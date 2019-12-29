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Общество / Жизнь Сегодня, 11:1933
Какие сегодня праздники, события - 1 Января
Международные
Новый год по григорианскому календарю.
Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире).
День общественного достояния.
Национальные
Флаг Кубы Куба — День освобождения.
Флаг Камеруна Камерун — День независимости.
Флаг Литвы Литва — День флага Литвы.
Флаг Словакии Словакия — День возникновения Словацкой республики.
 Танзания — День посадки деревьев.
Флаг Чехии Чехия — День восстановления независимого чешского государства.
Религиозные
Католицизм
 — Торжество Пресвятой Богородицы;
 — память монаха Телемаха;
 — память Фульгенция Руспийского.
Православие
 — память мученика Вонифатия Тарсийского (290 год);
 — память мучеников Илии, Прова и Ариса, египтян (308 год);
 — память мученика Полиевкта и Тимофея диакона (IV век);
 — память святителя Григория, епископа Омиритского (около 552 года);
 — память святителя Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского (VI век);
 — память преподобного Илии Муромца, Печерского (около 1188 года).
Именины
Католические: Телемах, Фульгенций.
Православные: Аглаида, Арис, Вонифатий, Григорий, Евтих, Илья, Полиевкт, Пров, Тимофей, Трифон, Фессалоника.

События
В Российской Федерации и в некоторых других странах начинается финансовый год.
До нашей эры
154 год до н. э. — В Древнем Риме день начала годового консульства был перенесён на 1 января.
104 год до н. э. — Римский консул Гай Марий провёл по Риму пленённого царя Нумидии Югурту.
45 год до н. э. — введён юлианский календарь
До XVIII века
49 — Агриппина Младшая вышла замуж за Клавдия.
1501 — Конец инкунабул (от лат. incunabula — колыбель), печатных изданий в Европе, вышедших с момента изобретения книгопечатания. С этого дня европейские печатные книги условно называются палеотипами.
1515 — Франциск I становится королём после смерти Людовика XII, своего тестя, не оставившего иных наследников.
1622 — Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта).
XVIII век
1751 — Напечатан первый том «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», изданный Дени Дидро и Жаном Лероном Д’аламбером.
1785 — Выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register (в 1788 году переименована в The Times).
1788 — Начинается выход английской газеты «Таймс».
1793 — В революционной Франции декретом Конвента создан Комитет национальной охраны, преобразованный 6 апреля того же года в Комитет общественного спасения.
XIX век
1801 — Астрономом из Палермо Джузеппе Пиацци был открыт первый астероид Церера (в 2006 году классифицирована как карликовая планета).
1804 — Провозглашена независимость Гаити.
1806 — Конец действия во Франции республиканского календаря.
1810 — В России был учреждён Госсовет.
1813 — Начался заграничный поход русской армии.
1839 — В Санкт-Петербурге был выпущен первый номер журнала «Отечественные записки».
1862 — начало экспедиции в Ромни (Гражданская война в США)
1863 — В США Авраамом Линкольном был издан манифест об освобождении рабов.
1873 — в Японии принят григорианский календарь.
1874 — В России был издан Манифест о введении всеобщей воинской повинности и Устав воинской повинности.
1886 — Англией была захвачена Бирма.
1887
Королева Великобритании Виктория была провозглашена императрицей Индии.
Напечатана первая книга о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах».
XX век
1901 — Австралия стала доминионом Британии.
1905 — Основан «Индепендьенте», аргентинский футбольный клуб, рекордсмен по числу завоёванных Кубков Либертадорес.
1909 — В Великобритании были проведены первые выплаты пенсий.
1912 — В Нанкине была провозглашена Китайская республика.
1919 — Образовалась Белорусская ССР.
1924 — Вышел первый номер газеты «Красная звезда».
1925 — В Норвегии столица Христиания была переименована в Осло.
1926 — В Ленинграде по городскому радиовещанию начата передача сигналов точного времени.
1930 — В Египте после победы на выборах националистической партии Вафд Нахас-паша было сформировано правительство.
1932 — Открыт Нижегородский автомобильный завод им. Молотова (позднее Горьковский автомобильный завод — «ГАЗ»).
1935 — В Турции были введены фамилии и отменены титулы.
1942 — 26 государств подписали Вашингтонскую Декларацию, была образована антигитлеровская коалиция.
1944 — В ночь на 1 января впервые прозвучал государственный гимн СССР на музыку Александра Александрова.
1946 — Император Японии Хирохито отрёкся от своего божественного статуса.
1947 — Новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день.
1956 — Судан получил независимость от Египта и Великобритании.
1958 — начало работу Европейское экономическое сообщество.
1959 — революционные войска под руководством Фиделя Кастро вошли в столицу Кубы Гавану. Свержение диктатора Батисты.
1960
в Израиле произошла малая денежная реформа, одна израильская лира стала делиться не на 1000 прутот, а на 100 агорот;
Камерун получил независимость от Франции.
1961 — в СССР была проведена денежная реформа (десятикратная деноминация рубля)
1962 — Западное Самоа получило независимость от Новой Зеландии.
1968 — впервые вышла в эфир на 1-м канале программа «Время».
1969 — состоялась премьера первого выпуска мультфильма «Ну, погоди!».
1970 — началась эпоха Unix.
1973 — Великобритания, Ирландия и Дания стали членами Европейского союза.
1978 — катастрофа Boeing 747 под Бомбеем, погибли 213 человек.
1983 — ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного Интернета.
1984 — Бруней получил независимость от Великобритании.
1992 — Сербия и Хорватия согласились с планом размещения сил ООН в регионе.
1993 — Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию.
1995 — Австрия, Финляндия и Швеция присоединились к Европейскому союзу.
1997 — на базе канала М-49 создан канал REN TV.
1998 — в России проведена деноминация, вновь была введена в обращение копейка.
1999 — евро введён в безналичных расчётах.
XXI век
2002 — евро введён в наличных расчётах.
2006 — председательство в «Большой восьмёрке» перешло к России.
2007
Пан Ги Мун стал 8-м генеральным секретарём ООН.
Болгария и Румыния вошли в состав Европейского союза.
Словения вошла в зону евро.
Катастрофа Боинга-737 над Сулавеси.
Эвенкийский и Таймырский автономные округа вошли в состав Красноярского края.
2008 — Мальта и Кипр вошли в зону евро.
2009
Словакия вошла в зону евро.
В Норвегии вступил в силу закон об однополых браках.
2010 — руководство холдинга ВГТРК сменило название телеканала «Россия» на «Россия 1», «Спорт» на «Россия 2», «Культура» на «Россия Культура» или «Россия К», «Вести» на «Россия 24».
2011 — Эстония вошла в зону евро.
2013 — в давке у стадиона в г. Абиджане (Кот-д’Ивуар), начавшейся после новогоднего фейерверка, погибли не менее 60 человек.
2014 — Латвия вошла в зону евро.
2015 — Литва вошла в зону евро.
2017 — Антониу Гутерреш вступил в должность Генерального секретаря ООН.
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