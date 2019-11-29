Какие сегодня праздники, события - 27 Декабря

Профессиональные

Россия - День спасателя





Религиозные

В католичестве и протестантстве

День апостола и евангелиста Иоанна

В православной церкви

память мучеников Фирса, Левкия и Каллиника (249—251);

память мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха (286—287);

память священномученика Николая Ковалёва, пресвитера (1937).





Именины

Фирс, Леонид, Геннадий, Иларион, Николай.









До XX века

537 — торжественно освящён Собор святой Софии в Константинополе.

1831 — Чарльз Дарвин взошёл на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.





XX век

1918 — начало польского восстания в Германии.

1932 — введение единой паспортной системы в СССР, образование паспортно-визовой службы.

1938 — президент Рузвельт объявляет начало Программы обучения гражданских пилотов и формирование Гражданского аэропатруля — вспомогательной гражданской организации ВВС США.

1941 — операция «Стрельба из лука».

1949 — Нидерланды признали независимость Индонезии.

1953 — опубликован первый рассказ Станислава Лема из цикла «Звёздные дневники Ийона Тихого».

1978 — в Испании вступила в силу новая конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.

1979 — штурм дворца Амина в Кабуле, Афганистан.

1994 — в Москве около южного выхода ВДНХ взорвался рейсовый автобус.





XXI век

2004 — зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.

2007 — в Москве в Серебряном бору открыт Живописный мост.