Какие сегодня праздники, события - 6 Января

Национальные
Исландия — Йоль.
Религиозные
В Древневосточных церквях
— Рождество Христово и Богоявление в Армянской апостольской церкви, использующей григорианский календарь, и ряде других древневосточных церквей
Католицизм
— Богоявление (в этот же день совершается память трёх царей-волхвов)
В Иерусалимской, Русской, Сербской, Грузинской православных церквях
— На́вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
В Русской православной церкви:
— память преподобномученицы Евгении Римской и с нею преподобномучеников Прота, Иакинфа и мученицы Клавдии (ок. 262);
— память преподобномученика Иннокентия (Беды) (1928);
— память священномученика Сергия (Мечёва), пресвитера (1942);
— память преподобного Николая монаха (IX в.).
Именины
Православные: Агата и Агафа/Агафья, Антиох, Афродисий, Ахаик, Ахмед/Ахмет, Витимион, Евгения, Евсузий, Иакинф, Иннокентий, Клавдия, Николай, Прот, Сергей