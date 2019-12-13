Гороскоп на сегодня (24.12.19)

Овен

В личной жизни у многих семейных представителей этого знака этот день будет периодом борьбы. Если в поведении любимого человека вам что-то придется не по нраву,то неуходите в себя. Лучше попытайтесь в спокойной форме объяснить, что задело вас за живое.





Телец

Сегодня звезды не рекомендуют вам выделяться из общей массы — выскочка нынче неизбежно получит по носу. Правда, и не заметить вас в этом случае будет невозможно, так что думайте, готовы ли вы пойти на такой риск и ради чего именно.





Близнецы

Вечер станет оптимальным временем суток для того, чтобы провести его вместе. Причём желательно в четырех стенах не сидеть, а выйти куда-нибудь прогуляться, наслаждаясь обществом. И пусть даже возможные осадки не изменят этих планов!

Рак

Не спешите активно действовать, вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно недвусмысленного знака, что путь открыт.





Лев

Сегодня Лев будет неотразим! Если захочет, он способен оказать магическое влияние не только на своего любимого человека, но и практически на всех лиц противоположного пола: обаянию Льва невозможно противостоять!





Дева

И снова бой, покой нам только снится. Сегодня постарайтесь не бросаться сразу в омут дел и срочных поручений. Действуйте размеренно и обдуманно, не тратьте понапрасну свои силы. И уж тем более не позволяйте никому выводить вас из недавно обретённого душевного равновесия.





Весы

Сегодня — удивительный день, когда Весам, чтобы завоевывать сердца противоположного пола, необходимо проявить... свой интеллект. Не обаяние и шарм, и даже не умение со вкусом одеваться, а именно интеллект: свою способность мыслить, начитанность, эрудицию.





Скорпион

В этот день обязательно поднимите себе настроение. Купите себе мороженое, воздушный шарик или какую-нибудь обновку, дабы мир вам показался ярким и красочным. Радость станет вашим лучшим лекарством.





Стрелец

В этот день решение проблемы в вашей личной жизни найдет вас неожиданно и будет совсем не похоже на то, что вы себе представляли. Кстати, оно может быть довольно жестоким по отношению к вашей второй половинке, поэтому крепко задумайтесь, прежде чем окончательно его принять.





Козерог

Настало пора перестать демонстрировать всем окружающим, из какой непробиваемой брони вы сделаны. На работе уже надо начинать сбавлять темп, а в личной жизни идти на уступки и быть более открытым. А когда, наконец, горизонт прояснится, можно будет строить планы на будущее и быть самим собой.





Водолей

Нынче вам непременно нужно взять от жизни все, что только можно, а потом догнать и отобрать все, что нельзя тоже. Это ничего, что излишества для здоровья не полезны — зато испытанное вами чувство глубокого удовлетворения будет всеобъемлющим.





Рыбы