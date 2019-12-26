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Общество / Жизнь Сегодня, 10:2939
Гороскоп на сегодня (29.12.2019)
Овен
Почти вся энергия будет направлена на обретение успеха в материальной сфере, делание карьеры, поиск полезных связей. Добывание средств и достижение профессионального признания может вести к обострению конкурентной борьбы. Вы не останетесь незамеченными. Но чтобы ваш успех принес материальные плоды, придется очень много работать, и еще важна правильная организация труда, чтобы не распылять энергию на вещи незначительные и бесперспективные.
Телец
Ваше материальное положение не очень стабильно. Поиск новых источников доходов или выбор профессии может напоминать блуждание в тумане. Неопределенность, обманчивость, но не исключена и неожиданная находка, благоприятная встреча, позволяющая привлечь удачу на свою сторону. Успешной может быть деятельность, связанная с системой коммуникаций, транспортом, удаленной работой через интернет.
Близнецы
Не лучший день для обогащения, но поддержать материальное положение на прежнем уровне реально, если соблюдать осторожность, не стремиться к громкому успеху, не требовать от начальства высокой оценки ваших заслуг. Но и в уныние впадать не стоит, больше пользы принесет дипломатичность, гибкость, хорошее понимание психологии людей. Свои цели и мнения в это время лучше не обнародовать.
Рак
Время большой материальной озабоченности, вероятно, вам понадобится больше денег на организацию отдыха, приобретения для детей или подарки для любимого человека. Затрат может потребовать новое увлечение, занятие искусством или коллекционирование. Ваши доходы больше зависят от вашей предприимчивости или доброжелательного отношения начальства.
Лев
Вполне благополучный период, дающий много энергии, и если направлять ее в полезное русло, проблем со здоровьем не предвидится. Слабыми местами у вас являются кости, суставы и зубы. Проблемы могут случиться из-за недостатка кальция в организме. Могут быть болезни зубов, травмы костей, особенно уязвимы колени и тазобедренйые суставы. Очень важно в этот период сбалансированное питание и упорядоченный образ жизни.
Дева
Нестабильный период, когда увеличена скорость физической и психической реакции, но энергия быстро рассеивается, трудно сосредоточиться на чем-то одном, что приводит к повышенной утомляемости и раздражительности. Уязвимы дыхательная и сосудистая системы. На состояние здоровья сильно влияют эмоционально-психические факторы, возможны колебания давления, неожиданные болезни, травмы. Осторожнее надо быть в пути. Полезен отдых в тихой спокойной обстановке.
Весы
Не лучший период для вашего здоровья, энергии сейчас не очень много, существует не только физическая, но и психическая уязвимость, подверженность психосоматическим и нервным заболеваниям, а также энергетическим поражениям вроде сглаза. Уязвима эндокринная и лимфатическая системы, есть риск гинекологических проблем, заболеваний почек. Риск травм невысок, в основном можно получить их дома.
Скорпион
Энергичный день, отличная способность к самовосстановлению, позволяющая быстро справляться с любыми недомоганиями. Но если ваше здоровье слабое от природы, то это наиболее рискованный период для него, возможно проявление хронических болезней. Тогда вам стоит экономнее расходовать свои силы. Наиболее уязвимо сердце, голова, глаза. Физические травмы есть риск получить во время отдыха, занятий спортом.
Стрелец
Многие представители этого знака будут склонны к принятию резких и импульсивных решений. С одной стороны, текущая ситуация дает вам возможность освободиться от старого и отжившего, с другой — категоричные мысли могут привести к разрушительным переменам. Этот период подходит для разрушения ненужных и исчерпавших себя связей, однако если вы заинтересованы в продолжении отношений, то постарайтесь не делать резких поступков.
Козерог
Козероги могут вступить в творческий или романтический союз, обрести духовную поддержку. Период благоприятен для путешествия с любимым человеком. Сохраняйте романтический настрой, но избегайте чрезмерной идеализации любовных отношений, иначе столкнетесь с разочарованием. В финансовых вопросах в это время нужно соблюдать осторожность, чтобы не стать жертвой мошенников.
Водолей
В это время ваша личная активность может заметно возрасти, однако старайтесь направлять энергию в правильное русло. Сейчас вы склонны тратить много времени на ненужные беспокойства, переживания и поверхностные контакты. Общение может быть конфликтным и напряженным, но благодаря энергичности, которая будет сопровождать вас в этот период, вы сможете обрести новые знакомства. Не распыляйтесь и сосредоточьтесь на главном. Это поможет вам избежать стресса и хаоса.
Рыбы
В финансовых вопросах этот день может оказаться удачным периодом для тех представителей этого знака, которые трудятся по найму. Работа в это время обещает быть выгодной. Владельцам собственного бизнеса необходимо тщательно продумывать свои действия. Возможны неудачные вложения, убытки из-за нерациональных решений. Если вы собираетесь вложить деньги в недвижимость, отложите дело на более позитивный период. Творческим Рыбам следует использовать это время для развития своих навыков и талантов.
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