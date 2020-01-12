 

Гороскоп на сегодня (14.01.20)

Общество / Жизнь Сегодня, 10:0533
Гороскоп на сегодня (14.01.20)
Овен
Главное — проявлять больше личной инициативы. Со старшими по должности или возрасту возможны споры. Могут неожиданно пройти старые хронические болезни. Особенно уязвима в это время голова, глаза, ноги, эндокринная система. В бизнесе успехи возможны, если вы воздержитесь от внедрения любых новшеств и, наоборот, позволите себе оглянуться назад.
Телец
Период затишья и застоя в коммуникационной и общественной сфере. Для здоровья очень важно, чтобы организм получал все необходимые витамины и микроэлементы, а психика была устойчивой. При несоблюдении требований организма могут проявиться проблемы обмена веществ. Возможно сильное стремление к приобретениям, особенно дорогим, весомым. Но с этим надо бороться, время для серьезных покупок неудачное, очень коварное, когда ваш собственный выбор может противоречить вашему же вкусу.
Близнецы
Не все из домашних дел будут решаться легко, поскольку сейчас не исключены конфликты в семейном кругу, а также суета и проблемы, связанные с детьми. Внимания потребует сердечно-сосудистая система и глаза, особенно если раньше с ними были проблемы. Перенапряжение предрасполагает к несчастным случаям во время работы. Поосторожнее с мечтами. Спонтанные и уникальные идеи могут плохо отразиться на налаженных делах и даже привести к материальному ущербу.
Рак
Это время благоприятно для знакомств, в том числе и романтических. Неоднозначный период для вашего здоровья, когда повышена работоспособность и ничто вроде бы не беспокоит, но при потере бдительности и повышении нагрузок все уязвимости тела могут заявить о себе. Если ваша деятельность предполагает частые контакты с людьми или длительное партнерство, вам нужна внимательность и взвешенность при общении и выборе сотрудников и союзников.
Лев
Период критический, требующий самоконтроля. Проблемы могут возникать из-за неуправляемой эмоциональности, потакания своим желаниям и страстям. Уязвима мочеполовая система, возможны болезни почек, гинекологические или урологические проблемы. Вряд ли можно будет решить материальные проблемы самостоятельно, без помощи других людей, близких или не очень. Возможно, в каких-то вопросах вам понадобится юридическая помощь или совет знающего человека.
Дева
Звезды благосклонны к вам и на протяжении всего дня будут благоприятствовать повышению вашего авторитета в кругу семьи. Вас ждет признание общественности в коллективе и среди друзей. Уязвимой может быть печень, травмам больше подвержена область бедер и таза. Если соблюдать умеренность в еде и питье, чрезмерных физических нагрузок, то можно легко избежать этих неприятностей. Для умственного труда и углубления профессиональных знаний время неплохое, но материальная отдача от этого будет очень не скоро.
Весы
Чудеса и удача в семейных отношениях будет сопровождать вас до конца этого дня. Эмоционально-психическое состояние влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Могут быть перепады давления, головные боли. Не исключены проблемы с глазами, травмы головы и лица. Этот период больше благоприятствует людям творческого и умственного труда. Можно разрешить старые споры с партнерами путем переговоров.
Скорпион
Остерегайтесь коварства и обмана со стороны соседей или коллег. Не соглашайтесь ни на какие авантюры с их стороны, иначе вы рискуете оказаться на грани эмоционального срыва. Период накопления энергии, он может быть для вас легким, а может оказаться сложным. Многое зависит от питания и эмоционально-психического настроя. Важное для вашего материального положения время, когда все ваши силы могут быть вложены в увеличение доходов или решение финансовых и имущественных проблем.
Стрелец
Многие Стрельцы в это время будут с головой погружены в коммуникацию. Многие проблемы вы сможете решить благодаря контактам и связям. В целом этот день для вас неплохой, особенно если вы не склонны к частым простудам. Позаботьтесь о своей дыхательной системе и проведите профилактические процедуры. В материальной сфере вряд ли возможны кардинальные изменения в любую сторону. Если до сих пор все было хорошо, то будет не хуже, а если плохо, не ждите особых успехов в приумножении своих капиталов.
Козерог
В этот период многие Козероги получат возможность побыть в центре внимания. Настало время сиять как звезда, ослепляя окружающих своей харизмой. Время в целом неплохое, у вас достаточно выносливости и энергичности, вы относительно легко справляетесь со стрессами. Уязвимостей особых нет, но нельзя перегружать сердечно-сосудистую систему и позвоночник. В финансовых вопросах возникнет риск легко лишиться заслуженного вознаграждения, либо получить незаслуженное.
Водолей
Повышенный интерес к вашей персоне может сильно нарушить эмоциональное состояние, постарайтесь никому не рассказывать о ваших планах на будущее, это приведет в сплетням в ваш адрес. Вполне нормальное для вашего здоровья время. Если вы не склонны к излишествам и самоистязанию, беспокоиться вам не придется. День, больше благоприятствующий мечтам и размышлениям на отвлеченные темы, чем практической деятельности. Для построения деловых планов тоже время не лучшее, возможны неучтенные препятствия и помехи, которые собьют с заданного пути.
Рыбы
Рыбам не следует зацикливаться на том, что о них думают окружающие, а постараться максимально реализовать свои желания и идеи. В данный период ваше здоровье зависит от общей выносливости организма, умения выдерживать большие физические и психические нагрузки. Стремление к карьерному успеху, желание быть на виду может реализоваться, но не совсем так, как вам представлялось. Есть риск навлечь на себя противодействие соперников.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Гороскоп, 7dniv, 7dnivinfo  
Гороскоп на сегодня (14.01.20)
Гороскоп на сегодня (14.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 14 Января
Какие сегодня праздники, события - 14 Января
Гороскоп на сегодня (13.01.20)
Гороскоп на сегодня (13.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 13 Января
Какие сегодня праздники, события - 13 Января
Гороскоп на сегодня (12.01.20)
Гороскоп на сегодня (12.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 12 Января
Какие сегодня праздники, события - 12 Января
Гороскоп на сегодня (11.01.20)
Гороскоп на сегодня (11.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 11 Января
Какие сегодня праздники, события - 11 Января
Гороскоп на сегодня (10.01.20)
Гороскоп на сегодня (10.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 10 Января
Какие сегодня праздники, события - 10 Января
Гороскоп на сегодня (09.01.20)
Гороскоп на сегодня (09.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 9 Января
Какие сегодня праздники, события - 9 Января

