 

Гороскоп на сегодня (07.01.20)

Общество / Жизнь Сегодня, 08:4646
Гороскоп на сегодня (07.01.20)
Овен
Овнам рекомендуется чаще бывать на публике, посещать мероприятия, на которых вы сможете обрести новые знакомства. Сейчас благоприятное время для того, чтобы влюбиться, найти свою вторую половинку. Однако отношения будут складываться хорошо, только если вы не будете проявлять чрезмерную резкость. Время благоприятно для обучения, прохождения курсов. Дальние поездки лучше отложить. Сейчас они могут принести неприятности.
Телец
В этот период Тельцам рекомендуется заняться решением домашних и жилищных вопросов. Сейчас подходящее время для того, чтобы продать или купить квартиру, участок или гараж. Также вы можете удачно сдать или снять недвижимость в аренду. Некоторые представители этого знака могут получить финансовую помощь от родственников. Если вы давно планировали ремонт, то сейчас наступает подходящее время. Соблюдайте аккуратность на дороге, поскольку велик риск аварий.
Близнецы
Сейчас вы можете решить множество дел благодаря контактам и связям. Многие представители этого знака почувствуют прилив сил. Вы можете отправиться в короткую поездку, которая обещает быть удачной, и обрести новые знакомства, как личные, так и деловые. Тем не менее общение сейчас может принести не только радость, но и негативные эмоции. Велик риск конфронтации и убытков из-за партнеров. Этот период благоприятен для интеллектуальной деятельности и обучения.
Рак
Внимание многих Раков будет сосредоточено на материальной сфере. Исполнительность и трудолюбие принесут хорошие доходы. Работа в это время обещает быть выгодной. Период благоприятен для покупки вещей, в том числе для дома и семьи. В это время можно выгодно снять или сдать в аренду недвижимость. Дела пойдут хорошо, если вы будете проявлять внимательность. Возможны потери в результате обмана, ложь и дезинформация. В это время физическое самочувствие может ухудшиться.
Лев
Активный день, не исключено много встреч, общения, поездка по работе. Деньги охотнее всего будут идти к тем, кто занят в развлекательной и интеллектуальной сфере, области искусств. Любознательность, интерес к новому усиливает ваши возможности. Но следует опасаться рискованных мероприятий, нацеленных на легкое получение денег. Этот период подходит как для заработков, так и для крупных покупок.
Дева
Период самоутверждения, роста предприимчивости, благоприятное время, когда вы можете укрепить свое материальное положение и повысить социальный статус. Успех вероятнее всего в коммерческих делах и преподавании, искусстве и ремеслах. Хорошее время для приобретений, особенно для покупки техники, компьютеров, книг или иных носителей информации. Избегайте несбыточных планов финансового характера, расточительности и необдуманности трат.
Весы
Многим Весам в это время будет сопутствовать удача. Возможно, вы почувствуете прилив активности или окажетесь в центре внимания других людей. Это благоприятное время для того, чтобы привлечь внимание к своей персоне, а также завоевать симпатии аудитории, если ваша деятельность имеет отношение к публичным профессиям. Творческим Овнам это время может принести вдохновение. В финансовых вопросах возможны неожиданные неблагоприятные перемены. Старайтесь не делать необдуманных и слишком дорогих покупок.
Скорпион
В этот период Скорпионы имеют шанс получить тайное покровительство, поддержку, которая может помочь в реализации профессиональных целей. Хорошее время для тех, чья деятельность связана с творчеством. Не исключено, что вы отправитесь в поездку, которая может быть связана как с отдыхом, так и с работой. В домашних и семейных делах могут быть проблемы и ссоры. Возможны сковывающие, ограничивающие обстоятельства или временное уединение. Период благоприятен для занятий тайными науками.
Стрелец
В это время и без того интуитивные Стрельцы станут особенно проницательными. Благодаря изобретательности, интуиции и нестандартному подходу к решению проблем вы можете ловко разобраться с текущими делами. Этот период благоприятствует установлению дружеских связей, заграничных контактов. Удача будет на вашей стороне, если вы будете избегать резких решений, авантюрных и нежизнеспособных проектов. Тщательно фильтруйте поступающую информацию, чтобы не стать жертвой ошибок или обмана.
Козерог
Вы можете получить прибыль, благодаря помощи друзей, покровительству, а также благодаря собственной интуиции и творческому подходу к решению рабочих задач. Успех возможен в юриспруденции, преподавании, организации путешествий, технических специальностях. Можно удачно сменить работу. Могут хорошо заработать стилисты, парикмахеры, дизайнеры.
Водолей
Вы больше настроены на развлечения, интересные для вас вещи, вам приелись скучные будни и хочется праздника. Но денежный вопрос все же актуален, а потому придется много думать, как сохранить и приумножить свои средства и как их правильно потратить. Не исключено, что немалая сумма уйдет на вещи необязательные, но радующие душу.
Рыбы
Скорпионов ожидают необычные, почти мистические встречи, которые могут кардинально изменить их мировоззрение или же открыть дверь в подсознание и обнаружить забытые тайны, страхи, от которых давно пора избавиться. Это освободит вас от тяжелого груза, который много лет мешал двигаться вперед. Есть шанс найти Учителя, духовного наставника. А еще это благоприятный период для увеличения доходов. Правда, о жизни на широкую ногу пока и не мечтайте: сначала верните долги, оплатите штрафы и прочие счета.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Гороскоп, 7dniv, 7dnivinfo  
Гороскоп на сегодня (07.01.20)
Гороскоп на сегодня (07.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 7 Января
Какие сегодня праздники, события - 7 Января
Гороскоп на сегодня (06.01.20)
Гороскоп на сегодня (06.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 6 Января
Какие сегодня праздники, события - 6 Января
Гороскоп на сегодня (05.01.20)
Гороскоп на сегодня (05.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 5 Января
Какие сегодня праздники, события - 5 Января
Гороскоп на сегодня (04.01.20)
Гороскоп на сегодня (04.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 4 Января
Какие сегодня праздники, события - 4 Января
Гороскоп на сегодня (03.01.20)
Гороскоп на сегодня (03.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 3 Января
Какие сегодня праздники, события - 3 Января
Гороскоп на сегодня (02.01.20)
Гороскоп на сегодня (02.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 2 Января
Какие сегодня праздники, события - 2 Января

