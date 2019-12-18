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Общество / События / Жизнь Сегодня, 16:3245
Дополнительный выходной день ждет украинцев на следующей неделе
Кроме того, согласно распоряжению Кабмина, выходным будут понедельник и вторник, 30 и 31 декабря. Однако их будет необходимо отработать в субботы, 21 и 28 декабря.

На следующей неделе в Украине будет выходной день - среда, 25 декабря, когда отмечается Рождество Христово. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Таким образом, на Новый год выходными будут четыре дня подряд - с 29 декабря 2019 года до 1 января 2020 года.
В начале 2020 года также будет четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января, поскольку Кабмин перенес рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.
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Теги: news, новости, Украина, Рождество, праздники, выходные, 7dniv, 7dnivinfo  
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