Какие сегодня праздники, события - 14 Января

Национальные

Россия — День трубопроводных войск.

Узбекистан — День защитников Родины.

Религиозные

Католицизм

— память Барбашмина;

— память Феликса Ноланского;

— память Макрины Старшей.

Православие

— Обрезание Господне.

— память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (379);

— память праведной Емилии, матери святителя Василия Великого (IV век);

— память мученика Василия Анкирского (ок. 362);

— память святителя Григория, епископа Назианского, отца св. Григория Богослова (374);

— память мученика Феодота;

— память святителя Фульгентия, епископа Руспийского (632);

— память преподобного Феодосия, игумена Триглийского (VIII век);

— память мученика Петра Пелопеннесского (1776);

— память преподобномученика Иеремии (Леонова) (1918);

— память новосвященномучеников Платона (Кульбуша), епископа Ревельского, и с ним Михаила (Блейве) и Николая (Бежаницкого), пресвитеров (1919);

— память новосвященномучеников Александра (Трапицына), архиепископа Самарского, Иоанна Сульдина, Иоанна Смирнова, Александра Органова, Вячеслава Инфантова, Александра Иванова, Василия Витевского и Иакова Алферова, пресвитеров (1938);

— память святителя Афанасия Полтавского (Вольховского), чудотворца (1801).

Именины

Католические

Мужские: Барбашмин, Феликс.

Женские: Макрина.

Православные

Мужские: Александр, Афанасий, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Пётр, Платон, Федосей, Федот, Фульгент, Яков.

Женские: Эмилия.

До XX века

1506 — найдена скульптура Лаокоон и его сыновья.

1604 — открылась Гемптон-Кортская конференция во главе с королём Англии Яковом I для обсуждения требований пуритан по изменению доктрины Англиканской церкви.

1610 — В крепость Троице-Сергиева монастыря во время Троицкой осады прорвались отряды Г. Валуева (500 чел.). 22 января осада была поспешно снята.

1700 — Пётр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.

1761 — в сражении у индийского города Панипат 90-тысячное войско афганцев (под командованием Ахмад-шаха Дуррани) в союзе с индийскими мусульманскими отрядами полностью уничтожило войско маратхских князей.

1814

в Киле подписаны мирные договоры, положившие конец Англо-датской войне 1807—1814 годов.

открытие Императорской Публичной библиотеки.

XX век

1902 — открыто движение поездов по участку Маньчжурия—Харбин Китайско-Восточной железной дороги.

1929 — образована Московская область.

1943 — война на Тихом океане: началась эвакуация японских войск с острова Гуадалканал.

1952 — в СССР созданы трубопроводные войска.

1966 — катастрофа прототипа Ту-134. Погибли 8 человек.

1969 — в результате пожара на борту авианосца ВМС США «Энтерпрайз» в районе Гавайских островов погибло 27 человек, уничтожено 15 самолётов.

1972 — взошла на трон королева Дании Маргрете II.

1998 — Верховная рада ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной.

XXI век

2005 — космический зонд «Гюйгенс» совершил посадку на Титан.