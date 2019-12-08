Какие сегодня праздники, события - 29 Декабря

Национальные
Флаг Монголии Монголия — День независимости Монголии.
Религиозные
Православие
— память пророка Аггея (500 г. до н. э.);
— память священномучеников Аркадия (Остальского), епископа Бежецкого, Илии Чередеева, Павла Фаворитова, Феодосия (Болдырева), Владимира (Дамаскина), Александра Колоколова, Петра (Зиновьева), пресвитеров, преподобномученика Макария (Смирнова) (1937);
— память священномученика Владимира (Алексеева), пресвитера (1918);
— память мученика Марина Римского (III в.);
— память преподобной Софии Суздальской (1542);
— память блаженной царицы Феофании (893—894).
До XIX века
1699 — (19 декабря 7208 года от сотворения мира) Петром I был издан именной указ № 1735 о переходе на Юлианский календарь. «О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 года, во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения миpa».
1708 — Указом Петра I территория Российской империи была разделена на 8 губерний.
1768 — Введение Екатериной II бумажных денежных знаков.
XIX век
1845 — Техас стал 28-м штатом США.
XX век
1941 — высажен советский десант в Феодосию.
1972 — Катастрофа L-1011 в Эверглейдсе.
1977 — создан спецотряд МВД «Витязь».
1984 — головная подводная лодка К-51 «Верхотурье» проекта 667БДРМ «Дельфин» вошла в состав Северного флота ВМФ России.
1989 — Вацлав Гавел стал президентом Чехословакии.
1991 — проведен референдум о государственной независимости Республики Узбекистан. Состоялись всенародные выборы Президента Республики Узбекистан. И. А. Каримов избран Президентом Республики Узбекистан.
1993 — вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР).
1995 — открыт Днепропетровский метрополитен. Первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.
1996 — длившаяся 36 лет гражданская война в Гватемале закончилась примирением воевавших сторон.
1998 — красные кхмеры извиняются за геноцид 1970-х, в котором погиб 1 млн человек.
XXI век
2007 — открылась 174-я станция Московского метрополитена — «Сретенский бульвар».
2012 — катастрофа Ту-204 во Внукове.
2013 — взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде.