Какие сегодня праздники, события - 1 Января

Международные

Новый год по григорианскому календарю.

Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире).

День общественного достояния.

Национальные

Флаг Кубы Куба — День освобождения.

Флаг Камеруна Камерун — День независимости.

Флаг Литвы Литва — День флага Литвы.

Флаг Словакии Словакия — День возникновения Словацкой республики.

Танзания — День посадки деревьев.

Флаг Чехии Чехия — День восстановления независимого чешского государства.

Религиозные

Католицизм

— Торжество Пресвятой Богородицы;

— память монаха Телемаха;

— память Фульгенция Руспийского.

Православие

— память мученика Вонифатия Тарсийского (290 год);

— память мучеников Илии, Прова и Ариса, египтян (308 год);

— память мученика Полиевкта и Тимофея диакона (IV век);

— память святителя Григория, епископа Омиритского (около 552 года);

— память святителя Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского (VI век);

— память преподобного Илии Муромца, Печерского (около 1188 года).

Именины

Католические: Телемах, Фульгенций.

Православные: Аглаида, Арис, Вонифатий, Григорий, Евтих, Илья, Полиевкт, Пров, Тимофей, Трифон, Фессалоника.





События

В Российской Федерации и в некоторых других странах начинается финансовый год.

До нашей эры

154 год до н. э. — В Древнем Риме день начала годового консульства был перенесён на 1 января.

104 год до н. э. — Римский консул Гай Марий провёл по Риму пленённого царя Нумидии Югурту.

45 год до н. э. — введён юлианский календарь

До XVIII века

49 — Агриппина Младшая вышла замуж за Клавдия.

1501 — Конец инкунабул (от лат. incunabula — колыбель), печатных изданий в Европе, вышедших с момента изобретения книгопечатания. С этого дня европейские печатные книги условно называются палеотипами.

1515 — Франциск I становится королём после смерти Людовика XII, своего тестя, не оставившего иных наследников.

1622 — Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта).

XVIII век

1751 — Напечатан первый том «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», изданный Дени Дидро и Жаном Лероном Д’аламбером.

1785 — Выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register (в 1788 году переименована в The Times).

1788 — Начинается выход английской газеты «Таймс».

1793 — В революционной Франции декретом Конвента создан Комитет национальной охраны, преобразованный 6 апреля того же года в Комитет общественного спасения.

XIX век

1801 — Астрономом из Палермо Джузеппе Пиацци был открыт первый астероид Церера (в 2006 году классифицирована как карликовая планета).

1804 — Провозглашена независимость Гаити.

1806 — Конец действия во Франции республиканского календаря.

1810 — В России был учреждён Госсовет.

1813 — Начался заграничный поход русской армии.

1839 — В Санкт-Петербурге был выпущен первый номер журнала «Отечественные записки».

1862 — начало экспедиции в Ромни (Гражданская война в США)

1863 — В США Авраамом Линкольном был издан манифест об освобождении рабов.

1873 — в Японии принят григорианский календарь.

1874 — В России был издан Манифест о введении всеобщей воинской повинности и Устав воинской повинности.

1886 — Англией была захвачена Бирма.

1887

Королева Великобритании Виктория была провозглашена императрицей Индии.

Напечатана первая книга о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах».

XX век

1901 — Австралия стала доминионом Британии.

1905 — Основан «Индепендьенте», аргентинский футбольный клуб, рекордсмен по числу завоёванных Кубков Либертадорес.

1909 — В Великобритании были проведены первые выплаты пенсий.

1912 — В Нанкине была провозглашена Китайская республика.

1919 — Образовалась Белорусская ССР.

1924 — Вышел первый номер газеты «Красная звезда».

1925 — В Норвегии столица Христиания была переименована в Осло.

1926 — В Ленинграде по городскому радиовещанию начата передача сигналов точного времени.

1930 — В Египте после победы на выборах националистической партии Вафд Нахас-паша было сформировано правительство.

1932 — Открыт Нижегородский автомобильный завод им. Молотова (позднее Горьковский автомобильный завод — «ГАЗ»).

1935 — В Турции были введены фамилии и отменены титулы.

1942 — 26 государств подписали Вашингтонскую Декларацию, была образована антигитлеровская коалиция.

1944 — В ночь на 1 января впервые прозвучал государственный гимн СССР на музыку Александра Александрова.

1946 — Император Японии Хирохито отрёкся от своего божественного статуса.

1947 — Новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день.

1956 — Судан получил независимость от Египта и Великобритании.

1958 — начало работу Европейское экономическое сообщество.

1959 — революционные войска под руководством Фиделя Кастро вошли в столицу Кубы Гавану. Свержение диктатора Батисты.

1960

в Израиле произошла малая денежная реформа, одна израильская лира стала делиться не на 1000 прутот, а на 100 агорот;

Камерун получил независимость от Франции.

1961 — в СССР была проведена денежная реформа (десятикратная деноминация рубля)

1962 — Западное Самоа получило независимость от Новой Зеландии.

1968 — впервые вышла в эфир на 1-м канале программа «Время».

1969 — состоялась премьера первого выпуска мультфильма «Ну, погоди!».

1970 — началась эпоха Unix.

1973 — Великобритания, Ирландия и Дания стали членами Европейского союза.

1978 — катастрофа Boeing 747 под Бомбеем, погибли 213 человек.

1983 — ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного Интернета.

1984 — Бруней получил независимость от Великобритании.

1992 — Сербия и Хорватия согласились с планом размещения сил ООН в регионе.

1993 — Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию.

1995 — Австрия, Финляндия и Швеция присоединились к Европейскому союзу.

1997 — на базе канала М-49 создан канал REN TV.

1998 — в России проведена деноминация, вновь была введена в обращение копейка.

1999 — евро введён в безналичных расчётах.

XXI век

2002 — евро введён в наличных расчётах.

2006 — председательство в «Большой восьмёрке» перешло к России.

2007

Пан Ги Мун стал 8-м генеральным секретарём ООН.

Болгария и Румыния вошли в состав Европейского союза.

Словения вошла в зону евро.

Катастрофа Боинга-737 над Сулавеси.

Эвенкийский и Таймырский автономные округа вошли в состав Красноярского края.

2008 — Мальта и Кипр вошли в зону евро.

2009

Словакия вошла в зону евро.

В Норвегии вступил в силу закон об однополых браках.

2010 — руководство холдинга ВГТРК сменило название телеканала «Россия» на «Россия 1», «Спорт» на «Россия 2», «Культура» на «Россия Культура» или «Россия К», «Вести» на «Россия 24».

2011 — Эстония вошла в зону евро.

2013 — в давке у стадиона в г. Абиджане (Кот-д’Ивуар), начавшейся после новогоднего фейерверка, погибли не менее 60 человек.

2014 — Латвия вошла в зону евро.

2015 — Литва вошла в зону евро.