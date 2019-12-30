Гороскоп на сегодня (01.01.20)

Овен

Для Овнов наступил весьма динамичный и позитивный период. Есть шанс раскрыть творческий потенциал, проявить организаторские способности, реализовать самые смелые амбиции. Ваши друзья и близкие могут оказаться слишком чувствительными и импульсивными, и вы станете для них надежным якорем, который поможет им удержаться на плаву. Не стоит увлекаться устройством личной жизни окружающих — это приведет к конфликтам.

Телец

Любое сотрудничество, любой диалог в этот период окажутся успешными. Назначайте важные встречи днем, а вечером отправляйтесь на дружеские посиделки. Тельцам, у которых есть тайна, звезды советуют кому-нибудь ее открыть. Вам становится все труднее хранить ее в себе.

Близнецы

Энергия будет буквально бить из вас ключом! Вы станете объектом симпатии мужчины, на которого сами давно засматриваетесь. Именно сейчас первый шаг, если вы его сделаете, принесет свои результаты. Старшее поколение может принести проблемы, но вы со всем справитесь.

Рак

Усталость и нервный стресс поможет снять отдых на природе. Далеко не уезжайте - максимум загород. К вам за помощью может обратиться человек, которому вы помогать не захотите. Постарайтесь перебороть себя, ведь вскоре вам понадобится его поддержка. Подготовьте почву!

Лев

Период, когда чуть ли не каждый знакомый вам человек будет просить о помощи. По возможности постарайтесь удовлетворить все просьбы - вам потом зачтется. Полезны активные виды отдыха и спорта. Те, кто сидит на диете, наконец увидят положительные результаты. Так держать!

Дева

Девы сейчас смогут успешно решить многие дела благодаря контактам. Вы можете завести полезные знакомства или отправиться в небольшую поездку, которая обещает быть удачной. В отношениях с родственниками, тещей, свекровью или партнером по браку не исключены бурные конфликты. Чтобы избежать ухудшения семейного климата, старайтесь сдерживать свои чувства. В это время многие Девы будут проявлять высокую активность в финансовых вопросах, но важные решения, касающееся денег, лучше отложить на более благоприятное время.

Весы

Время активизации энергии и укрепления ваших позиций в обществе, в том числе и благодаря финансовому благополучию. Для многих это время обращения к внутренним резервам, чтобы сделать рывок вперед, перейти на новый уровень, обеспечить себе запасы на будущее. Но возможно и расходование материальных запасов, обращения за помощью к близким людям. Недвижимое имущество может приносить не только доходы, но и расходы.

Скорпион

Это время благоприятствует покупке или продаже недвижимости, земли, сдаче квартиры в аренду, приобретению вещей для дома. Скорпионам звёзды рекомендуют больше времени уделять детям, семье. Домашние дела в этот период будут решаться удачно, если вам удастся сохранить хорошие отношения с супругом. В личных отношениях в это время возможны интриги, тайны, недоверие. этот день может принести Скорпионам много смелых идей и проектов, однако лишь немногие из них окажутся жизнеспособными. Старайтесь избегать иллюзий.

Стрелец

У Стрельцов наступает время активных действий, нацеленных на стабилизацию финансового положения. Но эта активность заключается не в том, что вы должны бегать и искать денежные места, а в том, чтобы вовремя и правильно отреагировать на полученную информацию или предложение. Понять, несет вам это выгоды и стабильность или не несет, поможет интуиция.

Козерог

Козерогам этот период может принести благоприятные события в сфере карьеры. Вы можете получить поддержку высокопоставленных друзей, покровительство вышестоящих. От чрезмерно смелых и авантюрных проектов сейчас лучше воздержаться. Многие из тех идей, которые посетят вас в это время, окажутся оторванными от реальной действительности. Тем не менее свою фантазию вы в полной мере можете реализовать в творчестве.

Водолей

Этот день окажется для вас весьма интересным и насыщенным периодом: встречи, поездки, активное общение, обсуждение новых идей и планов на будущее, которые, если вы приложите достаточно усилий, непременно осуществятся. Правда, и трудностей ожидается немало: учтите, что ответы на самые важные вопросы не стоит искать на поверхности. Копайте глубже — и тогда обязательно отыщете ключ к решению всех проблем.

Рыбы