Новости по теме

Гороскоп на сегодня (06.01.20)
Гороскоп на сегодня (06.01.20)
Вчера, 10:57
Гороскоп на сегодня (05.01.20)
Гороскоп на сегодня (05.01.20)
5-янв-2020, 11:09
Гороскоп на сегодня (02.01.20)
Гороскоп на сегодня (02.01.20)
2-янв-2020, 10:16
Гороскоп на 30 декабря 2019 года
Гороскоп на 30 декабря 2019 года
30-дек-2019, 12:10
Гороскоп на сегодня (29.12.2019)
Гороскоп на сегодня (29.12.2019)
29-дек-2019, 10:29

Последние новости

09:51
Политика
Вывод войск с Ирака США не планируют
09:23
Политика
Трампу представили нового посла Украины
09:22
События
Не выходить из дома из-за лесных пожаров призывают жителей столицы Австралии
09:19
События
В Австралии число жертв лесных пожаров снова увеличилось
09:17
Политика
Санкции против Ирака готовят США
09:15
События
Из-за аварии в Ровно отключили водоснабжение
08:51
События
Активистов на встрече с российской блогершой задержали в Киеве
08:46
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (07.01.20)
08:43
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 7 Января
Вчера, 2020-01-06
22:08
Политика
О состоянии освобожденных из плена после пыток рассказали в Минветеранов
22:06
Политика
Ядерное оружие Иран не должен получить - генсек НАТО
22:04
События
В Австралию около 200 спасателей готова направить Украина
22:03
События
Рейсы из Украины отменил итальянский лоукостер
17:47
Экономика
Укрепление курса в 2020 году ожидают в Минэкономики
17:44
События
Полицейский в Германии застрелил мужчину угрожавшего ему ножом
17:42
События
Масштабное ДТП в Словакии: пострадали 5 украинцев
17:41
Политика
Предоставление базы для авиаудара США по Ираку опроверг Кувейт
17:18
Политика
Антикризисную помощь для семей вводит Кабмин
17:15
Киев / События
Заблудившихся туристов из Киева нашли в Карпатах
14:15
Политика
Угрозы Трампа о санкциях против Ирака МИД Германии раскритиковал

Новости ТОП-7

Вопреки данным разведки убить Сулеймани приказал Трамп308
Самый высокий налог для туристов в Европе начал действовать в Амстердаме225
Штормовое предупреждение объявили в Украине204
Гороскоп на сегодня (06.01.20)181
Угрозы Трампа о санкциях против Ирака МИД Германии раскритиковал161
Заместителем генпрокурора Рябошапка назначил Чумака117
Число жертв лесных пожаров в Австралии возросло до 24117

Досуг

Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19192
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17165
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18215
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51259
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:261675
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юридическое сопровождение сделок с недвижимыми объектами характеризуется обширной практикой
9-дек-2019, 21:11402

События

Не выходить из дома из-за лесных пожаров призывают жителей столицы Австралии
Не выходить из дома из-за лесных пожаров призывают жителей столицы Австралии
Свои дома людей призывают не покидать ближайшие 48 часов
Сегодня, 09:2279
В Австралии число жертв лесных пожаров снова увеличилось
В Австралии число жертв лесных пожаров снова увеличилось
Полиция подтвердила смерть 71-летнего мужчины, который пропал 31 января
Сегодня, 09:1961
Из-за аварии в Ровно отключили водоснабжение
Из-за аварии в Ровно отключили водоснабжение
Без воды останется центральная часть города
Сегодня, 09:1554
Активистов на встрече с российской блогершой задержали в Киеве
Активистов на встрече с российской блогершой задержали в Киеве
Правоохранители составили административные материалы за мелкое хулиганство
Сегодня, 08:5140
В Австралию около 200 спасателей готова направить Украина
В Австралию около 200 спасателей готова направить Украина
Спасатели смогут прибыть в Австралию в течении 24-36 часов
Вчера, 22:0478
Рейсы из Украины отменил итальянский лоукостер
Рейсы из Украины отменил итальянский лоукостер
Лоукостер отменил рейсы из Киева, Львова и Одессы
Вчера, 22:0380
7 Днів