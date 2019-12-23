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Общество / Жизнь Сегодня, 09:1136
Гороскоп на сегодня (31.12.19)
Овен
Вероятно, сегодня женщины-Овны будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Не исключено новое увлечение, однако скорее всего партнер не будет соответствовать вашим представлениям об идеале. Мужчинам-Овнам звезды рекомендуют общение в коллективе, групповые занятия, совместную работу или отдых среди единомышленников. Не злоупотребляйте спиртными напитками.
Телец
Сегодня вас ожидают приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Возможны нападки со стороны партнеров или друзей. Пусть это вас не беспокоит, даже если на первый взгляд они покажутся обидными и непонятными. Рекомендуется возобновить работу над прерванным проектом, вы можете получить от него выгоду.
Близнецы
Последний день года может оказаться очень напряженным, поэтому необходимо тщательно обдумывать все свои действия. Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в такой ситуации будете виноваты вы сами. Не исключено, что семье не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать. Следует рассчитывать на то, что ваше обаяние и коммуникабельность найдут отклик у представителей противоположного пола.
Рак
Веселое, шумное общество приятелей, увлекательные поездки или пикник, развлечения или игры – вот что вам сейчас нужнее всего. Необходимо сопротивляться дурным влияниям, отрешиться от суеты и тщеславия. В этот день окружающая действительность проецируется на вас, поэтому следите за приметами.
Лев
Прекрасный день для общения с друзьями, приема гостей. Первую половину дня постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: займитесь спортом или просто сходите на прогулку в парк. Будьте осторожны в обращении с финансами – возможны внезапные и не совсем оправданные расходы или потери.
Дева
Вас ждут удача, подъем сил, возможность очаровывать окружающих. Хороший день для встречи с друзьями. Звезды предсказывают вам неожиданный новогодний подарок, который может заставить вас прыгать от радости. Однако помните, что за приятные мелочи все равно когда-нибудь придется расплачиваться. День благоприятный для проявления ваших способностей во всех сферах деятельности, для раскрытия творческого потенциала.
Весы
Отношения с близкими и друзьями сложатся удачно. На новогодней вечеринке вы блеснете чем-то особенным. Ваши активность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или благосостояния. Главное – не упустить свой шанс. Однако звезды предупреждают, что сегодня могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Может быть, придется даже обратиться к специалисту, так что сведите к минимуму употребление алкогольных напитков.
Скорпион
Звезды предвещают успех в любовных делах. У мужчин-Скорпионов в последний день года возможны некоторые недоразумения с друзьями. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений, следите за словами. Женщинам-Скорпионам звезды советуют отказаться от новых знакомств – данный период для этого совсем не подходит. Устройте себе праздник с давним партнером, вы вполне это заслужили. Приятное общество и веселье вернут вам мир и покой.
Стрелец
Возросшее обаяние представительниц слабого пола позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. В этот день женщины смогут максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности, только не стоит браться за то, что потребует большого физического напряжения. Мужчин звезды предупреждают о возможности травмы или расстройства здоровья.
Козерог
Благоприятный день для Козерогов, работающих в сфере бизнеса. Возможно, вам вернут старый долг, вы выиграете в карты или найдете ценную вещь. Вечером для женщин вероятны романтическая встреча или новое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения. Даже если вы уже имеете спутника, не пугайтесь – ведь все в ваших руках; тем, кто пока одинок, эта любовь принесет радость общения и удачу. Но не растрачивайте свои душевные силы напрасно, иначе это лишит вас покоя и уверенности в своих поступках. Сон в исполнится через неделю.
Водолей
Ваша жизнерадостность и остроумие могут сделать вас душой всей компании в последний день уходящего года и в новогоднюю ночь 2020. Благодаря покровительству планет вы получите новый заказ или предложение заняться новым родом деятельности. Не спешите давать согласие. Звезды рекомендуют закончить начатое. В общении с людьми проявляйте сдержанность, не настаивайте на своей точке зрения. Вас ждет сюрприз: будьте готовы к приятному известию.
Рыбы
Для овнов последний день 2019 года будет удачным во всех отношениях. Если сегодня на новогодней вечеринке вам предложат крупный контракт или выгодную сделку, соглашайтесь не раздумывая. Однако не ожидайте немедленных результатов: вероятно, решение затянется, но будет для вас весьма выгодным. Не отвергайте помощь друзей и близких – в ней ключ к решению проблем. Будьте осторожны – излишек спиртного может выбить вас из седла.

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Теги: news, новости, Украина, Гороскоп, 7dniv, 7dnivinfo  
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