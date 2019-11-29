Какие сегодня праздники, события - 27 Декабря

Профессиональные
Россия - День спасателя
Религиозные
В католичестве и протестантстве
День апостола и евангелиста Иоанна
В православной церкви
память мучеников Фирса, Левкия и Каллиника (249—251);
память мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха (286—287);
память священномученика Николая Ковалёва, пресвитера (1937).
Именины
Фирс, Леонид, Геннадий, Иларион, Николай.
До XX века
537 — торжественно освящён Собор святой Софии в Константинополе.
1831 — Чарльз Дарвин взошёл на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.
XX век
1918 — начало польского восстания в Германии.
1932 — введение единой паспортной системы в СССР, образование паспортно-визовой службы.
1938 — президент Рузвельт объявляет начало Программы обучения гражданских пилотов и формирование Гражданского аэропатруля — вспомогательной гражданской организации ВВС США.
1941 — операция «Стрельба из лука».
1949 — Нидерланды признали независимость Индонезии.
1953 — опубликован первый рассказ Станислава Лема из цикла «Звёздные дневники Ийона Тихого».
1978 — в Испании вступила в силу новая конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.
1979 — штурм дворца Амина в Кабуле, Афганистан.
1994 — в Москве около южного выхода ВДНХ взорвался рейсовый автобус.
XXI век
2004 — зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.
2007 — в Москве в Серебряном бору открыт Живописный мост.
2008 — началась антитеррористическая военная операция израильской армии против Хамас в Секторе Газа. Кодовое название операции — «Литой свинец».