Какие сегодня праздники, события - 31 Декабря

31 декабря — 365-й день года (366-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остаётся 0 дней.

В XX и XXI веках соответствует 18 декабря юлианского календаря. 31 декабря — последний, 365-й день года (366-й в високосные годы) в григорианском календаре.

Один из двух дней года, в которые может быть добавлена високосная секунда (другой такой день — 30 июня).

В XX и XXI веках соответствует 18 декабря юлианского календаря

Канун Нового года.

Национальные

Флаг Азербайджана Азербайджан — День солидарности азербайджанцев всего мира.

Религиозные

Католицизм

— память Папы Сильвестра I;

— память святой Катрин Лабуре.

Православие

— память мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его: Никострата (казнохранителя), жены его Зои, Кастория, Транквиллина пресвитера и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула (ок. 287 или 304);

— память мученика Виктора Матвеева (1937);

— память священномучеников Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского, Николая (Клементьева), архиепископа Великоустюжского, Илии Бенеманского, Иоанна Миронского, Владимира Преображенского и Николая Кобранова, пресвитеров (1937);

— память священномученика Сергия Астахова диакона и мученицы Веры Трукс (1942);

— память святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского (633—634);

— память преподобного Флора, епископа Амийского (VII в.);

— память преподобного Михаила Сингелла, исповедника (ок. 845);

— память преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского (ок. 1500);

— память преподобного Даниила Пустынника (XV в.)

— прославление праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского) (1694).

Именины

Католические: Екатерина, Сильвестр