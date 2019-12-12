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Общество / Жизнь Сегодня, 08:4630
Гороскоп на сегодня (25.12.19)
Овен
Постарайтесь на данный день запланировать дела, до которых у вас давно руки не доходили. Сейчас вы сможете сделать гораздо больше, чем предполагаете.

Телец
Немедленно бросайте все дела и займитесь увеселением себя любимого. Вам просто необходимо вырваться из атмосферы серьезности, стремящейся вас поглотить.

Близнецы
Сегодня вам будет довольно непросто справиться с теми или иными непростыми обстоятельствами вашей жизни, поэтому ваш организм тоже взбунтуется против ухудшившихся условий. Не волнуйтесь - ненадолго.

Рак
Сегодня вашему партнеру будет довольно трудно решиться на то, чтобы подписать с вами важный деловой контракт, который в значительной мере изменит и ваш, и его бизнес. Постарайтесь, однако, сделать все возможное для того, чтобы контракт был подписан, во что бы то ни стало.

Лев
В этот день некая неожиданно услышанная или увиденная информация поможет вам в значительной мере улучшить состояние вашего здоровья. Если, конечно, вы сможете правильно ею воспользоваться.

Дева
Сегодня ваши деловые планы могут быть внезапно разрушены неожиданным визитом. Даже если это для вас сюрприз и неприятный, ни в коем образе не вздумайте показать этого, потом не оберетесь проблем. Возьмите себя в руки и пообщайтесь с родными.

Весы
Не сдавайтесь, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение, да уж поздно будет.

Скорпион
Сегодня вы явно только и будете делать, что искать приключений на свою голову. Только будьте осторожны: из-за нехватки динамизма и острых ощущений в повседневной жизни вы можете несколько забыться и перейти грань дозволенного и просто ввязаться в неприятную авантюру.

Стрелец
Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если менять стиль жизни, окружение или климатический пояс вам пока не хочется, а жилье и гардероб — дорого, вполне можете ограничиться сменой предпочтений в кулинарном плане.

Козерог
Данный день вполне благоприятный. Единственное «но»: вы можете л ибо быстро утомляться, либо просто испытывать недостаток сил. Но это не повод для беспокойства.

Водолей
Будьте готовы к тому, что сегодня далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Не огорчайтесь. С четвертой-пятой обязательно получится. Если, конечно, умственной энергии хватит.

Рыбы
Старайтесь больше отдыхать и не изматывать себя излишними физическими нагрузками. Не отказывайте себе в развлечениях. Положительные эмоции сейчас вам не помешают.

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