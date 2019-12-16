Какие сегодня праздники, события - 31 Декабря

31 декабря — 365-й день года (366-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остаётся 0 дней.
В XX и XXI веках соответствует 18 декабря юлианского календаря. 31 декабря — последний, 365-й день года (366-й в високосные годы) в григорианском календаре.
Один из двух дней года, в которые может быть добавлена високосная секунда (другой такой день — 30 июня).
В XX и XXI веках соответствует 18 декабря юлианского календаря
Канун Нового года.
Национальные
Флаг Азербайджана Азербайджан — День солидарности азербайджанцев всего мира.
Религиозные
Католицизм
— память Папы Сильвестра I;
— память святой Катрин Лабуре.
Православие
— память мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его: Никострата (казнохранителя), жены его Зои, Кастория, Транквиллина пресвитера и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула (ок. 287 или 304);
— память мученика Виктора Матвеева (1937);
— память священномучеников Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского, Николая (Клементьева), архиепископа Великоустюжского, Илии Бенеманского, Иоанна Миронского, Владимира Преображенского и Николая Кобранова, пресвитеров (1937);
— память священномученика Сергия Астахова диакона и мученицы Веры Трукс (1942);
— память святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского (633—634);
— память преподобного Флора, епископа Амийского (VII в.);
— память преподобного Михаила Сингелла, исповедника (ок. 845);
— память преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского (ок. 1500);
— память преподобного Даниила Пустынника (XV в.)
— прославление праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского) (1694).
Именины
Католические: Екатерина, Сильвестр
Православные: Вера, Виктор, Викторин, Владимир, Георгий, Еввиот, Елизавета, Ермил, Ермоген, Зоя, Иван, Илья, Касторий, Кастул, Клавдий, Марк, Маркеллиан, Мартын, Михаил, Модест, Мокий, Николай, Никострат, Севастьян, Сергей, Симеон, Симфориан, София, Софроний, Тивуртий, Транквиллин, Фаддей, Феодор, Флор, Фока