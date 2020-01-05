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Общество / Жизнь Сегодня, 09:5737
Какие сегодня праздники, события - 14 Января
Национальные
 Россия — День трубопроводных войск.
 Узбекистан — День защитников Родины.
Религиозные
Католицизм
 — память Барбашмина;
 — память Феликса Ноланского;
 — память Макрины Старшей.
Православие
 — Обрезание Господне.
 — память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (379);
 — память праведной Емилии, матери святителя Василия Великого (IV век);
 — память мученика Василия Анкирского (ок. 362);
 — память святителя Григория, епископа Назианского, отца св. Григория Богослова (374);
 — память мученика Феодота;
 — память святителя Фульгентия, епископа Руспийского (632);
 — память преподобного Феодосия, игумена Триглийского (VIII век);
 — память мученика Петра Пелопеннесского (1776);
 — память преподобномученика Иеремии (Леонова) (1918);
 — память новосвященномучеников Платона (Кульбуша), епископа Ревельского, и с ним Михаила (Блейве) и Николая (Бежаницкого), пресвитеров (1919);
 — память новосвященномучеников Александра (Трапицына), архиепископа Самарского, Иоанна Сульдина, Иоанна Смирнова, Александра Органова, Вячеслава Инфантова, Александра Иванова, Василия Витевского и Иакова Алферова, пресвитеров (1938);
 — память святителя Афанасия Полтавского (Вольховского), чудотворца (1801).
Именины
Католические
Мужские: Барбашмин, Феликс.
Женские: Макрина.
Православные
Мужские: Александр, Афанасий, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Пётр, Платон, Федосей, Федот, Фульгент, Яков.
Женские: Эмилия.
 
До XX века
1506 — найдена скульптура Лаокоон и его сыновья.
1604 — открылась Гемптон-Кортская конференция во главе с королём Англии Яковом I для обсуждения требований пуритан по изменению доктрины Англиканской церкви.
1610 — В крепость Троице-Сергиева монастыря во время Троицкой осады прорвались отряды Г. Валуева (500 чел.). 22 января осада была поспешно снята.
1700 — Пётр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.
1761 — в сражении у индийского города Панипат 90-тысячное войско афганцев (под командованием Ахмад-шаха Дуррани) в союзе с индийскими мусульманскими отрядами полностью уничтожило войско маратхских князей.
1814
в Киле подписаны мирные договоры, положившие конец Англо-датской войне 1807—1814 годов.
открытие Императорской Публичной библиотеки.
XX век
1902 — открыто движение поездов по участку Маньчжурия—Харбин Китайско-Восточной железной дороги.
1929 — образована Московская область.
1943 — война на Тихом океане: началась эвакуация японских войск с острова Гуадалканал.
1952 — в СССР созданы трубопроводные войска.
1966 — катастрофа прототипа Ту-134. Погибли 8 человек.
1969 — в результате пожара на борту авианосца ВМС США «Энтерпрайз» в районе Гавайских островов погибло 27 человек, уничтожено 15 самолётов.
1972 — взошла на трон королева Дании Маргрете II.
1998 — Верховная рада ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной.
XXI век
2005 — космический зонд «Гюйгенс» совершил посадку на Титан.
2010 — Часы конца света переведены на одну минуту назад.
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Теги: news, новости, Украина, Зима, события, праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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