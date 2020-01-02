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Общество / Жизнь Сегодня, 10:5715
Гороскоп на сегодня (06.01.20)
Овен
Овны смогут заявить о себе, привлечь внимание к своей персоне. В это время вам будут хорошо удаваться организационные дела, многие из которых будут решаться благодаря контактам и связям. В целом период располагает к продуктивному общению. В вопросах работы и взаимодействия с коллегами возможны резкие, кардинальные перемены. Также велик риск травм и переутомления. Старайтесь соблюдать умеренность в физических нагрузках.
Телец
Более приличные доходы в основном будут приходить к тем, кто проявляет творчество в своей работе, даже если она не связана с искусством. Успехи могут быть в рекламе, сфере развлечений, педагогике. Увеличивается вероятность получения всевозможных выигрышей, призов, подарков и приобретения выгодных связей. Из вещей лучше покупать то, что делает вашу жизнь красивее и светлее: украшения, предметы искусства, осветительные приборы.
Близнецы
Близнецы могут успешно решить многие дела благодаря изобретательности и нестандартным решениям. В материальных вопросах возможно внезапное получение финансовой помощи. Однако возможен и неожиданный ущерб, особенно из-за аварийных ситуаций. Внимательно следите за своей собственностью, поскольку есть вероятность, что другие люди положат глаз на ваши блага. Решение вопросов, связанных с домом и семьей, лучше отложить на другой день.
Рак
Благополучный период, когда энергетика достаточно сильна и уравновешенна. Вероятно, многие представители знака Раков в это время будут испытывать сильную тягу к путешествиям. Поездки в этот день могут быть связаны не только с отдыхом, но и с работой. Время благоприятно для спортивной, творческой и научной деятельности, а также преподавания и решения вопросов, связанных с высшим образованием.
Лев
Ваше внимание и усилия больше направлены на повышение социального статуса, карьерный рост. Продвижение по службе, увеличение ответственности далеко не сразу принесут материальные плоды. В целом же, независимо от того, делаете вы карьеру или далеки от таких мыслей, ваши успехи в финансовых делах сильно зависят от отношения к вам других людей. Например, от поддержки влиятельных лиц, помощи друзей.
Дева
В материальном отношении больше повезет тем, чья деятельность связана с дальними поездками, контактами с заграницей, политикой, рекламой, преподаванием, научной работой. В любой работе для материального успеха важно образование, широта кругозора, способность заинтересовывать людей своими идеями, товарами или услугами. Это неплохое время для повышения квалификации. В быту везение и невезение в финансах во многом зависит от спутника жизни, деловых партнеров.
Весы
В этот период очень многое в делах и финансах зависит от связей с людьми, умения поддерживать прочные и взаимно полезные отношения. В денежном плане больше должно повезти тем, кто стремится к расширению возможностей, готов учиться и передавать свои знания. Неплохой период для удаленной работы, для тех, кто по роду деятельности связан с заграницей, для создателей рекламы, писателей и юристов.
Скорпион
Успех в работе и финансовых делах полностью зависит от вашей старательности и профессионального мастерства. Причем работа исполнителя будет продуктивнее, чем работа на руководящей должности. Вы будете склонны гордиться своими достижениями, но главное не делать этого слишком явно. Иначе ваши заслуги будут раздражать тех, с кем вы работаете, и вам могут навредить. Что касается руководящей работы или бизнеса, то там тоже возможна выгода, если будете внимательнее к деталям.
Стрелец
Стрельцы смогут существенно расширить возможности и перспективы, связанные с партнерством, сотрудничеством, деловыми и личными отношениями. Проблема, однако, состоит в том, что сейчас вы склонны вести себя достаточно резко и конфликтно. Возможно, вам будет непросто удержаться от обвинений в адрес оппонента. Не тратьте силы на выяснение отношений и используйте энергию в конструктивных целях. Сейчас прекрасное время для творческой, научной и спортивной деятельности, а также путешествий, но не на самолете.
Козерог
Внимание многих Козерогов будет сосредоточено на теме личных отношений. Сейчас прекрасное время для того, чтобы влюбиться. Вы можете вступить в новый союз, укрепить или восстановить старые отношения. Возможно, вы убедитесь, что в основе ваших отношений лежат преданность и истинная дружба. Несмотря на обилие хороших указаний, старайтесь не принимать резких решений и избегайте слишком бурных реакций на поведение партнера, поскольку опрометчивые действия сейчас имеют все шансы привести к разрыву.
Водолей
В целом благоприятный период, планеты дают много энергии и выносливость, заболевания маловероятны. Но когда энергии много, она требует выхода, поэтому важно время от времени заниматься физическим трудом или физкультурой. Все это поможет вам быть в хорошей форме и радоваться жизни. Радовать себя едой и питьем в это время надо в меру, сильно уязвима печень, ее следует избавить от больших нагрузок. От травм надо беречь ноги.
Рыбы
Вы будете сильно настроены на успех, карьеру. Вероятнее всего, ваши таланты не останутся незамеченными, вы можете достичь признания и популярности в любой профессии. Но что касается чисто денежных успехов, они будут не столь явными. Ситуация с деньгами может быть неоднозначная, вы можете много заработать и много потратить или потерять деньги из-за обмана, собственной рассеянности. Вам понадобится большая бережливость и внимательность.
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