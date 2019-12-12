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Общество / Жизнь Сегодня, 09:20165
Гороскоп на сегодня (19.12.2019)
Телец
Тельцы, день подходит и для обычных домашних дел, и для творческих изысканий — не ограничивайте фантазию и не бойтесь ошибиться.

Близнецы
На данном этапе вам нужно постоянно держать нос по ветру. Постарайтесь не переоценивать своих сил и возможностей, а то станете притягательными для людей, которые любят поживиться за чужой счет. Причем о том, что вас просто использовали, вы узнаете в самую последнюю очередь.

Рак
Если же вы думаете начать собственное дело или перейти на фриланс, сейчас лучшее время для такого начинания.

Лев
Влияние нынешнего аспекта звезд на вашу личную жизнь будет благоприятным. Все сложится просто идеально. Если ваше сердце свободно, то сегодня вы наверняка встретите человека, который очень вам понравится. А если свое счастье вы уже нашли, то отношения с любимым человеком будут очень гармоничными, но ничуть не банальными.

Дева
Сегодня самый подходящий день для крупных вложений и покупок. Все ваши затраченные средства окупятся новыми заработками, так что можно даже позволить себе небольшой излишек.

Весы
На любовном фронте наступит золотое время — новые поклонники/поклонницы сумеют вас очаровать, и вы надолго запомните эти романтические приключения. Купидона можете не благодарить — это всего лишь его работа.

Скорпион
Сегодня Скорпион будет обладать талантами полководца, и ему стоит использовать это для того, чтобы добиться успехов в любви! День наделяет Скорпиона способностью мыслить глобально, просчитывая ситуацию, как в шахматах, на несколько ходов вперед.

Стрелец
В этот период вы вновь решите вернуться к каким-то вопросам и проблемам, которые не давались вам в прошлом — и на этот раз вы сумеете докопаться до их сути. Вы будете как никогда рассудительны и последовательны и обязательно найдете ответы на все, что вас терзает.

Козерог
Сегодня для Козерога нет ничего невозможного, ведь даже пешка, если действовать с умом, способна стать ферзем! Мастерство гроссмейстера поможет Козерогу одерживать победы и завоевывать сердца.

Водолей
В данное время нужно проявить активность, особенно в вопросах, касающихся общения, контактов и связей. В этих делах вы можете значительно преуспеть, открыв для себя новые возможности. Сейчас проявите осмотрительность на дороге, и будьте осторожными в отношении спиртных напитков.

Рыбы
Рыбы, вы умеете контролировать чувства, но сегодня можно нарушить правила и как следует поразвлечься. Устройте встречу старых друзей или поучаствуйте в мероприятии, которое организовали поклонники/поклонницы.
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