившее здравый смысл вырождается в территориально-культурное образование с атрибутами государства. Государства без гражданского общества не бывает. Общество без государства перестает быть гражданским, распадается, переходит на упрощенные (автономные) формы локальной (регионально-культурной) самоорганизации (самоуправления), переучреждает старое государство, учреждает новое государство или встраивается (поглощается) в другие более высокоорганизованные государства. Детальнее по ссылке: Общенациональная идея. «Я» или «МЫ»? В идеале, зрелое гражданское общество, способное к самоорганизации, может полностью изменить или выстроить новую государственную политическую систему. Гражданское общество может победить любую антиконституционную власть только став морально, культурно, интеллектуально и духовно выше, сильнее и совершеннее самой власти – психологически «сломать власть» - дать ей понять свою полную несостоятельность, никчемность, невежество и алчность, вызвать у власти чувство обреченности, безысходности, уныния, отсутствия каких-либо перспектив и неизбежности происходящего. Организованное общество способно сделать любые кошмары власти реальностью, придать им физическую форму, смысловое наполнение и структуру. Формы выражения гражданского сопротивления:
1. Пассивная: нелояльность, осознанный отказ от информационно-идеологической повестки (инициатив) власти, социальная самоизоляция, эмиграция, тихий саботаж, уход в тень, поддержка оппозиционных партий и протестных движений.
2. Активная: участие в выборах и политических дискуссиях, обжалования решений власти в судах, стихийные бунты и беспорядки, демонстративное невыполнение распоряжений власти, неподчинение и открытое сопротивление представителям власти, организация массовых митингов, забастовок и бойкотов, организация координационных центров (штабов) протестных движений, формирование контрэлит и продвижение своей (протестной) информационно-смысловой повестки, формирование социально-политических требований, документов, альтернативных моделей социально-политического устройства, политики (идеологии), программ общенационального развития и т.п. Любое общество начинает системно и открыто сопротивляться власти при невозможности социального выживания, когда условия существования становятся страшнее силы закона и неизбежности наказания, когда «завтра» ужаснее смерти. Манифест обречённых: Теневое государство и страна теней
ГОСУДАРСТВО, ЗАКОН ИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ? Законы формируют само государство. Государство без силы закона – не государство. Справедливость – фундаментальная категория – не только морально-этическая, но и социально-правовая. Именно на ней базируется социальное и правовое равноправие граждан – справедливое распределение ресурсов и равная ответственность перед законом. Справедливость – основа здоровой функционирующей социально-политической системы, конституции государства, его законодательно-правовой базы. Без справедливости не может быть правосудия, без правосудия – правового государства. Несправедливое решение не может быть законным. Законы не умеют работать сами, если не контролировать их исполнение. Законы должны быть рациональны, логичны, выверены, и приниматься не для того, чтобы осложнить жизнь граждан, а, чтобы сделать её удобнее. В современной Украине нет ни правосудия, ни справедливости. Законы содержат двойные-тройные трактовки, абсурдны, нелогичны, непонятны, невыгодны ни государству, ни обществу, невозможны к исполнению и невыполнимы по умолчанию – являются фундаментом системной коррупции – A lehetőség tolvajt csinál. Детальнее по ссылке: Власть крыс. Что такое системная коррупция?
Почему чужой закон работает в его родном государстве, и абсолютно не работает в Украине? Копирование чужих законов – желание «прохалявить» трудный эволюционный путь развития собственной судебной системы и нормативно-правовой базы, бесполезно. Это чужой закон, его выстрадал другой народ, составили незнакомые нам люди, мотивов которых мы не знаем: какова предыстория этого закона, какое сопротивление пришлось преодолеть тем, кто его продвигал, почему и т.п. – слепая копия всегда намного хуже оригинала, если нам неизвестна технология и обстоятельства его создания. Не понимая культуры (знаний, традиций, мотивов, целей) автора (закона, открытия, технологии) мы не можем полноценно воспроизвести и использовать его творение. Из сотни законов добиться исполнения первого труднее, чем составить 99 последующих, а власть, не исполняющая свои же законы, собственным примером освобождает граждан от их исполнения. Если остаются безнаказанными государственные преступники и убийцы, если граждане Украины ищут справедливость в международных судах, если обвинения в государственной измене предъявляются за гражданскую и политическую позицию, если можно отобрать любое имущество, сфабриковать любое дело, разорить любой бизнес, не расследовать резонансные преступления – это криминальный беспредел и нормативно-правовой хаос. Беззаконие и нормативно-правовой хаос – признак кризиса государственности, предвестника государственного распада.
