Какие сегодня праздники, события - 6 Января

Национальные

Исландия — Йоль.

Религиозные

В Древневосточных церквях

— Рождество Христово и Богоявление в Армянской апостольской церкви, использующей григорианский календарь, и ряде других древневосточных церквей

Католицизм

— Богоявление (в этот же день совершается память трёх царей-волхвов)

В Иерусалимской, Русской, Сербской, Грузинской православных церквях

— На́вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

В Русской православной церкви:

— память преподобномученицы Евгении Римской и с нею преподобномучеников Прота, Иакинфа и мученицы Клавдии (ок. 262);

— память преподобномученика Иннокентия (Беды) (1928);

— память священномученика Сергия (Мечёва), пресвитера (1942);

— память преподобного Николая монаха (IX в.).

Именины