Новости по теме

Гороскоп на сегодня (12.01.20)
Гороскоп на сегодня (12.01.20)
12-янв-2020, 10:58
Гороскоп на сегодня (07.01.20)
Гороскоп на сегодня (07.01.20)
7-янв-2020, 08:46
Гороскоп на сегодня (06.01.20)
Гороскоп на сегодня (06.01.20)
6-янв-2020, 10:57
Гороскоп на сегодня (29.12.2019)
Гороскоп на сегодня (29.12.2019)
29-дек-2019, 10:29
Гороскоп на сегодня (28.12.19)
Гороскоп на сегодня (28.12.19)
28-дек-2019, 09:46

Последние новости

10:57
Политика
Все руководство налоговой службы отстранили в Одессе
10:56
События
По делу теракта в Волновахе в суд передан обвинительный акт
10:53
Политика
Серверы украинской компании Burisma в поисках компромата на Байдена взломали российские хакеры
10:37
События
Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza: проводятся ремонтно-восстановительные работы
10:28
Политика
Закон о труде и Изменения в госбюджет 2020 сегодня рассмотрит Рада
10:05
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (14.01.20)
09:57
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 14 Января
Вчера, 2020-01-13
20:20
Политика
Введение реестра педофилов одобрил Зеленский
20:18
Политика
Постановление о возвращении Украины к работе в ПАСЕ внесли в Раду
20:17
Политика
Глава иранского следствия посетит Украину
18:26
Политика
Закон о "Пласте" подписал Зеленский
18:23
Политика
Против молдавского олигарха Плахотнюка США ввели санкции
16:26
События
Подозреваемый в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ арестован
16:24
Политика
Комитету по нацбезопасности провести заседание из-за атаки на самолет МАУ поручил Разумков
16:21
Политика
Авиакатастрофу в Иране по трем статьям расследует СБУ
16:19
Политика
Участие в работе ПАСЕ возобновит Украина на этой неделе
16:00
События
Детали ДТП в Днепропетровской области с 4 погибшими рассказали в полиции
15:57
События
Более 100 человек в Украине погибли из-за пожаров с начала года
15:54
Политика
В Кабмине назвали сроки принятия закона о рынке земли
15:50
Политика
Часть специалистов возвращается в Украину - авиакатастрофа в Иране

Новости ТОП-7

Полную ответственность за катастрофу украинского самолета на себя взяло КСИР255
На признание Ираном вины в крушении украинского самолета отреагировал Зеленский207
Разъяснение о выходе на пенсию в 2020 году дал ПФУ195
Квалификацию катастрофы "Боинга" изменил офис генпрокурора Украины194
Процедуру международного расследования катастрофы МАУ начала Франция173
На признание Ирана о крушении самолета ответил глава МАУ167
О ходе расследования крушения украинского самолета рассказал Гончарук160

Досуг

Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19266
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17228
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18252
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51323
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:261856
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юридическое сопровождение сделок с недвижимыми объектами характеризуется обширной практикой
9-дек-2019, 21:11458

События

По делу теракта в Волновахе в суд передан обвинительный акт
По делу теракта в Волновахе в суд передан обвинительный акт
Пять лет назад боевики "ДНР" обстреляли блокпост ВСУ, погибли 12 мирных жителей
Сегодня, 10:5632
Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza: проводятся ремонтно-восстановительные работы
Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza: проводятся ремонтно-восстановительные работы
Подтоплений нет, вода сошла самотеком
Сегодня, 10:3736
Подозреваемый в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ арестован
Подозреваемый в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ арестован
Суд избрал харьковчанину меру пресечения в виде содержания под стражей, без права внесения залога
Вчера, 16:26105
Детали ДТП в Днепропетровской области с 4 погибшими рассказали в полиции
Детали ДТП в Днепропетровской области с 4 погибшими рассказали в полиции
Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на скользком участке дороги не справился с управлением
Вчера, 16:0088
Более 100 человек в Украине погибли из-за пожаров с начала года
Более 100 человек в Украине погибли из-за пожаров с начала года
Спасатели ликвидировали почти 2 тысячи пожаров
Вчера, 15:5753
За историческую правду будет бороться Польша
За историческую правду будет бороться Польша
Заявление касается высказываний Путина про Вторую мировую войну
Вчера, 10:51112
7 Днів