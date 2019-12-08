Какие сегодня праздники, события - 29 Декабря

Национальные

Флаг Монголии Монголия — День независимости Монголии.

Религиозные

Православие

— память пророка Аггея (500 г. до н. э.);

— память священномучеников Аркадия (Остальского), епископа Бежецкого, Илии Чередеева, Павла Фаворитова, Феодосия (Болдырева), Владимира (Дамаскина), Александра Колоколова, Петра (Зиновьева), пресвитеров, преподобномученика Макария (Смирнова) (1937);

— память священномученика Владимира (Алексеева), пресвитера (1918);

— память мученика Марина Римского (III в.);

— память преподобной Софии Суздальской (1542);

— память блаженной царицы Феофании (893—894).

До XIX века

1699 — (19 декабря 7208 года от сотворения мира) Петром I был издан именной указ № 1735 о переходе на Юлианский календарь. «О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 года, во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения миpa».

1708 — Указом Петра I территория Российской империи была разделена на 8 губерний.

1768 — Введение Екатериной II бумажных денежных знаков.

XIX век

1845 — Техас стал 28-м штатом США.

XX век

1941 — высажен советский десант в Феодосию.

1972 — Катастрофа L-1011 в Эверглейдсе.

1977 — создан спецотряд МВД «Витязь».

1984 — головная подводная лодка К-51 «Верхотурье» проекта 667БДРМ «Дельфин» вошла в состав Северного флота ВМФ России.

1989 — Вацлав Гавел стал президентом Чехословакии.

1991 — проведен референдум о государственной независимости Республики Узбекистан. Состоялись всенародные выборы Президента Республики Узбекистан. И. А. Каримов избран Президентом Республики Узбекистан.

1993 — вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР).

1995 — открыт Днепропетровский метрополитен. Первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.

1996 — длившаяся 36 лет гражданская война в Гватемале закончилась примирением воевавших сторон.

1998 — красные кхмеры извиняются за геноцид 1970-х, в котором погиб 1 млн человек.

XXI век

2007 — открылась 174-я станция Московского метрополитена — «Сретенский бульвар».

2012 — катастрофа Ту-204 во Внукове.