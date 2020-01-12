Гороскоп на сегодня (14.01.20)

Овен

Главное — проявлять больше личной инициативы. Со старшими по должности или возрасту возможны споры. Могут неожиданно пройти старые хронические болезни. Особенно уязвима в это время голова, глаза, ноги, эндокринная система. В бизнесе успехи возможны, если вы воздержитесь от внедрения любых новшеств и, наоборот, позволите себе оглянуться назад.

Телец

Период затишья и застоя в коммуникационной и общественной сфере. Для здоровья очень важно, чтобы организм получал все необходимые витамины и микроэлементы, а психика была устойчивой. При несоблюдении требований организма могут проявиться проблемы обмена веществ. Возможно сильное стремление к приобретениям, особенно дорогим, весомым. Но с этим надо бороться, время для серьезных покупок неудачное, очень коварное, когда ваш собственный выбор может противоречить вашему же вкусу.

Близнецы

Не все из домашних дел будут решаться легко, поскольку сейчас не исключены конфликты в семейном кругу, а также суета и проблемы, связанные с детьми. Внимания потребует сердечно-сосудистая система и глаза, особенно если раньше с ними были проблемы. Перенапряжение предрасполагает к несчастным случаям во время работы. Поосторожнее с мечтами. Спонтанные и уникальные идеи могут плохо отразиться на налаженных делах и даже привести к материальному ущербу.

Рак

Это время благоприятно для знакомств, в том числе и романтических. Неоднозначный период для вашего здоровья, когда повышена работоспособность и ничто вроде бы не беспокоит, но при потере бдительности и повышении нагрузок все уязвимости тела могут заявить о себе. Если ваша деятельность предполагает частые контакты с людьми или длительное партнерство, вам нужна внимательность и взвешенность при общении и выборе сотрудников и союзников.

Лев

Период критический, требующий самоконтроля. Проблемы могут возникать из-за неуправляемой эмоциональности, потакания своим желаниям и страстям. Уязвима мочеполовая система, возможны болезни почек, гинекологические или урологические проблемы. Вряд ли можно будет решить материальные проблемы самостоятельно, без помощи других людей, близких или не очень. Возможно, в каких-то вопросах вам понадобится юридическая помощь или совет знающего человека.

Дева

Звезды благосклонны к вам и на протяжении всего дня будут благоприятствовать повышению вашего авторитета в кругу семьи. Вас ждет признание общественности в коллективе и среди друзей. Уязвимой может быть печень, травмам больше подвержена область бедер и таза. Если соблюдать умеренность в еде и питье, чрезмерных физических нагрузок, то можно легко избежать этих неприятностей. Для умственного труда и углубления профессиональных знаний время неплохое, но материальная отдача от этого будет очень не скоро.

Весы

Чудеса и удача в семейных отношениях будет сопровождать вас до конца этого дня. Эмоционально-психическое состояние влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Могут быть перепады давления, головные боли. Не исключены проблемы с глазами, травмы головы и лица. Этот период больше благоприятствует людям творческого и умственного труда. Можно разрешить старые споры с партнерами путем переговоров.

Скорпион

Остерегайтесь коварства и обмана со стороны соседей или коллег. Не соглашайтесь ни на какие авантюры с их стороны, иначе вы рискуете оказаться на грани эмоционального срыва. Период накопления энергии, он может быть для вас легким, а может оказаться сложным. Многое зависит от питания и эмоционально-психического настроя. Важное для вашего материального положения время, когда все ваши силы могут быть вложены в увеличение доходов или решение финансовых и имущественных проблем.

Стрелец

Многие Стрельцы в это время будут с головой погружены в коммуникацию. Многие проблемы вы сможете решить благодаря контактам и связям. В целом этот день для вас неплохой, особенно если вы не склонны к частым простудам. Позаботьтесь о своей дыхательной системе и проведите профилактические процедуры. В материальной сфере вряд ли возможны кардинальные изменения в любую сторону. Если до сих пор все было хорошо, то будет не хуже, а если плохо, не ждите особых успехов в приумножении своих капиталов.

Козерог

В этот период многие Козероги получат возможность побыть в центре внимания. Настало время сиять как звезда, ослепляя окружающих своей харизмой. Время в целом неплохое, у вас достаточно выносливости и энергичности, вы относительно легко справляетесь со стрессами. Уязвимостей особых нет, но нельзя перегружать сердечно-сосудистую систему и позвоночник. В финансовых вопросах возникнет риск легко лишиться заслуженного вознаграждения, либо получить незаслуженное.

Водолей

Повышенный интерес к вашей персоне может сильно нарушить эмоциональное состояние, постарайтесь никому не рассказывать о ваших планах на будущее, это приведет в сплетням в ваш адрес. Вполне нормальное для вашего здоровья время. Если вы не склонны к излишествам и самоистязанию, беспокоиться вам не придется. День, больше благоприятствующий мечтам и размышлениям на отвлеченные темы, чем практической деятельности. Для построения деловых планов тоже время не лучшее, возможны неучтенные препятствия и помехи, которые собьют с заданного пути.

Рыбы