ГОСУДАРСТВО ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ? Демократия – метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии. Ни больше, ни меньше. Демократия – НЕ культ, НЕ самоцель, НЕ фетиш, НЕ лозунг. Демократия – метод! Метод демократии для государства, а не государство для демократии. Гнилое полуфеодальное украинское болото очень любит демократию – ничего не надо делать. Демократия в Украине – это вечный, оплачиваемый из государственной казны, процесс коллективной безответственности, функциональной безграмотности, управленческой недееспособности и интеллектуальной импотенции, осложнённый триумфом аморальности, тщеславия и глубоким морально-нравственным разложением с особым цинизмом. Производство стали измеряется в тоннах, дорог – в километрах, прибыль – в процентах, а в чём измеряется демократия? И кто имеет право измерять уровень демократии в той или иной стране? Если у человека перитонит, а ему предлагают на выбор косметолога, велосипед и плюшевого зайца – это демократия? На Украину надвигается катастрофа – промышленность стоит, инфраструктура разваливается, огромные долги, нищета, но посольства западных стран постоянно призывают усилить развитие демократии в Украине. В переводе с «послиного» – продолжайте заниматься болтовней и ничего не делайте – вы на правильном пути. Всем, кто вместо грамотных политических решений и антикризисных мер, творческой и научной деятельности, производства товаров и услуг, сегодня в Украине производит «демократию» – надо выплачивать зарплату той же «демократией». Это будет справедливо. В обмен на пустой звук о «европейских ценностях» Украина сдаёт свои рынки сбыта, ресурсы, земли, судебную, финансовую и политическую систему. А давайте меняться наоборот? Сформулируйте европейские ценности и увидите, что многое прописано в Конституции Украины. Что нам мешает жить согласно европейских ценностей и правил цивилизованного мира? Перефразируя героя из кинофильма «Солярис» (Андрей Тарковский) – Украина не стремится осознать и принять ценности Европы, Украина стремится разрастись до размеров Европы, со своим бардаком, хаосом и анархией. Вырождение демократии начинается, когда она из инструмента и способа принятия решения превращается в культ – человек для демократии, а не демократия для человека. Вырожденная демократия ведет государство к потере управления и хаосу. Природа не терпит абсолюта – он нарушает гармонию равновесия и баланс сущностей. Тоталитаризм – порядок, возведенный в абсолют. Абсолютная демократия – хаос, возведенный в порядок. Уважать, придерживаться принципов демократии, и сеять хаос под лозунгом демократии – не одно и то же. Детальнее по ссылке: Что такое демократия? Каковы механизмы влияния граждан на принятие социально-политических решений? Когда в последний раз проводился референдум? Те, кто верит в существование «украинской демократии» заслуживают сразу ДВЕ «демократии»: одну – в грудную клетку, вторую – за щёку.
ГОСУДАРСТВО ИЛИ СВОБОДА? Пока представители власти пытаются обыграть в напёрстки законы мироздания – народ медленно сходит с ума и играет в «завоевание свободы». Настоящую свободу нельзя подарить или завоевать – это внутреннее ощущение – ты или изначально свободен, или нет. Если человеку для ощущения своей свободы необходимо постоянное подтверждение: сжечь покрышку, разбить морду соседу или пойти свергать правительство – это либо в полицию, либо к психологу. Отстаивают свои права, а не свою свободу – человек способный отстаивать своё право – уже свободен. Свобода бывает двух видов: первая – свобода личного выбора, и вторая – когда ты никому не нужен. Украина – страна абсолютной свободы! После «Революции Достоинства» граждане Украины свободны все и от всего: от диктатуры конституции и закона, от ответственности и здравого смысла. Свободны политиканы, олигархия, рейдеры, контрабандисты, взяточники и уличные активисты. Продолжается упорная борьба за свободу от: медицины и образования, промышленности и науки, земли и инфраструктуры, национальных ресурсов и самой Украины. «Надо продать государственный завод – не будет коррупции!» Это мелко, надо продать всю Украину – тогда коррупции точно не будет. Иногда кажется, что граждане Украины валяют дурака и нам не нужно вообще никакое государство, оно нам в тягость. Надо напрягаться, думать, что-то делать, нести ответственность. Богатое государство надо разворовать, а бедное распродать, спихнуть кому-нибудь и уехать – это наша национальная идея, согласно соцопросам. Все буде добре… при німцях ще не таке бачили, і те в кущах пересиділи, от тому так і живем – губи не красим і пе.ди не миєм. Нищий, униженный народ не бывает свободным. Свобода сильнейшего, свобода насилия и ненависти, свобода деградации и вымирания, свобода хаоса – это не свобода человека, это свобода зверя. Образование и знания, навыки и культура, сила характера и убеждений – вот ключ к настоящей свободе человека – такой человек будет свободен даже в тюрьме. Детальнее по ссылке: Зачем нужна свобода слова?
РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ПЕРЕВОРОТ? Революция – резкая смена социального строя, политической системы. Революция имеет следующие признаки: смена правящего класса (элит), политической системы – системы социальных отношений, смена производственно-технологического и экономического уклада, изменение привычного культурного уклада – рывок в развитии культуры (искусство, мода, литература, кино и т.п.), науки и иных сфер человеческой деятельности – переход социальных отношений на более высокий цивилизационный и эффективный уровень развития.
Что поменяли Майдан-2004 и Майдан-2014 в Украине? Какая сфера социальных отношений может похвастаться успехами? Какие у нас достижения кроме национального позора и унижения? Почему после «Революции Достоинства» не появилось ни одного яркого удачливого политика, генерала-победителя, принципиального генерального прокурора? Почему даже такую ересь, как майданы, украинский народ не в состоянии довести до конца? Страна вечного процесса, где все имеет фатальную незавершенность – ум без чести, храбрость без ума, состязание без воли к победе – всё ради самого процесса, симулякр, иллюзия существования. Царство лени, тупости, средневекового креатива, гениальной серости, заслуженных казнокрадов, чутких олигархов, народных миллиардеров, почётных аутсайдеров и комсомольцев-бандеровцев. Почему посредственность так боится забвения, стремясь к популярности и власти? Потому что, оставшись наедине с собой, она сдохнет от тоски и отвращения. Злегка держава, іноді закон, десь право, подекуди конституція, трішечки влада, майже суспільство, ледве гідність, колись відповідальність, можливо обв’язок – Країна «Щось-Десь-Колись», але при повній повазі до вас... все буде добре – оставайтесь на линии, Ваше мнение ценно для нас. Государство-имитация. Поэтому Украину даже не грабят, а потрошат со всех сторон. Детальнее по ссылке: Политические рейдеры. Технология «Цветных революций». После каждого Майдана украинский олигархический сословно-бюрократический урод возрождался в худшей своей версии. Все наши майданы – это восстания хомячков. Глупых, зато безобидных. Вместо избавления от клетки, нам, за наш же счёт, меняют колёсико – бежим наперегонки дальше, волелюбні… ВИДЕО
С таким отношением к себе и своей стране, нам необходимо закрепить в первой статье Конституции Украины положение: «Украинское государство и народ имеют суверенное право на полную государственную и национальную самоликвидацию». Приложение: Пошаговая инструкция по национальной самоликвидации
Продолжение следует…
Александр Александров для 7ДНІВ.info
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II (Эксклюзив)
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Причин, почему опухла десна, может быть несколько, но в любом случае это указывает на некоторые воспалительные процессы в ротовой полости, лечение которых не стоит откладывать на потом. Ведь последствия могут быть куда более серьезными, чем можно себе представить.
27-сен-2021, 15:01170
События
В среду, 29 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом практически выходит из самоизоляции, на которую он ушел около двух недель назад.
Сегодня, 15:5345
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняло решение о необходимости подготовки доклада об ограничении прав национальных меньшинств, в частности, связанным с ограничением права на образование на родном языке.
Сегодня, 15:5242
В Службе безопасности Украины заявили о завершили досудебного расследование в уголовном производстве по девяти людям, среди которых бывший командир батальона "Донбасс", экс-напдеп Семен Семенченко, объявивший голодовку в СИЗО.
Сегодня, 14:3858
Во Львовской области сегодня, 29 сентября, стартовали антитеррористические учения СБУ.
Сегодня, 13:5761
Эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк, который в 2019 году был избран в Раду от партии "Слуга народа", но отказался от мандата, получил должность заместителя главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.
Сегодня, 13:4970
На возможной встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина украинский лидер будет придерживаться наступательной позиции.
Сегодня, 13:2566